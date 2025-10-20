Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii
G4Media, 20 octombrie 2025 22:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că...
Acum 30 minute
22:50
România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri...
22:50
22:40
Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte...
Acum o oră
22:30
Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro
Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația...
22:20
Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC
Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de...
22:20
Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie", arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră...
22:20
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical...
22:10
"Six-seven", cel mai nou și mai folosit argou al tinerei generații / Este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, deoarece elevii îl strigă la întâmplare
A apărut într-un cântec rap, apoi într-un episod "South Park", iar acum este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, iar asta pentru că elevii...
Acum 2 ore
21:50
Comisiile reunite pentru apărare au aprobat proiectul MApN de înzestrare cu tancuri, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, fără TVA / Vot în unanimitate
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat luni, în unanimitate, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea...
21:40
Trump: "Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru îl vom eradica dacă este necesar"
Preşedintele american Donald Trump a dat luni asigurări că Hamas va fi „eradicat" dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza,...
21:40
Nicuşor Dan: Bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară
Comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toată această...
21:30
Ciucu: Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar putea avea loc odată cu alegerile parţiale locale
Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care...
21:30
MAE: România lansează un program de formare pentru combaterea dezinformării în Africa / Programul, desfăşurat în perioada 20 – 24 octombrie, reuneşte experţi din mai multe state africane și România
Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenţia Română pentru Dezvoltare Internaţională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, la Addis...
21:30
Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare
România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca...
21:20
Hermannstadt pierde la Sibiu cu FK Csikszereda, 0-2 / Prima reacție a conducerii: "Împăratul Măldărășanu conduce cu multă boemie echipa" / "Vom avea o ședință mâine! Pardon acum am fost anunțat ca e liber până miercuri, ne permitem"
FK Csikszereda s-a impus cu 2-0 la Sibiu, în fața celor de la Hermannstadt, într-un meci din etapa 13 din Superliga, iar unul din acționarii...
Acum 4 ore
21:00
DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din...
21:00
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze țara cu avionul, în drum spre Budapesta / Ministru: "O întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil" / Spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti din februarie 2022
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald...
21:00
Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament,...
20:50
Alertă în București: a dispărut o fetiță de 9 ani / Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru a o găsi pe Danciu Nicola Elena
Poliția Română a lansat o alertă de dispariție pentru Danciu Nicola Elena, o fetiță de 9 ani care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul...
20:40
Ore remediale 2025-2026. Tania Țăndăreanu, profesoară pe pedagogie: Pentru copiii de clasa pregătitoare, efortul fizic și psihic este considerabil
Tania Țăndăreanu, profesoară de pedagogie la Colegiul National „Stefan Velovan" din Craiova, a vorbit despre ce efecte ar putea să aibă orele remediale pentru elevii...
20:40
Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv "se situeazã în...
20:40
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare / „Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a proteja poporul britanic"
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte...
20:40
Ministrul Educației: Părerea mea este că rectorul unei universități n-ar trebui să fie implicat în partide politice și cu atât mai puțin în conducerea unor partide politice
Implicarea liderilor universitari în politică rămâne o zonă gri în România, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Daniel David. Prezent joi, 16 octombrie, la Gala Inovației...
20:30
Fabrica din Cehia a producătorului auto sud-coreean Hyundai, singura sa facilitate de producţie din Uniunea Europeană, a anunţat luni că săptămâna viitoare va opri activitatea...
20:30
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este...
20:30
Prima reacție a premierului Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că a luat act de decizia CCR privind respingerea modificării Legii...
20:30
Elevii de clasele primare sunt excluși explicit de la orice olimpiade și concursuri școlare, prin proiectul de regulament-cadru, de către Ministerul Educației – Edupedu.ro
Ministerul Educației propune, prin proiectul de regulament-cadru lansat luni, 20 octombrie 2025, eliminarea elevilor din ciclul primar din rândul participanților la olimpiade și concursuri școlare. Potrivit documentului,...
20:20
Se pregătește summitul Putin – Trump de la Budapesta / Discuţie telefonică Lavrov – Rubio / Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova în 2022 şi să renunţe la aderarea la NATO
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio au avut luni o discuţie telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi...
20:10
Nicuşor
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA -ul... © G4Media.ro.
20:10
Trump anunță o vizită în China, ”la începutul anului viitor” / ”Cred că vom fi bine cu China” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Washington, că se aşteaptă să încheie un acord comercial echitabil cu omologul său chinez Xi Jinping, şi... © G4Media.ro.
20:00
Investiţie de 5 milioane de euro pentru construcţia primului Centru pentru victimele violenţei domestice, în Cluj-Napoca / Ar trebui să fie construit în 2 ani # G4Media
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunţă, luni, că s-a semnat contractul pentru realizarea primului Centru pentru victimele violenţei domestice, investiţie care se va ridica la... © G4Media.ro.
19:50
Președintele Senatului, după hotărârea CCR privind pensiile magistraţilor: ”Respectăm decizia, dar nu ne oprim din reforma statului„ / ”Cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem” # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni, după hotărârea CCR de neconstituţionalitate a proiectului privind pensiile magistraţilor că, în funcţie de motivarea Curţii și... © G4Media.ro.
19:40
Ministerul Mediului reia concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere – Braşov, Focşani şi Bucureşti / Ministru: ”Toate interviurile au fost înregistrate şi puse la dispoziţia publicului” # G4Media
Ministerul Mediului anunţă, luni seară, că va relua concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere – Braşov, Focşani şi Bucureşti, întrucât rezultatele selecţiei precedente nu... © G4Media.ro.
19:40
Fritz, sprijin pentru Ilie Bolojan: Sper să nu facă un pas în spate / Majoritatea românilor aşteaptă tăierea privilegiilor # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, şi-a exprimat speranţa, luni, ca premierul Ilie Bolojan să nu facă un pas în spate, după ce Curtea Constituţională a admis... © G4Media.ro.
19:30
László Bölöni, după premiera documentarului despre viața sa: ”Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani” # G4Media
Antrenorul şi fostul internaţional român, László Bölöni, a declarat, luni, la Târgu Mureş, după lansarea în premieră în România a documentarului „Bölöni – Povestea unei... © G4Media.ro.
19:30
Culisele respingerii de către CCR a legii privind pensiile magistraților / Ministerul Muncii: sabotaj sau neglijență? DOCUMENTE # G4Media
Curtea Constituțională a respins Legea privind pensiile speciale ale magistraților pe motiv că Guvernul nu a așteptat și avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte... © G4Media.ro.
19:30
Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz / 59 de persoane, din trei scări de bloc, evacuate preventiv / O persoană, transportată la spital # G4Media
Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La faşa... © G4Media.ro.
19:30
Moment istoric pentru Sibiu: județul are oficial mai mulți locuitori din Nepal, Sri Lanka și India decât etnici germani / ”Anumite tipuri de munci nu mai vrea nimeni să le facă. Ce altă soluție putem găsi?” # G4Media
Sunt 3.118 persoane din Nepal, Sri Lanka și India care lucrează acum în județul Sibiu, marea lor majoritate aflându-se în cele două municipii. După recensământul... © G4Media.ro.
19:20
Primăriile arădene cu datorii mari la ANAF vor cere eşalonarea lor, pentru că nu au bani / ”În fiecare an aveam compensări cu ANAF, speram că se va întâmpla la fel” # G4Media
Primăriile din judeţul Arad care mai au datorii la ANAF vor cere eşalonarea acestora, pentru că nu au în buget sumele necesare pentru a le... © G4Media.ro.
19:10
Nicușor Dan după decizia CCR privind pensiile magistraților: E o problema pentru sistemul de jusiție. Ea va fi rezolvată, nici un dubiu aici # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seara la Antena 1, că, după ce CCR a declarat neconstituțional pe formă, nu pe fond, proiectul de lege... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:50
De zeci de ani, ideea de a transforma Marte într-o lume locuibilă a aprins imaginația scriitorilor și a visătorilor din domeniul științei. În romanele SF,... © G4Media.ro.
18:50
Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice – parţial constituţională / Judecătorii au declarat neconstituţională dispoziţia referitoare la testul poligraf în cazul funcţionarilor din Vămi # G4Media
Curtea Constituţională a României a stabilit, luni, că este parţial constituţională Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru... © G4Media.ro.
18:40
Kering acceptă să vândă divizia de produse cosmetice către L’Oreal pentru 4,7 miliarde de dolari # G4Media
Proprietarul Gucci, Kering, a acceptat să vândă divizia de produse cosmetice către L’Oreal pentru 4 miliarde de euro (4,66 miliarde de dolari), într-o schimbare majoră... © G4Media.ro.
18:40
VIDEO | Huesillos (oscioare), dulcele tradițional spaniol pentru Ziua Morților/ Sunt un fel de gogoși subțiri și lungi, aromatizate cu anason, numai bune pentru Halloween # G4Media
Huesillos, în traducere oscioare, gogoșelele din Extremadura (Spania), sunt un dulce tradițional, preparat de secole de către măicuțele Clarise (ordin monastic catolic faimos pentru dulciurile... © G4Media.ro.
18:30
Misiunea de capturare a pisicilor afectate de explozia din Rahova continuă: Încă trei animale au fost recuperate / Apel la responsabilitate și cooperare (VIDEO) # G4Media
Misiunea de salvare a pisicilor afectate de deflagrația produsă la blocul din cartierul Rahova, București, continuă cu perseverență și dedicare. Echipa asociației TNR Capturare Sterilizare Eliberare se... © G4Media.ro.
18:30
Primele semne ale implicării Turciei în Fâșia Gaza după acordul Israel–SUA–Qatar (Jerusalem Post) # G4Media
Nimeni nu știe ce este scris Faza a II-a a acordului între Israel, SUA și Qatar, dar ceea ce este sigur este că președintele turc... © G4Media.ro.
18:30
Închirierea de trotinete electrice, interzisă în Praga din 2026 din cauza haosului de pe trotuare # G4Media
Praga va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe... © G4Media.ro.
18:20
Sorin Grindeanu: Propun data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București / Gabriela Firea și Daniel Băluță pleacă cu șanse reale. Vom decide care este cel mai bun candidat # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că propune data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București, iar marți coaliția trebuie să... © G4Media.ro.
18:10
Grindeanu: Mâine propun coaliției să facem un grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților / Perioada de tranziție și cuantumul pensiei „pot fi rediscutate” / Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că marți va propune coaliției formarea unui grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind... © G4Media.ro.
18:00
Compania americană SpaceX a bifat două performanțe istorice într-o singură misiune. Duminică, 19 octombrie, o rachetă Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral... © G4Media.ro.
