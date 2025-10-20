Conflict între antrenori  FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate”

Golazo.ro, 20 octombrie 2025 23:30

PETROLUL PLOIEȘTI - CFR CLUJ 1-0. Antrenorii Eugen Neagoe (58 de ani) și Andrea Mandorlini (65 de ani) s-au îmbrâncit pe teren la finalul partidei de la Ploiești.

Acum 5 minute
23:50
Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL Golazo.ro
Mjallby a provocat o surpriză uriașă în Suedia, reușind să câștige în premieră titlul!
Acum 30 minute
23:30
Mandorlini, trădat de jucători? Antrenorul a venit negru de supărare la interviuri: „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba...” Golazo.ro
Petrolul - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a criticat dur atitudinea jucătorilor săi din duelul de la Ploiești.
23:30
Ofsaid imens la gol  Arbitrii „au uitat” să verifice faza dinainte de reușita decisivă din Petrolul - CFR: Papp era în afara jocului! Golazo.ro
Petrolul a învins CFR, 1-0, cu un gol marcat de Denis Radu
23:30
Acum o oră
23:00
„Ne-am făcut harakiri”  Măldărășanu, dezamăgit după înfrângerea cu  Csikszereda: „Vrem să ne dăm fotbaliști când nu trebuie” Golazo.ro
HERMANNSTADT - CSIKSZEREDA 0-2. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.
Acum 2 ore
22:30
Șfaiț, bun de plată   Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf Golazo.ro
Andres Șfaiț (20 de ani), extrema celor de la CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă în partida contra celor de la Petrolul Ploiești.
22:20
Csikszereda cere să se ia măsuri  Președintele, după ce clubul a fost amendat pentru steaguri cu Ungaria și Ținutul Secuiesc: „Simbolurile noastre naționale” Golazo.ro
Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a reacționat, după ce Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.
22:00
„Îngrozitor” Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR,  stricat de fanii „lupilor galbeni”: „Nu sunt în stare să respecte” Golazo.ro
Suporterii „lupilor galbeni” au boicotat minutul de reculegere pentru fostul fotbalist al celor de la UTA Arad, Flavius Domide, ținut în debutul partidei dintre Petrolul și CFR Cluj.
Acum 4 ore
21:30
„Vrem să amanetăm orașul?”  Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital” Golazo.ro
Răzvan Șerbănoiu, consilier local PNL la Pitești, a vorbit despre motivele pentru care liberalii s-au abținut atunci când s-a votat alocarea sumei de bani pentru noul stadion.
21:10
Au prelungit parteneriatul Cea mai mare companie românească de IT continuă să vireze zeci de milioane de euro către  Scuderia Ferrari Golazo.ro
Bitdefender, firmă românească, dezvoltatoare de sisteme de securitate cibernetică, a prelungit parteneriatul cu Scuderia Ferrari.
20:30
Probleme în Giulești ANAF poate pune sechestru pe stadionul Rapidului » Ce alte cluburi au probleme financiare Golazo.ro
Stadionul Giulești ar putea intra sub sechestru din cauza datoriilor uriașe înregistrate de CS Rapid.
Acum 6 ore
19:50
Ronaldo l-a refuzat pe Boloni De ce  nu apare starul portughez în filmul documentar despre viața lui Loți » Ce vedete au acceptat Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), fost jucător al lui Laszlo Bölöni (72 de ani) la Sporting Lisabona, a refuzat să apară în filmul documentar despre viața antrenorului român.
19:50
„Revoluție cum n-a mai fost la FCSB”  Patronul campioanei anunță mutări spectaculoase : „Ăștia sigur trebuie aduși” + Cine pleacă în iarnă  Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o serie de schimbări importante la FCSB, după înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2.
19:40
Recordul lui Gâlcă Antrenorul Rapidului și-a depășit cifrele din sezonul în care a cucerit  titlul cu Steaua   Golazo.ro
Startul Rapidului amintește de performanța cu care Costel Gâlcă a câștigat campionatul cu FCSB în sezonul 2014/2015.
19:20
„Cea mai bună alegere”  Cristi Balaj, despre înlocuitorul său la CFR Cluj: „Îl felicit pe Neluțu” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte de la CFR Cluj, a comentat revenirea lui Iuliu Mureșan (71 de ani) la formația ardeleană.
19:10
Armata ucraineană, scrisoare pentru Blănuță FOTO Ce i-au transmis forțele militare după ce și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 dee ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a primit o scrisoare de mulțumire din partea armatei ucrainene. Fotbalistul a donat primul salariu obținut la clubul de pe stadionul „Valeriy Lobanovskyi”.
18:40
„Nu sancționăm asta”  CNCD, reacție oficială după mesajele afișate la derby-ul Dinamo - Rapid: „Intră în competența altor organe”  Golazo.ro
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a oferit o reacție oficială după mesajele afișate de cele două galerii la derby-ul Dinamo - Rapid, scor 0-2.
18:30
FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii:  „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat când ar putea pleca Elias Charalambous și Mihai Pintilii de la echipă.
18:00
Ar fi cerut rezilierea! Edi Iordănescu, decizie de ultim moment la Legia » Conducerea a reacționat imediat Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul celor de la Rakow și fostul selecționer al echipei naționale, trece printr-o perioadă grea în Polonia.
18:00
„Nu s-a întâmplat” Patrick Vieira a refuzat un club gigantic și regretă: „Nu voiam să plec” + Ce zice de echipa lui Mikel Arteta Golazo.ro
Patrick Vieira (49 de ani), campion mondial alături de Franța în 1998, regretă că a refuzat oferta celor de la Real Madrid.
Acum 8 ore
17:10
Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League Golazo.ro
Bologna și Noah, adversarele echipelor românești din cupele europene, au disputat meciuri în campionatul intern în weekend-ul care tocmai s-a încheiat.FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:20
Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile Golazo.ro
Getafe - Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe (26 de ani) a marcat din nou pentru formația lui Xabi Alonso în etapa #9 din La Liga.
16:00
„Un rezultat care doare” Analiză la rece a lui Andrei Nicolescu după eșecul cu Rapid + Ce a vorbit cu Kopic înainte de meci Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) este dezamăgit de rezultatul din derby-ul etapei #13.
Acum 12 ore
15:40
FCSB versus Dinamo - Rapid, la TV Raport incredibil în disputa audienței: Metaloglobus - FCSB vs. derby-ul de pe Arena Națională Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2 a stabilit recordul de asistență pe stadion, în acest sezon, cu aproape 35.000 de fani, însă a fost departe de topul audienței TV.
15:10
FCU Craiova scapă de dezafiliere Reacția lui Adrian Mititelu: „Anul viitor jucăm în Liga 2” Golazo.ro
FCU 1948 Craiova intră oficial în procedură de concordat preventiv. Adrian Mititelu: „S-a suspendat orice executare împotriva clubului!”.
14:50
De ce a jucat Cîrjan modest Andrei Nicolescu a explicat prestația slabă a căpitanului „câinilor” din meciul cu Rapid Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. „Câinii” au fost învinși în derby-ul de duminică, la capătul unei partide în care Cătălin Cîrjan (22 de ani) a avut o evoluție modestă.
14:30
Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut Golazo.ro
Așa cum fac și microbiștii, Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut.
14:00
Bosnia - România Când se pun vânzare biletele pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Cât costă un tichet și câte locuri ne-au alocat gazdele Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat data la care se pun în vânzare biletele pentru partida cu Bosnia, din preliminariile CM 2026.
13:40
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis  atacantul de la Rapid Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Giuleștenii au obținut o victorie importantă în derby-ul de duminică, din etapa #13 a Ligii 1.
13:10
„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar Golazo.ro
Getafe - Real Madrid 0-1. „Galacticii” s-au impus la limită în deplasarea din etapa #9 a La Liga.
13:00
Cătălin Tolontan Un șut unde doare Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre discriminare pe stadioane.
12:30
Revenire neașteptată! Iuliu Mureșan este noul președinte al celor de la CFR Cluj. Ce condiție a pus înainte de a se întoarce Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani) este noul președinte al celor de la CFR Cluj.
12:20
Dan Udrea Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre obscenitățile de pe stadioane.
11:10
Investiţie fabuloasă Şi-a instalat acasă o sală de sport asemănătoare cu ce au Messi şi Ronaldo. Preţul e uluitor Golazo.ro
Endrick, jucătorul lui Real Madrid, și-a instalat acasă o sală de gimnastică.
11:00
Maroc a scris istorie Naţionala nord-africană a câştigat în premieră Campionatul Mondial U20, într-o finală cu Argentina Golazo.ro
Argentina U20 - Maroc U20 0-2. Nord-africanii au reușit o victorie istorică în finala Campionatului Mondial U20.
Acum 24 ore
10:30
Dinamo - Rapid a bătut recordul  Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Recordul de asistență din acest sezon a fost doborât duminică seara pe Arena Națională.
09:50
„Au fost mai șmecherași” Rapid, lăudată pentru eficiența din derby-ul cu Dinamo: „A fost bine de tot ca organizare” Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Giuleștenii s-au impus în derby-ul de duminică de pe Arena Națională.
09:40
Mural cu Hagi și Valderrama  Unde va fi realizată pictura cu legendele din România și Columbia : „O nebunie!” Golazo.ro
Gheorghe Hagi și Carlos Valderrama vor avea un mural de senzației la Arena Națională. Ideea aparține ambasadoarei Columbiei de la București, Divia Cepeda Rojas.
00:50
Eliminat după 40 de secunde  FOTO. ROȘU direct după o intrare de neînțeles în Getafe - Real Madrid Golazo.ro
Getafa - Real Madrid 0-1. Allan Nyom (37 de ani), jucătorul gazdelor, a fost eliminat la doar 40 de secunde de la intrarea sa pe teren după un gest de neînțeles.
00:40
Luptă relansată Verstappen se impune în MP al Statelor Unite și taie din avansul piloților McLaren! 5 curse decisive pentru titlu! Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani) a relansat lupta pentru titlu din Formula 1, după un week-end perfect în MP al Statelor Unite, unde s-a impus în sprint, calificări, dar și în cursa de duminică.
00:20
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Zeljko Kopic, antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în derby-ul etapei #13 din Liga 1.
00:10
Musi nu-l înțelege pe Kopic Solicitarea antrenorului l-a băgat în ceață pe fotbalistul lui Dinamo: „Nu știu de ce ne cere asta” + ce a spus Cîrjan Golazo.ro
DINAMO - RAPID 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) și Cătălin Cîrjan (22 de ani) jucătorii gazdelor, au vorbit despre înfrângerea din derby.
00:00
Nemulțumirea lui Gâlcă  Antrenorul lui Rapid nu se bucură după victoria cu Dinamo: „Nu arătăm ce aștept eu” Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Costel Gâlcă, antrenorul oaspeților, nu se bucură după victoria din derby.
Ieri
23:50
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro? Golazo.ro
Cristian Geambașu, după Dinamo - Rapid 0-2: Ce ne facem, Soro?
23:40
Lucescu, a doua mare victorie Antrenorul care risca să fie demis e acum sus la PAOK : 2-0 cu AEK, după 2-1 cu Olympiakos. A ieșit iar scandal! Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, a ieșit extrem de bine dintr-o situație critică. Antrenorul lui PAOK a învins-o la Atena pe marea sa rivală din Grecia: 2-0 cu AEK
23:30
„Sper să iasă portarul etapei”  Marian Aioani, despre intervenția miraculoasă reușită de Koljic: „Nu știu ce căuta acolo” + ce spune bosniacul Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Marian Aioani a vorbit despre derby-ul etapei #13, dar și despre intervenția salvatoare a lui Elvir Koljic.
23:20
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu Golazo.ro
DINAMO - RAPID 0-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria din derby-ul etapei #13 din Liga 1.
23:00
Ionuț Radu, intervenții de zile mari  FOTO. Paradele portarului român l-au făcut pe antrenorul advers să-și pună mâinile în cap Golazo.ro
Celta Vigo - Real Sociedad 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul gazdelor, a reușit două intervenții extraordinare în minutul 84.
22:50
Vulturar, eliminat în derby FOTO. Mijlocașul lui Rapid a rezistat  doar 22 de minute pe teren în meciul cu Dinamo Golazo.ro
DINAMO - RAPID.0-2 Cătălin Vulturar (21 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a fost eliminat în minutul 68 al partidei.
22:40
Dinamo, trădată de lideri FOTO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala  lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o! Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Giuleștenii au deschis scorul după autogolul lui Eddy Gnahore din minutul 59.
