Pierdere mare pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik, 20 octombrie 2025 19:00
Șoc la CFR Cluj! Louis Munteanu nu joacă în meciul cu Petrolul Ploiești! Ce a pățit vedeta ardelenilor
• • •
Acum 15 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
Își va da demisia Ilie Bolojan după decizia CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților? Pîrvulescu: ”Votul a fost politizat” # Fanatik
Cum va afecta hotărârea CCR pensiile speciale ale magistraților și ce se întâmplă cu premierul Ilie Bolojan?
Acum o oră
18:40
Sorin Grindeanu, reacție fermă după decizia CCR privind pensiile magistraților: ”Așa nu se poate continua!” Ce spune de o demisie a lui Ilie Bolojan # Fanatik
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților. Fostul ministru a venit cu o propunere pentru rezolvarea situației.
18:30
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct # Fanatik
Adrian Mutu a intrat și a făcut analiza derby-ului Dinamo - Rapid, scor 0-2. Cine a fost jucătorul preferat al „Briliantului” și ce transfer le-a propus „câinilor”.
Acum 2 ore
18:10
Clipe de coşmar pentru fosta antrenoare de la CSM Bucureşti! A fost reţinută de poliţie pe aeroport: „Mi-am dat seama că e ceva în neregulă” # Fanatik
Helle Thomsen a avut parte de un incident neplăcut pe aerportul din Istanbul. Fosta antrenoare de la CSM Bucureşti a fost reţinută. Cum s-a încheiat totul.
18:00
Liga Campionilor, cea mai importantă competiție din fotbalul european, revine în actualitate în această săptămână cu meciurile etapei a 3-a din faza principală. Primele nouă partide sunt programate marți, 21 octombrie, de pe afiș nelipsind […]
17:50
Edi Iordănescu, ședință decisivă cu șefii celor de Legia Varșovia. A cerut rezilierea contractului! Când se va lua decizia # Fanatik
Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia Varșovia după ce echipa a ajuns la trei înfrângeri consecutive în meciuri oficiale în toate competițiile.
17:40
Reacția lui Andrei Nicolescu după umilinţa FCSB de la Metaloglobus: „Ce se întâmplă acolo…” # Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat după eșecul incredibil suferit de FCSB pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. Președintele lui Dinamo a numit și cea mai mare surpriză din actualul sezon al Superligii.
Acum 4 ore
17:10
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan # Fanatik
Topul datoriilor publice: cum a ajuns orașul lui Nicușor Dan printre cei mai mari datornici la ANAF și ce explicații au autoritățile locale. Și Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan apare pe ”lista rușinii”.
17:00
Jurgen Klopp, mesaj tranșant în timpul unui podcast: „Cei ce vorbesc urât își vor înghiți cuvintele!” # Fanatik
Jurgen Klopp a transmis un mesaj clar în timpul podcastului „Jurnalul unui CEO”! Ce a avut de zis fostul antrenor al lui Liverpool: „O să vă înghițiți cuvintele!”
16:10
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în locul său la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Ce a spus Cristi Balaj, de fapt, despre Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj. Detalii neștiute despre noul oficial al echipei din Gruia.
15:40
Georgina Rodríguez i-a surprins pe urmăritorii săi cu o apariție complet neașteptată. Iubita lui Cristiano Ronaldo a optat pentru un costum de baie îndrăzneț.
15:30
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv # Fanatik
După mai multe zile de gândire, Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii la FCSB! Ce termen limită le-a pus patronul roș-albaștrilor
Acum 6 ore
15:10
Bocciu, talismanul Rapidului! Liderul fanilor giuleşteni a revenit în peluză după un an şi jumătate # Fanatik
Liviu Ungurean a revenit în peluza Rapidului, după un an şi jumătate, la derby-ul cu Dinamo. Liderul de galerie este aşteptat să unească din nou grupurile în Peluza Nord.
14:50
Dumitru Dragomir a dezvăluit că Dan Şucu ar putea fi candidatul surpriză la Primăria Capitalei. Fostul şef al LPF îl creditează cu şanse bune pe acţionarul Rapidului.
14:50
Sondaj INSCOP. Peste jumatate dintre români cred în noroc, vise prevestitoare și conspirații. Votanții PSD și AUR spun că România este controlată de puteri externe # Fanatik
Mai mult de jumătate dintre români cred că este important ca în viață să ai noroc. De asemenea, cred în vise prevestitoare și în conspirații. Majoritari sunt votanții PSD și AUR
14:40
Reacție virulentă după declarațiile lui Prunea la adresa lui Jurgen Klopp. „E nebun Prunaru’!”. Ce comunicat a dat fostul portar # Fanatik
Florin Prunea s-a scuzat printr-un comunicat după derapajul avut la adresa lui Jurgen Klopp. Ce reacție a avut Vivi Răchită în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
14:30
Asigurarea obligatorie nu te salvează în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova # Fanatik
Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile după explozia din Rahova. Vezi cine riscă să rămână fără nimic și ce trebuie să știe proprietarii.
14:30
Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă! N-am văzut în viața mea așa ceva” # Fanatik
Andrei Nicolescu a comentat momentul psihologic din Dinamo - Rapid. Ce a spus despre intervenția miraculoasă a lui Elvir Koljic
14:10
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!” # Fanatik
De necrezut: un analist a fost convins de victoria șocantă a lui Metaloglobus cu FCSB și a pariat în acest sens! Despre cine este vorba
13:50
Care a fost primul gând al lui Ion Țiriac când l-a văzut pe David Popovici: ”Bă, n-a câștigat copilul ăsta” # Fanatik
Ce i-a trecut prima oară prin minte lui Ion Țiriac când l-a întâlnit pe David Popovici. Înotătorul era destul de mic și nu s-a făcut remarcat în ochii afaceristului.
13:50
Secretele victoriei Rapidului cu Dinamo. Robert Niță, dezvăluiri din interior: „E victoria lui!” # Fanatik
Robert Niță, apropiat al giuleștenilor, știe cum a reușit Rapidul să câștige în fața lui Dinamo. Cine a fost protagonistul victoriei din derby-ul de pe Arena Națională
13:20
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!” # Fanatik
Gigi Becali face revoluție la FCSB! Câte transferuri pregătește campioana României în iarnă și cine pleacă din lot.
Acum 8 ore
13:10
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea # Fanatik
Andrei Nicolescu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după Dinamo - Rapid 0-2. Care a fost atmosfera de la vestiare după marele derby de pe Arena Națională.
12:50
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM Stoica în vestiarul FCSB cu el # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat impresionat de ce a văzut la meciul Dinamo - Rapid 0-2 și a transmis că vrea ca jucătorii lui de la FCSB să ia exemplu de la cele două rivale
12:40
Adrian Mutu a vorbit despre oferta de a antrena U Cluj. "Briliantul" a discutat cu preşedintele clubului şi a oferit ultimele detalii despre o eventuală numire.
12:20
Cum l-a bătut Gâlcă pe Kopic, cu 2 goluri dintr-un singur şut pe poartă! Raportul Wyscout din Dinamo – Rapid 0-2 # Fanatik
Rapid a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo, un meci în care "câinii" au fost cu ocaziile şi giuleştenii cu golurile. FANATIK vă prezintă raportul Wyscout, cum l-a bătut Gâlcă pe Kopic.
12:10
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!” # Fanatik
Contre aprinse în direct după Dinamo - Rapid 0-2, între Dănuț Lupu și Robert Niță! Cum s-au atacat cei doi
11:50
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro # Fanatik
Cine este jucătorul care va atinge o bornă uriașă în fotbalul românesc. Ce record incredibil va atinge și în ce top select va reuși să intre
11:40
Ce a spus Dan Șucu după ce Rapid a învins cu 2-0 Dinamo duminică seară pe Arena Națională. Mesajul patronului giuleștenilor după marele derby din etapa a 13-a din SuperLiga.
11:20
Cîrjan, cel mai slab jucător al lui Dinamo? “A fost neinspirat. S-a încărcat foarte tare cu gândul că joacă împotriva Rapidului” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a avut o evoluție modestă contra Rapidului și a fost catalogat ca unul dintre cei mai slabi jucători ai lui Dinamo. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce arată cifrele.
Acum 12 ore
11:00
Andrei Nicolescu, analiză tăioasă la 12 ore după Dinamo – Rapid 0-2: “Doare rău! Dar ne batem pentru cupele europene” # Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat după Dinamo - Rapid 0-2. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus oficialul dinamovist la 12 ore după meciul pierdut în etapa a 13-a din SuperLiga.
10:50
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a ales ca Iuliu Mureșan să ocupe postul de președinte la CFR Cluj, lăsat vacant de Cristi Balaj. Care a fost condiția pe care i-a pus-o noul oficial patronului „feroviarilor”
10:30
Cine este noul președinte de la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul clubului din Gruia, a luat decizia și a oferit o primă reacție.
10:30
Amenzi date de Jandarmerie după derby-ul Dinamo - Rapid 0-2. Ce sume trebuie să plătească, de fapt, „câinii” după comportamentul avut de suporteri pe Arena Națională.
10:10
Alarmă la FCSB! Viitoarea adversară din Europa League avea 5-0 la pauză în campionat. Care a fost scorul final # Fanatik
FCSB trebuie să-și facă lecțiile foarte bine înainte de meciurile de Europa League pentru a nu suferi un eșec umilitor. Echipa cu care va juca și-a distrus adversarul din campionat
09:50
„Crezi că Mircea Lucescu ține cu FCSB?”. Sorin Cârțu a reacționat imediat, dezvăluind ce s-a întâmplat în 1989. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu, cel care i-a fost rival în multe rânduri lui Mircea Lucescu, a fost întrebat direct dacă selecționerul României ar fi fanul celor de la FCSB.
09:40
Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis: ”Metoda tubului de oxigen” # Fanatik
În ce fel dorea să treacă granițele țării unul dintre cei mai cunoscuți patroni de fotbalul românesc. A vrut să calce pe urmele fostei gimnaste Nadia Comăneci.
09:20
Deputatul AUR care a spus că pământul românesc este transportat pe vapoare în Spania s-a ales cu salariul înjumătățit după ce a făcut circ în Parlament. Ce se întâmplă cu dosarul # Fanatik
Titus Muncaciu, deputat AUR, a făcut scandal în Parlament în 2023, în timpul dezbaterilor pentru un proiect de lege. În urma evenimentului, salariul acestuia a fost redus cu 50%.
09:20
Sportiva celebră care a ajuns să fie amenințată pe internet: ”Treaba asta te poate distruge” # Fanatik
O celebră sportivă recunoaște faptul că a fost amenințată pe internet. A primit fel de fel de mesaje și povestește faptul că de unele dintre ele a fost și afectată.
09:10
„Gigi Becali, decizii ca la Football Manager”. Fostul titular de la FCSB, dezvăluiri despre patronul campioanei # Fanatik
Fostul titular de la FCSB, care a plecat pe bani buni în străinătate, a făcut dezvăluiri despre cum ia Gigi Becali deciziile la echipă. Ce este diferit față de acum un deceniu
08:50
Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Ce se întâmplă după foarte mult timp cu jucătoarele noastre # Fanatik
Rezultatele bune obținute de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea la turneul de la Osaka, unde au ajuns în semifinale, nu au rămas fără răsplată nici financiar, nici sportiv
08:40
Mitică Dragomir a explicat cum a ajuns membru fondator la Dinamo imediat după Revoluție. Dezvăluire de impact în direct la „Profețiile lui Mitică”
08:10
Lovitură de proporții pregătită de cluburile de top din Europa! Ce regulă din fotbal vor să schimbe șefii de la Liverpool și Barcelona # Fanatik
Fotbalul profesionist ar putea cunoaște o cu totul altă față. Șefii cluburilor importante din Europa pregătesc o lovitură de proporții și își doresc modificarea unei reguli actuale.
07:50
“De aia te urăște toată lumea!” Vinicius, în centrul unui dublu-scandal la ultimul meci al lui Real Madrid înainte de El Clasico # Fanatik
Madrilenii au învins greu la Getafe, care a avut doi eliminați, într-un meci în care brazilianul Vinicius a intrat în conflict cu adversarii și cu antrenorul gazdelor
07:40
Laura Vicol îi dă ultimatum lui Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Ultimul meci la care voi veni” # Fanatik
Reacție virală după Metaloglobus - FCSB! Laura Vicol nu îl iartă pe Gigi Becali. Mesajul postat de fosta deputată PSD. „Înseamnă că ai ales să fii sclav și nu luptător”.
07:10
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila cumpărată în urmă cu doar 4 ani # Fanatik
Incredibil ce profit a putut face! Proprietate cumpărată în urmă cu patru ani l-a făcut pe fostul fotbalist mai bogat cu aproximativ 7 milioane de euro
07:10
Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos care calcă pe urmele lui Romulus Gabor # Fanatik
Campionatul Mondial U20 s-a terminat cu un deznodământ neașteptat, marea favorită fiind învinsă de o echipă aflată la prima participare la turneul final
Acum 24 ore
05:50
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca # Fanatik
Cum se fac achizițiile de medicamente la un spital de top din Cluj-Napoca. Produse contractate, cumpărate cu prețuri și de cinci ori mai mari fără licitații
02:10
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2 și inovațiile lui Gâlcă: „Ar fi și păcat să ne oprim acum, nu-i așa?” # Fanatik
Bogdan Baratky a disecat în FANATIK succesul Rapidului, 2-0, de pe Arena Națională, în fața rivalei Dinamo
