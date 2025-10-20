Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate
Financial Intelligence, 20 octombrie 2025 17:50
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, a declarat luni preşedintele Nicuşor Dan, după ce Curtea Constituţională a României […]
• • •
Acum 10 minute
18:20
CCR: Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice – parțial constituțională
Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că este parțial constituțională Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare […]
Acum 30 minute
18:00
Carlsberg a prezentat cea mai mică sticlă de bere din lume; are dimensiunea unui bob de orez
O sticlă de dimensiunea unui bob de orez şi care conţine 0,005 centilitri de bere fără alcool: producătorul […]
Acum o oră
17:50
Bitdefender rămâne partenerul global exclusiv al Ferrari pentru securitate cibernetică
Românii de la Bitdefender au prelungit parteneriatul multianual cu Scuderia Ferrari HP, divizia de Formula 1 a Ferrari, […]
17:50
Florin Jianu a revenit la conducerea IMM România; "Am decis sa ma retrag din toate functiile politice, inclusiv din Parlament"
Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţa extraordinară a organizaţiei, se arată […]
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate # Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, a declarat luni preşedintele Nicuşor Dan, după ce Curtea Constituţională a României […] The post Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Dogioiu: Reacția la decizia Curții Constituționale va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul de după ședința de luni
Reacția premierului la decizia Curții Constituționale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților va fi formulată după […]
17:40
Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor; ar închide acest subiect
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă […]
17:40
SRI: Campanie de dezinformare coordonată, vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând […]
Acum 2 ore
17:00
Blaga: Dacă decizia CCR pe pensiile magistraților e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea
Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, după hotărârea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea proiectului privind pensiile magistraților, că […]
16:40
BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum
Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul […]
16:40
Ministrul Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul
România trebuie să devină o ţară în care munca, nu privilegiul, este răsplătită, a subliniat, luni, ministrul Investiţiilor […]
16:30
AUR, despre neconstituţionalitatea legii privind pensiile magistraţilor: CCR nu apără dreptatea, ci doar pe privilegiaţi
Reprezentanţii AUR consideră că prin decizia de neconstituţionalitate a legii privind pensiile magistraţilor CCR îi apără doar pe […]
16:30
Nazare – decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Nu e impact fiscal atât de mare; nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut […]
Acum 4 ore
16:20
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, într-o postare pe o rețea de socializare, după ce Curtea Constituțională a […]
15:40
ACTUALIZARE Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în […]
15:30
Ediția FIDELIS din octombrie atrage investiții de aproximativ 2,2 miliarde lei
Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfășurată în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri […]
15:30
UE şi Elveţia au extins schimbul automat de informaţii privind conturile financiare
Comisia Europeană a semnat, luni, un protocol de modificare care consolidează acordul de cooperare fiscală existent cu Elveţia, […]
15:10
Nicuşor Dan: După intrarea în Schengen, România acţionează ca un membru deplin şi responsabil
Prima evaluare a României realizată după intrarea în spaţiul Schengen a confirmat că ţara noastră acţionează ca un […]
15:10
Miniştrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze ruseşti
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile […]
14:40
ANCOM: Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, de la 1 ianuarie 2026
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra […]
Acum 6 ore
14:10
BREAKING/ EXPLOZIE la Lukoil Ploiești, în timpul reviziilor! Un bărbat a fost aruncat în aer!
O explozie, neurmată de incendiu, s-a produs pe amplasamentul rafinăriei Lukoil din Ploiești, acolo unde au loc lucrari […]
13:50
Pălărie (USR): O decizie a CCR de neconstituţionalitate privind pensiile magistraţilor nu ar duce la prăbuşirea Guvernului; ar fi o greşeală fatală
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat astazi că nu crede că o decizie a CCR de neconstituţionalitate […]
13:40
Premierul, discuţii cu comisarul UE pentru afaceri interne şi migraţie; protejarea frontierelor externe ale UE, discutată
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus […]
13:30
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat peste 2,8 milioane de euro, pentru consumatori, în 17 ani
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat în cei 17 ani de existenţă peste 2,8 milioane de […]
13:20
Grupul de lux Kering obţine patru miliarde de euro în urma vânzării unei divizii către L'Oreal
Kering, proprietarul Gucci, a anunţat vânzarea diviziei sale pentru îngrijirea frumuseţii firmei franceze L'Oreal, pentru patru miliarde de […]
Acum 8 ore
11:40
Christine Lagarde: Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE,după adoptarea euro
Banca Centrală Europeană întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când ţara va […]
11:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de luni, iar rulajul se […]
11:30
Bogdan Putinică preia conducerea companiei globale de agentic AI Wonderful în 29 de țări din Europa și Asia
Din noul rol de Executive General Manager pentru Europa Centrală, de Sud-Est și CIS, Bogdan va accelera adopția […]
10:30
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus […]
Acum 12 ore
10:20
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 9,7% în primele opt luni din 2025
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele opt luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, […]
10:00
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creştere din ultimul an, […]
10:00
China acuză SUA de atacuri cibernetice contra Centrului Naţional al Timpului de la Beijing
China a acuzat duminică SUA că au întreprins între 2022 şi 2024 atacuri cibernetice împotriva Centrului Naţional al […]
09:40
Întâlnirea dintre Trump şi Zelenski a fost tensionată şi s-a ajuns la ceartă cu ţipete. Preşedintele SUA a înjurat tot timpul şi a aruncat hărţile frontului ucrainean, cerându-i liderului de la Kiev să accepte condiţiile lui Putin – presă
Donald Trump a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte condiţiile Rusiei pentru încheierea războiului, întâlnirea de […]
09:30
Aurul câștigă teren pe fondul optimismului legat de reducerea ratei dobânzii în SUA; negocierile comerciale dintre China și SUA în centrul atenției
Prețul aurului a crescut ușor luni, susținut de perspectiva unor noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA, în […]
09:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu […]
09:20
Autorităţile de la Beijing s-au angajat să faciliteze folosirea yuanului de către instituţiile interne şi externe, ca parte […]
09:10
Kanal D, povestea unei evoluții de succes prin conținut relevant și încrederea publicului (Uğur Yeşil)
Kanal D marchează o performanță remarcabilă în peisajul media românesc: locul întâi la nivel național în Day Time […]
09:10
O ANALIZĂ STRATIFICATĂ A CRIZEI DIN AFGANISTAN-PAKISTAN DIN 2025: ISTORIE, POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI REVENIREA COMPETIȚIEI ÎNTRE MARILE PUTERI (Ecaterina Mațoi)
Autor: Ecaterina MATOI, Director de Programe MEPEI Introducere În octombrie 2025, au izbucnit lupte între armatele afgană și […]
09:10
Simina BOSSENNEC: Prin garanțiile de portofoliu, BID va garanta portofolii de credite destinate IMM-urilor; am primit cereri de ofertă de 15,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un nivel de suprasubscriere de 180%
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va lansa un produs foarte aşteptat de piaţă, garanțiile de portofoliu, prin […]
09:00
Conducerea Simtel Team a anunțat deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia – Simtel Nordics. Această inițiativa marchează […]
09:00
Trump sugerează divizarea regiunii Donbas din Ucraina pentru a pune capăt războiului, după întâlnirea cu Zelenski
Trump a făcut aceste declarații după o întâlnire
09:00
Piețele europene vor începe săptămâna în creștere, ignorând preocupările legate de creditare – CNBC # Financial Intelligence
Se pare că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare pe o notă pozitivă, după câteva zile […] The post Piețele europene vor începe săptămâna în creștere, ignorând preocupările legate de creditare – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
08:50
500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds În grupurile de discuții financiare de pe social media, apar […] The post 500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Bolivia, învingându-l pe […] The post Bolivia alege un președinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Moţiunea simplă pe agricultură, intitulată “Când cultivi minciuni, culegi ruşine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile […] The post Camera Deputaţilor/ Moţiunea simplă pe agricultură – dezbătută în plen appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului # Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind […] The post Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing # Financial Intelligence
Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susţinută de Alibaba) şi JD.com, au suspendat planurile […] The post Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: Educația financiară e cheia de boltă a dezvoltării unei economii și a unei societăți; Rezultatele unor programe și proiecte bine articulate se vor vedea peste cel puțin 10 ani, e nevoie de timp # Financial Intelligence
Industria de asigurări face pași, ca să ajungă nu numai la noile generații de consumatori, dar și la […] The post Alexandru Ciuncan, UNSAR: Educația financiară e cheia de boltă a dezvoltării unei economii și a unei societăți; Rezultatele unor programe și proiecte bine articulate se vor vedea peste cel puțin 10 ani, e nevoie de timp appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:30
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT # Financial Intelligence
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria […] The post O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Franţa: Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor # Financial Intelligence
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de […] The post Franţa: Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor appeared first on Financial Intelligence.
