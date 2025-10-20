Bulgaria vrea să-l lase pe Putin să-i survoleze spațiul aerian. Orban l-a asigurat că nu va fi arestat la Budapesta
Profit.ro, 20 octombrie 2025 21:20
Bulgaria vrea să lase avionul președintelui rus Vladimir Putin, care îl va transporta la Budapesta pentru întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, să-i survoleze spațiul aerian.
Acum 5 minute
21:30
Cel mai înalt ofițer al armatei britanice, verdict după întâlnirea Trump - Zelensky : Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia. Este un conflict pe care nu îl considerăm o amenințare existențială. Dar poate scoate un egal # Profit.ro
Ucraina nu are șanse reale să învingă Rusia pe câmpul de luptă și ar trebui să înceapă negocieri de pace cu Moscova, afirmă Field Marshal Lord Richards, cel mai înalt ofițer al armatei britanice. Fost șef al Statului Major al Apărării și comandant al forțelor NATO în Afganistan, Richards spune că aliații occidentali ai Kievului au greșit fundamental strategia, oferindu-i sprijin militar insuficient pentru un război de uzură împotriva Rusiei.
Acum 15 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Retailerul polonez de cărți, muzică și rechizite școlare Empik, cu o rețea de peste 350 de librării și vânzări de aproape 1 miliard de euro anul trecut, analizează o ofertă publică inițială pe bursa din Varșovia.
Acum 2 ore
20:30
Aproximativ 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcția de fabrici de procesare românești.
20:30
Explozie puternică în București - Firma care ar fi trebuit să facă revizia instalației, declarată în inactivitate fiscalã din august # Profit.ro
ANAF anunță că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.
20:30
REACȚIE Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că CCR nu a respins pe fond proiectul reformei pensiilor speciale ale magistraților, iar obiecția a fost exclusiv procedurală și Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.
20:20
O autostradă care leagă trei state baltice de Polonia a fost inaugurată, chiar într-un moment de tensiuni crescânde între Europa și Rusia.
20:00
GRAFIC Perioadă de optimism la bursă: maxim istoric pentru indicele BET și cotare susținută în piața primară pentru oferta Cris-Tim # Profit.ro
Pe volume în media ultimilor ani, dar bine distribuite pe mai mulți emitenți, indicele prinicpal de la BVB a ajuns la un nou nivel record, într-o zi în care tranșa de retail a ofertei de listare a Cris-Tim Family Holding are deja suprasubscriere aproape spre dublu.
19:50
Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, a decis vânzarea diviziei sale de frumusețe către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro (4,66 miliarde de dolari).
19:40
România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și și-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%, anunță ministrul Agriculturii.
Acum 4 ore
19:30
Spyker, marca olandeză celebră pentru modelul de performanță C8, a fost readusă la viață după ce a intrat în faliment în urmă cu 4 ani.
19:00
Compania britanică Winvia Entertainment, proprietara platformelor Princess Casino și Luck în România și al doilea mare organizator de tombole în Marea Britanie, deținută de miliardarul israelian Teddy Sagi, vrea să atragă 40 de milioane de lire sterline printr-o listare pe piața AIM a bursei de la Londra.
18:40
Ceața care a paralizat multe companii se risipește. Companiile globale estimau costuri de peste 35 miliarde dolari cu tarifele impuse de Trump, însă perspectivele se stabilizează # Profit.ro
Companiile globale au estimat costuri totale de peste 35 de miliarde de dolari din cauza tarifelor impuse de SUA înainte de raportările financiare din al treilea trimestru, însă multe dintre ele își reduc previziunile inițiale, pe fondul renegocierii acordurilor în mai multe țări.
18:20
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de utilizare accidentală a serviciului de roaming în județele de graniță, chiar și atunci când utilizatorii nu au trecut efectiv în țara vecină.
18:10
Primele 4 familii afectate de explozia la blocul din cartierul bucureștean Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate.
18:00
România trece la ora de iarnă.
18:00
Groupama decide plata sumelor asigurate, pentru clădire și conținut, către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova.
17:40
Republica hibridă Moldova: războiul pentru identitatea română, jurnaliști amenințați și supărarea Kremlinului # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
17:40
Reacția lui Nicușor Dan după ce Legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională # Profit.ro
Va fi redactat un nou text legislativ care va ține cont de decizia de astăzi a CCR
Acum 6 ore
17:30
Grecia, Bulgaria, România și Comisia Europeană vor semna un acord de cooperare pentru realizarea unei axe vericale care ar uni aceste țări. Planurile proiectului includ o autostradă care să facă o conexiune între București și Salonic.
17:20
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, una dintre cele mai profitabile și lichide societăți controlate de statul român, va emite una sau mai multe emisiuni de obligațiuni, de până la 750 milioane euro.
16:50
Explozie puternică în București – SRI acuză o ″campanie de dezinformare coordonată″ în legătură cu tragedia din Rahova: Trebuie actualizată legea, inclusiv cea penală # Profit.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) avertizează public că, în ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.
16:30
USR vine cu referendum pentru modificarea Constituției, dacă CCR a respins pe fond reforma pensiilor magistraților # Profit.ro
Dominic Fritz, a transmis, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraților, că, dacă legea este respinsă pe procedură, o vor reface, iar dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.
16:20
Florin Jianu demisionează din Senat: Economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătura politică # Profit.ro
Florin Jianu, senator PSD și fost ministru al Economiei, demisionează din Parlament.
16:10
CFR suspendă, de mâine, mai multe trenuri, acuzând neachitarea la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depășesc 100 de milioane de lei.
16:10
VIDEO&FOTO România: Susținem interzicerea gazelor rusești în UE, însă poate fi dificil de stabilit de unde provine fiecare moleculă. Să nu sufere aprovizionarea regiunii # Profit.ro
România susține interzicerea importurilor de gaze naturale rusești în Uniunea Europeană, de la sfârșitul anului 2027, măsură aprobată astăzi, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei care a avut loc la Luxemburg, însă avertizează că poate fi dificil de stabilit de unde provine fiecare moleculă importată și adaugă că acest lucru nu trebuie să pericliteze aprovizionarea țărilor membre UE din Europa Centrală și de Est.
16:10
Temperaturile medii anuale din România au crescut cu 3 grade în ultimele decenii.
16:10
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a fost amendată cu 5.000 euro.
16:00
CFR suspendă, de mâine, mai multe trenuri, acuzând neachitarea la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depășesc 100 de milioane de lei.
16:00
Circulația rutieră a fost închisă, începând de luni, pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
15:50
Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunțat instituția.
15:50
UILTIMA ORĂ CFR SA anunță suspendarea circulației mai multor trenuri operate de CFR Călători ca urmare a neachitării sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii # Profit.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, anunță că, începând de marți, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depășesc 100 de milioane de lei.
15:50
CFR Călători a primit de la Softronic alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu imaginea lui Mihai Eminescu și a lui George Enescu.
15:40
ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților # Profit.ro
Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunțat instituția.
Acum 8 ore
15:30
Toyota atinge vânzări record în Europa, dar are scăderi pe segmentul de autoturisme și întârzieri la electrice # Profit.ro
Toyota Motor Europa, divizia regională a producătorului japonez, s-a apropiat de un milion de vehicule vândute în primele trei trimestre ale anului, un volum record pentru companie pe această piață. Cifrele privind înmatriculările arată că pe segmentul de autoturisme grupul s-a confruntat cu scăderi de câteva procente pe o piață în creștere.
15:10
România, cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeană # Profit.ro
Cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană.
14:50
Dpă ce timp de aproape doi ani producția fusese limitată la 38 de unități lunar, Boeing a primit aprobarea Administrației Federale a Aviației din SUA pentru a crește producția modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună.
14:50
14:30
Noul smartphone iPhone Air ar urma să fie asamblat într-un volum mai mic decât cel comandat inițial de Apple, pentru ca producția să fie ajustată la nivelul cererii.
14:20
ULTIMA ORĂ Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată # Profit.ro
Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează AFP.
14:10
O explozie neurmată de incendiu s-a produs în incinta rafinăriei Lukoil din Ploiești, care în această perioadă se află în revizie.
14:00
Lucrările de construcții au scăzut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,1% în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,9% în UE și de 0,5% în zona euro), iar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:00
Platforma online de închirieri turistice Airbnb vine cu o schimbare legată de conectare.
13:50
Apartamente lăsate fără căldură. Directorul UATAA Motru: Asociațiile de proprietari nu ne-au înțeles # Profit.ro
Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, dar și școli, grădinițe și alte instituții din zonă nu beneficiază, în prezent, de căldură și apă caldă, din cauza restanțelor înregistrate de asociațiile de proprietari către societatea de producere și distribuire a agentului termic UATAA, dar și a datoriilor uzinei către bugetul de stat și către Complexul Energetic Oltenia.
13:50
Ioana Timofte, fost director Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, a fost trimisă în judecată pentru că ar fi primit mită zece sejururi # Profit.ro
Fostul director al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R.) Ioana Timofte și alți șase angajați sau apropiați ai acesteia au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată, instigare sau complicitate la luare de mită.
13:50
Fidelis – „forcing” de final, oferta de titluri de stat pentru populație a depășit un prag CONFIRMARE # Profit.ro
Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfãșuratã în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totalã de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.
Acum 12 ore
13:20
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creștere din ultimul an # Profit.ro
Cererea internă fragilă sporește dependența de producția industrială și de exporturi, sporind temerile privind extinderea dezechilibrelor structurale, transmite Reuters.
13:20
Poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței” de la Muzeul Luvru, după jaful de duminică.
13:10
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează AFP.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0889 lei, înregistrat vineri.
