OFICIAL Motivarea CCR privind respingerea legii pensiilor speciale
Aktual24, 20 octombrie 2025 19:20
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite, stabilind că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu. Decizia, definitivă și general obligatorie, anulează practic întregul pachet legislativ privind reformarea pensiilor speciale […]
• • •
Acum o oră
19:20
Pesimism în Ucraina: A crescut ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru o pace nedreaptă în Ucraina # Aktual24
În Ucraina, ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru a aproba o pace nedreaptă a crescut la 52%. Acest lucru se afirmă într-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS). „La începutul lunii octombrie, observăm că, deși ponderea optimiștilor care evaluează favorabil politica SUA a […]
Acum 2 ore
19:00
Dan Tănasă, ieșire delirantă după ce un jurnalist a mâncat la un restaurant nepalez din București: ”Să nu ne forțeze el pe noi să trăim în Nepal. Noi vrem să trăim în România, nu în Asia” # Aktual24
Un nou mesaj delirant al deputatului extremist Dan Tănasă (AUR) după ce jurnalistul Stelian Negrea a scris pe o rețea de socializare că a mâncat la un restaurant nepalez. După ce Negrea a relatat că a mâncat la într-un restaurant condus de ”nepalezi simpatici”, Tănasă a avut o izbucnire delirantă de furie. ”Milioane de români […]
18:50
Angajamente față de NATO. Germania intenționează să achiziționeze mai multe avioane F35 din SUA # Aktual24
Forțele Armate Germane (Bundeswehr) au comandat 35 de avioane de vânătoare F35 de la Lockheed Martin, dar spun că au nevoie urgentă de mai multe. Conform presei, ministrul Apărării anticipează deja o nouă comandă. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, intenționează să comande încă 15 avioane de vânătoare F-35 de fabricație americană. În documentele confidențiale depuse la […]
18:40
Comportamentul președintelui american Donald Trump devine tot mai nervos și imprevizibil, pe alocuri absurd. Liderul de la Washington se poartă ca un „rege nebun”, care își schimbă permanent dispoziția și, implicit, politicile. Cu 2 zile în urmă, Donald Trump răspundea protestelor la adresa sa publicând un clip video generat cu Inteligență Artificială în care apare […]
18:30
Ana Birchall îl desființează pe ministrul pesedist al Justiției: „Dacă are onoare, își dă demisia!” # Aktual24
Într-o postare publicată pe pagina ei de Facebook, fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, fosta ministră a Justiției, și-a exprimat opinia în legătură cu decizia de luni a Curții Constituționale a României (CCR) care a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților. Birchall a subliniat motivul principal al acestei decizii: „Lipsește avizul CSM pe forma finală […]
18:20
Metropola chineză Shanghai se scufundă mai repede ca niciodată odată cu creșterea nivelului mării # Aktual24
Conform unor noi cercetări, Shanghai pare să se scufunde mai repede decât se credea anterior. Oamenii de știință din Marea Britanie, China și SUA au publicat noi cercetări care arată că creșterea nivelului mării la nivel global din 1900 a fost mai rapidă decât în orice alt secol din cel puțin patru milenii. Conform descoperirilor […]
18:10
Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat că Spania va propune Uniunii Europene luni să elimine definitiv ora de vară europeană. Sánchez a anunțat această decizie pe rețelele de socializare în timpul săptămânii în care, așa cum a devenit o practică standard, Uniunea Europeană va trebui să treacă la ora de iarnă, relatează agenția spaniolă de știri […]
Acum 4 ore
17:30
Președintele nu cedează după decizia CCR, legea pensiilor speciale va fi reluată: ”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, după decizia CCR, că legea privind pensiile magistraților va fi reluată și că pensiile vor ” corectate în mod echitabil pentru societate”. ”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică […]
16:30
Un vicepreședinte PSD fuge din PSD, anunță că demisionează din toate funcțiile: „Economia României e în pragul colapsului” # Aktual24
Senatorul PSD Florin Jianu, vicepreședinte al partidului și fost ministru al Antreprenoriatului, și-a anunțat luni demisia din Parlament și din toate funcțiile politice. Într-un comunicat transmis presei, Jianu și-a motivat decizia prin nevoia de a separa antreprenoriatul de lupta politică, într-un moment pe care îl consideră critic pentru economie: „În contextul actual, când tensiunile politice […]
16:20
Deputatul AUR Gigi Becali dezvăluie cum îi spune Simion lui Georgescu: ”Îmi spunea mie: ‘Am fost la Nebunul, ca nu cumva să o pună pe Cristela să candideze’” # Aktual24
Deputatul Gigi Becali, ales pe listele AUR, a dezvăluit luni, într-un interviu, ce crede în realitate George Simion despre Călin Georgescu. „Păi ce să am eu cu papagalul de Simion? Bă, vagabondule, tu mă faci pe mine Iuda? Păi mai trădător ca tine, care îmi spuneai mie „Mă susține Nebunul, am fost la Nebunul, ca […]
Acum 6 ore
16:00
Directorul INSCOP: ”25% dintre români cred că oamenii nu au ajuns pe Lună. 40% cred că vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația lumii”. Cum s-a ajuns aici # Aktual24
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat că Barometrul ‘România între Magie și Ezoterie’ evidențiază ‘o pandemie’ în rândul conaționalilor, îngrijorător fiind faptul că, de ceva timp, aceste credințe sunt exploatate politic de oameni care caută influență sau un câștig financiar facil pe seama exploatării și manipulării aproapelui. Remus Ștefureac a prezentat, luni, la sala […]
16:00
Cine a votat în CCR pentru respingerea legii pensiilor speciale: toți cei trimiși de PSD plus o judecătoare numită de Iohannis # Aktual24
Cei cinci judecători care au respins legea Bolojan privind pensiile speciale sunt exact cei propuși de PSD plus o judecătoare care a fost numită de fostul președinte, Klaus Iohannis. Iată care sunt cei cinci, conform unor surse din CCR consultate de aktual24.ro. Printre ei se află și Mihai Busuioc: Cristian Deliorga, propus de grupul PSD […]
15:50
Simion sare primul să ceară demisia lui Bolojan după decizia CCR. El cere să vină Georgescu ca prim-ministru # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a cerut luni, după decizia CCR privind pensiile speciale, ca Ilie Bolojan să demisioneze. ”DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a postat Simion pe Facebook. Anterior, întrebat la Parlament dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare, Simion a susținut că nu vrea […]
15:30
BREAKING CCR a decis să respingă legea privind pensiile speciale ale magistraților. Sesizarea ICCJ a fost admisă # Aktual24
CCR a luat luni decizia în privința sesizării ICCJ legată de pensiile speciale ale magistraților. ”Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”, a transmis CCR. Ce aducea reforma pensiilor magistraților Proiectul guvernului Bolojan, care a provocat proteste și blocaje în instanțe, ar fi schimbat […]
15:20
Presshub: Procurorul Teodor Niță, exces de zel într-un dosar privind o minoră: mama reclamă falsuri și expertize abuzive # Aktual24
Procurorul Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, alături de un avocat, un medic legist, un psihiatru și un psiholog s-au ales cu o plângere penală din partea mamei unei minore de 9 ani, fiind acuzați de abuz în serviciu și fals în înscrisuri oficiale. După divorțul de tată, în […]
15:00
A cerut Rusia voie României ca avionul lui Putin să ne survoleze spațiul aerian? Reacția MAE. Lituania: „Locul lui Putin este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele UE” # Aktual24
Declarațiile legate de un posibil summit Trump–Putin la Budapesta au stârnit reacții dure în Europa. În timp ce Kremlinul confirmă discuțiile pentru organizarea întâlnirii, mai multe capitale europene condamnă ideea găzduirii liderului rus într-un stat membru al Uniunii Europene. Cea mai tranșantă poziție a venit din partea Lituaniei, prin ministrul de externe Kęstutis Budrys, care […]
14:50
Creșterea economică a Chinei încetinește pe măsură ce tensiunile comerciale cu SUA se intensifică # Aktual24
Creșterea economică a Chinei a încetinit în cele trei luni până la sfârșitul lunii septembrie, pe măsură ce problemele de pe piața imobiliară au persistat și tensiunile comerciale cu SUA s-au intensificat. A doua cea mai mare economie a lumii a crescut cu 4,8% față de aceeași perioadă din 2024, cel mai slab ritm anual, […]
14:30
Pe măsură ce tensiunele cresc în legătură cu așteptata decizie a CCR legată de pensiile nagistraților, se înmulțesc informațiile ”pe surse” care susțin că premierul ar fi gata să demisioneze. Surse din PNL au declarat pentru aktual24.ro că este exclusă o astfel de varionată și că ”se forțează plecarea lui Bolojan”. De exemplu, stiripesurse.ro anunță […]
Acum 8 ore
13:40
Măsuri contra Budapestei. UE va modifica regulile de aderare pentru a accelera aderarea Ucrainei și a altor state candidate # Aktual24
Uniunea Europeană are în vedere reforme ale procesului său de aderare care ar putea accelera integrarea Ucrainei și a altor state candidate. Potrivit Politico, care citează surse diplomatice, o propunere sugerează că noile țări ar putea adera inițial la UE fără drept de vot. Acest lucru ar putea să-i facă pe lideri precum prim-ministrul ungar […]
13:10
Cipru: un uriaș zăcământ de gaze naturale de pe coasta de sud impulsionează reconcilierea între greci și turci. Turcii ciprioți și-au ales un nou lider # Aktual24
Speranțele pentru reluarea discuțiilor blocate de mult timp pentru vindecarea rupturii etnice vechi de decenii din Cipru au fost amplificate duminică, când ciprioții turci au ales un lider care a militat pentru revenirea la negocierea unei federații cu două zone, alături de ciprioții greci rivali, după un impas de opt ani. Tufan Erhurman, în vârstă […]
12:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și Statele Unite pregătesc un contract pentru livrarea a 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Șeful statului a declarat acest lucru în timpul unei conferințe de presă, relatează Ukrinform. „În coordonare cu agențiile americane relevante, am purtat discuții cu companii de apărare cu privire la sistemele de […]
12:40
Germania: Oficiul Federal pentru Protecție Civilă publică un ghid pentru un posibil război și pentru pregătiri în caz de dezastre # Aktual24
Pentru prima dată în 35 de ani, Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în Caz de Dezastre (BBK) avertizează asupra războiului. Agenția subliniază că Germania este una dintre cele mai sigure țări, dar a fost publicat un nou ghid care oferă sfaturi în caz de criză. Având în vedere războiul de aproape patru ani […]
12:10
Trupele UE vor începe să intre pe vasele flotei din umbră a Rusiei: ”Este posibil ca dronele rusești apărute în spațiul UE să fie lansate de pe aceste petroliere” # Aktual24
Referindu-se la un proiect de document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE din 20 octombrie, publicația Politico scrie că UE își propune să permită abordarea navelor flotei din umbră a Rusiei pentru inspecții. Aceste petroliere transportă petrol rusesc sub „pavilioane diferite”, ceea ce teoretic previne confiscarea lor. Dar UE consideră aceste nave o […]
Acum 12 ore
11:50
Francezii bogați își mută fondurile către Luxemburg și Elveția de frica noilor impozite pe avere # Aktual24
Administratorii de conturi, bancherii și avocații susțin că fluxul de investiții personale din Franța spre alte țări a crescut de când președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate în iunie anul trecut. Mișcările au continuat și în 2025. Prim-miniștrii au venit și au plecat, iar guvernul aflat acum în funcție a apelat la impozite […]
11:20
Un expert desființează teoriile privind ”bomba” din Rahova: ”Să zicem că a avut timp să se acumuleze 10% metan în încăpere. Densitatea energiei metanului este de 39.8 megajouli pe metru cub. Practic echivalent cu 143 de kg de TNT” # Aktual24
Un expert desființează cu argumente științifice teoriile halucinante lansate în special de propaganda ”suveranistă” privind cauzele exploziei din cartierul Ferentari. Pe rețelele de socializare, numeroși postaci ”suveraniști” promovează teoria că în realitate a fost o bombă, având în vedere că o victimă a fost proiectată ”la 200 de metri distanță”. ”Fiind fost pompier iar tu […]
10:40
Volodimir Zelenski, mutare de șah-mat pentru Putin și Trump: „Sunt gata să merg la Budapesta” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să participe la un posibil summit tripartit la Budapesta, alături de omologul său american Donald Trump și de președintele rus Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american NBC News, pe fondul unei intensificări a conflictului militar și al unui nou efort diplomatic al Washingtonului. […]
10:40
DNA o trimite în judecată pe Ioana Timofte, nepoata fostului șef al SRI, acuzată de luare de mită în formă continuată # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Ioanei Timofte, fost director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (C.N.C.I.R. S.A.), pentru luare de mită în formă continuată (10 acte materiale). Ioana Timofte este nepoata fostului șef al Serviciului Român de […]
10:00
Surse: CCR va admite o parte din sesizarea ICCJ (Lia Savonea) legată de pensiile speciale ale magistraților # Aktual24
CCR urmează să admită o parte din sesizarea ICCJ, condusă de Lia Savonea, privind neconstituționalitatea legii legate de pensiile speciale ale magistrașilor, au declarat surse CCR pentru aktual24.ro. Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi, la ora 14:00, pentru a analiza două dintre cele mai importante legi din pachetul fiscal-bugetar II asumat de Guvernul Bolojan: reforma […]
10:00
Donald Trump susține că protestele organizate sub sloganul „No Kings” și la care au participat peste 7 milioane de americani au fost „finanțate de George Soros, foarte mici și ineficiente” – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins duminică acuzațiile de autoritarism, venite în urma amplului val de proteste naționale desfășurate sub sloganul „No Kings”. Liderul american a declarat că muncește din greu pentru binele țării și că nu are nicio intenție de a conduce ca un monarh. „Nu sunt un rege. Muncesc pe brânci ca […]
09:40
Rușii bolnavi de cancere, hepatite și alte boli grave sunt condamnați practic la moarte după ce bugetul pentru medicamente inovatoare s-a redus de 20 de ori # Aktual24
Bugetul alocat studiilor clinice multicentrice desfășurate în Federația Rusă a scăzut de 20 de ori din 2022 până în 2024, reducere care a dus la blocarea accesului cetățenilor ruși la medicamente inovatoare esențiale, inclusiv tratamente pentru HIV, cancer și alte boli grave. Potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SIEU), motivul principal […]
09:10
Intră rublele la „suveraniști”: cheltuielile pentru propagandă alocate de Kremlin vor crește, în 2026, cu 54% # Aktual24
Federația Rusă se pregătește să intensifice semnificativ războiul informațional în Europa. Conform datelor prezentate de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, în proiectul de buget al Rusiei pentru anul 2026 este prevăzută o creștere record de 54% a cheltuielilor destinate propagandei, în timp ce alocările pentru apărare și programele sociale sunt reduse semnificativ. Această redistribuire […]
08:50
Pe 20 octombrie sărbătorim Ziua Mondială împotriva Durerii, Ziua Internațională a Statisticii și Ziua Internațională a Bucătarilor # Aktual24
Ziua de 20 octombrie reunește o serie de comemorări și celebrări internaționale, fiecare cu o semnificație aparte. Astăzi sunt marcate Ziua Mondială împotriva Durerii, Ziua Internațională a Statisticii și Ziua Internațională a Bucătarilor. Ziua Mondială împotriva Durerii este celebrată anual în a treia zi de luni din luna octombrie și reprezintă o inițiativă globală care […]
08:40
Tragedie la Hong Kong: un avion cargo Boeing 747 a ieșit de pe pistă și a plonjat în mare, două persoane fiind ucise # Aktual24
Un avion de tip cargo Boeing 747, operat de compania Air ACT în numele Emirates SkyCargo, a suferit un grav accident la aterizarea pe Aeroportul Internațional Hong Kong. Aeronava a depășit pista și a plonjat parțial în apele mării, după ce a lovit un vehicul de serviciu aflat pe sol. În urma impactului, două persoane […]
08:20
Falimentul socialismului: senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câștigat alegerile prezidențiale din Bolivia și promite „capitalism pentru toți” # Aktual24
Bolivia a intrat într-o nouă eră politică după ce senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz Pereira a câștigat alegerile prezidențiale din turul al doilea, învingându-l pe fostul președinte Jorge „Tuto” Quiroga. Cu 97% dintre voturi numărate, Paz a obținut 54,5% din sufragii, față de 45,4% pentru rivalul său. Victoria marchează sfârșitul a aproape două decenii de […]
08:10
FBI susține că ar fi descoperit o „platformă de vânătoare” cu vedere directă spre avionul prezidențial chiar înainte de sosirea lui Donald Trump în Florida # Aktual24
Situație tensionată pe aeroportul din West Palm Beach, Florida, cu doar câteva ore înaintea sosirii fostului președinte Donald Trump. Agenții Secret Service ar fi descoperit o platformă de vânătoare amplasată strategic într-o zonă cu vizibilitate directă către pista pe care aterizează și decolează aeronava prezidențială Air Force One. Informația a fost confirmată oficial de directorul […]
07:50
Și totuși cine-i vinovat pentru tragedia din Rahova? Firma acuzată de locatari că ar fi rupt sigiliul de gaz avea contract încheiat cu blocul # Aktual24
Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova capătă o nouă turnură, după publicarea contractului semnat între asociația de locatari și firma specializată în verificarea instalațiilor de gaze — firma pe care mai mulți locatari au acuzat-o că ar fi rupt sigiliul aplicat de Distrigaz cu o zi înainte de deflagrație. Contrar declarațiilor inițiale ale reprezentanților […]
07:40
Armata israeliană anunță că va relua implementarea armistițiului, după ce a atacat zeci de ținte ale Hamas # Aktual24
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale. „În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns […]
07:20
Rebelii houthi din Yemen au arestat 20 de angajați ai ONU, printre care șeful UNICEF în această țară # Aktual24
Rebelii houthi au arestat la Sanaa 20 de angajați ai Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul UNICEF în Yemen, cetățeanul britanic Peter Hawkins, au anunțat duminică responsabili ai ONU. Cu o zi înainte, rebelii care controlează Sanaa au percheziționat o clădire a ONU unde locuiesc angajații organizației internaționale în capitala Yemenului aflat în război. ”Cinci membri ai […]
07:10
La întâlnirea de la Casa Albă, Donald Trump a înjurat și a țipat la Volodimir Zelenski, cerându-i să accepte necondiționat propunerile lui Putin, altfel Ucraina va fi distrusă # Aktual24
Președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuși de președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Liderul republican l-a avertizat pe Zelenski că Putin a amenințat că va ”distruge” Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condițiile în care […]
Acum 24 ore
00:10
Mesaj de la Cotroceni: „PSD joacă la ofsaid, premierul Bolojan trebuie susținut/ PSD devine ridicol, nu poate rupe coaliția, ar face un rău imens României” # Aktual24
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat, duminică seară, un atac dur la adresa liderilor PSD care amenință cu ruperea coaliției de guvernare în cazul în care propunerile partidului nu sunt acceptate. „Dacă mai dau zece declarații că o să rupă coaliția dacă nu se întâmplă așa cum vor, ei o să devină ridicoli”, a spus […]
19 octombrie 2025
23:40
23:30
Cătălin Drulă: „PSD face un șantaj aproape penal. Alegerile nu se organizează în funcție de cine candidează” # Aktual24
Deputatul USR Cătălin Drulă a lansat, duminică, un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul aflat la guvernare că încearcă să condiționeze organizarea alegerilor din București în funcție de alianțele electorale. „Are aproape conotațiile unui șantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune: vom prăbuși guvernarea dacă cineva candidează cu altcineva”, a declarat Drulă, la […]
21:50
”Pacea lui Trump” s-a sfârșit după o săptămână. Israelul și Hamas se luptă din nou în Gaza, cel puțin 33 de morți duminică # Aktual24
Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forţelor sale, care au ucis doi soldaţi israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâşia Gaza a consemnat cel puţin 33 de decese în urma […]
20:30
Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicolae, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO # Aktual24
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
20:20
Ieri
19:50
Sondaj CURS: Anca Alexandrescu și Makaveli apar cu procente neașteptate în cursa pentru Primăria Capitalei. Cine controlează CURS # Aktual24
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, se află în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 8–17 octombrie 2025. CURS este deținut de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Pe locul al doilea, la egalitate, se clasează Cătălin Drulă (USR) și […]
19:30
Cel mai mare combinat Gazprom de procesare a gazului din Rusia, oprit de un atac ucrainean cu drone # Aktual24
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Reuters. Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit […]
19:20
Mii de oameni în stradă în București: „Indiferența hrănește violența”. Femicidul, tema centrală a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” # Aktual24
București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu și alte zece orașe au fost duminică, de la ora 15:00, scenele unor manifestații simultane dedicate conștientizării violenței domestice, femicidului și importanței sprijinirii victimelor. Ediția cu numărul XI a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” a avut ca temă centrală oprirea crimelor asupra femeilor și nevoia unei acțiuni colective. Mii de […]
18:40
Armata israeliană a lansat lovituri asupra Fâşiei Gaza, ca răspuns la mai multe atacuri ale Hamas # Aktual24
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, conform Reuters. Un oficial […]
