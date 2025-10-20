Motivarea CCR în cazul pensiilor de serviciu
Cotidianul de Hunedoara, 20 octombrie 2025 19:20
Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară [...] The post Motivarea CCR în cazul pensiilor de serviciu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre o demisie [...] The post Nicuşor Dan, despre o demisie a premierului appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
Cine sunt social-democrații din echipa lui Sorin Grindeanu care vor conduce PSD pentru următorii patru ani # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu și-a depus oficial candidatura la șefia PSD [...] The post Cine sunt social-democrații din echipa lui Sorin Grindeanu care vor conduce PSD pentru următorii patru ani appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR [...] The post Preşedintele USR. Refacem legea sau propune referendum appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:30
Nicușor Dan a recționat după decizia Curții Constituționale [...] The post Nicușor Dan, nimic despre Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit [...] The post Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Trump şi Putin appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cercetarea la faţă locului în dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova începută încă din ziua exploziei continuă, însă pănă în acest moment nu sunt indicii că evenimentul ar fi fost provocat de prezenţa sau folosirea de material [...] The post Parchetul, primele concluzii după tragedia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Este capabilă să stea la mesele europene și să se angajeze în dialog cu alți lideri, dar, per total, a continuat pur și simplu munca lui Mario Draghi [...] The post Stabilitate surprinzătoare în Italia. Secretul Giorgiei Meloni? appeared first on Cotidianul RO.
16:30
AUR transmite, luni, după ce judecătorii Curţii Constituţionale [...] The post AUR, după decizia CCR. Legitimitatea Guvernului Bolojan a căzut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:00
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” [...] The post CFR anunţă. Circulaţia mai multor trenuri, suspendată appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Ne-am simțit puțin trădați”, a spus și trimisul special al președintelui pentru Orientul Mijlociu [...] The post Kushner: Trump a simțit că israelienii scapă de sub control appeared first on Cotidianul RO.
15:40
CCR a dat verdictul pe cazul pensiilor speciale. Magistrații au stabilit că legea care taie pensia magistraților este neconstituțională. [...] The post Verdictul CCR: legea privind pensiile magistraților, neconstituțională appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale [...] The post A intrat cu maşina Poliţiei într-un stâlp appeared first on Cotidianul RO.
15:30
AI în cazinouri online: Personalizare, oferte inteligente și joc responsabil # Cotidianul de Hunedoara
Inteligența artificială transformă cazinourile online într-un ecosistem inteligent, unde fiecare jucător primește o experiență unică. [...] The post AI în cazinouri online: Personalizare, oferte inteligente și joc responsabil appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Analiza competitivității în sec. 21: Suntem mai competitivi sau sunt premiile mai atractive? # Cotidianul de Hunedoara
Spiritul de competiție nu a dispărut, doar s-a mutat în mediul digital. Astăzi, concurezi într-un joc de strategie, într-un turneu de poker sau chiar într-o serie de sloturi cu premii. [...] The post Analiza competitivității în sec. 21: Suntem mai competitivi sau sunt premiile mai atractive? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Programul Rabla pentru Sobe”. ”Rahova este un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat„ # Cotidianul de Hunedoara
Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) îşi exprimă [...] The post Programul Rabla pentru Sobe”. ”Rahova este un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat„ appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Importăm gaze din Ungaria iar exportul nostru în R. Moldova a crescut cu 50% # Cotidianul de Hunedoara
S-a schimbat ceva fundamental în fluxurile de gaze din Sistemul Național de [...] The post Importăm gaze din Ungaria iar exportul nostru în R. Moldova a crescut cu 50% appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Să ne concentrăm pe elementul de bază – bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european”, a spus ministrul român de Externe [...] The post Țoiu: România nu a primit solicitare de survol pentru avionul lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Vremea se încălzește treptat în această săptămână, miercuri urmând [...] The post Vremea își face de cap. De la 26°C la -2°C appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Un bărbat a ajuns la spital in urma unei explozii care a avut loc la rafinăria Lukoil din Ploiești [...] The post Explozie la Lukoil Ploiești appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:00
Sigiliul de la gaze rupt la blocul care a explodat în Rahova ar fi fost găsit printre dărâmături și deja a fost [...] The post Explozia din Rahova. S-a găsit sigiliul rupt appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Echipa ardeleană, cea care ani de zile a dominat fotbalul românesc, se află de la începutul acestui sezon într-o prelungită criză [...] The post Revenire bombă la CFR Cluj! appeared first on Cotidianul RO.
13:40
E haos în toată lumea după ce o întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, [...] The post O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Șefa diplomației europene, estoniana Kaja Kallas, a declarat luni că nu este încântată de ideea unei posibile vizite a președintelui Rusiei la Budapesta [...] The post Putin la Budapesta – liderii baltici scrâșnesc din dinți appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O veste îngrozitoare a scurtcircuitat lumea fotbalului în ultimele ore. Deși pare scenariul unui film, [...] The post Fotbalist ucis de către cei care l-au răpit pentru bani appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Peste 26% din români cred că „Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare”, 40.1% dintre respondenți sunt de acord [...] The post Românii cred mai mult în noroc decât în vaccinuri appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Este un atac direct la siguranța energetică”, spune Budapesta. Este ”mișcare ideologică absurdă”, protestează Bratislava [...] The post UE crede că a găsit ac pentru cojocul Ungariei și Slovaciei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Dezvăluiri explozive făcute de Recorder. 11 drumuri asfaltate au fost construite peste magistrale de gaz în sectorul 3 [...] The post Primarul Negoiță a făcut șosele peste țevile de gaz appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:50
Protestele No Kings de sâmbăta trecută din SUA dau vina pe Donald Trump pentru toate îndoielile, fără nicio introspecție în ceea ce privește rolul democraților în această situație [...] The post Protestele din SUA arată de ce Biden, Macron, Starmer au pierdut appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Avertisment important de la MAI după ce rețelele de socializare au fost inundate de o fotografie revoltătoare. [...] The post MAI lămurește situația băbuței încătușate appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Au mai rămas doar câteva zile în care puteți cumpăra bilete la cel mai longeviv și de succes eveniment de fundraising din România. [...] The post Susține și tu tinerii artiști români! appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ioana Timofte ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), 10 sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, [...] The post Nepoata fostului șef al SRI, pe mâna magistraților appeared first on Cotidianul RO.
11:00
FT relatează că, după convorbirea președintelui Trump cu președintele rus Putin, liderul american l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului [...] The post Financial Times: țipete și invective între Trump și Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cornel Nistorescu este invitat la Proiect de ţară: România la Prima News. Începând cu ora 2o.oo, [...] The post Cornel Nistorescu, la Proiect de ţară: România appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un cutremur destul de neobișnuit prin localizare și manifestare a avut loc azi-noapte în Brăila. Oamenii spun că seismul [...] The post Cutremur la Brăila. Mărturiile oamenilor spun totul appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Distrigaz Sud Reţele face un anunț extrem de important mai ales în contextul exploziei care a afectat blocul din Rahova [...] The post Anunț important de la Distrigaz după explozie appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Peste 20 de locatari ai unui bloc au părăsit imobilul după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu. O persoană [...] The post Incendiu într-un bloc appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Victimele exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internate şi operate la Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt [...] The post Noutăți despre victimele exploziei appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Poiana lui Ion din Deveselu, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Poiana lui Ion din Deveselu, ANdografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Poiana lui Ion din Deveselu appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nu le-a ieșit câinilor așa cum sperau ei. Dinamoviștii au fost învinși aseară de Rapid Bucureşti în etapa a 13-a din Superliga. [...] The post Dinamo vs Rapid: Nu le-a ieșit câinilor appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Emoții pentru ministrul Agriculturii. Moțiunea ”Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE“ (...) se dezbate astăzi in [...] The post Emoții pentru ministrul Agriculturii appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Donald Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii. Preşedintele american a sugerat că modalitatea cea mai bună [...] The post Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:00
CCR dezbate azi pentru a treia oară pensiile speciale ale magistraților. Decizia ar putea provoca demisia premierului Bolojan [...] The post Ziua care poate provoca decizia premierului appeared first on Cotidianul RO.
19 octombrie 2025
22:30
Reforma pensiilor magistraților este singura inițiativă mai profundă a guvernului [...] The post Kelemen Hunor: Guvernul va avea o problemă cu pensiile magistraților appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Deciziile privind salariile mari ale angajaţilor structurilor publice au fost luate de multe ori la limita legii [...] The post Ludovic Orban, consilierul nici prea-prea, nici foarte-foarte appeared first on Cotidianul RO.
20:30
“Există o teamă de cine ar putea fi următorul, dar și o încredere că țările care mențin o relație bună cu SUA vor fi cruțate. Deși cu acest Guvern nu știi niciodată”, El Pais [...] The post Donald Trump, pus pe ”curățenie” în America Latină appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
19:50
Fiecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa - care investește în oameni – și mai aproape de recesiune [...] The post Mihai Fifor, atac la Bolojan: Mergem cu capul in zid appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Anchetatorii au terminat identificarea tuturor victimelor găsite fără viață după explozia din cartierul Rahova [...] The post Cine sunt victimele care au murit în explozie appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul [...] The post Agent de paza, reținut pentru că a lovit neprovocat hoțul appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Marea majoritate a bucureștenilor nu vor un candidat comun al coaliției, arată un sondaj CURS [...] The post Sondaj: Băluță, Ciucu și Drulă, favoriți la PMB appeared first on Cotidianul RO.
