Anchetă deschisă după moartea suspectă a unui tânăr fotbalist senegalez
Primasport.ro, 20 octombrie 2025 23:40
Anchetă deschisă după moartea suspectă a unui tânăr fotbalist senegalez
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:50
VIDEO | Cremonese - Udinese 1-1. Răzvan Sava, rezervă în ultimul meci al etapei din Serie A # Primasport.ro
VIDEO | Cremonese - Udinese 1-1. Răzvan Sava, rezervă în ultimul meci al etapei din Serie A
Acum 15 minute
23:40
Anchetă deschisă după moartea suspectă a unui tânăr fotbalist senegalez
23:40
VIDEO | Eugen Neagoe a lămurit disputa cu Andrea Mandorlini. ”A fost presiunea rezultatului pe amândoi” # Primasport.ro
VIDEO | Eugen Neagoe a lămurit disputa cu Andrea Mandorlini. ”A fost presiunea rezultatului pe amândoi”
Acum o oră
23:20
Neagoe şi Mandorlini, la un pas de bătaie după Petrolul – CFR: "Vezi-ţi de treaba ta! Avem un arbitru, nu mă cerţi tu pe mine" | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
Neagoe şi Mandorlini, la un pas de bătaie după Petrolul – CFR: "Vezi-ţi de treaba ta! Avem un arbitru, nu mă cerţi tu pe mine" | EXCLUSIV VIDEO
23:10
VIDEO | Andrea Mandorlini, fără menajamente cu jucătorii lui CFR. ”Se pare că inima am lăsat-o acasă” # Primasport.ro
VIDEO | Andrea Mandorlini, fără menajamente cu jucătorii lui CFR. ”Se pare că inima am lăsat-o acasă”
23:00
”Nu am avut rezultatele dorite, dar mai e mult de jucat”. Zouma nu începe cu dreptul la CFR Cluj # Primasport.ro
”Nu am avut rezultatele dorite, dar mai e mult de jucat”. Zouma nu începe cu dreptul la CFR Cluj
Acum 2 ore
22:40
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj 1-0. Feroviarii sunt pur şi simplu de nerecunoscut!
22:20
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Radu deschide scorul după o fază extrem de greu de analizat # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Radu deschide scorul după o fază extrem de greu de analizat
Acum 4 ore
21:40
Fază ireală! Şfaiţ a lovit un panou publicitar şi a spart laptopul unui fotograf
21:20
”Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”. Reacţia lui Măldărăşanu după ce Hermannstadt a ajuns pe loc de baraj # Primasport.ro
”Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”. Reacţia lui Măldărăşanu după ce Hermannstadt a ajuns pe loc de baraj
21:20
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura şi îi trimit pe sibieni pe loc de baraj # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura şi îi trimit pe sibieni pe loc de baraj
21:20
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari de ambele părţi # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari de ambele părţi
20:50
Jannik Sinner nu va participa la faza finală a Cupei Davis
20:40
Cum poţi păstra bronzul verii pe tot parcursul toamnei, fără să mergi la salon
20:40
”Sunt momente când trece glonţul pe la ureche”. Ilyes mai bifează o premieră la Csikszerda # Primasport.ro
”Sunt momente când trece glonţul pe la ureche”. Ilyes mai bifează o premieră la Csikszerda
20:30
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Diego Forlan şi-a fracturat trei coaste la un meci pentru amatori în Uruguay
20:00
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura şi îi trimit pe sibieni pe loc de retrogradare # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura şi îi trimit pe sibieni pe loc de retrogradare
Acum 6 ore
19:50
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos marcat de Jebari # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos marcat de Jebari
19:40
Ce surpriză pentru jucători! Cine a condus antrenamentul de azi al Universităţii Cluj! # Primasport.ro
Ce surpriză pentru jucători! Cine a condus antrenamentul de azi al Universităţii Cluj!
19:20
Legia Varşovia, decizie cu privire la Edi Iordănescu! Antrenorul a cerut să fie lăsat să plece # Primasport.ro
Legia Varşovia, decizie cu privire la Edi Iordănescu! Antrenorul a cerut să fie lăsat să plece
19:20
Decizie drastică! Un club din Superligă a fost amendat cu 30.000 lei
18:50
VIDEO | O gafă uriaşă aduce deschiderea de scor la Hermannstadt - Csikszereda
18:50
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine după o gafă mare # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine după o gafă mare
18:40
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat # Primasport.ro
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat
18:40
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazii mari irosite de gazde # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazii mari irosite de gazde
18:20
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare pentru gazde # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare pentru gazde
18:10
Cine a insistat pentru ca Edi Iordănescu să rămână antrenor la Legia Varşovia
18:00
Red Bull, amendată de 50.000 de euro pentru o încălcare a regulilor pe grila de start la Austin # Primasport.ro
Red Bull, amendată de 50.000 de euro pentru o încălcare a regulilor pe grila de start la Austin
18:00
Violenţe grave la derby-ul oraşului Tel Aviv. Meciul a fost anulat
18:00
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 8 ore
17:20
Viitorul lui Tony da Silva depinde de meciul cu Reşiţa. Nume importante pe lista de înlocuitori # Primasport.ro
Viitorul lui Tony da Silva depinde de meciul cu Reşiţa. Nume importante pe lista de înlocuitori
17:00
Revenire de senzaţie! CFR Cluj a anunţat numele noului preşedinte
16:40
UCI continuă să descurajeze utilizarea cetonelor, fără a le interzice
16:40
Legia Varşovia, decizie cu privire la Edi Iordănesc! Antrenorul a cerut să fie lăsat să plece # Primasport.ro
Legia Varşovia, decizie cu privire la Edi Iordănesc! Antrenorul a cerut să fie lăsat să plece
16:20
Bogdan Lobonţ, OUT! ”A avut un rol cheie”
Acum 12 ore
15:50
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediţia 2025 - 13 vinuri de sezon alese de specialişti
15:50
Andrei Gîrtofan rămâne cel mai rapid pe probele de la TESS Rally Braşov & Tg. Secuiesc pentru al doilea an la rând # Primasport.ro
Andrei Gîrtofan rămâne cel mai rapid pe probele de la TESS Rally Braşov & Tg. Secuiesc pentru al doilea an la rând
15:20
Graham Potter a fost numit selecţioner! Naţionala pe care o va pregăti după despărţirea de West Ham # Primasport.ro
Graham Potter a fost numit selecţioner! Naţionala pe care o va pregăti după despărţirea de West Ham
15:00
Clubul cu pretenţii la titlu din SuperLiga a anunţat oficial despărţirea de unul dintre oamenii de bază din conducere: „Mulţumim pentru tot” # Primasport.ro
Clubul cu pretenţii la titlu din SuperLiga a anunţat oficial despărţirea de unul dintre oamenii de bază din conducere: „Mulţumim pentru tot”
14:30
Varianta Cristiano Bergodi a picat! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe „U” Cluj! Conducerea are un favorit, însă există un obstacol în cale mutării # Primasport.ro
Varianta Cristiano Bergodi a picat! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe „U” Cluj! Conducerea are un favorit, însă există un obstacol în cale mutării
14:20
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România # Primasport.ro
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România
13:30
Revoluţie totală la FCSB! Cinci jucători sunt OUT de la Campioana României! Gigi Becali a dezvăluit ce transferuri va face la iarnă: „O să dispară. Afară!” # Primasport.ro
Revoluţie totală la FCSB! Cinci jucători sunt OUT de la Campioana României! Gigi Becali a dezvăluit ce transferuri va face la iarnă: „O să dispară. Afară!”
13:20
Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa # Primasport.ro
Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa
13:10
Gigi Becali i-a dat ordin lui MM Stoica să se ducă direct în vestiarul FCSB-ului! Incredibil ce l-a pus să le arate jucătorilor: „Război” # Primasport.ro
Gigi Becali i-a dat ordin lui MM Stoica să se ducă direct în vestiarul FCSB-ului! Incredibil ce l-a pus să le arate jucătorilor: „Război”
12:50
Revine Adrian Mutu în SuperLiga? „Briliantul” a făcut anunţul despre oferta de la „U” Cluj: „Am fost sunat” # Primasport.ro
Revine Adrian Mutu în SuperLiga? „Briliantul” a făcut anunţul despre oferta de la „U” Cluj: „Am fost sunat”
12:20
Nu e Bergodi! Antrenorul revelaţiei din SuperLiga este principalul favorit să o preia pe „U” Cluj! Răsturnare spectaculoasă de situaţie # Primasport.ro
Nu e Bergodi! Antrenorul revelaţiei din SuperLiga este principalul favorit să o preia pe „U” Cluj! Răsturnare spectaculoasă de situaţie
12:00
Zeljko Kopic, vinovat pentru eşecul cu Rapid?! Andrei Nicolescu, analiză amplă la o zi după derby: „Unul dintre antrenori a fost mai inspirat” # Primasport.ro
Zeljko Kopic, vinovat pentru eşecul cu Rapid?! Andrei Nicolescu, analiză amplă la o zi după derby: „Unul dintre antrenori a fost mai inspirat”
11:30
Iuliu Mureşan, prima reacţie după ce a devenit noul preşedinte de la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!” # Primasport.ro
Iuliu Mureşan, prima reacţie după ce a devenit noul preşedinte de la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”
11:00
CFR Cluj are un nou preşedinte! Revenire de senzaţie în fotbalul românesc: „A fost o decizie grea!” # Primasport.ro
CFR Cluj are un nou preşedinte! Revenire de senzaţie în fotbalul românesc: „A fost o decizie grea!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.