Timiş: Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat apoi l-au incendiat, reţinuţi / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii
News.ro, 20 octombrie 2025 22:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii.
• • •
Acum 10 minute
23:00
Care ar fi beneficiile existenţei navigatorilor de pacienţi în sistemul public de sănătate: pacienţi mai mulţumiţi, costuri reduse # News.ro
Beneficiile existenţei navigatorilor de pacienţi în sistemul public de sănătate sunt multiple, a afirmat, luni, la Medika TV, navigatorul de pacienţi Victoria Asanache. Aceasta a explicat că, prin existenţa acestor profesionişti în sistemul public, pacienţii ar fi mai mulţumiţi, iar costurile ar fi reduse.
Acum 30 minute
22:50
Timiş: Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat apoi l-au incendiat, reţinuţi / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii.
22:40
Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria de la Lisabona nu respecta normele, arată un nou raport de anchetă a accidentului din septembrie. Toate funicularele este necesar să rămână oprite, se recomandă în acest raport
Cablul care lega cele două cabine ale ”ascensorului Gloria” nu respecta normele, se arată într-un nou raport de anchetă publicat luni, cu privire la accidentul funicularului de la Lisabona, la 3 septembrie, soldat cu 16 morţi, relatează AFP.
22:40
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă.
Acum o oră
22:30
Victoria Asanache, navigator de pacienţi: "Monitor 2" a schimbat multe, salvează mult timp pentru pacienţii oncologici
Implementarea în sistemul românesc de sănătate a biletului de trimitere cu menţiunea ”Monitor 2”, prin care pacienţii oncologici au acces prioritar la investigaţii gratuite, a schimbat mult în bine sistemul, afirmă Victoria Asanache, primul navigator de pacienţi autorizat pentru pacienţii oncologici din România.
22:30
Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria de la Lisabona nu respecta normele, arată un nou raport de anchetă a accidentului din septembrie. Toate funicularele este necesar să rămână oprite, se recomandă în acest raport
Cablul care lega cele două cabine ale ”ascensorului Gloria” nu respecta normele, se arată într-un nou raport de anchetă publicat luni, cu privire la accidentul funicularului de la Lisabona, la 3 septembrie, soldat cu 16 morţi, relatează AFP.
22:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Cercetare la faţa locului în apartamentele aparţinând unor proprietari care nu au fost la faţa locului anterior/ S-a permis accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor/ 8 din 15 răniţi, încă în spital
Intervenţiile la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei au continuat, luni, fiind implicate mai multe instituţii şi firme. Anchetatorii au continuat cercetarea la faţa locului în apartamentele aparţinând unor proprietari care nu au fost la faţa locului anterior. De asemenea, s-a permis accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor, dar şi accesul oamenilor pentru a-şi lua bunuri din apartamente. În ceea ce priveşte victimele, autrităţile anunţă că 8 din cei 15 răniţi, sunt încă în spital.
22:10
UE spune "da" unui împrumut al Ucrainei în valoare de 140 mld. € în baza activelor ruseşti blocate
O ”susţinere largă” există în cadrul Uniunii Europene (UE) în vederea mobilizării activelor ruseşti blocate cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro, anunţă luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, relatează AFP.
Acum 2 ore
22:00
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator. Până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical al unei persoane va putea fi accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator. În acelaşi timp, potrivit ministrului Alexandru Rogobete, noua platformă elimină tipizatele şi hârtiile ”inutile”, în timp ce biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile vor fi complet digitale, fiind disponibile instant.
21:50
Comisiile reunite pentru Apărare au aprobat prevederile programului de înzestrare "Tanc principal de luptă" / Raport de admitere asupra legii care introduce conceptul de "soldat/gradat voluntar în termen"
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate iniţierea procedurişor pentru programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. De asemenea, Camera Deputaţilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce conceptul de ”soldat/gradat voluntar în termen”.
21:40
UPDATE - Mesaj RO-Alert în Bucureşti, după dispariţia unei fete de 9 ani / Ea a fost găsită şi este în afara oricărui pericolul
O fată de 9 ani a fost dată dispărută din Bucureşti şi a fost căutată, fiind emis şi un mesaj RO-Alert. Fata a fost găsită şi este în afara pericolului/
21:40
Victoria Asanache, navigator de pacienţi şi formator în această profesie: Tot mai mulţi medici au venit să facă cursul pentru a-şi îmbunătăţi comunicarea cu pacientul
Tot mai mulţi medici români aleg să urmeze un curs de navigator de pacienţi, pentru că îşi doresc să îmbunătăţească modul în care interacţionează cu pacienţii lor. Victoria Asanache, navigator de pacienţi şi formator în această profesie, a explicat, luni seară, la Medika TV, care sunt celelalte categorii de persoane atrase de această ocupaţie, care reprezintă, de fapt, interfaţa dintre medic şi pacient.
21:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că România este gazdă în premieră a reuniunii Comitetului de Investiţii pentru Fondul pentru Modernizare al UE: Discutăm proiecte concrete dedicate modernizării sistemului energetic
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, luni seară, că pentru prima dată ţara noastră este gazda Comitetului de Investiţii pentru Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene, el precizând că în cadrul reuniunii sunt discutate proiecte concrete pentru modernizarea sistemului energetic românesc.
21:30
Navigator de pacienţi, meserie recunoscută oficial în România - Victoria Asanache, primul navigator de pacienţi român: Orice sistem de sănătate are nevoie de această meserie
România a implementat de mai mulţi ani, în Codul Ocupaţiilor, meseria de navigator de pacienţi, însă puţini sunt cei care au beneficiat efectiv de serviciile unui astfel de profesionist. Primul navigator de pacienţi român, Victoria Asanache, a explicat, luni seară, la Medika TV, că orice sistem de sănătate, oricât de bine pus la punct ar fi, are nevoie de navigatori de pacienţi, iar aceşti profesionişti sunt şi mai importanţi atunci când vine vorba despre pacienţii oncologici.
21:20
Preşedintele american Donald Trump anunţă că urmează să efectueze o vizit în China - la începutul anului viitor -, pentru a se întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, cu care urmează să se întâlnească mai întîi în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) la sfârşitul lui octombrie, relatează AFP.
21:20
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15.
Acum 4 ore
21:00
Bihor: Două persoane au murit şi trei au fost rănite, într-un accident produs pe Centura Beiuş
Două persoane au murit şi trei au fost rănite, luni seară, într-un accident rutier produs pe Centura Beiuş, în care au fost implicate două autoturisme.
21:00
UE menţine pe masă sancţiuni vizând Israelul, în pofida armistiţiului din Fâşia Gaza, atât timp cât nu constată o schimbare tangibilă şi de durată pe teren, anunţă Kaja Kallas
Uniunea Europeană nu renunţă complet la impunerea unor eventuale sancţiuni Israelului, anunţă luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, care subliniază că Cei 27 vor urmări îndeaproape modul în care este implementat armistiţiul în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
20:50
O fată de 9 ani a fost dată dispărută din Bucureşti şi este căutată, fiind emis şi un mesaj Ro-Alert.
20:40
Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament, să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate şi, din păcate, în ultimul timp au tot fost astfel de teme. El a mai spus că a început un proces de reflexie şi s-a întâlnit cu mulţi oameni din zona de justiţie şi voa ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie.
20:30
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie / CCR nu a respins pe fond proiectul / CCR a setat un standard procedural; va fi respectat
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, consideră premierul, anunţând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
20:30
Lavrov şi Rubio au discutat la telefon despre măsuri concrete posibile" în vederea organizării summitului Putin-Trump la Budapesta, anunţă Moscova, care cataloghează convorbirea drept "constructivă"
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a discutat luni la telefon cu omologul său american, secretarul de Stat Marco Rubio despre summitul avut în vedere în curând la Budapesta între preşedinţii rus Vladimir Putin şi american Donald Trump, a anunţat Moscova, relatează AFP.
20:30
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner, nu face parte din naţionala italiană care va încerca să-şi apere titlul în Cupa Davis, în perioada 18-23 noiembrie, la Bologna, potrivit componenţei echipei dezvăluite, luni, de Federaţia de Tenis (FITP).
20:20
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp.
20:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia instalaţiei a fost declarată în inactivitate fiscalã din august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”. Locatarii blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia au încheiat, în data de 16 octombrie, contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz.
20:10
Echipa Csikszereda a învins luni, în deplasare, scor 2-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 13-a din Superligă.
20:10
Israelul a lansat duminică ”153 de tone de bombe” în Fâşiei Gaza, anunţă luni premierul israelian israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la ceea ce armata israeliană a denunţat drept atacuri ale Hamas care încalcă armistiţiul, relatează AFP.
20:00
Nicuşor Dan: Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la marea evaziune
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă iar problema mare este la marea evaziune.
19:50
Nicuşor Dan: Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la mare evaziune # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă iar problema mare este la mare evaziune.
19:50
Macron cere, la summitul ţărilor mediteraneene din UE, în Slovenia, ca ucrainenii şi europenii să se aşeze la masa summitului Trump-Putin anunţat la Budapesta
Ucrainenii şi europenii ”ar trebui să fie la masa” întâlnirii anunţate la Budapesta între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, cere preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.
19:40
Nicuşor Dan, despre o demisie a premierului: Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre o demisie a premierului, că nicidecum, arătând că nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia.
19:40
Kering vinde divizia de cosmetice şi parfumuri către L'Oréal pentru 4,7 miliarde de dolari, în efortul CEO-ului Luca de Meo de a reduce datoria grupului
Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, a anunţat vânzarea diviziei sale de frumuseţe către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro (4,66 miliarde de dolari), marcând o schimbare strategică majoră sub conducerea noului CEO, Luca de Meo, care urmăreşte să reducă datoria companiei şi să se concentreze pe activitatea principală de modă, transmite CNBC.
19:40
Investiţie de 5 milioane de euro pentru construcţia primului Centru pentru victimele violenţei domestice, în Cluj-Napoca
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunţă, luni, că s-a semnat contractul pentru realizarea primului Centru pentru victimele violenţei domestice, investiţie care se va ridica la 5 milioane de euro.
19:30
Hamasul anunţă că urmează să restituie Israelului rămăşiţele unui al 13-lea ostatic, exhumat cu o zi mai înainte
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă luni că restituie rămăşiţele unui ostatic pe care a anunţat că le-a găsit duminică, potrivit unui comunicat difuzat pe reţele de socializare, relatează AFP.
19:30
Nicuşor Dan, despre decizia CCR: Mesajul meu pentru români este că este o problemă de justiţie socială şi ea va fi rezolvată în 2025 / Toate cele patru partide şi minorităţile naţionale au o părere convergentă pe subiectul ăsta
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre decizia CCR privind pensiile magistraţilor că mesajul său pentru români este că este o problemă de justiţie socială şi ea va fi rezolvată în 2025, arătând că toate cele patru partide şi minorităţile naţionale au o părere convergentă pe subiectul ăsta.
19:30
Ministerul Mediului reia concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere - Braşov, Focşani şi Bucureşti / Diana Buzoianu: Avem nevoie de oameni competenţi, care să facă din această misiune o prioritate naţională
Ministerul Mediului anunţă, luni seară, că va relua concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere - Braşov, Focşani şi Bucureşti, întrucât rezultatele selecţiei precedente nu au fost considerate corespunzătoare. ”Avem nevoie de oameni competenţi, care să facă din această misiune o prioritate naţională”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
19:20
Japonia autorizează pilula de a doua zi fără reţetă, fără restricţie de vârstă şi fără acord parental
Prima pilulă contraceptivă de a doua zi, în vânzare liberă, în Japonia, a fost aprobată de către autorităţile de reglementare, anunţă luni producătorul acesteia, ASKA Pharmaceutical, după aproximativ opt ani de negocieri, fără nicio restricţie de vârstă şi niciun acord parental, potrivit cotidianului Mainichi Shimbun, relatează AFP.
19:20
Diégo Forlan, cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din 2010, a suferit o accidentare gravă sâmbătă, în timpul meciului dintre echipa sa, Old Boys, şi clubul Old Christians, în cadrul Campionatului uruguayan al veteranilor.
19:10
CCR a decis că testarea angajaţilor cu detectorul de minciuni este neconstituţională, întrucât încalcă exigenţele constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii / Testarea psihologică şi folosirea de bodycam-uri, constituţională
Curtea Constituţională a decis, în şedinţa de luni, că testarea angajaţilor cu detectorul de minciuni este neconstituţională, întrucât încalcă exigenţele constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii. Restul legii criticate de AUR, SOS România şi POT este însă declarată constituţională, inclusiv testarea psihologică a angajaţilor şi folosirea de bodycam-uri.
19:10
Motivarea CCR în cazul pensiilor de serviciu: Lipsa avizului CSM coroborat cu „neaşteptarea curgerii" de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia
Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.
19:10
Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz / 59 de persoane, din trei scări de bloc, evacuate preventiv / O persoană, transportată la spital
Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La faşa locului intervin mai multe echjipaje de la diferite isntituţii.
Acum 6 ore
19:00
Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie, mi se pare destul de iraţional / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM / Nu cred că acest guvern ar trebui să plece
Deputatul Csoma Botond (UDMR) a declarat, luni, că nu a înţeles de ce a durat aproape două luni până când CCR a luat această decizie şi i se pare destul de iraţional că nu s-a intrat pe conţinutul său. El a mai arătat că trebuie mers mai departe cu un nou proiect şi să aştepte avizul CSM. Despre o demisie a premierului, Csoam Botond a precizat că Guvernul trebuie să meargă mai departe pentru că nu există alternativă, în acest moment.
18:30
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd care sunt argumentele extrinseci pentru a şti apoi ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
18:30
Ginerele lui Trump, emisarul Jared Kushner cere Israelului "un mijloc" să-i ajute pe palestinieni
Israelul trebuie ”să găsească un mijloc de ajutorare” a palestinienilor ”să se integreze în ansamblul Orientului Mijlociu”, cere unul dintre emisarii americani care au participat la negocierile între Israel şi Hamas, Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu realizat înaintea atacurilor israeliene de duminică în Fâşia Gaza şi difuzat duminică seara de CBS News, relatează AFP.
18:20
Grindeanu anunţă că este de acord cu organizarea alegerilor locale: Am şi o dată pe care o propun mâine, în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facem mai repede / Gabriela Firea şi Daniel Băluţă pleacă cu şanse reale
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi spune că are şi o dată pe care pot să o propună mâine, în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facă mai repede alegerile. El a mai spus că avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabriela Firea, cât şi cu Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale.
18:20
Secretariatul General al Guvernului a demarat procedura de selectare a persoanelor din conducerea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice – Se caută un preşedinte şi doi vicepreşetinţi, cu mandate de patru ani
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procedura de selectare a persoanelor din conducerea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, iar dosarele se pot depune până în 6 noiembrie. Se caută un preşedinte şi doi vicepreşetinţi, cu mandate de patru ani.
18:20
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP, dat publicităţii luni.
18:20
Grindeanu spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim: Mi-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, va căuta o soluţie
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.
18:20
Florin Jianu îşi anunţă demisia din PSD şi din Parlament / El a fost reales preşedinte al IMM România: Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize
Deputatul Florin Jianu anunţă, luni, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia. ”Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize”, a transmis Jianu.
18:00
Junta birmană confiscă 30 de receptoare Starlink folosite în escrocherii în întreaga lume, în adevărate uzine de înşelătorii online, în urma unei anchete jurnalistice AFP
Junta birmană a făcut o descindere într-unul dintre cele mai importante complexe ale fraudei cibernetice din Myanmar şi a confiscat receptoare Starlink, luni, după ce o anchetă AFP a dezvăluit folosirea intensivă a acestora în aceste activităţi, relatează AFP.
