România a preluat modelul francez de asociere: Carrefour extinde Grădina Noastră cu încă două cooperative în această toamnă, după ce a ajuns la 14, care reunesc peste 390 de producători locali

00:15

Vânzările de aronia cresc, tot mai mulţi români consumând acest fruct fie ca atare fie sub formă de sucuri, însă piaţa de desfa­cere este o problemă pentru producători. Ei cred că această cultură de nişă are nevoie de promovare pentru a putea creşte – aceasta este una dintre principalele concluzii ale emisiunii din această săptămână a ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.