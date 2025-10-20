Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social
Digi24.ro, 20 octombrie 2025 19:00
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
19:10
Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea # Digi24.ro
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.
Acum 15 minute
19:00
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
19:00
Curtea Constituțională a publicat luni motivul pentru care a respins legea reformei pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au stabilit că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe proiectul de lege înainte de a-l adopta în ședință.
Acum 30 minute
18:50
Sorin Grindeanu propune data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei: „E mai bine să le facem mai repede” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune partenerilor de guvernare data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei. El spune că e de acord cu candidaturi separate, precizând șefa PSD Bucureşti, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, „sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale”.
18:50
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri # Digi24.ro
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri
18:50
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # Digi24.ro
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare.
Acum o oră
18:30
O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE”, avertizează un fost premier italian # Digi24.ro
O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna „sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem”, a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE.
18:30
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader: „Greșeala se poate îndrepta” # Digi24.ro
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților? Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat pentru Digi24 că Guvernul poate să reia proiectul de lege și să ceară avizul de CSM.
18:20
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre decizia CCR cu privire la pensiile speciale și despre rămânerea în funcție a premierului Bolojan. Liberalul spune că picarea reformei pensiilor la Curtea Constituțională este „o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu”. În ceea ce îl privește pe premierul Bolojan, liberalul a spus că acesta trebuie să rămână la Palatul Victoria pentru a continua redresarea economică a României, în ciuda fapului că PSD și UDMR se opun reformării administrației publice și centrale.
18:20
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE # Digi24.ro
România are „o mare” contribuţie la protejarea graniţelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spaţiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti.
Acum 2 ore
18:10
Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar că s-a mers pe repede-nainte. Bolojan să nu-și dea demisia” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, că lucrurile „au fost făcute pe repede înainte”, urmând ca mâine să propună în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să refacă legea.
18:10
Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea Constituțională a picat reforma pensiilor (Surse) # Digi24.ro
Magistrații sunt așteptați să decidă în următoarele zile dacă vor continua sau nu protestul generat de proiectul privind reforma pensiilor, respins luni, 20 octombrie, de Curtea Constituțională a României (CCR), au declarat surse din sistemul judiciar pentru Digi24.ro.
18:00
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are activitatea suspendată de ANAF # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că a inactivat fiscal în luna august societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului care explodat în cartierul Rahova afirmă că a venit a solicitarea lor și a rupt sigiliul pus de Distrigaz pe conducta de gaze. Prin urmare, firma nu mai avea voie să facă niciun fel de intervenții, precizează ANAF într-un comunicat.
18:00
Dominic Fritz a declarat, luni pentru Digi24, că este important să continue această luptă, reforma pensiilor magistraților și speră ca premierul Ilie Bolojan să nu demisioneze din funcție. Președintele USR a explicat că referendumul pe care l-ar declanșa partidul pe care îl conduce, în cazul în care decizia CCR e pe fond, ar fi introducerea unei prevederi prin care magistrații să nu mai poată ieși la pensie ca acum la vârsta de 50 de ani.
17:40
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi # Digi24.ro
O operaţiune de salvare se află, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters.
17:30
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce, luni, Curtea Constituțională a României a admis sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților. Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că, după motivarea deciziei de către judecătorii CCR, va fi redactat un nou text legislativ.
17:30
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens.
Acum 4 ore
17:10
Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat la Digi24 că în situația în care Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților pe baza unor observații pe formă, mai degrabă decât pe fond, Parlamentul le-ar putea remedia, iar din perspectiva PNRR, termenul limită fiind 28 noiembrie, jalonul de 231 de milioane de euro ar putea fi îndeplinit.
17:00
Kelemen Hunor: Aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor. Ar închide acest subiect # Digi24.ro
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.
17:00
Explozia de la blocul din Rahova. Ce spun procurorii despre cauza producerii deflagrației # Digi24.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova în care trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite. Astfel, procurorii spun că nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezenţa sau folosirea de material exploziv.
16:50
Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA # Digi24.ro
Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele Donald Trump.
16:40
Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul” # Digi24.ro
Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă, Ludovic Orban, susține că nu există niciun temei constituțional ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze acum că legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat testul Curții Constituționale. Orban a avut și un atac la adresa judecătorilor constituționali, precizând că majoritatea nu vrea să „țină cont de bunul simț și se agață în a păstra privilegii”.
16:30
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției # Digi24.ro
„Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii” a declarat Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR a adăugat că va trebuie citită cu atenție motivarea CCR pe această decizie, și dacă e luată pe formă, atunci trebuie refăcut proiectul de act normativ, dacă e luată pe fond, atunci USR va propune un referendum de modificare a Constituției.
16:10
Reacția AUR după ce CCR a picat reforma pensiilor magistraților. „O fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă” # Digi24.ro
Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților. Un comunicat AUR face referire la declarația premierului Bolojan care a spus că dacă legea va pica „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Comunicatul AUR atacă deopotrivă CCR și pe premier.
16:10
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi” # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump - a cărui ţară a efectuat în iunie, împreună cu Israelul, bombardamente împotriva Iranului - „visează”, dacă el crede că a distrus siturile nucleare iraniene.
16:10
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților va avea efecte asupra jalonului din PNRR pe care România trebuia să îl îndeplinească. Cu alte cuvinte, țara noastră a putea pierde banii europeni aferenți reformei. Nazare a refuzat să comenteze informația potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona.
16:10
Explicațiile unui fost magistrat, după ce CCR a respins reforma pensiilor: Legea e total neconstituțională și din start discriminatorie # Digi24.ro
Reforma pensiilor magistraților era de așteptat să nu treacă testul constituționalității, a afirmat, pentru Digi24, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu.„Legea este total neconstituțională. Se aplica doar magistraților, deși sunt cinci-șase categorii de seniori cu pensii speciale”, a explicat acesta.
16:00
Prima mărturie a mamei gravidei care a murit în explozia blocului din Rahova: „S-a trezit în aer” # Digi24.ro
Printre persoanele decedate în explozia produsă la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova se numără și o tânără de 24 de ani, care era însărcinată. Mama și rudele acesteia au mers luni, 20 octombrie, să-i ridice trupul neînsuflețit de la Institutul de Medicină Legală.
16:00
CFR SA suspendă circulația mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor de peste 100 de milioane de lei. Lista rutelor afectate # Digi24.ro
CFR SA anunță suspendarea temporară a circulației mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marți, 21 octombrie, ora 00:01, din cauza neachitării la termen a datoriilor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Datoria depășește 100 de milioane de lei, iar decizia vizează zeci de trenuri Regio și InterRegio din întreaga țară.
15:50
Momentul jafului de la Luvru, filmat de un vizitator. Cum au reușit hoții să treacă neobservați # Digi24.ro
Imaginile surprinse de un vizitator arată momentul în care unul dintre hoții de la Muzeul Luvru taie geamul unei vitrine, chiar sub privirile turiștilor. Deghizați în lucrători ai echipelor de intervenție, atacatorii au păcălit sistemele de securitate și au furat, în doar 7 minute, bijuterii „de neprețuit” purtate cândva de reginele Franței.
15:50
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova # Digi24.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a purtat o cravată în culorile albastru-roşu-alb, culorile drapelului rus, în timpul întâlnirii de vineri de la Casa Albă dintre preşedinţii Donald Trump şi Volodimir Zelenski, fapt remarcat imediat la Moscova şi o asociere ce a stârnit polemici şi suspiciuni de înţelegeri secrete între puterile americană şi rusă, relatează Le Figaro.
15:40
Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată.
15:30
SRI demască „o campanie de dezinformare coordonată” după conspirațiile care au inundat internetul pe tema tragediei din Rahova # Digi24.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) a subliniat, printr-un comunicat de presă transmis luni, 20 octombrie, că pe internet se desfășoară în acest moment „o campanie de dezinformare coordonată” prin lansarea unor teorii ale conspirației pe tema tragediei din cartierul Rahova. Reprezentanții SRI mai susțin că este nevoie de actualizarea legislației privind combaterea dezinformării.
15:20
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat luni, la Palatul Cotroceni, cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Protejarea frontierelor externe ale UE, dar și „prima evaluare Schengen pentru România” au dominat agenda discuțiilor.
15:20
Realimentarea cu gaze a străzilor din vecinătatea blocului explodat din Rahova, amânată. Care este motivul # Digi24.ro
Realimentarea cu gaze a clienților Distrigaz Sud Rețele de pe străzile din vecinătatea blocului din Rahova care a sărit în aer a fost amânată din cauza extinderii perimetrului suspus cercetărilor în cazul exploziei de vineri, anunță compania într-un comunicat de presă.
15:20
Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european” # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio solicitare privind un zbor al președintelui rus Vladimir Putin către Budapesta, unde ar urma să aibă loc noi negocieri pentru pacea în Ucraina. „Nu a fost confirmat niciun zbor”, a spus ministrul, adăugând că liderul de la Kremlin ar trebui „să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”.
Acum 6 ore
15:10
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu” # Digi24.ro
Pacienţii, victime ale exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internaţi şi operaţi la în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.
15:10
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare # Digi24.ro
Vineri, 17 octombrie, Nicolas Sarkozy a fost primit de președintele francez la Palatul Elysee. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu doar patru zile înainte ca fostul președinte al Franței să ajungă în spatele gratiilor, relatează BFMTV, confirmând o informație publicată de Le Figaro.
15:10
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, la „Studio Politic” de la Digi24, despre decizia CCR privind pensiile magistraților. Oficialul a declarat că hotărârile CCR „se pot comenta în sens constructiv”, subliniind că acestea reprezintă „un punct de plecare” pentru eventuale reforme viitoare. Marinescu a precizat că legitimitatea unui Guvern „nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale”.
14:50
Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump au ajuns în Israel, după bombardamentele din Gaza # Digi24.ro
Emisarul Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump au ajuns luni în Israel pentru a evalua progresele înregistrate în planul privind Gaza, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă armistițiul obținut cu greu, relatează France24.
14:40
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” # Digi24.ro
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.
14:40
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în urma remarcilor președintelui american Donald Trump cu privire la necesitatea de a opri trupele ruse și ucrainene de-a lungul liniei actuale de contact pentru a începe negocierile.
14:40
Friedrich Merz declară război total extremei drepte: „Acest partid vrea în mod deschis o altă țară” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni război extremei drepte, aflată în creştere în sondaje, identificând-o drept "principalul adversar" în cele cinci alegeri regionale programate pentru anul viitor.
14:40
CCR a amânat până la 12 noiembrie decizia privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, luni, pentru 12 noiembrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.
14:30
Trei sferturi dintre români consideră norocul important în viață. Aproape jumătate afirmă că li s-au adeverit superstițiile (sondaj) # Digi24.ro
Românii cred în șansă sau destin într-o proporție covârșitoare. 75,3% dintre conaționali sunt de părere că norocul este important în viaţă, iar 41,6% spun că au avut o întâmplare în care o superstiţie s-a adeverit, potrivit Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”, realizat de INSCOP Research şi prezentat luni, la Sala Media a Muzeului Ţăranului Român.
14:30
AUR își asumă oficial „paternitatea” asupra partidului surpriză din Republica Moldova. Simion și Costiuc au semnat protocolul # Digi24.ro
Partidul surpriză care a intrat în Parlamentul din Republica Moldova, acuzat că ar fi beneficiat de susținere mascată din partea AUR pe timpul campaniei electorale, a semnat un protocol oficial cu partidul condus de către George Simion, AUR.
14:20
Explozie la rafinăria Lukoil de la Ploiești: un bărbat a fost rănit. Instalația este în prezent în revizie # Digi24.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie.
14:10
Fii salvator. Prim ajutor în cazul dermatitelor de contact
14:10
Ucraina a creat un nou interceptor de drone care poate distruge Shahed-urile rusești. „Ne pregătim de producția de serie” # Digi24.ro
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet. Compania a anunțat acest lucru pe rețeaua Facebook.
14:00
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență. Ce înseamnă acest lucru pentru ucraineni # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.