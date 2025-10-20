Revista presei internaționale, 21 octombrie 2025

15:50

Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, care urmează să înceapă marți executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru încercarea de a obține fonduri de campanie din Libia în 2007, a declarat că nu se teme de închisoare, potrivit publicației La Tribune Dimanche. Sarkozy, care va fi încarcerat la închisoarea […]