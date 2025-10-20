Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie, mi se pare destul de iraţional / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM / Nu cred că acest guvern ar trebui să plece
Deputatul Csoma Botond (UDMR) a declarat, luni, că nu a înţeles de ce a durat aproape două luni până când CCR a luat această decizie şi i se pare destul de iraţional că nu s-a intrat pe conţinutul său. El a mai arătat că trebuie mers mai departe cu un nou proiect şi să aştepte avizul CSM. Despre o demisie a premierului, Csoam Botond a precizat că Guvernul trebuie să meargă mai departe pentru că nu există alternativă, în acest moment.
CCR a decis că testarea angajaţilor cu detectorul de minciuni este neconstituţională, întrucât încalcă exigenţele constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii / Testarea psihologică şi folosirea de bodycam-uri, constituţională # News.ro
Curtea Constituţională a decis, în şedinţa de luni, că testarea angajaţilor cu detectorul de minciuni este neconstituţională, întrucât încalcă exigenţele constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii. Restul legii criticate de AUR, SOS România şi POT este însă declarată constituţională, inclusiv testarea psihologică a angajaţilor şi folosirea de bodycam-uri.
Motivarea CCR în cazul pensiilor de serviciu: Lipsa avizului CSM coroborat cu „neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia # News.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.
Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz / 59 de persoane, din trei scări de bloc, evacuate preventiv / O persoană, transportată la spital # News.ro
Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La faşa locului intervin mai multe echjipaje de la diferite isntituţii.
Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie, mi se pare destul de iraţional / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM / Nu cred că acest guvern ar trebui să plece # News.ro
Deputatul Csoma Botond (UDMR) a declarat, luni, că nu a înţeles de ce a durat aproape două luni până când CCR a luat această decizie şi i se pare destul de iraţional că nu s-a intrat pe conţinutul său. El a mai arătat că trebuie mers mai departe cu un nou proiect şi să aştepte avizul CSM. Despre o demisie a premierului, Csoam Botond a precizat că Guvernul trebuie să meargă mai departe pentru că nu există alternativă, în acest moment.
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd care sunt argumentele extrinseci pentru a şti apoi ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
Ginerele lui Trump, emisarul Jared Kushner cere Israelului ”un mijloc” să-i ajute pe palestinieni # News.ro
Israelul trebuie ”să găsească un mijloc de ajutorare” a palestinienilor ”să se integreze în ansamblul Orientului Mijlociu”, cere unul dintre emisarii americani care au participat la negocierile între Israel şi Hamas, Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu realizat înaintea atacurilor israeliene de duminică în Fâşia Gaza şi difuzat duminică seara de CBS News, relatează AFP.
Grindeanu anunţă că este de acord cu organizarea alegerilor locale: Am şi o dată pe care o propun mâine, în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facem mai repede / Gabriela Firea şi Daniel Băluţă pleacă cu şanse reale # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi spune că are şi o dată pe care pot să o propună mâine, în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facă mai repede alegerile. El a mai spus că avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabriela Firea, cât şi cu Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale.
Secretariatul General al Guvernului a demarat procedura de selectare a persoanelor din conducerea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice – Se caută un preşedinte şi doi vicepreşetinţi, cu mandate de patru ani # News.ro
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procedura de selectare a persoanelor din conducerea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, iar dosarele se pot depune până în 6 noiembrie. Se caută un preşedinte şi doi vicepreşetinţi, cu mandate de patru ani.
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat # News.ro
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP, dat publicităţii luni.
Grindeanu spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim: Mi-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, va căuta o soluţie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.
Florin Jianu îşi anunţă demisia din PSD şi din Parlament / El a fost reales preşedinte al IMM România: Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize # News.ro
Deputatul Florin Jianu anunţă, luni, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia. ”Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize”, a transmis Jianu.
Junta birmană confiscă 30 de receptoare Starlink folosite în escrocherii în întreaga lume, în adevărate uzine de înşelătorii online, în urma unei anchete jurnalistice AFP # News.ro
Junta birmană a făcut o descindere într-unul dintre cele mai importante complexe ale fraudei cibernetice din Myanmar şi a confiscat receptoare Starlink, luni, după ce o anchetă AFP a dezvăluit folosirea intensivă a acestora în aceste activităţi, relatează AFP.
Grindeanu, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Voi propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii / Am spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.
ANP: Drepturile băneşti ale poliţiştilor de penitenciare nu sunt în pericol de diminuare şi vor fi asigurate integral / Reorganizarea, discutată cu sindicatele / Singura soluţie validată - fuzionarea penitenciarelor-spital Rahova şi Jilava # News.ro
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunţă, luni, că drepturile băneşti ale poliţiştilor de penitenciare nu sunt în pericol de diminuare şi vor fi asigurate integral şi este posibil să nu fie afecftate nici anul viitor. În ceea ce priveşte reorganizarea penitenciarelor, oficialii ANP afirmă că va fi discutată cu sindicatele, singura soluţie validată pânî în prezent fiind fuzionarea penitenciarelor-spital Rahova şi Jilava.
BNR: Implementarea pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie 2025 este de natură să genereze presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali pe orizontul mai îndepărtat de timp # News.ro
Potrivit noilor date şi analize ale Băncii Naţionale a României (BNR), rata anuală a inflaţiei va ajunge pe un platou la finele trimestrului III şi va descreşte foarte lent în ultimele trei luni ale anului curent. Conducerea BNR evidenţiază majorările substanţiale înregistrate de rata anuală a inflaţiei în primele două luni ale trimestrului III 2025, în urma cărora aceasta a urcat în august la 9,85%, peste nivelul prognozat, de la 5,66% în iunie, în contextul expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor corespunzător pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie. De asemenea, membrii Consiliului de administraţie al BNR au concluzionat că majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum. Banca centrală a publicat luni minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 8 octombrie 2025.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Bujduveanu: Primele 4 familii s-au mutat în apartamente pe termen mediu şi lung, complet mobilate şi utilate / 111 persoane, cazate în hoteluri / Se strâng în continuare donaţii pentru familiile afectate # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu şi lung, complet mobilate şi utilate. De asemenea, primarul anunţă că se strâng în continuare donaţii pentru familiile afectate.
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent în 2025, pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, este de 11.370 lei pe lună/ Faţă de anul trecut, această valoare a crescut cu aproape 9 procente # News.ro
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent în 2025, pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii, este de 11.370 lei pe lună. Faţă de anul trecut, această valoare a crescut cu aproape 9 procente, informează Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică. În cazul unei familii fără copii, coşul minim este 7.002 lei pe lună, în timp ce pentru o persoană singură este de 4.322 lei.
Diana Buzoianu, după decizia CCR: Nu cred că ar trebui ca Ilie Bolojan să plece din Guvern. Ar fi complet nedrept pentru români. Fix oamenii care se luptă pentru a crea un cadru corect pentru români să plece de la masă. Nu! Să plece şmecherii! # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), consideră că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să plece de la Guvern, după decizia CCR, care a admis integral obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor. Potrivit lui Buzoianu, acest lucru ar fi „complet nedrept pentru români”. „Fix oamenii care se luptă pentru a crea un cadru corect pentru români să plece de la masă. Nu! Să plece şmecherii!”, a afirmat Buzoianu. Ea a adăugat că, dacă motivarea CCR vizează chestiuni de fond, şi nu de formă, atunci USR „îşi asumă inclusiv o modificare a Constituţiei”.
Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate / Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale / Va fi redactat un nou text legislativ # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea ÎCCJ împotriva legii privind reforma pensiilor magistraţilor, că reforma în acest domeniu rămâne o prioritate, întrucât pensiile nu pot fi egale cu salariul. ”Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale”, a precizat preşedintele, anunţând că, după motivarea deciziei de către judecătorii constituţionali, va fi redactat un nou text legislativ.
Predoiu: Am luat măsuri privind organizarea mai bună a protecţiei frontierei de stat, astfel încât să reducem drastic fenomenul migraţiei ilegale şi să-l păstrăm acolo unde este astăzi - aproape de zero # News.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că Schegen nu este un dosar trecut, ci are legătură cu o problemă mereu actuală, puţin resimţită în România, respectiv problema migraţiei ilegale. El a precizat că a luat măsuri pentru o organizare mai bună a frontierei de stat astfel încât să fie redus drastic fenomenul migraţiei ilegale şi să fie păstrat acolo unde este astăzi, adică aproape de zero.
Parisul consideră că o vizită a lui Putin la Budapesta este ”utilă” doar ”dacă permite un armistiţiu imediat şi fără condiţii” în Războiul din Ucraina # News.ro
O vizită la Budapesta a preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump este ”utilă” numai dacă permite o încetare a focului ”fără condiţii” în Ucraina, apreciază luni ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot, relatează AFP.
CFR Cluj anunţă că Iuliu Mureşan, preşedintele care a condus clubul spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât şi în competiţiile Europene, revine în Gruia după 7 ani
Tulcea: Jandarmii au intervenit, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea / Reptila s-a ascuns apoi în zona motorului # News.ro
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.
Ministrul Agriculturii, la dezbaterea moţiunii care îl vizează: Document redactat pe genunchi cu un singur scop, acela de a bifa producţia de lozinci pe hectar. Se pare că unii colegi din AUR au confundat sezonul recoltei cu sezonul moţiunilor # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a răspuns luni, la moţiunea care îl vizează, în plenul Camerei Deputaţilor, arătând că unii colegi din AUR au confundat sezonul recoltei cu sezonul moţiunilor şi aşa se întâmplă când singurul lucru pe care-l cultivi e demagogia. El a mai spus că textul moţiunii este un ”document redactat pe genunchi cu un singur scop: acela de a bifa producţia de lozinci pe hectar”.
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi. Misiunea UE avertizează că incidentul reprezintă un pericol pentru navigaţia din zonă # News.ro
O operaţiune de salvare era, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters.
Zelenski anunţă că este pregătit să se întâlnească cu Trump şi Putin, dacă primeşte o invitaţie, la Budapesta, deşi nu este ”cel mai bun loc pentru această reuniune”, consideră el. ”Nu le vom da victoria ruşilor”, anunţă Zelenski şi cere 25 de sisteme PAT # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens, relatează AFP.
Nicoleta Pauliuc, după întrevederea cu Magnus Brunner, Comisar european pentru afaceri interne şi migraţie, desfăşurată astăzi la Senat: România nu cere protecţie - oferă parteneriat şi expertiză pentru o Europă sigură # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, preşedintă a comisiei de apărare, a transmis, luni, după întrevederea cu Magnus Brunner, Comisar european pentru afaceri interne şi migraţie, desfăşurată la Senat, că pentru România, securitatea digitală este parte a securităţii naţionale iar ţara noastră nu cere protecţie ci oferă parteneriat şi expertiză pentru o Europă sigură.
Zelenski spune că întâlnirea sa cu Trump a fost un succes. Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump ca fiind un succes care a dus la progrese în achiziţionarea de noi sisteme de apărare aeriană, declaraţii ce vin în contrast cu relatările potrivit cărora Trump l-ar fi certat, folosind inclusiv un limbaj vulgar, atunci când l-a primit la Casa Albă, relatează Reuters.
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie: România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană / Avem nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură # News.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană şi a adăugat că este nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene.
Revolut primeşte acordul pentru derularea de operaţiuni bancare în Mexic şi vrea să cumpere o bancă în Argentina # News.ro
Revolut anunţă că a primit aprobarea finală pentru a începe operaţiunile bancare în Mexic, prima piaţă din afara Europei unde va funcţiona ca bancă autorizată. compania parcurge în prezent şi etapele necesare pentru obţinerea unei licenţe bancare complete în Columbia şi este în plin proces de achiziţionare a unei bănci în Argentina
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti: În acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei/ Nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezenţa sau folosirea de material exploziv # News.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite. Procurorii informează că nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezenţa sau folosirea de material exploziv, Săptămâna aceasta are loc cercetarea la faţa locului în paralel cu audieri ale persoanelor care pot avea date legate de eveniment.
Sibiu: Un bărbat de 54 de ani acuzat că şi-a lovit şi sugrumat mama a fost arestat preventiv/ Bărbatul solicitase o ambulanţă pe motiv că mamei sale îi este rău, însă echipajul a constatat că femeia era moartă şi avea urme de violenţă pe corp # News.ro
Un bărbat de 54 de ani acuzat că şi-a lovit şi sugrumat mama a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza deciziei luate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul sibiu, după ce un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a autosesizat în acest caz. Potrivit anchetatorilor, bărbatul solicitase prezenţa unei ambulanţe la domiciliu pe motiv că mamei sale îi este rău, însă echipajul a constatat că femeia, în vârstă de 74 de ani, era moartă şi avea urme vizibile de violenţă, astfel că a anunţat Poliţia.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor: Dacă legea este respinsă pe procedură, o refacem, dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea este respinsă pe procedură, o vor reface, iar dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.
AUR: CCR, veşnicul garant al privilegiaţilor din sistem! A căzut şi legitimitatea Guvernului Bolojan # News.ro
AUR transmite, luni, după ce judecătorii Curţii Constituţionale au respins eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor, că încă o dată se dovedeşte că instituţia care ar trebui să fie garantul Constituţiei României şi al dreptăţii este, de fapt, o anexă politizată, braţul lung al sistemului controlat de PSD şi PNL, care apără interesele castelor privilegiate.
Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a publicat, luni, un comunicat în care a dorit să „clarifice poziţia sa cu privire la utilizarea suplimentelor alimentare pe bază de cetone (...), compuşi chimici produşi în mod natural de organismul uman şi utilizaţi de muşchi în timpul exerciţiilor fizice în cazul unei disponibilităţi reduse de glucoză”.
Sectoare de drum de pe Transfăgărăşan şi Transalpina s-au închis începând de luni / Explicaţiile CNAIR # News.ro
Circulaţia rutieră s-a închis începând de luni pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA. Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole şi avalanşe frecvente.
UPDATE - Teleorman: Intervenţie a autorităţilor, în urma unei explozii produse într-o gospodărie/ Trei persoane au fost rănite # News.ro
Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman intervin, luni după amiază, în localitatea Frăsinet, unde o explozie s-a produs într-o gospodărie. Trei persoane cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani au fost rănite în urma evenimentului. Posibila cauză a exploziei este o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie.
UPDATE - Curtea Constituţională a admis sesizarea ÎCCJ împotriva legii privind reforma pensiilor magistraţilor # News.ro
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.
Ayatollahul Khamenei îl ironizează pe Donald Trump, care este convins că programul nuclear iranian este distrus: „Foarte bine, continuă să visezi!” # News.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump - a cărui ţară a efectuat în iunie, împreună cu Israelul, bombardamente împotriva Iranului - „visează”, dacă el crede că a distrus siturile nucleare iraniene, relatează AFP.
UPDATE - CFR SA anunţă suspendarea circulaţiei mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marţi, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii / Ce rute sunt afectate # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, anunţă că, începând de marţi,, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - SRI anunţă că ştirile false privind explozia din cartierul Rahova fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată şi atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei # News.ro
Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind dezinformarea.
Gruparea Nottingham Forest se află în negocieri avansate pentru numirea lui Sean Dyche în funcţia de antrenor.
Alba: Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale a pierdut controlul asupra direcţiei şi a intrat cu maşina Poliţiei într-un stâlp - FOTO # News.ro
Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale de serviciu a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat cu maşina Poliţiei într-un stâlp de pe marginea drumului. Oficialii Poliţiei transmit că accidentul a avut loc în timp ce autospeciala de Poliţie urmărea un autoturism.
Deputaţii AUR, S.O.S România şi POT au cerut înfiinţarea unei comisii de anchetă în Parlament pentru explozia din Calea Rahovei / Cererea Opoziţiei a fost respinsă # News.ro
Deputaţii AUR, SOS şi POT au depus luni, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei. Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea Opoziţiei.
Teleorman: Intervenţie a autorităţilor, în urma unei explozii produse într-o gospodărie/Primele informaţii arată că există doi răniţi # News.ro
Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman intervin, luni după amiază, în localitatea Frăsinet, unde o explozie s-a produs într-o gospodărie. Primele date de la faţa locului indică faptul că două persoane au fost rănite în urma evenimentului.
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei în timpul întâlnirii de la Casa Albă dintre Trump şi Zelenski. Moscova a remarcat imediat, iar Pete Hegseth e criticat - FOTO # News.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a purtat o cravată în culorile albastru-roşu-alb, culorile drapelului rus, în timpul întâlnirii de vineri de la Casa Albă dintre preşedinţii Donald Trump şi Volodimir Zelenski, fapt remarcat imediat la Moscova şi o asociere ce a stârnit polemici şi suspiciuni de înţelegeri secrete între puterile americană şi rusă, relatează Le Figaro.
UPDATE - Explozie în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti/ O persoană a fost rănită/ Deflagraţia s-a produs la un canal de vizitare a conductelor din cauza unei acumulări de gaze # News.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie. Potrivit Poliţiei Prahova, deflagraţia s-a produs la un canal de vizitare a conductelor din cauza unei acumulări de gaze generate de scurgerea unor deşeuri în canalul respectiv.
Petrişor Peiu (AUR): Depunem astăzi o iniţiativă legislativă pentru prelungirea termenelor până la care pot să funcţioneze grupurile energetice pe cărbune şi a termenelor pentru finalizarea centralelor termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni # News.ro
Senatorul AUR Petriţor Peiu a declarat, luni, că formaţiunea depune o iniţiativă legislativă pentru prelungirea termenelor până la care pot să funcţioneze grupurile energetice pe cărbune şi a termenelor pentru finalizarea centralelor termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni.
