Maraton de întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administraţiei Trump şi mari finanţatori: principalele concluzii

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi and #8222;divizarea and #8221; regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunţe la o parte din teritoriu, relatează The Guardian.