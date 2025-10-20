Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia
PSNews.ro, 20 octombrie 2025 23:40
Parlamentul European s-a reunit în sesiune plenară la Strasbourg în perioada 20-23 octombrie 2025, având pe agendă subiecte majore pentru viitorul Uniunii Europene. Printre acestea se numără eliminarea totală a importurilor de energie din Federația Rusă, un pas important în consolidarea securității energetice a UE și în sprijinul Ucrainei în contextul agresiunii ruse. Astfel, eurodeputații […] Articolul Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 15 minute
23:40
Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia # PSNews.ro
Parlamentul European s-a reunit în sesiune plenară la Strasbourg în perioada 20-23 octombrie 2025, având pe agendă subiecte majore pentru viitorul Uniunii Europene. Printre acestea se numără eliminarea totală a importurilor de energie din Federația Rusă, un pas important în consolidarea securității energetice a UE și în sprijinul Ucrainei în contextul agresiunii ruse. Astfel, eurodeputații […] Articolul Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia apare prima dată în PS News.
23:40
PS News anunță că marți, 21 octombrie 2025, fermieri din întreaga Uniune Europeană, inclusiv din România, vor protesta în fața Parlamentului European din Strasbourg, împotriva bugetului noii Politici Agricole Comune (PAC). Demonstrația este organizată de Copa-Cogeca, organizația care reprezintă cooperativele și organizațiile agricole din UE, și vine pe fondul nemulțumirilor legate de propunerile Comisiei Europene […] Articolul Fermierii europeni protestează la Strasbourg | PS News va transmite LIVE apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
21:30
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vlad Voiculescu # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este Vlad Voiculescu, europarlamentar și fost ministru al Sănătății, care vorbește despre provocările din sistemul medical românesc, politicile europene în domeniul sănătății și mizele alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vlad Voiculescu apare prima dată în PS News.
20:30
CFR anunţă suspendarea circulaţiei mai multor trenuri, începând de marţi. Lista rutele afectate # PSNews.ro
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, anunţă că, începând de marţi,, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane […] Articolul CFR anunţă suspendarea circulaţiei mai multor trenuri, începând de marţi. Lista rutele afectate apare prima dată în PS News.
20:30
Grindeanu, după decizia CCR: Am spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia. Sorin Grindeanu […] Articolul Grindeanu, după decizia CCR: Am spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
19:40
Incluziune și solidaritate, tema centrală a atelierului organizat de Biroul Parlamentului European în România # PSNews.ro
Biroul Parlamentului European în România, cu sprijinul organizației Scoala de Valori, în parteneriat cu Fundatia Judeteana pentru Tineret Olt, a organizat în data de 14 octombrie 2025, la Slatina, un atelier cu tema „Valorile europene: esențiale pentru o societate incluzivă și solidară”. Elevi din Slatina și împrejurimi au participat la acest atelier și au dobândit […] Articolul Incluziune și solidaritate, tema centrală a atelierului organizat de Biroul Parlamentului European în România apare prima dată în PS News.
19:40
Marinescu evită să spună dacă Bolojan ar trebui să demisioneze după eșecul legii pensiilor speciale # PSNews.ro
Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după ce Curtea Constituțională a respins proiectul pensiilor magistraților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, evită un răspuns clar. Ministrul declară că decizia CCR trebuie privită „în cheia funcționării statului de drept”. Solicitat, la Antena 3 CNN, să precizeze dacă șeful Executivului ar trebui să plece din funcție, […] Articolul Marinescu evită să spună dacă Bolojan ar trebui să demisioneze după eșecul legii pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
19:40
ANALIZĂ Paradoxul energetic: avem mai multe fotovoltaice, dar producem mai puțină energie și importăm una scumpă # PSNews.ro
România își transformă sistemul energetic și investește tot mai mult în energia din surse regenerabile, însă tarifele din facturi continuă să crească. Teoretic, prețul pentru energie ar fi trebui să scadă după investițiile în sisteme fotovoltaice sau eoliene, dar suntem încă departe de acest lucru și România poate cunoaște o nouă criză energetică chiar în […] Articolul ANALIZĂ Paradoxul energetic: avem mai multe fotovoltaice, dar producem mai puțină energie și importăm una scumpă apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Comisarul Brunner: România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în UE # PSNews.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană şi a adăugat că este nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene. Magnus Brunner […] Articolul VIDEO Comisarul Brunner: România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în UE apare prima dată în PS News.
19:40
Referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a picat reforma pensiilor speciale ale magistraților – USR # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, dacă legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției. Iată ce a scris șeful USR, Dominic Fritz, pe pagina sa de facebook: “Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să […] Articolul Referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a picat reforma pensiilor speciale ale magistraților – USR apare prima dată în PS News.
19:40
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea ÎCCJ împotriva legii privind reforma pensiilor magistraţilor, că reforma în acest domeniu rămâne o prioritate, întrucât pensiile nu pot fi egale cu salariul. ”Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale”, a precizat preşedintele, anunţând că, după motivarea deciziei de […] Articolul Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate apare prima dată în PS News.
19:40
Președintele Senatului, despre decizia CCR: În funcție de motivare, de decizia coaliției, se reia procedura # PSNews.ro
În funcție de motivarea Curții, de decizia în coaliție, ar putea fi reluată procedura de adoptare a proiectului, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, după hotărârea CCR de neconstituționalitate a proiectului privind pensiile magistraților. Mircea Abrudean a spus că premierul Ilie Bolojan nu are niciun motiv să demisioneze. Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu am cum să […] Articolul Președintele Senatului, despre decizia CCR: În funcție de motivare, de decizia coaliției, se reia procedura apare prima dată în PS News.
18:00
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat că Guvernul poate să reia proiectul de lege. Declarația a fost făcută după ce judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Declarația a fost făcută la Antena 3 CNN, imediat după anunțul CCR. „Eu știam din spațiul public că se caută […] Articolul Ce poate face Guvernul Bolojan după decizia CCR. Răspunsul dat de Tudorel Toader apare prima dată în PS News.
18:00
Nazare, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Nu e impact fiscal atât de mare; dar influenţează plăţile pe PNRR # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut avizul pe proiectul privind pensiile magistraţilor, precizând că măsurile cuprinse de acest act normativ nu au un impact “atât de mare”, dar acest lucru nu înseamnă că nu există o influenţă asupra cererii de plată care trebuie […] Articolul Nazare, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Nu e impact fiscal atât de mare; dar influenţează plăţile pe PNRR apare prima dată în PS News.
18:00
„Sunt revoltat. Am sperat totuși că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituțională să există o schimbare în abordare”, susține, după decizia CCR, consilierul prezidențial Ludovic Orban. Ludovic Orban spune că de mai mulți ani se înceracă eliminarea pensiilor speciale. „Orice încercare de a readuce pensiile magistraților într-o haină cât mai apropiată de […] Articolul Ludovic Orban, după decizia CCR de a pica reforma pe pensii speciale: Sunt revoltat apare prima dată în PS News.
18:00
Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor, ar închide acest subiect # PSNews.ro
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare. „Am văzut decizia CCR prin care ei au declarat neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor pe motive extrinseci, deci nu pe conţinut, ci pe procedură. Dacă motivarea deciziei […] Articolul Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor, ar închide acest subiect apare prima dată în PS News.
18:00
Bogdan Stoica: Cele 5 subiecte de ceartă pe legea magistraților. Ceartă-te oficial, din surse oficiale. # PSNews.ro
Pentru cine și-a deschis mai târziu spiritul critic, iată faptele. Judecătorii CCR au respins textele de lege scrise de echipa Bolojan care vizau pensiile. Iar asta ne duce în mai multe ipoteze de lucru: Cea mai simplă: e un atac abject al PSD la liderul PNL, fix judecătorii numiți de Ciolacu și Grindeanu au căzut […] Articolul Bogdan Stoica: Cele 5 subiecte de ceartă pe legea magistraților. Ceartă-te oficial, din surse oficiale. apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
17:00
Oana Țoiu: România nu a primit nicio solicitare pentru tranzitul aerian al președintelui rus spre Budapesta # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu spune că nicio cerere nu a fost încă depusă pentru a oferi acces la spaţiul aerian preşedintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta şi nu a fost confirmat nici un zbor în acest sens, conform News.ro. Aceasta a fost întrebată luni, la Bruxelles, dacă România ar oferi acces […] Articolul Oana Țoiu: România nu a primit nicio solicitare pentru tranzitul aerian al președintelui rus spre Budapesta apare prima dată în PS News.
17:00
SRI intervine în cazul exploziei din Rahova. Instituția avertizează asupra teoriilor conspirației apărute online # PSNews.ro
SRI avertizează asupra teoriilor conspirației apărute după explozia din Rahova și cere actualizarea legislației privind combaterea dezinformării. Serviciul Român de Informații (SRI) a emis un comunicat în care atrage atenția asupra campaniilor de dezinformare care s-au propagat în mediul online după explozia din cartierul Rahova al Capitalei. Potrivit instituției, în ultimele zile au apărut numeroase […] Articolul SRI intervine în cazul exploziei din Rahova. Instituția avertizează asupra teoriilor conspirației apărute online apare prima dată în PS News.
17:00
Fostul premier Theodor Stolojan spune că decizia Curții Constituționale a României (CCR) este „o palmă peste obrazul românilor”, care merg în fiecare zi la serviciu și nu beneficiază de pensie specială. Stolojan este de părere că premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână în funcție. „Este o palmă grea peste obrazul românilor de bun simț, care […] Articolul Stolojan, despre decizia CCR: O palmă peste obrazul românilor apare prima dată în PS News.
17:00
Barometru INSCOP: Norocul este important pentru 75% dintre români; 10 concluzii cheie ale studiului # PSNews.ro
Luni, 20 octombrie, a avut loc la sala Media, la Muzeul Țăranului Român, lansarea Barometrului „România între Magie și Ezoterie”. Rezultatele studiului sociologic au fost prezentate în cadrul unei dezbateri la care au participat Vasile BĂNESCU, membru CNA, Vlad Petreanu, jurnalist, Darie Cristea, sociolog, prodecan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București, […] Articolul Barometru INSCOP: Norocul este important pentru 75% dintre români; 10 concluzii cheie ale studiului apare prima dată în PS News.
17:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație, prin emiterra titlurilor de stat din perioada 10 – 17 octombrie 2025, a informat luni instituția, precizând că s-au înregistrat 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfășurată în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a […] Articolul Ministerul Finanțelor a atras 2,2 miliarde de lei prin programul FIDELIS apare prima dată în PS News.
16:00
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # PSNews.ro
Vremea se va încălzi treptat, de la o zi la alta, în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze miercuri. În această zi, cel mai cald va fi în Banat, unde valorile termice vor urca până spre 26 de grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, în săptămâna 27 […] Articolul Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni apare prima dată în PS News.
16:00
Circulaţia rutieră s-a închis, de luni, pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), din cauza condiţiilor de iarnă. Măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale […] Articolul Atenție șoferi! CNAIR închide Transfăgărăşanul şi Transalpina pentru perioada de iarnă apare prima dată în PS News.
16:00
Deputaţii AUR, S.O.S şi POT au cerut înfiinţarea unei comisii de anchetă în Parlament pentru explozia din Calea Rahovei # PSNews.ro
Deputaţii AUR, SOS şi POT au depus luni, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei. Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea Opoziţiei. ”Deputaţii din grupul parlamentar AUR, SOS şi POT, au depus astăzi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă pentru […] Articolul Deputaţii AUR, S.O.S şi POT au cerut înfiinţarea unei comisii de anchetă în Parlament pentru explozia din Calea Rahovei apare prima dată în PS News.
16:00
Amazon își restabilește serviciile cloud după o pană majoră care a afectat guverne şi alte platforme # PSNews.ro
Amazon Web Services (AWS), care gestionează aproximativ o treime din piața globală de cloud, și-a restabilit funcționarea după o pană larg răspândită care a afectat clienți din sectorul guvernamental, companii de inteligență artificială și platforme financiare. Potrivit unui comunicat al companiei, problema a fost cauzată de un defect la un gateway regional de pe coasta […] Articolul Amazon își restabilește serviciile cloud după o pană majoră care a afectat guverne şi alte platforme apare prima dată în PS News.
16:00
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să își recupereze bunurile # PSNews.ro
Blocul din Rahova, distrus de explozia care a provocat trei morți și 15 răniți, rămâne în pericol de prăbușire. Autoritățile au decis să permită accesul controlat al locatarilor din scările mai puțin afectate, care vor fi escortați de pompieri și jandarmi pentru a-și recupera, în siguranță, o parte dintre bunurile personale. Cei care locuiau în […] Articolul Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să își recupereze bunurile apare prima dată în PS News.
16:00
Autoritatea din Comunicaţii avertizează că există riscul de roaming involuntar în judeţele de graniţă # PSNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de utilizare accidentală a serviciului de roaming în judeţele de graniţă, chiar şi atunci când utilizatorii nu au trecut efectiv în ţara vecină. ”Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor de […] Articolul Autoritatea din Comunicaţii avertizează că există riscul de roaming involuntar în judeţele de graniţă apare prima dată în PS News.
16:00
Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii, în perspectiva Congresului PSD programat pentru 7 noiembrie 2025, anunță Antena3CNN. Candidatura a fost însoțită de o scrisoare de intenție și de lista echipei de conducere pe care Grindeanu o propune, structurată pe prim-vicepreședinți și vicepreședinți. Prin […] Articolul Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PSD apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
15:00
UE pregătește interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia: Comisiile Parlamentului EU au aprobat planul # PSNews.ro
Uniunea Europeană face un nou pas decisiv în direcția renunțării complete la energia rusească. Comisiile pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) și pentru Comerț Internațional (INTA) din Parlamentul European au aprobat, joi, un plan legislativ care prevede interzicerea totală a importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă, marcând una dintre cele mai ambițioase măsuri […] Articolul UE pregătește interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia: Comisiile Parlamentului EU au aprobat planul apare prima dată în PS News.
15:00
Scrisoarea unui primar disperat. Bolojan, acuzat că fură bucuria Crăciunului de la copii # PSNews.ro
„Copiii noștri nu sunt diferiți de cei din marile orașe ”. Acesta este mesajul primarului Cristian Merișanu din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. Textul a fost transmis de primar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România, în care este și premierul Ilie Bolojan. Primarul Cristian Merișanu a transmis o scrisoare disperată adresată premierului Ilie Bolojan, în care […] Articolul Scrisoarea unui primar disperat. Bolojan, acuzat că fură bucuria Crăciunului de la copii apare prima dată în PS News.
15:00
George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca „marketing electoral” # PSNews.ro
George Simion readuce în atenție proiectul caselor de 35.000 de euro, la câteva luni după ce a recunoscut că ideea a fost „marketing electoral”. Liderul AUR susține acum că statul trebuie să intervină pentru a oferi locuințe accesibile tinerilor, reluând tema în contextul discuțiilor europene despre criza spațiului locativ. Simion afirmă că inițiativa sa rămâne […] Articolul George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca „marketing electoral” apare prima dată în PS News.
15:00
O explozie, neurmată de incendiu, s-a produs pe amplasamentul rafinăriei Lukoil din Ploiești, acolo unde au loc lucrari de revizie a instalațiilor, potrivit PHonline.ro. “Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul și transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conștient, ce prezenta un traumatism cranio-facial și un traumatism […] Articolul Explozie la Lukoil Ploiești, în timpul reviziilor! Un bărbat a fost aruncat în aer! apare prima dată în PS News.
15:00
A fost găsit sigiliul rupt de la blocul groazei. Locatarii acuză firma autorizată de ANRE că l-a rupt # PSNews.ro
Anchetatorii au găsit sigiliul rupt de la blocul care a sărit în aer, vineri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sigiliul a fost găsit printre dărâmături și a fost dus la secția de poliție. Administratoarea blocului a declarat, duminică, că o firmă autorizată de ANRE, chemată pentru a rezolva problemele semnalate de locatari, a rupt sigiliul pus de […] Articolul A fost găsit sigiliul rupt de la blocul groazei. Locatarii acuză firma autorizată de ANRE că l-a rupt apare prima dată în PS News.
15:00
PE SCURT: Uniunea Europeană ar putea permite aderarea noilor state fără drepturi de vot depline. Între timp, Franța investighează jaful de bijuterii de la Luvru din acest weekend. În acest cocntext, scena geopolitică este tensionată după ce Donald Trump a susținut cererile de pace ale lui Vladimir Putin în întâlnirea cu Volodimir Zelenski UNIUNEA EUROPEANĂ […] Articolul Știri din capitalele Europei, 20 octombrie apare prima dată în PS News.
15:00
Primele concluzii după întâlnirea dintre Nicușor Dan și comisarul european Magnus Brunner # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, luni, la Palatul Cotroceni, cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Cei doi au discutat în special despre apărarea granițelor Uniunii Europene și evaluarea României după intrarea în Schengen. ,,Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, un dialog constructiv cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Vizita sa […] Articolul Primele concluzii după întâlnirea dintre Nicușor Dan și comisarul european Magnus Brunner apare prima dată în PS News.
15:00
Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) îşi exprimă „profundul regret” în urma exploziei din cartierul bucureştean Rahova, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. ASFOR avertizează că această tragedie evidenţiază vulnerabilitatea sistemică a României în faţa surselor de energie nesigure. Soluţia viabilă, cel puţin pentru mediul rural, este biomasa forestieră, o alternativă care a fost blocată […] Articolul ASFOR solicită reluarea programului „Rabla pentru Sobe”, după explozia din Capitală apare prima dată în PS News.
14:00
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță luni că a decis înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, pentru tardivitatea raportării, după breșa de securitate informatică de la Penitanciarul Târgu Jiu. ANP a anunțat luni mai multe măsuri care au fost dispuse în urma breșei de securitate de la Penitenciarul Târgu […] Articolul Măsurile dispuse de ANP după breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu apare prima dată în PS News.
14:00
Interimatul într-o funcție de conducere va fi limitat la 6 luni, cu o singură prelungire # PSNews.ro
Exercitarea temporară a unei funcții de conducere va putea avea o durată maximă inițială de 6 luni și ocuparea în acest fel a funcției nu va putea fi prelungită decât o singură dată, conform unui proiect legislativ al actualei puteri, precizează Profit.ro. Legislația actuală permite ocuparea temporară a unei funcții de conducere vacante „până la […] Articolul Interimatul într-o funcție de conducere va fi limitat la 6 luni, cu o singură prelungire apare prima dată în PS News.
14:00
Mii de oameni în stradă împotriva femicidului. Protestatarii au cerut măsuri urgente pentru prevenirea violenței de gen # PSNews.ro
Demonstrații publice pentru siguranța femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă ieri, în 9 orașe din țară, inclusiv în Capitală, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la numărul tot mai mare de cazuri de violență de gen. Protestatarii au cerut autorităților măsuri urgente și concrete pentru prevenirea unor tragedii. La Cluj-Napoca, […] Articolul Mii de oameni în stradă împotriva femicidului. Protestatarii au cerut măsuri urgente pentru prevenirea violenței de gen apare prima dată în PS News.
14:00
Patru luni în fruntea Guvernului României și Ilie Bolojan nu a transmis niciun mesaj Moldovei, regiunea cea mai populată, dar cea mai puțin dezvoltată a țării, susține deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași. „Prim ministrul a înghețat pensiile, alocațiile copiilor și salariile bugetarilor. A plafonat veniturile în companiile de stat. A mărit TVA-ul și alte […] Articolul Liderul PSD Iași îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră Moldova apare prima dată în PS News.
14:00
Tudorel Toader, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: „Deja soluția e prefigurată” # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României ar urma să dea astăzi decizia finală în cazul legii privind pensiile magistraților, la a treia amânare. O spune fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader. Pentru că această lege este jalon în PNRR, în caz că va pica la CCR, România riscă să piardă 869 de milioane de euro, fonduri europene […] Articolul Tudorel Toader, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: „Deja soluția e prefigurată” apare prima dată în PS News.
14:00
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură: Anunțul făcut de Termoenergetica # PSNews.ro
Sute de blocuri din Capitală rămân în zilele următoare fără căldură și apă caldă din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din București. Astfel, pe Strada Smaranda Brăescu, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire […] Articolul Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură: Anunțul făcut de Termoenergetica apare prima dată în PS News.
13:00
Fostul director al CNCIR, trimis în judecată. Ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate # PSNews.ro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostei directoare a Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR SA), Ioana Timofte (avocat suspendat din activitate), pentru săvârşirea infracţiunii de luare […] Articolul Fostul director al CNCIR, trimis în judecată. Ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate apare prima dată în PS News.
13:00
După vizita la Moscova, Diana Șoșoacă amenință că „îi va rupe picioarele lui Zelenski”. Ce le-a declarat rușilor # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă s-a lăudat în timpul vizitei sale recente în Rusia că, în 2023, l-ar fi împiedicat pe Volodimir Zelenski să se adreseze parlamentului român și a promis că „îi va rupe picioarele” dacă va încerca din nou. Diana Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a lansat acest avertisment în timpul unei reuniuni a Asociației […] Articolul După vizita la Moscova, Diana Șoșoacă amenință că „îi va rupe picioarele lui Zelenski”. Ce le-a declarat rușilor apare prima dată în PS News.
13:00
Ludovic Orban: Tergiversarea măsurilor de reducere a cheltuielilor face un rău imens României # PSNews.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor. „Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a […] Articolul Ludovic Orban: Tergiversarea măsurilor de reducere a cheltuielilor face un rău imens României apare prima dată în PS News.
13:00
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […] Articolul POLITICO: Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline apare prima dată în PS News.
13:00
Crăciunul și Revelionul sunt două sărbători pentru care românii rezervă un buget suplimentar. Pentru destinațiile de top din țară se poate ajunge la costuri și de 3.000 euro/sejur, în timp ce pensiunile mici, cu o clientelă fidelă, au epuizat locurile de multă vreme. Obiceiurile românilor sunt în schimbare, iar sărbătorile în familie încep să fie […] Articolul Cât costă o vacanță de Crăciun sau Revelion în România: de la 1.400 la 15.000 de lei apare prima dată în PS News.
13:00
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială # PSNews.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi în luna decembrie o primă specială de 400 de lei, anunță ministrul Muncii, Florin Manole, la DCNews. Suma reprezintă a doua tranșă a unei prime totale de 800 de lei prevăzută printr-o lege adoptată la începutul anului 2025. Ministrul Muncii a explicat că suma de 400 […] Articolul Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială apare prima dată în PS News.
13:00
Harta celor mai descărcate aplicații în 2024 arată o Europă împărțită între comerț low-cost (Temu), inteligență artificială (ChatGPT) și diverse favorite regionale (Tetris, Wildberries, WhatsApp). Introducere Harta realizată de Maps.Interlude pentru 2024 surprinde o imagine interesantă: în multe state europene domină Temu — aplicația de e-commerce low-cost, în timp ce un val de aplicații AI, […] Articolul Temu, Chat GPT, Tetris și WhatsApp: Ce aplicații au descărcat europenii în 2024 apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.