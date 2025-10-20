21:30

Ucraina nu are șanse reale să învingă Rusia pe câmpul de luptă și ar trebui să înceapă negocieri de pace cu Moscova, afirmă Field Marshal Lord Richards, cel mai înalt ofițer al armatei britanice. Fost șef al Statului Major al Apărării și comandant al forțelor NATO în Afganistan, Richards spune că aliații occidentali ai Kievului au greșit fundamental strategia, oferindu-i sprijin militar insuficient pentru un război de uzură împotriva Rusiei.