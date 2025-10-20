Pentru că dependenţa de exporturi a economiei scade rapid, producţia industrială a Poloniei a reuşit să crească într-un ritm istoric în septembrie, cu 7,4%. În Ungaria, unde se construiesc fabrici după fabrici, dar pentru a exporta, industria este în recesiune din 2023. Producţia s-a prăbuşit cu 7,3% în august

19:15

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nu­mă­rul de studii clinice realizate ra­portat la populaţie, la un milion de locuitori. Astfel, la nivel local în 2022 se făceau doar 12 studii clinice per milionul de români, în vreme ce liderul la acest capitol, Danemarca, avea o rată de 10 ori mai mare. Datele au fost prezen­tate într-o analiză realizată de ASEBUSS (Şcoala de Afaceri Româno-Americană) în colabo­ra­re cu Societatea Română a Centrelor de Cercetare Clinică (SCRS).