Trenurile trec la ora de iarnă
Ziua Cargo, 20 octombrie 2025 17:50
Începând cu data de 26 octombrie, activitatea de transport feroviar din România se va desfășura conform orei Europei Orientale (EET), informează CFR. În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00. Trenurile […] The post Trenurile trec la ora de iarnă appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
17:40
CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, din noaptea de 20 spre 21 octombrie, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară. Motivul: operatorul feroviar național de călători nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). „Sumele restante aferente achitării TUI-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, […] The post Peste 30 de trenuri, suspendate pentru datoriile CFR Călători appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
DN7C Transfăgărăşan a fost închis circulației, între Piscu Negru (km 104) şi Bâlea Cascadă (km 130,8), începând din 20 octombrie. Și pe DN 67C Transalpina a fost sistat traficul rutier, de la Rânca (km 34,8) până la Curpat (km 79,2). Decizia a fost luată de CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole […] The post Transfăgărăşanul şi Transalpina, închise circulației appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Pirelli Cyber Tyre a câștigat titlul „Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year” la AutoTech Breakthrough Awards 2025, conform unui comunicat. Premiul internațional a fost acordat de platforma de analiză Tech Breakthrough, care recunoaște cei mai inovatori jucători și servicii din domeniul tehnologiei auto. Cyber Tyre este primul sistem inteligent din lume capabil să colecteze date direct din anvelopă, […] The post Pirelli: Cyber Tyre, premiată appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
ELI Parks a semnat unu nou contract de închiriere, cu Grupul Litera, pentru un spațiu de 3.087 metri patrati, în cadrul ELI Park 3 Bucharest. Potrivit unui comunicat, această colaborare subliniază cererea în creștere pentru spații moderne de depozitare și distributie. Zona de nord-vest a Bucureștiului este un pol de business aflat în plină dezvoltare. […] The post ELI Park 3 Bucharest are un nou chiriaș: Grup Litera appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Producătorul de baterii Duracell a anunțat lansarea noii sale filiale, Duracell E-Charge, o rețea de stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice la nivelul întregii Marii Britanii. Rețeaua va fi lansată în acest an și se va extinde succesiv pe parcursul anului 2026. Duracell intenționează să investească peste 200 de milioane de lire sterline în […] The post Duracell încarcă baterii auto, în Marea Britanie appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
Lhyfe deschide cea mai mare unitate comercială de producție a hidrogenului verde din Germania # Ziua Cargo
Lhyfe, unul dintre pionierii mondiali în producția de hidrogen verde și regenerabil pentru decarbonizarea mobilității și industriei, a inaugurat primul său amplasament comercial de producție din Germania. Acesta este al patrulea amplasament de producție al Lhyfe și primul din afara Franței. Pe un teren de un hectar în Schwäbisch Gmünd, Lhyfe a instalat o uzină […] The post Lhyfe deschide cea mai mare unitate comercială de producție a hidrogenului verde din Germania appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
Circulația a fost deschisă, pe 17 octombrie, pe lotul 2 Mizil-Pietroasele al secțiunii Ploiești-Buzău, parte a Autostrăzii Moldovei (A7). Cei 28 de kilometri inaugurați pe tronsonul Ploiești-Pașcani al A7 preiau acum inclusiv traficul rutier de tranzit din orașul Mizil. „Ajungem, astfel, la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 […] The post Circulație deschisă pe lotul 2 Mizil-Pietroasele al Autostrăzii Moldovei appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
Veloq și AutoStore au inaugurat la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume, potrivit unui comunicat. Cele două companii au anunțat un parteneriat global, menit să aducă noua generație de automatizare în retailul alimentar la nivel internațional. Noul centru din Viena introduce în premieră o inovație mondială: un sistem de […] The post Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat performanțele economice ale companiilor din sectoarele 1 și 6 ale Capitalei. Evenimentul a avut loc în cadrul Topului Firmelor din București – etapa pe sectoare, ce s-a desfășurat în Aula „Carol I” a Palatului CCIB, potrivit unui comunicat. În cadrul acestei gale, au fost […] The post CCIB a premiat performanța companiilor din sectoarele 1 și 6 appeared first on ZIUA CARGO.
08:20
Pe 4 noiembrie, la Teatrul Odeon, lideri din business și experți internaționali se reunesc la SUSTENLANDIA CEO Forum 2025. Ei vor arăta că sustenabilitatea este strategie de business și cea mai inteligentă investiție pentru viitor. Unde profitul și responsabilitatea se întâlnesc, începe adevărata competitivitate. „Cunoaște-l pe Tariq Fancy, fost director global de investiții sustenabile la […] The post Viitorul este un joc de strategie, nu de noroc appeared first on ZIUA CARGO.
16 octombrie 2025
14:20
AHK România a organizat pentru a 10-a oară, între 6-8 octombrie, un pavilion dedicat pieței din România, în cadrul târgului Expo Real München. Acest proiect strategic facilitează conexiuni și oportunități globale pentru expozanți, prezenți în număr mare la eveniment, porivit unui comunicat. Totodată, este un spațiu de networking reprezentativ pentru liderii din piața de real […] The post AHK România, pavilion la Expo Real München 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Consiliul Internațional pentru Transport Curat (ICCT) a calculat într-un nou studiu că între 4.000 și 5.300 de încărcătoare publice, de 20 de megawați, vor fi suficiente. Chiar dacă acceptarea propulsiilor electrice a crescut deja în toate segmentele din Europa, ritmul este așteptat să se accelereze semnificativ în viitorul apropiat. Acest lucru se datorează faptului că […] The post Peste cinci ani, UE va avea nevoie de capacitate de încărcare de peste 20 gigawați appeared first on ZIUA CARGO.
15 octombrie 2025
23:50
De câte ori n-am spus asta, fiecare dintre noi? Poate alternativ cu Paștele Cailor și cu Sfântu’Așteaptă, dar mai mult ca sigur că am rostit-o de câteva (zeci) de ori până acum. Dacă ar fi să fim corecți… expresia asta ar trebui să ne iasă din vocabular. Pentru că porcii… chiar zboară, solo sau în […] The post Când o zbura porcu’… appeared first on ZIUA CARGO.
22:50
Le-am văzut, cu toții, de la depărtare. Chiar și așa, ni s-au părut impresionante. De aproape, îți taie respirația. Numai o pală se poate apropia de 90 de metri lungime. Eolienele sunt un spectacol în sine. Și tot un spectacol este și transportul lor, o operațiune ultra-specializată, dar care pentru Holleman reprezintă, deja, o activitate […] The post HOLLEMAN – IMPLICAȚI ÎN PROIECTE MAJORE. Eolienele, în expansiune appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
Viteza, neatenția și indisciplina pietonilor au fost cauzele accidentelor rutiere din 2025, potrivit Coaliției pentru Siguranță Rutieră. În fiecare zi din acest an, în medie, 3 persoane îți pierd viața și alte peste 95 sunt rănite în urma accidentelor rutiere. Acestea sunt cele mai recente date furnizate de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al […] The post Viteza, neatenția și indisciplina pietonilor = accidente appeared first on ZIUA CARGO.
16:50
Vola și Asociația The Social Incubator lansează programul „România Zboară Departe”, o inițiativă care sprijină tinerii olimpici. Potrivit unui comunicat, ajutorul este logistic și financiar pentru ca aceștia să își continue parcursul de excelență fie în țară, fie peste hotare. Cu ajutorul Vola, tinerii performanți beneficiază de bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie, transferuri. […] The post Sprijin financiar și logistic pentru tinerii performanți appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Profitul net al companiilor de impact a scăzut cu 1,6% în 2024, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro, ajungând la 239 miliarde de euro. Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, arată studiul companiilor de impact realizat de CITR. Numărul celor […] The post CITR: Peste 40% dintre companiile de impact – în dificultate appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
Agricola Internațional Bacău a devenit chiriaș pe 5.400 de metri pătrați în ELI Park Bacău, potrivit unui comunicat. Tranzacția marchează o etapă importantă în dezvoltarea parcului ELI Park Bacău. Acesta devine un punct de referință pentru activitățile logistice și de distribuție din regiunea Moldovei. Agricola, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, […] The post Agricola, chiriaș în ELI Park Bacău appeared first on ZIUA CARGO.
14 octombrie 2025
15:40
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, vrea să interzică în orele de vârf mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare. Este vorba despre intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00. În acest sens, edilul a inițiat un proiect de hotărâre CGMB, pe care l-a publicat în consultare publică. Amenzile pentru cei care nu respectă măsura sunt cuprinse între […] The post Fără aprovizionare și curierat la orele de vârf, în București appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Carpatica Feroviar România, noul operator de transport feroviar de marfă, a început procesul de selecție a personalului. Potrivit unui comunicat transmis redacției, ținta este formarea unei echipe solide, dedicate și orientată spre performanță. Procesul de recrutare este complet digitalizat, transparent și accesibil, oferind candidaților o experiență simplă și clară, cu feedback constant. Compania caută persoane […] The post Carpatica Feroviar începe angajările appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Cererea pentru spații moderne de birouri din București a scăzut cu aproximativ o treime, în 2025. Aceasta, în principal din cauza reducerii activității companiilor din sectorul IT&C, care au generat doar 10% din totalul închirierilor din primele 9 luni. Este cel mai scăzut nivel, din 2010 încoace, de când Colliers monitorizează piața după metodologia actuală, […] The post Reducerile din sectorul IT&C afectează piața de birouri appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, invită companiile la TransLogistica România 2025, la Romexpo, în perioada 14–16 octombrie. Evenimentul este unul de referință pentru sectorul transporturilor, logisticii și lanțului de aprovizionare din Europa Centrală și de Est. Expoziția reunește companii, furnizori de servicii, operatori logistici, transportatori, media și profesioniști din domeniu. Accesul […] The post SGS România prezintă TransitNet la TransLogistica 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Șoferii profesioniști din India au devenit, în 2025, printre cei mai căutați de companiile din România, pentru a acoperi deficitul de personal din sector. Ei sunt vizați atât pentru transport de marfă intern, cât și pentru cursele internaționale în statele UE, pPotrivit unui comunicat al TAKT Recruitment. Totodată, sunt căutați pentru activități de manipulare și […] The post Șoferii profesioniști din India, tot mai des angajați în România appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
COTAR a transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la proiectul de modificare a Legii RCA . Este vorba despre amendamentele suplimentare care ar putea fi propuse la PL-x nr. 216/2024, proiect aprobat de Senat și pe care COTAR îl dorește nemodificat. Comunicatul COTAR: „Au fost semnalate problemele legale și constituționale ridicate de amendamentele […] The post Memoriu pentru respingerea amendamentelor la Legea RCA appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Termenul-limită actual pentru scutirea de taxe de drum pentru camioanele electrice este 31 decembrie 2025. Aceasta înseamnă că, în conformitate cu legislația actuală, chiar și camioanele cu emisii zero ar trebui să plătească taxe de drum, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a acoperi costurile de infrastructură. Comisia Europeană dorește să prelungească acest lucru până […] The post Intenție de scutire pentru vigneta camioanelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
13 octombrie 2025
22:50
Pe Drumul Expres Craiova-Pitești (DEx12) s-au deschis, începând din 13 octombrie, încă două parcări: la km 29 pe ambele sensuri, în zona localității Balș. În prezent, din cele 16 parcări proiectate pe DEx12 (câte 8 pe sens), sunt deschise 6 parcări (câte 3 pe sens), km 29, km 55 și km 84. Acestea se […] The post DEx12 Craiova-Pitești, noi parcări appeared first on ZIUA CARGO.
22:00
Începând din 14 octombrie, CNAIR instituie restricții de circulație pe DN1, între km 7+260 – km 7+354, pe sensul București-Ploiești. Sectorul cu pricina este înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa. Concret, se va închide banda 1 de circulație pe acest sector, iar traficul rutier se va desfășura pe celelalte 2 benzi de circulație. […] The post Restricții pe DN1 București-Ploiești appeared first on ZIUA CARGO.
21:40
Pe 13 octombrie, a fost dat în circulație DN69A, care face legătura dintre Autostrada A1 Arad-Timișoara și DN 69. Cei 9,9 km ai acestui nou drum național reprezintă o cale rutieră modernă (două benzi pe sens), care conectează Timișoara cu A1, spre Nădlac, informează CNAIR. „De astăzi, accesul între Timișoara și A1 se va face […] The post Drum nou. DN69A, dat în circulație appeared first on ZIUA CARGO.
20:30
Vola a lansat un motor de căutare care permite căutarea de zboruri „oricând” și „oriunde”, prin afișarea automată a celor mai mici prețuri. Noua tehnologie denumită Deal Finder nu doar simplifică selecția, ci optimizează întreaga experiență, transformând căutarea într-un proces inteligent bazat pe flexibilitate și eficiență. „În urmă cu câțiva ani, vârful de tehnologie în […] The post Deal Finder, în GoVola appeared first on ZIUA CARGO.
19:10
Pentru prima dată în cadrul TransLogistica Romania, liderii și profesioniștii din domeniul transporturilor vor asista la un moment de referință. Este vorba despre primul panel dedicat exclusiv femeilor din industria transporturilor. Intitulat „Women Who Move the World – Femei care transformă transportul”, acesta va avea loc pe 14 octombrie. Participarea este gratuită, însă locurile sunt […] The post Femei care transformă transportul appeared first on ZIUA CARGO.
19:00
Companiile românești de transport câștigă teren pe scena internațională, relevă raportul „Transport in Europe. Trends. Data. Analysis”. PITD, o fundație specializată în analiza transportului rutier de marfă din Polonia și Europa, a realizat raportul, potrivit unui comunicat. Sunt examinate avantajele competitive și implicațiile strategice pentru managerii din sectorul TSL autohton. Comunicatul transmis redacției: O putere […] The post Ascensiunea transportatorilor români pe piața europeană appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) se mobilizează de proteste față de Legea „Jafului” RCA. Repezentanții confederației invită „toate persoanele fizice și juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naționale”. Comunicatul transmis redacției: „Sub pretextul introducerii unor modificări ale Legii RCA nr. 132/2017, solicitate de către Comisia […] The post COTAR se mobilizează de proteste față de Legea „Jafului” RCA appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
Glovo a prezentat în cadrul Smart City Highlights soluții last-mile pentru orașe mai sustenabile, bazate pe mobilitate cu emisii reduse. Prin Glovo Access, rutele sunt optimizate, prin parteneriate active cu peste 25 de entități la nivel național, potrivit unui comunicat. Programul conectează, fără costuri, organizații din mediul non-profit, public și privat cu rețeaua logistică Glovo. […] The post Glovo Access, livrări sustenabile appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Camionul de 40 de tone, fără emisii, este alimentat de sistemul de pile de combustie propriu și va transporta în principal produse de la propriile unități de producție ale companiei pe o rută fixă, colectând în același timp date pentru dezvoltări ulterioare. Camionul cu hidrogen de 40 de tone este un camion IVECO bazat pe […] The post Bosch folosește propriul camion cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
10 octombrie 2025
20:20
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) reclamă stabilirea, prin OMTI 1.925, a unor tarife „exagerat de mari” pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Stabilite în baza Legii 226/2023, vor fi aplicate de la 1 iulie 2026, „sub pretextul că măsura ar fi obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR”. Ordinul, semnat pe 10 octombrie de […] The post OMTI 1.925, în MO. COTAR: „Tarifele sunt exagerat de mari” appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
SUSTENLANDIA CEO Forum, evenimentul de referință dedicat sustenabilității în business, revine pe 4 noiembrie, la Teatrul Odeon din București. Într-un context marcat de instabilitate economică și presiune din partea investitorilor, sustenabilitatea devine strategie de business. Temele puse în discuție la această ediție aduc dovezi clare că sustenabilitatea este un factor-cheie pentru profitabilitate, reziliență și competitivitate. […] The post SUSTENLANDIA CEO Forum 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
MetaTerra Holdings discută cu Jetstream, consorțiul de investitori care va dezvolta și opera noul aeroport internațional de lângă București. Potrivit unui comunicat, părțile explorează o lansare favorabilă criptomonedelor. Miracle Pay este enumerată printre sistemele de plată acceptate oficial în rândul comercianților eligibili. Aceștia sunt cei de la duty-free, F&B, parcare, săli de așteptare și anumite […] The post MetaTerra vrea să integreze Miracle Pay în proiectul noul aeroport appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
Livrările logistice și de retail au ajuns la 339.600 mp, în primele trei trimestre din 2025. Acestea sunt datele prezentate de iO Partners la Omnichannel Conference, organizat pe 10 octombrie la București. Pe piața de retail (spații comerciale) livrările au ajuns la 148.000 mp în primele nouă luni, cele mai mari fiind Mall Moldova 62.000 […] The post Livrările logistice și de retail appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
UNSAR a transmis redacției un punct de vedere, împărtășit și de BAAR, referitor la modificarea Legii 132/2017 privind RCA. Reacția survine în urma acuzațiilor COTAR, despre care susține, ca de fiecare dată, că „nu are competențe în zona de asigurări”. „Asociația încearcă să mute atenția publică de la nevoia reală de echilibru spre propriile interese […] The post Punct de vedere UNSAR-BAAR privin modificarea Legii RCA appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
În revoluția electrică care se apropie, aspectul poate rămâne, dar sunetele, mișcările și vibrațiile unui motor cu ardere internă sunt pierdute definitiv. Vehiculele electrice nu vibrează. Nu sună ca nimic altceva în afara vâjâitului motorului electric sau a rostogolirii unui lanț pe pinioanele motocicletei. Și acesta din urmă s-ar putea să nu mai existe deloc, […] The post Motocicletă electrică Yamaha, cu un motor fals, dar funcțional appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
MAV-REC Palet S.R.L. activează în România din anul 2009 în domeniul supravegherii pieței și al controlului paleților de tip UIC/EUR. Organismul de control își desfășoară activitatea pe piața din Ungaria încă din 2004, în baza mandatului acordat de Rail Cargo Austria, titularul mărcii, și a contractului de mandat încheiat cu Rail Cargo Hungaria, pentru gestionarea […] The post MAV-REC Palet – 16 ani în slujba paleților appeared first on ZIUA CARGO.
9 octombrie 2025
17:30
Asociația Română de Logistică (ARILOG) anunță componența noului Consiliu Director pentru mandatul 2025–2027. Procesul de votare a avut loc în cadrul Adunării Generale a membrilor ARILOG din 1 octombrie 2025. Au fost prezentate rapoartele de activitate și cele financiare pentru ultimii doi ani. În urma primei ședințe a noului board, desfășurată pe 3 octombrie, Paul […] The post Paul Niță, ID Logistics România, reales președinte ARILOG appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
GRAMPET Group anunță numirea lui Klaus Kraetzschmar în funcția de director general al filialei din Grecia a Grup Feroviar Român (GFR). Potrivit unui comunicat, din octombrie, Klaus Kraetzschmar va coordona activitatea din Grecia și direcțiile de dezvoltare ale filialei companiei sale fanion. Obiectivele strategice sunt creșterea și consolidarea prezenței și a operațiunilor grupului pe piața […] The post Nou director general pentru filiala din Grecia a GFR appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
România se conturează tot mai puternic ca o piață-cheie de retail în Europa Centrală și de Est. Este rezultatul raportului „ExCEEding Borders Report | Retail parks: Diverse Growth, Shared Momentum”, publicat recent de Colliers. Până acum, marile orașe concentrau aproximativ trei sferturi din stocul modern de spații comercial. Astăzi, atenția dezvoltatorilor se mută tot mai […] The post Colliers: Retailul modern țintește orasele mici și medii appeared first on ZIUA CARGO.
16:30
Trei din patru români plătesc frecvent cu cardul, iar tot mai mulți folosesc această metodă și pentru coletele cu ramburs. Este un semn că plata digitală la livrare câștigă teren, potrivit unui sondaj realizat online de Cargus în rândul a peste 1.000 de respondenți din mediul urban. Chiar dacă folosesc frecvent plățile electronice, când cumpără […] The post Sondaj Cargus: 3 din 4 români plătesc frecvent cu cardul appeared first on ZIUA CARGO.
16:13
Portul Hamburg a pus în funcțiune la Terminalul de Containere Tollerort un nou transportor alimentat cu o pilă de combustie. Acesta este utilizat ca parte a clusterului de inovație Clean Port & Logistics pe traseul de testare aprobat. Vehiculul special provine de la producătorul finlandez, care livrase deja două astfel de transportoare cu acționare hibridă […] The post Portul Hamburg testează un transportor cu pilă de combustie appeared first on ZIUA CARGO.
16:13
Ministerul Finanțelor (MF) a semnat primul contract de împrumut, în valoare de 500 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești. Finanțarea totală este de un miliard de euro, conform unui memorandum aprobat de Guvernul României pentru negocierea de către MF a creditului. Astfel, un al doilea contract, […] The post Primul contract de împrumut cu BEI pentru A1 Sibiu-Pitești, semnat appeared first on ZIUA CARGO.
16:13
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză ASF că pregătește în secret modificarea Legii RCA în favoarea firmelor de asigurare. Potrivit unui comunicat, reprezentanții COTAR au intrat în posesia unor documente în acest sens, transmise Parlamentului de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Astfel, reprezentanții ASF croiesc, în colaborare cu unii parlamentari, modificări legislative […] The post ASF croiește în secret modificarea Legii RCA în favoarea asigurătorilor appeared first on ZIUA CARGO.
8 octombrie 2025
16:50
DHL Express a inaugurat primul său centru logistic carbon neutru din România, în urma unei investiții de peste 5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat, în noua locație, situată în VGP Park București Nord, din Ștefăneștii de Jos, se procesează colete care sosesc pe cale aeriană și rutieră la București din întreaga lume. Acesta are […] The post DHL Express, centru logistic carbon neutru în România appeared first on ZIUA CARGO.
