Ziarul Financiar, 20 octombrie 2025 23:45

Pentru că dependenţa de exporturi a economiei scade rapid, producţia industrială a Poloniei a reuşit să crească într-un ritm istoric în septembrie, cu 7,4%. În Ungaria, unde se construiesc fabrici după fabrici, dar pentru a exporta, industria este în recesiune din 2023. Producţia s-a prăbuşit cu 7,3% în august

Model de urmat în zonele dezindustrializate sau depopulate din UE? Într-o perioadă când locurile de muncă sunt duse în străinătate pentru că acolo costurile ar trebui să fie mai mici, o companie americană le aduce în America rurală, unde forţa de muncă este ieftină Ziarul Financiar
Angajările stagnează în mare parte a Americii, însă în unele orăşele, o companie recrutează pe bandă rulantă, scrie The Wall Street Journal.
​Cum se schimbă consumul de alcool odată cu noile generaţii? Berea fără alcool a devenit vedeta anului şi câştigă tot mai mult, având peste 6% din vânzările locale de bere Ziarul Financiar
Înfrângere pentru Javier Milei? Peso-ul argentinian continuă să se deprecieze, în ciuda ajutorului valutar oferit de americani Ziarul Financiar
Bolojan nu demisionează: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor. „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, afirmă el.
DOCUMENT. Curtea Constituţională publică un rezumat al motivelor pentru care a respins reforma pensiilor magistraţilor. Guvernul trebuia să aştepte avizul CSM Ziarul Financiar
România rămâne în urmă la studii clinice pentru terapii noi, o piaţă estimată să atingă pragul de 150 mil. euro pe plan local în 2026. În 2026, numărul studiilor clinice la milionul de locuitori ar putea urca până la 37, o triplare în trei ani Ziarul Financiar
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nu­mă­rul de studii clinice realizate ra­portat la populaţie, la un milion de locuitori. Astfel, la nivel local în 2022 se făceau doar 12 studii clinice per milionul de români, în vreme ce liderul la acest capitol, Danemarca, avea o rată de 10 ori mai mare. Datele au fost prezen­tate într-o analiză realizată de ASEBUSS (Şcoala de Afaceri Româno-Americană) în colabo­ra­re cu Societatea Română a Centrelor de Cercetare Clinică (SCRS).
Răsturnare de situaţie: ANAF susţine că firma care se presupune că a desfăcut sigiliul la blocul din Rahova înaintea exploziei, AMPCgaz, este declarată inactivă fiscal din august, fiind o societate fantomă, iar orice serviciu pe care l-ar fi prestat se situează în afara cadrului fiscal legal Ziarul Financiar
Pământurile rare, noua industrie vedetă? Preţul la bursă al companiilor, fără de care nu ar fi posibilă fabricarea telefoanelor şi a avioanelor, a explodat în acest an. Americanii vor să limiteze dominaţia chineză în minerit Ziarul Financiar
Creşterea TVA s-a văzut în septembrie: Încasările din TVA au crescut cu 11% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024. Pe primele nouă luni sunt cu plus 8%, după ce la şase luni erau doar 4% Ziarul Financiar
Jurnal bursier, 20 octombrie: Indicele BET creşte la un nou maxim şi se apropie de 22.000 de puncte, tras în sus de Transgaz (3,7%) şi TTS (2,2%). Peisaj verde şi în vestul Europei Ziarul Financiar
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după decizia CCR: Pe Bolojan îl văd premier şi nu vreau să plece Ziarul Financiar
Sorin Grindeanu afirmă că nu doreşte ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcţie după ce Curtea Constituţională a respins legea pensiilor magistraţilor. Preşedintele interimar al PSD susţine că nu e necesar ca un guvern să demisioneze de fiecare dată când o lege pică.
Investiţie de peste 79 mil. lei pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 10 localităţi din zona metropolitană Cluj Ziarul Financiar
Primăria Sibiu investeşte 16 mil. lei în eficentizarea energetică a liceului Onisifor Ghibu Ziarul Financiar
Marian Pavel, Rezolv Energy, compania cu cele mai mari proiecte de energie verde în construcţie din România: Până în 2026, intenţionăm să formăm până la 500 de persoane în România şi Bulgaria. Vifor, parcul eolian de 461 MW din Buzău, gata în 2027 Ziarul Financiar
În iulie 2022, Actis, fond britanic de infrastructură, a anunţat lansarea Rezolv Energy, un producător independent de energie curată înfiinţat pentru a se concentra pe Europa Centrală şi de Sud-Est.
Bursă. Bogdan Maioreanu, eToro: În goana globală după aurul tehnologic, ASML este furnizorul de târnăcoape. Fără ei, tehnologia pentru cipurile de 3-5 nanometri ar fi imposibilă Ziarul Financiar
Compania olandeză ASML – un jucător-cheie în domeniul echipa­mentelor avansate pentru fabricarea cipurilor – are un rol esenţial în lanţul tehnologic global, furnizând echipa­mente critice pentru producătorii de cipuri fără de care evoluţia instrumentelor de top nu ar putea avea loc, spune Bogdan Maioreanu, analist al platformei de tranzacţionare eToro.
Preşedintele României, Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate Ziarul Financiar
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, susţine preşedintele Nicuşor Dan: „va fi redactat un nou text legislativ”.
Cum comentează ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, decizia CCR de a respinge reforma pensiilor magistraţilor: Legea nu avea un impact foarte mare în pachetul fiscal. Asta nu înseamnă că nu influenţează PNRR Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influenţă asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.
Crezi că ţi s-ar potrivi o meserie într-un domeniu tehnic? Dacă eşti elev la un liceu tehnologic din Botoşani sau student la Universitatea din Suceava, ai şansa să faci practică direct în fabricile Electroalfa, un jucător important în domeniul echipamentelor electrice Ziarul Financiar
Cătălina Pîntea, grupul Farmexim Help Net: Principala provocare în retailul farma este lipsa finanţării. Farmaciştii pot oferi şi alte servicii medicale. În 2024, cifra de afaceri a farmaciilor a ajuns la 1,8 mld. lei Ziarul Financiar
Servicii precum vaccinarea, măsurarea tensiunii sau a glicemiei din sânge pot fi făcute de farmacişti în unităţile în care lucrează, ei fiind pregătiţi pentru a oferi aceste servicii, susţine Cătălina Pîntea, public and regulatory affairs ma­nager al grupului Farmexim - Help Net. Ea a precizat că pla­ta acestor servicii de către autorităţile din sănătate ar creşte veniturile farmaciştilor şi astfel profesia ar putea redeveni mai atractivă.
Ce spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban după decizia CCR: „Sunt revoltat. Am sperat totuşi că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituţională să există o schimbare în abordare” Ziarul Financiar
„Sunt revoltat. Am sperat totuşi că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituţională să există o schimbare în abordare”, susţine, după decizia CCR, consilierul prezidenţial Ludovic Orban.
Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene: România ar putea pierde 230 de milioane de euro din PNRR după decizia CCR privind pensiile magistraţilor / Guvernul va veni cu alte propuneri de reformă Ziarul Financiar
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, pentru luna septembrie, este de 11.370 lei pe lună, cu 920 de lei mai mult decât în 2024. Cheltuielile cu locuinţa au crescut cu 22%. Pentru o persoană adultă singură, minimul pentru un trai decent este de 4.322 lei Ziarul Financiar
Bursă. Romgaz primeşte acordul acţionarilor pentru o nouă emisiune de obligaţiuni de până la 750 de milioane de euro, cu maturităţi între cinci şi şapte ani Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Decizia CCR privind pensiile magistraţilor influenţează reformele din PNRR Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influenţă asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.
Decizie într-unul dintre cele mai urmărite subiecte: CCR a respins reforma pensiilor magistraţilor din motive de procedură. Întrebarea este acum ce va face premierul Bolojan în continuare. LIVE TEXT Ziarul Financiar
Reacţia lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, după decizia CCR: Guvernul poate să reia proiectul de lege Ziarul Financiar
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate privind reforma pensiilor magistraţilor: E clar că era discriminatorie. S-au gândit că doar la magistraţii să se aplice. Să se aplice la toţi. Mai ales că magistraţii sunt câteva mii, militarii, servicii speciale, poliţie, sunt câteva sute de mii Ziarul Financiar
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. Guvernul trebuie să meargă mai departe Ziarul Financiar
USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei dacă legea privind reforma pensiilor de serviciu a fost repinsă pe fond, spune preşedintele USR, Dominic Fritz.
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 21 octombrie 2025, ora 09.30 cu Radu Timiş Jr., CEO al Cris-tim Ziarul Financiar
Decizie într-unul din cele mai urmărite subiecte: CCR a respins reforma pensiilor magistraţilor din motive de procedură. Întrebarea este acum ce va face premierul Bolojan în continuare Ziarul Financiar
Eurostat: Bucureşti avea în 2023 un PIB per capita calculat ca Standard al Puterii de Cumpărare peste cel din Praga sau Viena, capitala României fiind foarte aproape să intre în top 10 UE. Care este situaţia la nivel naţional Ziarul Financiar
Ce semnale transmite BNR privind evoluţia economiei României: Economia a crescut în T3/2025 susţinută de investiţii, dar nu şi de consumul privat. Şi influenţa exportului net a continuat să se amelioreze Ziarul Financiar
Submarinele Thyssenkrupp intră la bursă: TKMS, producătorul de submarine şi nave de război, îşi deschide uşile investitorilor Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 780 milioane lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,12% şi 7,21%/an Ziarul Financiar
Camelia Stăiculescu, director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ASE: Indiferent cât de mult s-ar dezvolta tehnologia, ce ai în minte nu îţi poate lua nimeni Ziarul Financiar
Franţa pierde ratingul double-A: Obligatiunile suverane scad, iar costurile de împrumut cresc după surprinzătorul downgrade al S&P Ziarul Financiar
Florin Jianu revine la conducerea IMM România, după o pauză de un an. ”Am decis să mă retrag din toate funcţiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid” Ziarul Financiar
Studiu BRD Societe Generale: Jumătate dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar acelaşi procentaj consideră implementarea prea costisitoare. Principalele bariere, lipsa resurselor interne şi accesul limitat la finanţare Ziarul Financiar
China accelerează pe final de an: Economia creşte cu 4,8% în T3, peste estimări, în pofida încetinirii consumului intern şi cu şanse reale de a atinge ţinta de 5% în 2025 Ziarul Financiar
Kentaro Morita, special ambassador to Asia, InnovX, şi Ana Bobircă, CIO, InnovX: Pot fi create punţi solide între companiile româneşti şi piaţa asiatică. Am demonstrat că formula programului MoonShotX funcţionează Ziarul Financiar
SVN Romania a intermediat vânzări de locuinţe de 200 mil. euro în primele nouă luni din 2025. Piaţa rezidenţială rămâne stabilă, cu o scădere uşoară de 0,3% Ziarul Financiar
Apple revine în forţă: iPhone 17 declanşează cel mai puternic val de creştere a vânzărilor din ultimii cinci ani Ziarul Financiar
Romanian Youth Forum for Education (RYFE): liceenii - invitaţi să intre în competiţia pentru soluţii care construiesc un viitor mai bun în România Ziarul Financiar
Defecţiune masivă la Amazon Web Services (AWS): Servicii precum Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity AI şi ChatGPT sunt nefuncţionale la nivel global. Cauza este deocamdată neclară. Ziarul Financiar
Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud a gigantului Amazon, se confruntă în prezent cu o defecţiune majoră care a dus la nefuncţionarea a numeroase servicii online, inclusiv platformele proprii Amazon, asistentul vocal Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT şi magazinul Epic Games, scrie Techcrunch. Pagina oficială de status a AWS raportează că mai multe servicii sunt "afectate" de probleme operaţionale şi că firma "investighează rate de eroare şi latenţe crescute pentru multiple servicii AWS în regiunea US-EAST-1" – deşi întreruperile par să aibă un impact global.
Studiu BRD Societe General: Jumătate dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar acelaşi procentaj consideră implementarea prea costisitoare. Principalele bariere, lipsa resurselor interne şi accesul limitat la finanţare Ziarul Financiar
Cine construieşte spitalul regional de la Iaşi? Turcii de la CCN au semnat contractul de 1,6 mld. lei Ziarul Financiar
COMPA investeşte peste 30 mil. euro în a doua etapă a proiectului rezidenţial Arsenal Residence din Sibiu Ziarul Financiar
Digi România lansează o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro şi anunţă răscumpărarea integrală a obligaţiunilor scadente în 2028 Ziarul Financiar
Grupul Litera îşi mută operaţiunile logistice în ELI Park 3 Bucureşti, într-un spaţiu de peste 3.000 mp Ziarul Financiar
