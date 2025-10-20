“Continuaţi cu Mandorlini?” Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan!

11:00

Iuliu Mureşan este de astăzi preşedinte la CFR Cluj. El şi-a stabilit deja obiectivul pentru acest sezon, şi anume câştigarea campionatului! El a avut şi câteva condiţii pentru a accepta postul de preşedinte, legate de staff-ul cu care va lucra la conducerea clubului. „Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș […] The post Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu” appeared first on Antena Sport.