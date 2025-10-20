Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
Antena Sport, 20 octombrie 2025 23:30
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a fost implicat într-un conflict cu tehnicianul lui CFR Cluj. După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0, Neagoe a explicat şi momentul în care l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Neagoe a spus că nu are nimic personal cu Mandorlini şi chiar că va avea o discuţie cu antrenorul […] The post Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
23:30
Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului # Antena Sport
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a fost implicat într-un conflict cu tehnicianul lui CFR Cluj. După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0, Neagoe a explicat şi momentul în care l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Neagoe a spus că nu are nimic personal cu Mandorlini şi chiar că va avea o discuţie cu antrenorul […] The post Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:20
Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit # Antena Sport
După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR 1-0, antrenorul ardelenilor, Andrea Mandorlini şi cel al prahovenilor, Eugen Neagoe, s-au îmbrâncit pe gazon. Arbitrii au intervenit, calmând spiritele. Totul a început în minutul 90+8, atunci când CFR a primit o lovitură liberă, iar Neagoe a protestat vehement. Antrenorul Petrolului a şi văzut cartonaşul galben. […] The post Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit appeared first on Antena Sport.
23:10
Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii” # Antena Sport
În ziua în care Iuliu Mureșan a fost numit în funcția de președinte, CFR Cluj a suferit un nou eșec în Liga 1. Gruparea „feroviară” a pierdut cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Jocul ardelenilor a fost unul destul de bun în prima repriză, dar atitudinea jucătorilor a fost diferită […] The post Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii” appeared first on Antena Sport.
23:00
Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: “Să jucăm fiecare meci ca o finală” # Antena Sport
CFR Cluj a suferit o nouă înfrângere, cu Petrolul, dar una dintre vedetele ardelenilor, Islam Slimani (37 de ani) crede că titlul e încă posibil pentru formaţia din Gruia. CFR Cluj se află pe locul 11 în Liga 1, cu 13 puncte. Ardelenii sunt la egalitate cu FCSB, atât la puncte, cât şi la golaveraj. […] The post Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: “Să jucăm fiecare meci ca o finală” appeared first on Antena Sport.
23:00
CFR Cluj continuă perioada de criză din acest sezon, asta după ce a suferit un nou eșec, de această dată pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini tremură în continuare pentru play-off. Cu Islam Slimani și Kurt Zouma în primul 11, ardelenii nu au reușit sub nicio formă să găsească […] The post Kurt Zouma a spus care este nivelul Ligii 1, după 0-1 cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:30
Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL # Antena Sport
Mjällby AIF tocmai a devenit cea mai surprinzătoare echipă care cucerește titlul în istoria Suediei. Echipa din Hällevik a câștigat cu IFK Göteborg, în deplasare, scor 2-0, prin golurile marcate de Jacob Bergström (min. 21) și Tom Pettersson (min. 28). Cu trei runde înainte de finalul campionatului, are 11 puncte avans față de următoarea clasată, […] The post Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL appeared first on Antena Sport.
22:30
Cristiano Ronaldo va rămâne unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, iar profesionalismul său este un exemplu pentru copiii de pe întreaga planetă. Fiul acestuia își dorește să-i calce pe urme, iar începutul este unul promițător. Fiul fotbalistului în vârstă de 40 de ani a primit convocarea la naționala sub 16 ani a Portugaliei, […] The post Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, prima convocare la naționala Portugaliei appeared first on Antena Sport.
22:10
Andres Şfaiţ (20 de ani), mijlocaşul lui CFR Cluj, a fost protagonistul unui moment şocant în timpul meciului pe care echipa lui îl dispută, în deplasare, cu Petrolul. Nervos, Şfaiţ a lovit un panou publicitar. Lovitura lui, cu piciorul, a distrus laptopul unui fotoreporter care se afla în apropierea panoului publicitar. Andres Şfaiţ a spart […] The post Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:50
Ce a putut scrie presa italiană despre FCSB, după umilinţa sezonului, înfrângerea cu Metaloglobus! # Antena Sport
Presa italiană a relatat despre umilinţa suferită de FCSB înaintea duelului cu Bologna din Europa League. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a fost învinsă de “lanterna” clasamentului, nou-promovata Metaloglobus, cu 2-1. FCSB a deschis scorul în minutul 34, dintr-un penalty transformat de Florin Tănase. Presa italiană, despre FCSB, după umilinţa cu Metaloglobus: “Riscă […] The post Ce a putut scrie presa italiană despre FCSB, după umilinţa sezonului, înfrângerea cu Metaloglobus! appeared first on Antena Sport.
21:30
Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri” # Antena Sport
Hermannstadt a suferit luni a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat, fiind învinsă pe teren propriu de nou promovata Csikszereda, scor 2-0. Formația sibiană se află pe loc retrogradabil, iar jucătorii continuă să facă greșeli uriașe. Chiar și în disputa cu ciucanii, Selimovic a comis o eroare gravă, de pe urma căruia oaspeții au […] The post Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri” appeared first on Antena Sport.
21:00
Replica lui Piţurcă după ce Dragomir a spus că “adevărata Steaua” e a lui Becali: “Federaţia şi Liga au greşit” # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a comentat afirmaţia lui Dumitru Dragomir (79 de ani), care a susţinut că “adevărata Steaua” e a lui Gigi Becali. Declaraţia lui Dumitru Dragomir, prieten cu Gigi Becali, contrazice decizia instanţei, care a stabilit definitiv că marca “Steaua” e a clubului Armatei. CSA Steaua a obţinut, […] The post Replica lui Piţurcă după ce Dragomir a spus că “adevărata Steaua” e a lui Becali: “Federaţia şi Liga au greşit” appeared first on Antena Sport.
20:20
Unul dintre cluburile mari din LaLiga, Sevilla, este într-o situaţie financiară foarte grea. Având datorii uriaşe, Sevilla a primit şase oferte de preluare, informează presa spaniolă. Sevilla a cucerit de 7 ori Europa League, în 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 şi 2023. Sevilla e în colaps financiar Sevilla a cucerit un titlu în Spania […] The post Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată! appeared first on Antena Sport.
20:00
Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon # Antena Sport
Csikszereda a produs o nouă surpriză pe prima scenă a fotbalului românesc și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 13 din Liga 1. Formația antrenată de Robert Ilyeș a bifat al șaptelea meci fără eșec din campionatul intern și a urcat pe locul 13 în […] The post Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:20
CFR Cluj joacă pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, în ultima partidă a etapei cu numărul 13 din Liga 1. Ardelenii vor să obțină prima victorie în deplasare din acest sezon, însă misiunea nu va fi deloc una ușoară pentru clujeni. Formația antrenată de Andrea Mandolini nu se va putea baza pentru acest joc […] The post Lovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
19:00
Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă” # Antena Sport
Iuliu Mureșan a revenit la CFR Cluj și va ocupa din nou funcția de președinte la clubul din Gruia. Cel de numele căruia se leagă cele mai importante performanțe din istoria „feroviarilor” a fost prezentat oficial luni, 20 octombrie. Acesta a vorbit despre șansa de a conduce din nou destinele uneia dintre cele mai puternice […] The post Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă” appeared first on Antena Sport.
18:50
Fostul jucător de tenis Diego Schwartzman (33 de ani), care s-a retras în acest an din activitate, s-a căsătorit cu Eugenia De Martino. Cununia civilă a celor doi vine după 6 ani de relaţie, ei fiind împreună din 2019. Diego Schwartzman s-a căsătorit cu Eugenia De Martino „Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe […] The post Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” appeared first on Antena Sport.
18:00
Deși părea să-și fi revenit după victoria cu Universitatea Craiova, FCSB a făcut un nou pas greșit în campionatul intern. Metaloglobus, formația promovată în premieră în Liga 1, a obținut un succes istoric în fața roș-albaștrilor. Cu acest rezultat neașteptat, șansele de calificare în play-off au scăzut pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous, însă statisticienii […] The post Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
18:00
Cele mai tari ştiri de pe 20 octombrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile tari ale lui Gigi Becali, la cuvintele de laudă ale lui Fabio Capello la adresa lui Cristi Chivu. AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie 1. 3 jucători sunt OUT Gigi Becali a anunţat care sunt primii […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:50
Cum l-au convins polonezii pe Edi Iordănescu să rămână la Legia după ce românul a cerut rezilierea # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) a cerut rezilierea contractului cu Legia Varşovia. Legia a ajuns la 3 înfrângeri la rând. A pierdut acasă cu Samsunspor, în Europa League, apoi în campionat cu Gornik Zabrze şi cu Zaglebie Lubin. Dacă turcii au învins echipa lui Edi Iordănescu cu 1-0, în campionat formaţia fostului selecţioner al României […] The post Cum l-au convins polonezii pe Edi Iordănescu să rămână la Legia după ce românul a cerut rezilierea appeared first on Antena Sport.
17:40
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze # Antena Sport
Legia Varșovia face un sezon modest în prima ligă a Poloniei, iar Edi Iordănescu a vrut să ia o decizie importantă, imediat după eșecul suferit în ultima etapă, scor 1-3 cu Zaglebie. Presa poloneză scrie că tehnicianul român a vrut să-și dea demisia de la formația din Ekstraklasa, însă conducerea nu i-a acceptat-o. Edi Iordănescu a […] The post Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze appeared first on Antena Sport.
17:30
Petrolul – CFR Cluj (LIVE TEXT 20:30). „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare. Echipele probabile # Antena Sport
Petrolul Ploiești – CFR Cluj este meciul care închide etapa cu numărul 13 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește să obțină primul succes în deplasare din acest sezon, iar jocul de pe ”Ilie Oană” este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro. De cealaltă parte, prahovenii vor să bifeze al doilea […] The post Petrolul – CFR Cluj (LIVE TEXT 20:30). „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
17:10
Edi Iordănescu nu mai poate! Decizia românului, după unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria Legiei # Antena Sport
Legia Varșovia face un sezon catastrofal în prima ligă a Poloniei, iar Edi Iordănescu a vrut să ia o decizie importantă, imediat după eșecul suferit în ultima etapă, scor 1-3 cu Zaglebie. Presa poloneză scrie că tehnicianul român a vrut să-și dea demisia de la formația din Ekstraklasa, însă nu a primit acceptul conducerii pentru […] The post Edi Iordănescu nu mai poate! Decizia românului, după unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria Legiei appeared first on Antena Sport.
17:10
OFICIAL | Bogdan Lobonţ e OUT! Echipa s-a despărţit de el după ce a ajuns pe ultimul loc # Antena Sport
CSM Olimpia Satu Mare s-a despărţit de Bogdan Lobonţ (47 de ani), după ce a ajuns pe ultimul loc în Liga a 2-a. CSM Olimpia Satu Mare e nou-promovată în liga secundă. Bogdan Lobonţ era director sportiv la echipa din Satu Mare. Bogdan Lobonţ a plecat de la CSM Olimpia Satu Mare “Clubul CSM Olimpia […] The post OFICIAL | Bogdan Lobonţ e OUT! Echipa s-a despărţit de el după ce a ajuns pe ultimul loc appeared first on Antena Sport.
16:40
Cristi Balaj a comentat numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte la CFR Cluj: „A suferit mult” # Antena Sport
Cristi Balaj a făcut un pas în spate și a renunțat la funcția de președinte al celor de la CFR Cluj. Fostul mare arbitru român a fost înlocuit de Neluțu Varga cu Iuliu Mureșan, cel care a ocupat aceeași funcție în perioada 2001 – 2018. Noua numire din cadrul conducerii clubului a fost comentată de […] The post Cristi Balaj a comentat numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte la CFR Cluj: „A suferit mult” appeared first on Antena Sport.
16:40
Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani) şi selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani). Lui Piţurcă nu i se pare ceva neobişnuit că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes înaintea derby-ului dintre FCSB şi Universitatea Craiova, câştigat de roş-albaştri […] The post Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului appeared first on Antena Sport.
16:20
Rapid București a egalat în clasament liderul FC Botoșani, după un succes fabulos obținut în derby-ul cu rivala Dinamo, în ciuda faptului că echipa lui Costel Gâlcă a evoluat din minutul 68 în inferioritate numerică. Atmosfera din jurul formației giuleștene este una din ce în ce mai bună, mai ales după revenirea în peluză a […] The post Marele plus al Rapidului din acest sezon, în opinia lui Robert Niță: „Este altceva” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:40
Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial # Antena Sport
După scorul şoc din campionat, cu Metaloglobus, prima întrebare a fost legată de o eventuală demitere a băncii tehnice. Gigi Becali a evitat să ia o decizie la nervi, iar astăzi a făcut anunţul decisiv în privinţa celor doi antrenori, Charalambous și Pintilii. Gigi Becale le dă credit celor doi şi spune că o analiză […] The post Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
15:20
Cosmin Contra a semnat recent cu Al Arabi, formaţie de pe penultimul loc din Qatar. Tehnicianul român şi-a făcut debutul la noua echipă cu un succes. Al Arabi s-a impus în deplasarea la Al-Duhail, scor 4-0, în etapa 5 din Cupa Qatarului. Obiectivul echipei cu care a semnat Cosmin Contra este totuşi salvarea de la […] The post Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă appeared first on Antena Sport.
15:00
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele” # Antena Sport
Valeriu Iftime, milionarul care merge cu metroul prin Bucureşti, are contracte cu Statul în valoare de 3 miliarde de euro, dar a luat decizia să nu investescă la Dinamo, temându-se că nu are suficienţi bani pentru un club atât de mare. Iftime a vrut să investească la Dinamo câteva milioane de euro, dar decizia a […] The post Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele” appeared first on Antena Sport.
14:50
Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români # Antena Sport
La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marţi, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, […] The post Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români appeared first on Antena Sport.
14:30
Starul francez Victor Wembanyama este “pregătit sută la sută” să revină pe parchet începând de miercuri, la opt luni de la ultimul său meci în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. “Sunt pregătit sută la sută”, a precizat Wembanyama săptămâna trecută la un meci din pre-sezon, după o perioadă care […] The post Victor Wembanyama, “pregătit sută la sută” să revină în NBA! appeared first on Antena Sport.
13:50
Gigi Becali a anunţat echipa pentru meciul cu Bologna. Ce se întâmplă cu Olaru şi Tănase # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat ce jucători vor intra pe teren în confruntarea cu Bologna, din etapa a treia a Europa League, meci ce va avea loc joi, 23 octombrie. Patronul de la FCSB anunţă câteva schimbări în echipa de start pentru disputa din Europa. Mai exact, Olaru şi Tănase nu vor mai juca împreună. Schimbări […] The post Gigi Becali a anunţat echipa pentru meciul cu Bologna. Ce se întâmplă cu Olaru şi Tănase appeared first on Antena Sport.
13:50
XBRAKER, diseară după Asia Express, la SuperFAZE! Idolul puștilor de pe YouTube, față în față cu Răducioiu # Antena Sport
XBRAKER, unul dintre cei mai urmăriți vloggeri de fotbal din România, vine diseară la SuperFAZE, imediat după Asia Express, pe Antena 1. Tânărul creator de conținut, fan al naționalei și al fotbalului din anii ’90, are un canal de YouTube dedicat pasionaților de fotbal și vloguri realizate de pe marile stadioane din țară și din […] The post XBRAKER, diseară după Asia Express, la SuperFAZE! Idolul puștilor de pe YouTube, față în față cu Răducioiu appeared first on Antena Sport.
13:30
Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că îi va scoate din lot pe David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, care ar avea şanse mari să părăsească FCSB în perioada de mercato de iarnă. Pe de altă parte, Becali susţine că va face cinci transferuri, dar şi că Denis Alibec şi Risto Radunovic ar putea pleca şi […] The post Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
13:20
Cristi Chivu, lăudat din nou de marele Fabio Capello: “Este foarte spectaculos de privit. A rezolvat cel mai important lucru” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost lăudat de unul dintre marii antrenori italieni, Fabio Capello, după ce a ajuns la şase victorii consecutive în toate competiţiile. Capello susţine că antrenorul român a rezolvat problema mentală a jucătorilor, care sufereau în urma finalului negru de sezon. “Nerazzurrii nu şi-au ridicat nivelul, care era deja excelent de anul trecut, […] The post Cristi Chivu, lăudat din nou de marele Fabio Capello: “Este foarte spectaculos de privit. A rezolvat cel mai important lucru” appeared first on Antena Sport.
13:20
Becali, umilinţă pentru jucători. I-a cerut lui Meme să pună în vestair caseta meciului Dinamo-Rapid: “Te bate chichineață” # Antena Sport
Gigi Becali nu-şi menajează jucătorii cu criticile după ce echipa a ajuns în subsolul clasamentului. El a avut către Meme Stoica o cerere incredibilă: să pună în vestiarul FCSB caseta meciului Dinamo – Rapid. „(n.r. Despre ce i-a transmis lui Mihai Stoica) Știți ce să le dați exemplu? Să luați meciul de aseară dintre Dinamo […] The post Becali, umilinţă pentru jucători. I-a cerut lui Meme să pună în vestair caseta meciului Dinamo-Rapid: “Te bate chichineață” appeared first on Antena Sport.
13:10
Adrian Mutu a confirmat negocierile. Cât de aproape este să preia Universitatea Cluj? “Mi s-a luat pulsul” # Antena Sport
Adrian Mutu şi Cristiano Bergodi sunt în tratative cu Universitatea Cluj, după ce Ovidiu Sabău a demisonat. Chiar dacă în presă a apărut informaţia că Bergodi este ca şi înţeles cu Universitatea Cluj, Adi Mutu spune că şi el este în cărţi. „Discuţiile cu U Cluj merg, sper să meargă şi mai departe. Am fost […] The post Adrian Mutu a confirmat negocierile. Cât de aproape este să preia Universitatea Cluj? “Mi s-a luat pulsul” appeared first on Antena Sport.
12:30
Echipa de Formula 1 Red Bull a fost sancţionată de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) după Marele Premiu al Statelor Unite, disputat în acest weekend la Austin, live în Universul Antena. Echipa a primit o amendă de 50.000 de euro, jumătate din sumă fiind suspendată până la sfârşitul sezonului 2025, pentru încălcarea regulamentului sportiv înainte […] The post Red Bull, amendă de 50.000 de euro appeared first on Antena Sport.
12:20
Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa # Antena Sport
Andrei Nicolescu crede că în acest an FC Dinamo se va bate pentru un loc de competiţii europene. În ciuda înfrângerii cu Rapid, el crede că echipa antrenată de Zeljko Kopic traversează o perioadă bună în privinţa jocului arătat. “E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus… […] The post Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa appeared first on Antena Sport.
12:20
Jocurile ca la aparate sunt unele dintre cele mai iubite forme de divertisment din lumea cazinourilor. Fie că le vezi în sălile clasice sau pe platformele online, aceste jocuri păstrează același scop: să aducă distracție, emoție și șansa unui câștig rapid. Dar ce înseamnă, de fapt, „jocuri ca la aparate” și de ce sunt atât […] The post Ce înseamnă jocuri ca la aparate? appeared first on Antena Sport.
12:10
Victor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor # Antena Sport
Victor Piţurcă a reacţionat după ce UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european. Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti. Fostul mare atacant susţine că echipa din Ghencea va promova în Liga […] The post Victor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor appeared first on Antena Sport.
11:40
Neluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi” # Antena Sport
Într-o intervenţie exclusivă pentru As.ro, Neluţu Varga a explicat de ce a decis să-l numească preşedinte pe Iuliu Mureşan. “La ora 13 este conferinţă. L-am pus pe el. Nu a fost greu să-l conving, doar au fost de analizat multe detalii. Eu cred că este cel mai potrivit, cunoaşte clubul şi oamenii şi are o […] The post Neluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi” appeared first on Antena Sport.
11:00
Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu” # Antena Sport
Iuliu Mureşan este de astăzi preşedinte la CFR Cluj. El şi-a stabilit deja obiectivul pentru acest sezon, şi anume câştigarea campionatului! El a avut şi câteva condiţii pentru a accepta postul de preşedinte, legate de staff-ul cu care va lucra la conducerea clubului. „Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș […] The post Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
10:30
Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
A fost un weekend foarte prost pentru liderul clasamentului general, Oscar Piastri (McLaren). În același timp, a fost unul extraordinar pentru campionul mondial în exercițiu, Max Verstappen (Red Bull). Primul nu a reușit să obțină decât 10 puncte din două curse, în timp ce olandezul a triumfat în ambele și a luat maximum de 33 […] The post Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
10:30
Iuliu Mureșan este noul președinte al lui CFR Cluj! Acesta revine la ardeleni după o pauză 5 ani, iar de azi va începe noul mandat, anunţă gsp.ro. „M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. […] The post Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj: “Ne-am pus de acord imediat” appeared first on Antena Sport.
10:20
Au venit amenzile după Dinamo – Rapid. Suma importantă pe care o au de plătit oficialii din Ştefan cel Mare # Antena Sport
Nu există derby Dinamo – Rapid fără incidente. Jandarmeria Capitalei a anunţat ce măsuri au fost luate, iar gruparea din Ştefan cel Mare a fost amendată cu 70.000 de lei. Totodată, șase suporteri au fost interziși pe stadioane pentru perioade cuprinse între șase luni și un an. Iată mai jos ce decizii s-au luat: ”În […] The post Au venit amenzile după Dinamo – Rapid. Suma importantă pe care o au de plătit oficialii din Ştefan cel Mare appeared first on Antena Sport.
10:10
Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00 # Antena Sport
Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% […] The post Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00 appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română # Antena Sport
Arpad Paszkany a devenit o persoană discretă în ultimii ani, după ce s-a retras din fotbal. El a renunţat la cetăţenia română şi s-a stabilit într-un alt rai al milionarilor alături de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, ispită de la Insula Iubirii. Fostul patronul de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, și iubita […] The post Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română appeared first on Antena Sport.
09:40
Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren # Antena Sport
Vinicius Junior se lipeşte de momentele controversate, iar încă un episod cu atacantul brazilian al lui Real Madrid a avut loc în victoria de pe terenul lui Getafe, 1-0. În minutul 76 al meciului, antrenorul gazdelor, Jose Bordalas, l-a trimis pe teren pe Allan Nyom, iar camerunezul a fost eliminat direct doar un minut mai […] The post Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren appeared first on Antena Sport.
09:40
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte. Sorana Cîrstea a urcat şase locuri şi a revenit în Top 50, fiind pe 45, cu 1.243 puncte. Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 […] The post Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.