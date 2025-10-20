O fetiță de 9 ani din Prahova, dată dispărută la București. Poliția cere ajutorul populației

12:50

Organizațiile care militează pentru apărarea femeilor de violența de orice, abuz sau exploatare au ieșit duminică in stradă in mai multe orașe din România pentru a spune stop, este indeajuns și este nevoie de mai multe măsuri astfel incât victimele să nu mai creadă că teroare din fiecare zi este normalitate. Organizaţiile din Reţeaua pentru […]