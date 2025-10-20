Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume
Digi24.ro, 20 octombrie 2025 23:30
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând frontiera minată care desparte cele două ţări - Zona Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume. El fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS), relatează AFP.
• • •
Acum 5 minute
23:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii # Digi24.ro
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii nu au putut stabili dacă victima mai trăia sau nu în momentul incendierii.
Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:20
Premieră privind drepturile reproductive ale femeilor. Japonia aprobă vânzarea fără rețetă a pilulei „de a doua zi” # Digi24.ro
Japonia a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, ceea ce va permite femeilor din țară să o obțină fără prescripție medicală, scrie BBC.
23:20
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat luni la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE). În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al UE.
Acum 2 ore
22:50
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.
22:50
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP.
22:40
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul australian Anthony Albanese, că Ucraina „ar putea totuși să câștige războiul cu Rusia”, dar nu crede că se va întâmpla asta, relatează agenția de presă RBC Ukraine.
22:30
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN # Digi24.ro
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, în valoare de aproape 6,49 miliarde euro, a fost aprobat în unanimitate de comisiile pentru apărare ale Parlamentului, inițiativă care aparține Ministerului Apărării. Totodată, comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni.
Acum 4 ore
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, despre al doilea mandat la Cotroceni, că este devreme să ia o decizie, dar în principiu îşi doreşte, pentru că a înţeles că este nevoie de timp ca să faci lucruri în societate.
21:50
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, inclusiv cele din București, după ce CCR a decis că e neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Ideea organizării unui astfel de referendum a fost inițial propusă de președintele USR, Dominic Fritz.
21:50
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos” # Digi24.ro
Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să renunțe la teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a spus luni Kallas, după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să cedeze o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului.
21:20
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe # Digi24.ro
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.
21:10
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile” # Digi24.ro
Șeful statului a respins categoric ipoteza unei crize politice, luni, afirmând că toate partidele din coaliția de guvernare sunt responsabile și unite în fața provocărilor actuale. Întrebat dacă ar propune un premier susţinut de AUR şi de încă un alt partid, în cazul în care actuala coaliţie eşuează, preşedintele a exclus categoric această ipoteză.
21:00
Poliția Capitalei cere ajutorul pentru găsirea unei fete de 9 ani, dată dispărută luni din Bucureşti. A fost emis şi un mesaj Ro-Alert.
21:00
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie, astfel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele. Șeful statului consideră că atât USR, cât şi PSD au puncte de vedere legitime în ce priveşte organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.
20:50
Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că el este un ministru civil potrivit unei separaţii clare în statul român şi în jurul său are militari de carieră, profesionişti foarte buni, cu care lucrează în fiecare zi. El a răspuns astfel acuzațiilor că nu a satisfăcut stagiul militar.
20:50
Alertă în Caracal: Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc unde s-a simțit miros de gaz # Digi24.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.
20:40
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul. Aşa că Guvernul poate relua demersul, iar standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
20:30
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care urmează să aibă loc la Budapesta.
20:10
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg.
20:00
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre demisia din funcția de premier Ilie Bolojan în contextul neconstituționalității legii privind pensiile speciale ale magistraților decisă de CCR, că „nicidecum” nu este cazul pentru un astfel de gest. Șeful statului a adăugat că „nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia”.
Acum 6 ore
19:50
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer le va cere aliaților, la reuniunea „Coaliției Voinței”, să intensifice sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru a slăbi industria de apărare a lui Vladimir Putin și a consolida sprijinul pentru Ucraina.
19:40
Premierul slovac Robert Fico declară că PES este un „partid de homosexuali” după excluderea formaţiunii sale din rândurile acestuia # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, politicianul populist Robert Fico, a declarat luni că Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) ar trebui să se numească „partidul homosexualilor”, într-o reacţie la excluderea formaţiunii sale, SMER, din cauza îndepărtării acesteia de „valorile europene”, relatează EFE.
19:10
Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea # Digi24.ro
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.
19:00
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
19:00
Curtea Constituțională a publicat luni motivul pentru care a respins legea reformei pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au stabilit că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe proiectul de lege înainte de a-l adopta în ședință.
18:50
Sorin Grindeanu propune data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei: „E mai bine să le facem mai repede” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune partenerilor de guvernare data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei. El spune că e de acord cu candidaturi separate, precizând șefa PSD Bucureşti, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, „sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale”.
18:50
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri # Digi24.ro
18:50
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # Digi24.ro
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare.
18:30
O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE”, avertizează un fost premier italian # Digi24.ro
O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna „sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem”, a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE.
18:30
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader: „Greșeala se poate îndrepta” # Digi24.ro
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților? Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat pentru Digi24 că Guvernul poate să reia proiectul de lege și să ceară avizul de CSM.
18:20
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre decizia CCR cu privire la pensiile speciale și despre rămânerea în funcție a premierului Bolojan. Liberalul spune că picarea reformei pensiilor la Curtea Constituțională este „o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu”. În ceea ce îl privește pe premierul Bolojan, liberalul a spus că acesta trebuie să rămână la Palatul Victoria pentru a continua redresarea economică a României, în ciuda fapului că PSD și UDMR se opun reformării administrației publice și centrale.
18:20
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE # Digi24.ro
România are „o mare” contribuţie la protejarea graniţelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spaţiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti.
18:10
Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar că s-a mers pe repede-nainte. Bolojan să nu-și dea demisia” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, că lucrurile „au fost făcute pe repede înainte”, urmând ca mâine să propună în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să refacă legea.
18:10
Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea Constituțională a picat reforma pensiilor (Surse) # Digi24.ro
Magistrații sunt așteptați să decidă în următoarele zile dacă vor continua sau nu protestul generat de proiectul privind reforma pensiilor, respins luni, 20 octombrie, de Curtea Constituțională a României (CCR), au declarat surse din sistemul judiciar pentru Digi24.ro.
18:00
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are activitatea suspendată de ANAF # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că a inactivat fiscal în luna august societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului care explodat în cartierul Rahova afirmă că a venit a solicitarea lor și a rupt sigiliul pus de Distrigaz pe conducta de gaze. Prin urmare, firma nu mai avea voie să facă niciun fel de intervenții, precizează ANAF într-un comunicat.
18:00
Dominic Fritz a declarat, luni pentru Digi24, că este important să continue această luptă, reforma pensiilor magistraților și speră ca premierul Ilie Bolojan să nu demisioneze din funcție. Președintele USR a explicat că referendumul pe care l-ar declanșa partidul pe care îl conduce, în cazul în care decizia CCR e pe fond, ar fi introducerea unei prevederi prin care magistrații să nu mai poată ieși la pensie ca acum la vârsta de 50 de ani.
Acum 8 ore
17:40
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi # Digi24.ro
O operaţiune de salvare se află, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters.
17:30
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce, luni, Curtea Constituțională a României a admis sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților. Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că, după motivarea deciziei de către judecătorii CCR, va fi redactat un nou text legislativ.
17:30
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens.
17:10
Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat la Digi24 că în situația în care Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților pe baza unor observații pe formă, mai degrabă decât pe fond, Parlamentul le-ar putea remedia, iar din perspectiva PNRR, termenul limită fiind 28 noiembrie, jalonul de 231 de milioane de euro ar putea fi îndeplinit.
17:00
Kelemen Hunor: Aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor. Ar închide acest subiect # Digi24.ro
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.
17:00
Explozia de la blocul din Rahova. Ce spun procurorii despre cauza producerii deflagrației # Digi24.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova în care trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite. Astfel, procurorii spun că nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezenţa sau folosirea de material exploziv.
16:50
Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA # Digi24.ro
Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele Donald Trump.
16:40
Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul” # Digi24.ro
Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă, Ludovic Orban, susține că nu există niciun temei constituțional ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze acum că legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat testul Curții Constituționale. Orban a avut și un atac la adresa judecătorilor constituționali, precizând că majoritatea nu vrea să „țină cont de bunul simț și se agață în a păstra privilegii”.
16:30
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției # Digi24.ro
„Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii” a declarat Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR a adăugat că va trebuie citită cu atenție motivarea CCR pe această decizie, și dacă e luată pe formă, atunci trebuie refăcut proiectul de act normativ, dacă e luată pe fond, atunci USR va propune un referendum de modificare a Constituției.
16:10
Reacția AUR după ce CCR a picat reforma pensiilor magistraților. „O fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă” # Digi24.ro
Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților. Un comunicat AUR face referire la declarația premierului Bolojan care a spus că dacă legea va pica „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Comunicatul AUR atacă deopotrivă CCR și pe premier.
16:10
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi” # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump - a cărui ţară a efectuat în iunie, împreună cu Israelul, bombardamente împotriva Iranului - „visează”, dacă el crede că a distrus siturile nucleare iraniene.
16:10
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților va avea efecte asupra jalonului din PNRR pe care România trebuia să îl îndeplinească. Cu alte cuvinte, țara noastră a putea pierde banii europeni aferenți reformei. Nazare a refuzat să comenteze informația potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona.
16:10
Explicațiile unui fost magistrat, după ce CCR a respins reforma pensiilor: Legea e total neconstituțională și din start discriminatorie # Digi24.ro
Reforma pensiilor magistraților era de așteptat să nu treacă testul constituționalității, a afirmat, pentru Digi24, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu.„Legea este total neconstituțională. Se aplica doar magistraților, deși sunt cinci-șase categorii de seniori cu pensii speciale”, a explicat acesta.
