O efigie a lui Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie de 1 dolar în 2026, la moartea cofondatorului Apple

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi spune că are şi o dată pe care pot să o propună mâine, în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facă mai repede alegerile. El a mai spus că avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabriela Firea, cât şi cu Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale.