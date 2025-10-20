Simion cere demisia premierului Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților

14:20

După explozia devastatoare de la un bloc din Capitală, de pe Calea Rahovei, în urma căreia trei oameni au murit și alți 13 au ajuns la spital, urmează ca autoritățile să stabilească, în urma unor verificări, cauza producerii acestei nenorociri. Sunt, încă, multe întrebări la care se așteaptă răspunsuri oficiale de la specialiștii în măsură […] The post ANRE face control la Distrigaz, după explozia de la blocul din Capitală. Sigiliul era RUPT!/Ce a anunțat Distrigaz first appeared on Ziarul National.