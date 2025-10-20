Proprietarul Princess Casino se listează. Vrea să atragă 40 milioane lire sterline
Profit.ro, 20 octombrie 2025 19:00
Compania britanică Winvia Entertainment, proprietara platformelor Princess Casino și Luck în România și al doilea mare organizator de tombole în Marea Britanie, deținută de miliardarul israelian Teddy Sagi, vrea să atragă 40 de milioane de lire sterline printr-o listare pe piața AIM a bursei de la Londra.
Acum 15 minute
19:00
Acum o oră
18:40
Ceața care a paralizat multe companii se risipește. Companiile globale estimau costuri de peste 35 miliarde dolari cu tarifele impuse de Trump, însă perspectivele se stabilizează # Profit.ro
Companiile globale au estimat costuri totale de peste 35 de miliarde de dolari din cauza tarifelor impuse de SUA înainte de raportările financiare din al treilea trimestru, însă multe dintre ele își reduc previziunile inițiale, pe fondul renegocierii acordurilor în mai multe țări.
18:20
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de utilizare accidentală a serviciului de roaming în județele de graniță, chiar și atunci când utilizatorii nu au trecut efectiv în țara vecină.
Acum 2 ore
18:10
Primele 4 familii afectate de explozia la blocul din cartierul bucureștean Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate.
18:00
România trece la ora de iarnă.
18:00
Groupama decide plata sumelor asigurate, pentru clădire și conținut, către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova.
17:40
Republica hibridă Moldova: războiul pentru identitatea română, jurnaliști amenințați și supărarea Kremlinului # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
17:40
Reacția lui Nicușor Dan după ce Legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională # Profit.ro
Va fi redactat un nou text legislativ care va ține cont de decizia de astăzi a CCR
17:30
Grecia, Bulgaria, România și Comisia Europeană vor semna un acord de cooperare pentru realizarea unei axe vericale care ar uni aceste țări. Planurile proiectului includ o autostradă care să facă o conexiune între București și Salonic.
17:20
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, una dintre cele mai profitabile și lichide societăți controlate de statul român, va emite una sau mai multe emisiuni de obligațiuni, de până la 750 milioane euro.
Acum 4 ore
16:50
Explozie puternică în București – SRI acuză o ″campanie de dezinformare coordonată″ în legătură cu tragedia din Rahova: Trebuie actualizată legea, inclusiv cea penală # Profit.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) avertizează public că, în ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.
16:30
USR vine cu referendum pentru modificarea Constituției, dacă CCR a respins pe fond reforma pensiilor magistraților # Profit.ro
Dominic Fritz, a transmis, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraților, că, dacă legea este respinsă pe procedură, o vor reface, iar dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.
16:20
Florin Jianu demisionează din Senat: Economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătura politică # Profit.ro
Florin Jianu, senator PSD și fost ministru al Economiei, demisionează din Parlament.
16:10
CFR suspendă, de mâine, mai multe trenuri, acuzând neachitarea la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depășesc 100 de milioane de lei.
16:10
VIDEO&FOTO România: Susținem interzicerea gazelor rusești în UE, însă poate fi dificil de stabilit de unde provine fiecare moleculă. Să nu sufere aprovizionarea regiunii # Profit.ro
România susține interzicerea importurilor de gaze naturale rusești în Uniunea Europeană, de la sfârșitul anului 2027, măsură aprobată astăzi, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei care a avut loc la Luxemburg, însă avertizează că poate fi dificil de stabilit de unde provine fiecare moleculă importată și adaugă că acest lucru nu trebuie să pericliteze aprovizionarea țărilor membre UE din Europa Centrală și de Est.
16:10
Temperaturile medii anuale din România au crescut cu 3 grade în ultimele decenii.
16:10
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a fost amendată cu 5.000 euro.
16:00
16:00
Circulația rutieră a fost închisă, începând de luni, pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
15:50
Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunțat instituția.
15:50
15:50
CFR Călători a primit de la Softronic alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu imaginea lui Mihai Eminescu și a lui George Enescu.
15:40
15:30
Toyota atinge vânzări record în Europa, dar are scăderi pe segmentul de autoturisme și întârzieri la electrice # Profit.ro
Toyota Motor Europa, divizia regională a producătorului japonez, s-a apropiat de un milion de vehicule vândute în primele trei trimestre ale anului, un volum record pentru companie pe această piață. Cifrele privind înmatriculările arată că pe segmentul de autoturisme grupul s-a confruntat cu scăderi de câteva procente pe o piață în creștere.
Acum 6 ore
15:10
România, cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeană # Profit.ro
Cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană.
14:50
Dpă ce timp de aproape doi ani producția fusese limitată la 38 de unități lunar, Boeing a primit aprobarea Administrației Federale a Aviației din SUA pentru a crește producția modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună.
14:50
Se apropie Halloween-ul, iar la Unvinpezi.ro încep cele 13 zile cu -13% reducere la vinuri... groaaaaznic de bune!
14:30
Noul smartphone iPhone Air ar urma să fie asamblat într-un volum mai mic decât cel comandat inițial de Apple, pentru ca producția să fie ajustată la nivelul cererii.
14:20
ULTIMA ORĂ Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată # Profit.ro
Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează AFP.
14:10
O explozie neurmată de incendiu s-a produs în incinta rafinăriei Lukoil din Ploiești, care în această perioadă se află în revizie.
14:00
Lucrările de construcții au scăzut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,1% în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,9% în UE și de 0,5% în zona euro), iar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:00
Platforma online de închirieri turistice Airbnb vine cu o schimbare legată de conectare.
13:50
Apartamente lăsate fără căldură. Directorul UATAA Motru: Asociațiile de proprietari nu ne-au înțeles # Profit.ro
Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, dar și școli, grădinițe și alte instituții din zonă nu beneficiază, în prezent, de căldură și apă caldă, din cauza restanțelor înregistrate de asociațiile de proprietari către societatea de producere și distribuire a agentului termic UATAA, dar și a datoriilor uzinei către bugetul de stat și către Complexul Energetic Oltenia.
13:50
Ioana Timofte, fost director Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, a fost trimisă în judecată pentru că ar fi primit mită zece sejururi # Profit.ro
Fostul director al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R.) Ioana Timofte și alți șase angajați sau apropiați ai acesteia au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată, instigare sau complicitate la luare de mită.
13:50
Fidelis – „forcing” de final, oferta de titluri de stat pentru populație a depășit un prag CONFIRMARE # Profit.ro
Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfãșuratã în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totalã de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.
13:20
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creștere din ultimul an # Profit.ro
Cererea internă fragilă sporește dependența de producția industrială și de exporturi, sporind temerile privind extinderea dezechilibrelor structurale, transmite Reuters.
13:20
Poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței” de la Muzeul Luvru, după jaful de duminică.
Acum 8 ore
13:10
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează AFP.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0889 lei, înregistrat vineri.
13:10
La SensoDays, companie cu expertiză de peste 20 de ani în amenajarea băilor, considerăm camera de baie mai mult decât un simplu spațiu funcțional: este o expresie a rafinamentului personal, un sanctuar al relaxării și un manifest al confortului absolut.
12:50
FOTO "Cea mai importantă investiție în turism, în Alba Iulia, după Revoluție". Mercure a deschis un hotel # Profit.ro
Grupul hotelier francez Accor își consolidează portofoliul din România cu un nou hotel care se alătură rețelei globale.
12:40
FOTO Livrare specială în România. Două BMW-uri M4 dedicate lui Valentino Rossi, de 200.000 de euro fiecare. S-au fabricat mai puțin de 100 de exemplare # Profit.ro
BMW a livrat în România două automobile rare, aparținând unui model exclusivist, produs în doar 92 de exemplare la nivel global. Ambele mașini au fost livrate în Iași.
12:40
BCE întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde
12:40
ULTIMA ORĂ Modificare majoră - Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație de construire # Profit.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație.
12:30
ULTIMA ORĂ Pană majoră de internet la nivel global. Aplicații și site-uri web au picat FOTO # Profit.ro
Multe dintre cele mai mari aplicații și site-uri web din lume au încetat brusc să funcționeze, printre acestea numărându-se Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo și Canva, potrivit Down Detector
12:20
L’Oréal, aproape de a prelua divizia de cosmetice a Kering, care include branduri precum Gucci sau Balenciaga, tranzacție de aproximativ 4 miliarde de dolari # Profit.ro
Grupul francez de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, este pe cale să vândă divizia sa de produse cosmetice către L’Oréal, potrivit unor surse citate de Reuters.
12:20
Bulgaria se află între primele cinci țări din UE atât în ceea ce privește creșterea prețurilor, cât și la ponderea locuințelor nelocuite în total, arată o analiză a agenției Sega.
12:20
IKEA anunță un record - cea mai mare achiziție de terenuri forestiere realizată vreodată. Este și cel mai mare proprietar de păduri din România # Profit.ro
Retailerul suedez de mobilă IKEA semnează cea mai mare achiziție de terenuri forestiere realizată vreodată.
12:00
Președintele SUA a spus că Ucraina și Rusia ar trebui să înghețe linia frontului și să pună capăt conflictului, ceea ce ar include și divizarea regiunii estice Donbas, relatează dpa.
12:00
Președintele american a criticat încă o dată protestele de din SUA, desfășurate sub sloganul 'Fără regi', despre care susține că au fost finanțate inclusiv de miliardarul George Soros, transmite dpa.
