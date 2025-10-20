Peste 300 de copii au cântat la un concurs dedicat Centenarului Patriarhiei Române
Basilica.ro, 20 octombrie 2025 19:00
Peste 300 de copii din județele Suceava, Bacău, Botoșani și Neamț au participat sâmbătă, la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Buciumeni, Suceava, la prima ediție a Concursului de pricesne și cântece patriotice „Pentru Tine, Doamne!”, un eveniment dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Concursul, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a îmbinat educația, cultura și spiritualitatea,…
• • •
Mitropolitul Andrei a resfințit biserica dintr-o localitate atestată documentar în urmă mai bine de șapte secole # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a resfințit duminică biserica parohiei Jichișu de Jos din județul Cluj, localitate atestată documentar în urmă cu mai bine de 7 secole. La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt intitulat „Efemeritatea vieții noastre”, în care a accentuat importanța adoptării unei bune conduite morale, având în…
Episcopul Hușilor: Să avem capacitatea de a sesiza durerile din adâncul inimii oamenilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat duminică pe credincioși să fie sensibili la suferințele celor din jur, subliniind că „cea mai mare durere este aceea care nu se vede”. Preasfințitul Părinte Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie în localitatea Valea Popii din județul Vaslui. Ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru George Moga, pe…
Comunitatea românească din Bologna a marcat sâmbătă, prin rugăciune, hramul Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”. La slujbă au participat credincioși și invitați din mediul academic și diplomatic. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele Trandafir Vid, protoiereu al Protopopiatului Emilia Romagna 1. Invitatul special al sărbătorii…
Să ne alăturăm mulțimii care merge cu Hristos, Cel ce este Viața și Învierea noastră, îndeamnă PS Nectarie de Bogdania # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a subliniat duminică la Paraclisul Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, că acolo unde omul nu mai are nădejde, Hristos vine cu milă și putere dătătoare de viață. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, în…
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au sfințit duminică Biserica„Învierea Domnului” din Parohia Podu Turcului 2, județul Bacău. Cu această ocazie, lăcașul de cult a primit un al doilea hram închinat Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. La Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat Evanghelia despre…
Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului l-a hirotonit duminică Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rait pe Arhim. Simeon Papadopoulos, membru al obștii Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Muntele Sinai. Noua demnitate include și conducerea acestei comunități monahale. „În această clipă înfricoșată și plină de har, Biserica Sionului Vă încredințează în mâinile lui Dumnezeu. Prin punerea smeritelor…
Basilica, 10 ani pe social media: „Binele de știut”, punte între Biserică și lumea digitală # Basilica.ro
Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române aniversează zece ani de prezență pe platformele sociale, un deceniu dedicat comunicării „Binelui de știut”, mărturisirii credinței și conectării globale. Lansate pe 20 octombrie 2015, paginile oficiale ale Agenției de știri Basilica pe platformele Facebook, X (Twitter) și Instagram au devenit o fereastră către lume, aducând știri despre…
Arhimandritul Siluan Antoci, starețul Mănăstirii Brusturi din județul Neamț, a avertizat părinții împotriva Halloween, afirmând că este o sărbătoare păgână. În cuvântul de învățătură rostit în Duminica a 20-a după Rusalii, părintele arhimandrit a explicat care este pericolul dacă părinții își expun copilul la manifestările de tip Halloween. „Halloween este o sărbătoare păgână. Îi pui coarne…
Episcopia Maramureșului și Sătmarului ajută o văduvă din localitatea Săsar, căreia i-a ars locuința în noaptea dintre 18 spre 19 octombrie. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a vizitat duminică gospodăria distrusă de flăcări. Comunitatea de credincioși, împreună cu Primăria Comunei Recea și cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului se vor mobiliza…
Instantanee de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, chipuri de pelerini, momente liturgice și de rugăciune, completează selecția noastră de fotografii din lumea ortodoxă din perioada 12 – 19 octombrie 2025. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)…
Mozaicurile Catedralei Naționale: Cea mai expresivă și valoroasă metodă de pictare a unui lăcaș emblematic (pdf) # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a publicat o serie de pliante dedicate Catedralei Mântuirii Neamului, pe care Basilica.ro le prezintă în apropierea momentului sfințirii picturii în mozaic a sfântului lăcaș. A fost aleasă metoda picturii în mozaic, deoarece are potențialul de a rezista la testul timpului mai bine decât orice alt tip de pictură sacră. Datorită dimensiunii edificiului,…
PS Macarie: Să ne rugăm ca Domnul să-i învieze din moartea păcatului pe atâția tineri rătăciți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a îndemnat duminică, la Biserica „Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, să ne rugăm pentru tinerii rătăciți, ca Domnul „să-i învieze din moartea păcatului și să-i aducă la lumina credinței”. Preasfințitul Macarie a vorbit despre tinerii care, deși trăiesc într-o lume plină…
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Cucuruzu, județul Giurgiu, a fost resfințită duminică. În lăcașul de cult a slujit în ultima perioadă a vieții Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul Ambrozie al Giurgiului, împreună cu un sobor de clerici. Cu această ocazie, biserica a primit și…
Șahul, joc al minții și al caracterului: Zeci de copii au participat la competiția județeană de la Suceava # Basilica.ro
În județul Suceava a avut loc sâmbătă Campionatul Județean de Șah Rapid pentru Copii și Juniori, desfășurat în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, din orașul reședință de județ. Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv „Șah” Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava,…
Solidaritate peste Prut: Peste 4 tone de alimente oferite de o mănăstire din județul Iași # Basilica.ro
Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, a vizitat joi Episcopia de Bălți, unde a oferit peste 4 tone de produse alimentare pentru familiile numeroase, persoanele vârstnice și cele singure de peste Prut. Potrivit Episcopiei de Bălți, darurile vor fi distribuite în următoarele zile prin intermediul parohiilor, ajungând la cei ce au nevoie.…
Comunicat: Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025) # Basilica.ro
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic: 07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi,…
Muzica tradițională din Bucovina a fost prezentă, joi, la Iași, prin intermediul unui concert special susținut de Ansamblul Floralia, sub conducerea dirijoarei Irina Zamfira Dănilă, informează Doxologia. Evenimentul, intitulat „Din lada de zestre a Bucovinei – Restitutio Alexandru Voevidca”, s-a desfășurat în cadrul Festivalului Muzicii Românești, ediția a 27-a. Auditoriul a avut ocazia să se…
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit, duminică slujba de sfințire a noii biserici din satul Gulioaia, comuna Dângeni, județul Botoșani. În Duminica a 20-a după Rusalii, biserica din localitate, cu hramul „Duminica tuturor sfinților”, a primit binecuvântarea ierarhului și a devenit un lăcaș sfințit pentru oficierea Sfintelor Taine. IPS Teofan l-a hirotonit…
Biserica dă sens și plinătate vieții omenești: IPS Nifon a sfințit un lăcaș de cult ocrotit de Sf. Neagoe Basarab # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, a sfințit duminică Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, județul Dâmbovița. Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar eparhial, a citit „Actul de sfințire” al Catedralei, iar Pr. Gheorghe Valeriu, Protopop de Găești și paroh al sfântului lăcaș, a mulțumit atât Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, cât…
Prezență ortodoxă de la Alba Iulia la Simpozionul dedicat împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost reprezentată la simpozionul internațional organizat la Oradea cu prilejul aniversării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325–2025). Evenimentul, desfășurat sub egida Școlii Ardelene, a fost găzduit de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea, în…
La Craiova va avea loc Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea” # Basilica.ro
Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova vor organiza, în perioada 21-23 octombrie 2025, Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – perspective sincronice și diacronice”. Evenimentul va marca atât jubileul de 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), cât…
La prestigioasa Universitate din Cambridge a fost înființat un Lectorat de Limba română # Basilica.ro
ES Laura Popescu, Ambasadoarea României la Londra, a vizitat recent Universitatea din Cambridge, pentru a saluta înființarea Lectoratului de Limba română al prestigioasei instituții academice. Este al doilea Lectorat de Limba română dintr-o universitate britanică, după cel de la Oxford, înființat în 2012. Ambasadoarea României s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-chair al Facultății…
România a inaugurat vineri un nou consulat onorific în orașul Ruse, al patrulea de acest fel din Bulgaria, după cele din Burgas, Silistra și Plovdiv, notează Agerpres. Evenimentul marchează o nouă etapă în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, a declarat ambasadoarea României la Sofia, Brândușa Predescu, prezentă la ceremonie. „Acest nou consulat onorific…
Credincioși și ierarhi români din diaspora, din nou în pelerinaj la fosta temniță din Kufstein # Basilica.ro
Români și ierarhi din diaspora au participat sâmbătă la deja tradiționalul pelerinaj anual la fosta temniță de la Kufstein, unde au fost închiși Sfințiilor Mărturisitori Ardeleni, călugărul Visarion Sarai, preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel și țăranul Oprea Nicolae. Românilor de la parohiile din Austria și Germania și s-au alăturat Înaltpreasfințitul Părinte…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou: Cinstitele moaște, așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult.…
Arhiepiscopul Irineu a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a unei noi biserici în județul Alba # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a sâvârșit, joi, slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba. Noua biserică este o necesitate, având în vedere că filia Ghioncani, parohia Întregalde I, nu are lăcaș de cult, după ce vechea biserică din localitate a ars în…
Calendar Ortodox, Octombrie 20 Sf. Mare Mc. Artemie Sfântul Mare Mucenic Artemie s-a născut în Egipt, la sfârşitul veacului al treilea, ca fiu al unor credincioşi de bun neam. De tânăr a intrat în rândul ostaşilor, unde a fost învrednicit de mari dregătorii, pentru vitejia sa. De aceea, Sfântul împărat Constantin cel Mare (306-337) l-a…
Vitraliile Catedralei Naționale: Îmbinare între metodele tradiționale și materiale moderne de înaltă calitate (PDF) # Basilica.ro
Realizate printr-o tehnică de execuție care a îmbinat metodele tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, vitraliile Catedralei Naționale reprezintă în sine un proiect deosebit. Vitraliile au fost realizate de meșteri români coordonați de artistul Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Națională de Artă, specializat în arta sticlăriei și a vitraliului. O performanță de excepție a…
PS Varlaam Ploieșteanul: Mântuitorul ne învață să îi încurajăm și să îi mângâiem pe cei aflați în suferințe # Basilica.ro
„Mântuitorul ne învață să fim alături și să împărțim cu cei aflați în diferite suferințe cuvinte de încurajare, de mângâiere, de solidaritate”, a spus duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la Biserica Icoanei din Capitală. Preasfinția Sa a evidențiat mai multe fapte ale milei sufletești din Evanghelia Duminicii a 20-a după Rusalii, despre învierea fiului…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 19 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Icoanei din București, unde a hirotonit preot pe diaconul Andrei-Gabriel Costache. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Daniel: Domnul Iisus Hristos cunoaște suferința fiecărui om, dar și măsura răbdării lui # Basilica.ro
„Minunea învierii fiului văduvei din Nain ne arată că Domnul Iisus Hristos cunoaște suferința fiecărui om, dar și măsura răbdării lui”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Mântuitorul Iisus Hristos a venit în cetatea Nain și l-a înviat pe fiul văduvei fără să îi…
Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, a îndemnat PS Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală # Basilica.ro
„Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, să ne oprim, să privim, să atingem cu blândețe, să mângâiem, să îi iubim și să fim milostivi cu cei aflați în suferință”, a îndemnat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul în predica rostită duminică la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a oferit acest îndemn, explicând textul Evangheliei citite…
A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou: Cinstitele moaște, așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale # Basilica.ro
Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult. Primii pelerini s-au putut închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați…
Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; Duminica a 20-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 19 octombrie Sfântul Proroc Ioil A profețit în regatul Iuda pe la anul 850 î.Hr., iar numele său înseamnă ‘dragostea lui Dumnezeu’. În cartea alcătuită de el, din trei capitole și cuprinsă în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, vestește o secetă cumplită și patru invazii de lăcuste care aveau să pustiască țara. Ioil…
Încă doi cuvioși români din Sfântul Munte Athos au fost trecuți în rândul sfinților de Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul. Canonizările au fost aprobate în ședința Sinodului Patriarhiei Ecumenice desfășurată sâmbătă. În cadrul aceleași ședințe a fost ales Episcopul vicar de Simy, Preasfințitul Părinte Antonie Rodostol.…
În Duminica a 20-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în…
Suflet românesc: Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din Marea Britanie, Irlanda și Islanda # Basilica.ro
Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din cele mai noi eparhii din diaspora înființate de Patriarhia Română, în cadrul emisiunii „Suflet românesc”. Emisiunea este rodul Proiectului „Departe de România. Aproape de români” desfășurat de Radio Trinitas între iulie și octombrie 2025 și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În cadrul acestui proiect…
Intrarea în Catedrala Națională se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români. Ușile reprezintă un element deosebit al lăcașului de cult, acestea cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere. Pentru…
PS Ieronim a sfințit piatra de temelie pentru paraclisul Centrului Episcopal din Vârșeț # Basilica.ro
Episcopul Ieronim al Daciei Felix a sfințit vineri piatra de temelie pentru Paraclisul Centrului Eparhial din Vârșeț, Serbia. Viitorul paraclis eparhial va fi pus sub ocrotirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana. Preasfinția Sa a arătat că procesul de construire a sediului administrativ al…
Moaștele Sf. Dometie, așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii, de sărbătoarea Sf. Mărturisitori Ardeleni # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț vor fi așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia între 20 și 22 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni. Manifestarea reprezintă primul pelerinaj cu moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv în afară Mănăstirii Râmeț. Sfinții Mărturisitori Ardeleni sunt Cuvioșii Visarion și Sofronie, Sf. Mc.…
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie # Basilica.ro
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual în data de 18 octombrie, pentru a atenționa populația asupra pericolului acestei forme de crimă organizată. Ziua a fost instituită în 2007, la recomandarea Parlamentului European și a Comisiei Europene, pentru a atrage atenția fenomenului extrem de grav. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune…
Calendar Ortodox, 18 octombrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca Era de originar din Antiohia Siriei, oraș zidit pe la anul 300 î.Hr. de Seleucus Nicator în amintirea tatălui său Antiohus. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut într-o familie păgână. Numele de Luca este o prescurtare de la Lucanus, Lucianus sau Lucilius. Înainte de a…
Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor participă la Congresul Asociației Medicale Române # Basilica.ro
Părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va participa la Congresul Asociației Medicale Române și al RomMedica Denta, desfășurat, în perioada 16-19 octombrie la Pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo din București. Cu acest prilej, clericul va susține comunicarea „Aspecte ale terapiei duhovnicești în îngrijirea bolnavilor, care susțin respectarea demnității persoanei…
Sf. Liviu Galaction, pictat printr-o tehnică inedită în spațiile non-liturgice ale parohiei din satul natal # Basilica.ro
Anul acesta, o parohie din orașul natal l-a pictat printr-o tehnică inedită pe Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj: pe unul din pereții muzeului parohiei brașovene Cristian I, precum și la poartă, o imprimantă verticală a reprodus o icoană a sfântului realizată de artista Elena Muraru. De asemenea, pe zidul de lângă poarta…
Arheologii turci au descoperit mormântul unui rege georgian care a influențat destinul Caucazului # Basilica.ro
Arheologii turci au descoperit, în regiunea Artvin din Munții Pontici de Nord, în apropiere de Georgia, mormântul unui rege georgiana care, în secolul al IX-lea, a unificat principatele georgiene sub dinastia Bagratidă, a reconstruit mănăstiri creștine și a restabilit stabilitatea politică după secole de invazii. Cunoscut sub numele de Așot I Curopalatul sau Așot cel…
PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, felicitat de către Ambasada României la Dublin # Basilica.ro
Ambasada României în Irlanda l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, pentru includerea în clasamentul „Top 100 Români de Pretutindeni”, realizat de Repatriot. Potrivit unei postări a Ambasadei, această distincție reprezintă o recunoaștere dedicării, credinței și implicării sale în viața comunităților românești din Irlanda. „Cu bucurie am aflat că Preasfințitul Părinte Nectarie,…
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o colectă pentru victimele accidentului din Capitală # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza duminică, 19 octombrie, o colectă în beneficiul victimelor exploziei de pe Calea Rahovei din Capitală. Anunțul a fost făcut de Părintele Ionuț Tutea, coordonatul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Donațiile vor fi strânse după Sfânta Liturghie în toate parohiile din eparhie și vor fi virate în Contul pentru sinistrați al Arhiepiscopie…
Arhiepiscopul Irineu a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici în județul Alba # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a sâvârșit, joi, slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba. Noua biserică este o necesitate, având în vedere că filia Ghioncani, parohia Întregalde I, nu are lăcaș de cult, după ce vechea biserică din localitate a ars în…
