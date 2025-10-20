Povestea lui Alin Dobre: De la primii dovlecei în 2017 la 10 hectare cultivate cu ardei, castraveţi, vinete, ceapă şi verdeţuri în 2025 în Călugăreni, toate certificate ecologic
Ziarul Financiar, 21 octombrie 2025 00:15
Drumul legumelor ecologice - din pământ până la raft şi apoi în farfuria românilor - începe în sere şi solarii, unde sunt crescute fără tratamente chimice, iar dăunătorii sunt controlaţi prin metode biologice.
• • •
Acum 30 minute
00:15
Bursă. Oferta Cris-Tim: subscriere de 197% pe tranşa investitorilor de retail după două zile # Ziarul Financiar
Tranşa destinată investitorilor de retail în oferta de listare a producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), prin care au alocate 4 milioane de acţiuni, a fost subscrisă în proporţie de 197% în a doua zi de la debut, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar.
00:15
00:15
Dr. Mihail Pautov: Să nu ne lăsăm păcăliţi de mitul că „bio e mult mai scump“. Mâncatul sănătos trebuie să fie inteligent, iar prevenţia e întotdeauna mai ieftină decât tratamentul # Ziarul Financiar
Alegerea alimentelor ecologice nu ţine doar de etichetă. Contează prospeţimea, diversitatea şi faptul că putem urmări de unde vin. În sezonul estival, e de preferat să consumăm fructe şi legume locale, care sunt culese la maturitate, iar astfel sunt bogate nutrienţi şi ajung mai repede pe masă.
00:15
România a preluat modelul francez de asociere: Carrefour extinde Grădina Noastră cu încă două cooperative în această toamnă, după ce a ajuns la 14, care reunesc peste 390 de producători locali # Ziarul Financiar
Cooperativele agricole s-au înmulţit în România în ultimii ani, dar rămânem departe de nivelul Europei de Vest, unde mici cooperative înfiinţate de generaţii au evoluat până la crearea unor bănci cu expunere în toată Europa, care gestionează active uriaşe.
00:15
Piaţa de produse proaspete e pe val în sezonul estival. Românii se uită la etichetă, iar originea şi soiul românesc vând vara: cartofii noi urcă cu 70% în sezon, ceapa roşie cu 40%, ardeii se menţin în top datorită tradiţiei de a face zacuscă, iar roşiile cu moţ şi inimă de bou sunt tot mai des puse în coş # Ziarul Financiar
Vara, mai mult ca oricând, consumatorii români se uită atent la etichetă, iar originea românească a produsului şi soiul său fac diferenţa la raft. În condiţiile de răcoare, spaţiu şi varietate oferite de supermarketuri, unde cei mai mulţi români îşi fac astăzi piaţa, produsele proaspete locale se vând tot mai bine.
00:15
Până de curând, vorbeam despre bunul gust mai mult la figurat decât la propriu şi îl asociam cu estetica, pentru că aveam în minte ideea că, în business, fie că vorbim despre antreprenoriat, fie că vorbim despre corporaţii, aspectul exterior cântăreşte cel mai greu.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Piaţa imobiliară s-a dezmorţit? „Din luna mai, lucrurile au evoluat pozitiv pe toate liniile, cel mai mult vedem progres pe zona comercială“ # Ziarul Financiar
După un început de an dificil, când dezvoltatorii au pus în aşteptare proiectele de investiţii, piaţa imobiliară a început să dea semne de dezmorţire, iar asta începând cu luna mai. Proiectele au fost reluate pe toate segmentele din domeniul de real-estate, însă cea mai mare efervescenţă e vizibilă în zona comercială, spune Andrei Lefter, fondatorul DRS-Architects, un birou de arhitectură din Bucureşti.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Levente Tóth, Veltol Holting: Odată cu liberalizarea pieţei de energie, vedem creşterea cererii din partea consumatorilor pentru proiecte solare # Ziarul Financiar
Efervescenţa din piaţa proiectelor solare probabil va mai dura 3 ani de zile, dar după acest prag companiile care sunt active în domeniu au nevoie de un nou plan de creştere, spune Levente Tóth, CEO şi fondator al Veltol Holding, în cadrul unui nou episod al CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
00:15
O vară ca o vacanţă. Ce pun românii pe masă în sezonul estival: ceafă de porc la grătar şi peşte cu mujdei cu smântână, cartofi prăjiţi şi salată de roşii. Carnea de iepure şi avocadoul au început să-şi facă şi ele loc în 2025 # Ziarul Financiar
Românii nu mănâncă porc doar iarna, de Crăciun. Cea mai consumată carne de pe plan local, cea de porc, este la fel de bine primită şi vara, doar că trece din garniţă şi tigaia înăbuşită direct pe grătar. Ceafa, cotletul sau pieptul de porc devin vedetele meselor în aer liber, alături de cartofii prăjiţi sau copţi şi mujdeiul cu smântână.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Claudiu Cazacu, XTB România: Următoarele luni ar putea aduce o creştere a riscurilor în pieţele de capital, pe fondul relaţiilor China-SUA şi unei potenţiale oboseli în sectorul tehnologic american # Ziarul Financiar
Evoluţia pieţelor de capital rămâne strâns legată de dinamica indicilor de pe Wall Street, unde schimbările de ton sau de aşteptări pot influenţa rapid bursele din întreaga lume.
00:15
Creşterea TVA s-a văzut în septembrie: încasările din TVA au crescut cu 11% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024. Pe primele nouă luni sunt cu plus 8%, după ce la şase luni plusul era de 4% # Ziarul Financiar
Creşterea TVA de la 19% la 21%, aplicată de la 1 august, s-a văzut în încasările lunii septembrie, conform datelor preliminare ale Ministerului de Finanţe văzute de Ziarul Financiar.
00:15
Bogdan Putinică, noul şef al expansiunii pentru start-upul AI Wonderful: Potenţialul este în companiile unde clienţii aşteaptă minute în şir la telefon. Un agent AI oferă o experienţă foarte bună la jumătate din cost # Ziarul Financiar
După o săptămână de la anunţul surpriză al plecării de la gigantul Microsoft, Bogdan Putinică a dezvăluit noua sa destinaţie: o nouă surpriză - nu este vorba de o altă corporaţie, ci de un start-up global de AI, Wonderful, unde va conduce de la zero expansiunea într-o regiune de 29 de ţări.
00:15
Producătorul de medicamente Biofarm investeşte în lansarea unor produse noi în următorii doi ani # Ziarul Financiar
ZF a început o campanie dedicată companiilor care continuă să investească în economia locală şi arată de ce au nevoie pentru a-şi continua planurile de investiţii.
00:15
Cum poate fi mai eficient să produci la „capătul lumii“? Colgate-Palmolive a închis fabricile din România din motive de „eficientizare“. Acum, detergentul de vase Axion e importat din Guatemala. Grupul raportează astăzi o marjă de profit de sub 4% în România, de patru ori mai mică decât când avea producţie locală # Ziarul Financiar
Până în 2008, inclusiv, detergentul de vase Axion se realiza în România, la Braşov, în fabrica grupului Colgate Palmolive. Unitatea de producţie a fost închisă de gigantul american acum mai bine de 15 ani, ca urmare a unui plan de eficientizare.
00:15
Bursă. Banca Transilvania şi Petrom pregătesc dividende speciale de 2 miliarde de lei înainte de noile taxe din # Ziarul Financiar
Banca Transilvania şi OMV Petrom, două dintre cele mai lichide companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, se pregătesc să distribuie investitorilor dividende speciale de aproape 2 miliarde de lei în total înainte de sfârşitul anului.
00:15
Epopeea celor trei spitale regionale, investiţii de 5,6 miliarde de lei. La Craiova spitalul este în construcţie, estimăm progresul la 3%. La Iaşi câştigătorul, grupul turc CCN, trebuie să depună garanţia de execuţie şi apoi începe construcţia. La Cluj sunt patru contestaţii depuse de firmele înscrise # Ziarul Financiar
Doar la un singur spital regional, la cel din Craiova, din cele trei, a început efectiv construcţia, lucrările la unităţile din Cluj şi Iaşi fiind întârziate de contestaţiile depuse. Dacă la Iaşi s-a decis recent câştigătorul după contestaţie, la Cluj ar mai putea dura cel puţin până în iunie anul viitor desemnarea unui câştigător.
00:15
Cazul exploziei din Rahova: „Ţevile distribuitorului sunt până la bloc, mai departe nu este responsabilitatea sa. Oprirea sau pornirea gazului nu este limitată pentru că sunt multe cazuri în care este necesară intervenţia de urgenţă“ # Ziarul Financiar
Filmul evenimentelor care au dus la tragedia de vineri, 17 octombrie, de la un bloc de pe Calea Rahovei, Bucureşti, este următorul, potrivit datelor oficiale de până la momentul actual.
00:15
Narcis Horhoianu, chief marketing officer & e-commerce şi membru în Comitetul Executiv Carrefour România: Un stil de viaţă mai sănătos începe cu ceea ce punem în coşul de cumpărături # Ziarul Financiar
Românii acordă acum o importanţă mai mare ca oricând modului în care îşi aleg mâncarea. Sunt mai atenţi la etichete, preferă produsele locale şi de sezon şi caută transparenţă în ceea ce pun pe masă pentru familie.
00:15
ZF Agropower. Producătorii de aronia: există potenţial pentru acest fruct, în special în magazinele de specialitate, însă piaţa de desfacere e o problemă. Avem nevoie de promovare # Ziarul Financiar
Vânzările de aronia cresc, tot mai mulţi români consumând acest fruct fie ca atare fie sub formă de sucuri, însă piaţa de desfacere este o problemă pentru producători. Ei cred că această cultură de nişă are nevoie de promovare pentru a putea creşte – aceasta este una dintre principalele concluzii ale emisiunii din această săptămână a ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
00:15
România deblochează coridorul estic cu A3 şi A7: pe autostradă de la Bucureşti la Focşani până în noiembrie, cu extindere posibilă până la Adjud în decembrie. Moldova poate intra mai repede în calculele marilor investitori: fiecare lună câştigată pe A7 valorează milioane de euro în costuri de oportunitate evitate # Ziarul Financiar
Acum o oră
20 octombrie 2025
23:45
Pentru că dependenţa de exporturi a economiei scade rapid, producţia industrială a Poloniei a reuşit să crească într-un ritm istoric în septembrie, cu 7,4%. În Ungaria, unde se construiesc fabrici după fabrici, dar pentru a exporta, industria este în recesiune din 2023. Producţia s-a prăbuşit cu 7,3% în august # Ziarul Financiar
23:45
Model de urmat în zonele dezindustrializate sau depopulate din UE? Într-o perioadă când locurile de muncă sunt duse în străinătate pentru că acolo costurile ar trebui să fie mai mici, o companie americană le aduce în America rurală, unde forţa de muncă este ieftină # Ziarul Financiar
Angajările stagnează în mare parte a Americii, însă în unele orăşele, o companie recrutează pe bandă rulantă, scrie The Wall Street Journal.
Acum 4 ore
20:45
Acum 6 ore
20:30
20:30
Bolojan nu demisionează: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor. „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, afirmă el.
20:15
19:15
România rămâne în urmă la studii clinice pentru terapii noi, o piaţă estimată să atingă pragul de 150 mil. euro pe plan local în 2026. În 2026, numărul studiilor clinice la milionul de locuitori ar putea urca până la 37, o triplare în trei ani # Ziarul Financiar
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de studii clinice realizate raportat la populaţie, la un milion de locuitori. Astfel, la nivel local în 2022 se făceau doar 12 studii clinice per milionul de români, în vreme ce liderul la acest capitol, Danemarca, avea o rată de 10 ori mai mare. Datele au fost prezentate într-o analiză realizată de ASEBUSS (Şcoala de Afaceri Româno-Americană) în colaborare cu Societatea Română a Centrelor de Cercetare Clinică (SCRS).
19:15
Răsturnare de situaţie: ANAF susţine că firma care se presupune că a desfăcut sigiliul la blocul din Rahova înaintea exploziei, AMPCgaz, este declarată inactivă fiscal din august, fiind o societate fantomă, iar orice serviciu pe care l-ar fi prestat se situează în afara cadrului fiscal legal # Ziarul Financiar
19:00
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:15
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după decizia CCR: Pe Bolojan îl văd premier şi nu vreau să plece # Ziarul Financiar
Sorin Grindeanu afirmă că nu doreşte ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcţie după ce Curtea Constituţională a respins legea pensiilor magistraţilor. Preşedintele interimar al PSD susţine că nu e necesar ca un guvern să demisioneze de fiecare dată când o lege pică.
18:15
18:15
18:15
Marian Pavel, Rezolv Energy, compania cu cele mai mari proiecte de energie verde în construcţie din România: Până în 2026, intenţionăm să formăm până la 500 de persoane în România şi Bulgaria. Vifor, parcul eolian de 461 MW din Buzău, gata în 2027 # Ziarul Financiar
În iulie 2022, Actis, fond britanic de infrastructură, a anunţat lansarea Rezolv Energy, un producător independent de energie curată înfiinţat pentru a se concentra pe Europa Centrală şi de Sud-Est.
17:45
Bursă. Bogdan Maioreanu, eToro: În goana globală după aurul tehnologic, ASML este furnizorul de târnăcoape. Fără ei, tehnologia pentru cipurile de 3-5 nanometri ar fi imposibilă # Ziarul Financiar
Compania olandeză ASML – un jucător-cheie în domeniul echipamentelor avansate pentru fabricarea cipurilor – are un rol esenţial în lanţul tehnologic global, furnizând echipamente critice pentru producătorii de cipuri fără de care evoluţia instrumentelor de top nu ar putea avea loc, spune Bogdan Maioreanu, analist al platformei de tranzacţionare eToro.
17:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate # Ziarul Financiar
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, susţine preşedintele Nicuşor Dan: „va fi redactat un nou text legislativ”.
17:15
Cum comentează ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, decizia CCR de a respinge reforma pensiilor magistraţilor: Legea nu avea un impact foarte mare în pachetul fiscal. Asta nu înseamnă că nu influenţează PNRR # Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influenţă asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.
17:15
17:15
Cătălina Pîntea, grupul Farmexim Help Net: Principala provocare în retailul farma este lipsa finanţării. Farmaciştii pot oferi şi alte servicii medicale. În 2024, cifra de afaceri a farmaciilor a ajuns la 1,8 mld. lei # Ziarul Financiar
Servicii precum vaccinarea, măsurarea tensiunii sau a glicemiei din sânge pot fi făcute de farmacişti în unităţile în care lucrează, ei fiind pregătiţi pentru a oferi aceste servicii, susţine Cătălina Pîntea, public and regulatory affairs manager al grupului Farmexim - Help Net. Ea a precizat că plata acestor servicii de către autorităţile din sănătate ar creşte veniturile farmaciştilor şi astfel profesia ar putea redeveni mai atractivă.
17:00
Ce spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban după decizia CCR: „Sunt revoltat. Am sperat totuşi că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituţională să există o schimbare în abordare” # Ziarul Financiar
„Sunt revoltat. Am sperat totuşi că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituţională să există o schimbare în abordare”, susţine, după decizia CCR, consilierul prezidenţial Ludovic Orban.
17:00
17:00
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, pentru luna septembrie, este de 11.370 lei pe lună, cu 920 de lei mai mult decât în 2024. Cheltuielile cu locuinţa au crescut cu 22%. Pentru o persoană adultă singură, minimul pentru un trai decent este de 4.322 lei # Ziarul Financiar
17:00
Acum 12 ore
16:30
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Decizia CCR privind pensiile magistraţilor influenţează reformele din PNRR # Ziarul Financiar
16:15
16:15
16:15
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate privind reforma pensiilor magistraţilor: E clar că era discriminatorie. S-au gândit că doar la magistraţii să se aplice. Să se aplice la toţi. Mai ales că magistraţii sunt câteva mii, militarii, servicii speciale, poliţie, sunt câteva sute de mii # Ziarul Financiar
16:15
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. Guvernul trebuie să meargă mai departe # Ziarul Financiar
USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei dacă legea privind reforma pensiilor de serviciu a fost repinsă pe fond, spune preşedintele USR, Dominic Fritz.
