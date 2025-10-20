Mihaela Prigoană, interviu emoționant la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce relație are cu băieții regretatului afacerist

13:30

Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express – Drumul Eroilor a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan și Alex au reușit să își mai adauge o victorie în palmares, câștigând o nouă amuletă. În plus, cei doi au obținut și un Joker care le permite să lege la ochi un adversar în cursa pentru marea imunitate — un avantaj ce promite să schimbe dinamica etapelor următoare. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial, cât şi pe segmentul urban.