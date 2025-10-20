„Năpasta”, o nouă premieră la Teatrul Regina Maria. Regizoarea Denisa Irina Vlad: „Nimeni nu este profund bun sau profund rău” (FOTO)

00:00

Luni, 20 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cine ar fi crezut? S-au făcut 25 de ani cu BIHOREANUL; La Spitalul Beiuş, o pacientă a fost lăsată fără ajutor până când a intrat în comă; Interviu cu dr. Daniela Rahotă: „O pălincă cu miere doar amețește omul, nu vindecă”; Mii de bihoreni nu se pot încălzi pe gaz, deși au rețele nou-nouțe; Două tinere au fost agresate sexual de un pretins kinetoterapeut; Povestea inginerului constructor reprofilat ca hornar și povestea completă a străzii Republicii din Oradea, de la formarea orașului până azi.