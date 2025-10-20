Maraton de întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administraţiei Trump şi mari finanţatori: principalele concluzii
Bursa, 20 octombrie 2025 19:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a condus în perioada 14-18 octombrie 2025 delegaţia României la Reuniunea Anuală a FMI şi Grupului Băncii Mondiale, la Washington D.C.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
19:10
Brandul internaţional BaByliss aniversează 10 ani de prezenţă pe piaţa din România. Cu această ocazie, distribuitorul oficial al brandului, SKIN MEDIA SRL, a organizat un eveniment aniversar de excepţie, în cadrul căruia a prezentat cele mai noi produse din portofoliu, dedicate unui styling modern, rapid şi eficient
Acum 15 minute
19:00
Maraton de întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administraţiei Trump şi mari finanţatori: principalele concluzii # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a condus în perioada 14-18 octombrie 2025 delegaţia României la Reuniunea Anuală a FMI şi Grupului Băncii Mondiale, la Washington D.C.
Acum 30 minute
18:50
Ficatul gestionează sute de procese importante pentru organism şi, de multe ori, nu îi acorzi suficientă atenţie. Acest organ susţine detoxifierea, digestia şi menţine un metabolism sănătos
Acum 2 ore
17:40
Electroalfa International investeşte în educaţie: peste 500.000 euro în centrul de formare al Academiei Alfa # Bursa
Electroalfa International a investit în ultimii doi ani peste 500.000 euro în dezvoltarea unui centru modern de training destinat angajaţilor, parte dintr-o iniţiativă mai amplă-Academia Alfa, dedicată formării profesionale în domenii tehnice. Investiţia include amenajarea unui amfiteatru de 100 de locuri şi spaţii de instruire care reproduc la scară reală atelierele de producţie
17:30
Reţele Electrice România contribuie la protejarea păsărilor migratoare din zona Deltei Dunării # Bursa
Reţele Electrice România contribuie la protejarea păsărilor migratoare ale căror trasee ajung în zona Deltei Dunării, printr-un proiect derulat, la nivelul României, în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi cofinanţat de Uniunea Europeană
17:30
Pe măsură ce frigul se instalează, tot mai multe familii din Bucureşti şi Ilfov caută soluţii pentru a reduce costurile de încălzire, fără să renunţe la confort. Iarna aduce inevitabil un consum mai mare de gaze, însă acest lucru nu trebuie să se traducă automat în facturi uriaşe. Există o soluţie simplă, accesibilă şi extrem de eficientă: instalarea unui termostat la centrala termică, realizată profesionist de echipa ACME INSTAL
17:20
BRD Groupe Societe Generale lansează un studiu despre percepţiile antreprenorilor oportunităţile tranziţiei către modele de business sustenabile # Bursa
BRD Groupe Societe Generale, partener fondator al Climate Change Summit, lansează primul studiu care analizează percepţiile antreprenorilor români despre oportunităţile şi provocările tranziţiei către modele de business sustenabile
Acum 4 ore
17:00
and #8222;România şi Europa de Est se află în prima linie a securităţii alimentare europene. A investi astăzi în agricultura digitală, în managementul riscului şi în modernizarea lanţurilor agroalimentare nu este un act de generozitate, ci o necesitate strategică - pentru fermieri, pentru stabilitatea şi pentru suveranitatea alimentară a Europei. and #8221; a declarat Holger Kray
17:00
Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţă extraordinară a organizaţiei
17:00
Revolut a anunţat, luni, că a primit autorizaţia finală de la Comisia Naţională Bancară şi a Valorilor Mobiliare (CNBV), cu aprobarea Băncii Mexicului, pentru a începe operaţiunile ca instituţie bancară multiplă în această ţară. Acordul obţinut este esenţial în procesul de autorizare a unei bănci pe piaţa mexicană şi obligatoriu pentru a derula servicii bancare în această ţară
17:00
Bitcoin îşi revine după minimele înregistrate vineri, tranzacţionându-se în prezent la 111.000 de dolari, investitorii ignorând îngrijorările legate de băncile regionale din SUA, considerând că acestea sunt incidente izolate şi nu reprezintă un risc sistemic
16:20
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia
16:20
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump - a cărui ţară a efectuat în iunie, împreună cu Israelul, bombardamente împotriva Iranului - and #8222;visează and #8221;, dacă el crede că a distrus siturile nucleare iraniene
16:20
Compania Naţională de Căi Ferate and #8222;CFR and #8221; SA, anunţă că, începând de marţi,, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători and #8222;CFR Călători and #8221; SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei
Acum 8 ore
12:50
Şefa politicii externe a UE cere Bruxellesului să fie 'mai creativ' în aplicarea sancţiunilor împotriva Rusiei # Bursa
Kaja Kallas, vicepreşedintă a Comisiei Europene şi înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afacerile externe şi politica de securitate, a cerut luni ca Uniunea să fie 'mai creativă' în combaterea aşa-numitei 'flote-fantomă' a Rusiei, folosită pentru ocolirea sancţiunilor internaţionale împotriva exporturilor de ţiţei rusesc, transmite dpa.
12:10
SVN Romania a vândut peste 1.300 de locuinţe în valoare de 200 de milioane de euro în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Compania de consultanţă imobiliară SVN Romania, unul dintre principalii jucători de profil şi compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidenţial, a vândut peste 1.300 de locuinţe în valoare de circa 200 de milioane de euro în primele nouă luni din acest an, adiţional tranzacţiilor cu terenuri, spaţii comerciale şi de birouri. Compania estimează o creştere de 30% a afacerilor în acest an comparativ cu nivelul de 10,4 milioane de euro înregistrat în 2024.
12:00
Distrigaz: Reluare etapizată a alimentării cu gaze în zona Calea Rahovei, după explozia din 17 octombrie - peste 1.000 de locuinţe afectate # Bursa
În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Reţele a înaintat către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti o adresă prin care solicită restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.
12:00
Muzeul Luvru va rămâne în cele din urmă închis publicului, luni, după ce duminică a fost ţinta unui jaf în timpul căruia au fost furate bijuterii ale Coroanei Regale franceze, cu 'o valoare inestimabilă', transmite agenţia EFE.
11:40
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, intenţionează să comande încă 15 avioane de vânătoare F-35 de la producătorul american Lockheed Martin, a declarat luni o sursă parlamentară pentru Reuters, confirmând o informaţie publicată de revista Spiegel.
11:40
Brandingul a devenit o componentă strategică a creşterii companiilor. Potrivit unei analize realizate de Roweb Media pe peste 100 de proiecte derulate în perioada 01 Oct 2024 - 01 Oct 2025, brandurile care investesc consecvent în imagine obţin performanţe mai stabile şi costuri mai reduse decât cele care mizează doar pe performance marketing.
11:30
Ucraina are nevoie de 25 de sisteme antiaeriene americane Patriot suplimentare, afirmă Zelenski # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ţara sa are nevoie de 25 de sisteme aeriene americane Patriot suplimentare pentru a o ajuta să facă faţă loviturilor ruse. El a spus că 'a demarat discuţii cu companii din sectorul apărării' pentru a pregăti un contract înb acest sens, transmit AFP şi Reuters.
11:30
Muzeul Luvru a fost redeschis pentru public luni, la ora obişnuită, însă doar parţial, după ce duminică a fost ţinta unui jaf în timpul căruia au fost furate bijuterii ale Coroanei Regale franceze, cu 'o valoare inestimabilă', conform autorităţilor, transmite agenţia EFE.
Acum 12 ore
11:10
A început căutarea bijuteriilor furate din Luvru, în contextul unor controverse privind securitatea muzeului # Bursa
Vânătoarea a început, după spectaculosul jaf de duminică de la Luvru, poliţia fiind urmele a patru infractori care au plecat cu opt bijuterii din and #8222;Coroana Franţei and #8221;.
11:00
Universitatea and #8221;Babeş-Bolyai and #8221; - cinci distincţii de excelenţă la Global Student Satisfaction Awards 2025 # Bursa
Universitatea and #8222;Babeş-Bolyai and #8221; din Cluj-Napoca (UBB) a obţinut cinci Insigne de Excelenţă la prestigioasele premii Global Student Satisfaction Awards (GSSA) - o competiţie la care au participat peste 1.200 de instituţii de învăţământ superior.
10:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a apreciat că Ucraina şi Rusia ar trebui să îngheţe linia frontului şi să pună capăt conflictului, ceea ce ar include şi divizarea regiunii estice Donbas, relatează luni dpa.
10:20
Ziarul BURSA organizează a III-a ediţie a conferinţei 'CSR şi sustenabilitate', în data de 20 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, salon AB.
10:20
Corupţie la vârful NATO: anchete, mită şi influenţe politice în cea mai mare alianţă militară # Bursa
Scandalul de corupţie care a lovit NATO în primăvara lui 2025 a dezvăluit că sistemul de achiziţii militare, extins agresiv pe fondul exploziei bugetelor de apărare, a devenit o ţintă pentru cei care ştiu să exploateze opacitatea, complexitatea procedurilor şi dependenţa cronică de consultanţi cu and #8222;insider knowledge and #8221;, potrivit unei investigaţii internaţionale publicată astăzi de site-ul Follow The Money şi la care au contribuit, printre alţii, Tamedia (Elveţia), DW Turkiye (Turcia), Trevor Aaronson (SUA) şi Antonio Baquero (Spania).
10:10
China a acuzat duminică SUA că au întreprins între 2022 şi 2024 atacuri cibernetice împotriva Centrului Naţional al Timpului de la Beijing, atacuri ce ar fi putut cauza pagube grave infrastructurilor, în special telecomunicaţiilor, informează AFP.
10:00
INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele opt luni, ca serie brută, cu 9,7% # Bursa
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele opt luni, faţă de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 9,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:50
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâşiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, scrie AFP.
09:50
Autorităţile de la Beijing s-au angajat să faciliteze folosirea yuanului de către instituţiile interne şi externe, ca parte a eforturilor lor de a promova pe plan global moneda chineză, transmite Bloomberg.
09:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, preşedintele SUA, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.
09:30
Echipa HC Buzău s-a calificat duminică, pe teren propriu, în turul 3 al European Cup, cu a doua victorie în faţa formaţiei bosniace RK Leotar, scor 43-30 (22-16). Ambele manşe s-au disputat pe terenul HC Buzău, care este debutantă în cupele europene.
09:30
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita
09:30
ACSH Gheorgheni a învins echipa maghiară Budapest Jegkorong Akademia HC cu scorul de 4-1 (0-0, 3-1, 1-0), sâmbătă seara, în Remetea Ice Arena, în Grupa B a Cupei Continentale IIHF la hochei pe gheaţă.
09:30
Liderii financiari internaţionali participanţi la reuniunile FMI şi Băncii Mondiale pleacă din capitala americană cu un sentiment amestecat: o uşurare că economia globală a rezistat mai bine decât se aşteptau la şocurile din primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dar şi epuizaţi de incertitudinea constantă privind direcţia viitoare a politicilor economice mondiale
09:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va participa luni la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfăşura la Luxemburg.
09:20
Sindicaliştii din sistemul penitenciar declanşează, începând de luni, acţiuni de protest, prin care îşi vor arăta nemulţumirea and #39; and #39;faţă de haosul instituţional, faţă de lipsa de transparenţă şi de intenţiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective and #39; and #39;.
09:20
Echipa Marocului a produs surpriza, duminică, în Chile, câştigând Cupa Mondială la fotbal la categoria 20 de ani, graţie unei victorii cu 2-0 împotriva favoritei Argentina.
09:20
Hong Kong: Un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare # Bursa
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare
09:20
Drulă: Are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva # Bursa
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva. El a precizat că şi-ar dori, şi au încă discuţii, să aibă o susţinere şi de la PNL pentru candidatura sa la primărie.
09:10
Oficial, Privacy Sandbox, tehnologia care trebuia să ia locul cookie-urilor terţe în browser-ul Chrome, este istorie, a anunţat Google.
08:20
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, devansându-l pe rivalul său Jorge and #8222;Tuto and #8221; Quiroga, într-o ţară afectată de o profundă criză economică după douăzeci de ani de guverne socialiste,
08:20
Kering, aproape de vânzarea diviziei sale de beauty către L and #39;Oreal, pentru 4 miliarde de dolari # Bursa
Grupul francez de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, este pe cale să vândă divizia sa de produse cosmetice către L and #39;Oreal
08:10
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:10
Italia beneficiază de o îmbunătăţire a ratingului de credit, un succes pentru premierul Giorgia Meloni # Bursa
Agenţia de rating DBRS Morningstar a ridicat vineri ratingul de credit al Italiei de la and #8221;BBB high and #8221; la and #8221;A low and #8221;, invocând o economie mai rezilientă, progrese în sistemul bancar şi perspective pozitive pentru consolidarea fiscală, care ar trebui să stabilizeze datoria publică
08:10
Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina
08:10
Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor and #8221;monede stabile and #8221; # Bursa
Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susţinută de Alibaba) şi JD.com, au suspendat planurile de a lansa monede stabile (stablecoins) în Hong Kong, după ce autorităţile chineze au ridicat îngrijorări privind expansiunea monedelor controlate de sectorul privat
07:50
Trump sugerează 'divizarea and #8221; regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi and #8222;divizarea and #8221; regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunţe la o parte din teritoriu, relatează The Guardian.
07:50
* Titlurile vor fi listate la BVB în data de 23 octombrie
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.