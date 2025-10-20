„BOMBA” de la miezul nopții » Iuliu Mureșan îl dă afară pe Mandorlini de la CFR Cluj și începe negocierile cu antrenorul român
Gazeta Sporturilor, 21 octombrie 2025 01:00
CFR Cluj a continuat perioada modestă din campionat și a pierdut cu Petrolul în deplasarea de luni seară, scor 0-1. În aceste condiții, Iuliu Mureșan, abia revenit președinte la ardeleni, a luat decizia să-l dea afară pe Andrea Mandorlini (65 de ani) și să aducă un antrenor român la echipă, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de GSP.Este vorba despre Dorinel Munteanu (57 de ani), în prezent fără angajament după despărțirea de Sepsi din primăvară. ...
Iuliu Mureșan a intrat în direct după Petrolul - CFR Cluj: „Sunt jucători nemulțumiți și fac probleme” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele numit chiar astăzi în funcție la CFR Cluj, a reacționat imediat după ce echipa din Gruia a suferit un eșec în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 0-1, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Iuliu Mureșan a comentat greșeala de arbitraj care a influențat soarta partidei, a analizat jocul echipei și a anunțat măsurile pe care urmează să le ia la club. ...
Paul Papp, stoperul celor de la Petrolul, a vorbit la zona mixtă imediat după victoria cu CFR, scor 1-0. Petrolul a ajuns la două victorii consecutive în campionat. Paul Papp a recunoscut că este speriat de situația din clasament. „Lupii” sunt pe 13, cu 13 puncte. Chiar dacă la Ploiești sunt probleme financiare, Papp spune că nu poate vorbi despre bani, ținând cont de situația din Superliga. ...
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători de șah a murit la doar 29 de ani # Gazeta Sporturilor
Lumea sportului mondial este în stare de șoc după ce Daniel Naroditsky, un tânăr campion la șah, considerat unul dintre cei mai mari talente ai generației sale, a murit în mod neașteptat la doar 29 de ani.Vestea a fost confirmată de clubul său, Charlotte Chess Center, care a publicat un comunicat oficial luni seară, fără a dezvălui cauza morții.Cu mare tristețe că anunțăm dispariția neașteptată a lui Daniel Naroditsky. ...
Eugen Neagoe a explicat momentul în care l-a împins pe Mandorlini: „Vrei să mă sperii?” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe a explicat momentul tensionat de la finalul meciului Petrolul - CFR Cluj, scor 1-0. Moment tensionat la finalul partidei. Extrem de nervoși, tehnicienii celor două echipe au fost aproape de un conflict fizic. Eugen Neagoe l-a împins pe italian, însă lucrurile nu au degenerat. La final, tehnicianul „lupilor” a explicat momentul. A spus că antrenorul CFR-ului s-a apropiat prea mult de el, iar asta l-a determinat să îl împingă. ...
Andrea Mandorlini taie în carne vie după înfrângerea cu Petrolul: „Voi avea o discuție. Cine merită să rămână, va rămâne, cine nu, nu” # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdutpe terenul celor de la Petrolul Ploiești, scor 0-1, în etapa #13 din Superliga. Antrenorul celor de la CFR Cluj a anunțat faptul că va avea o ședință cu oficialii clubului din Gruia și va tăia în carne vie. ...
După primul meci ca titular, Zouma a surprins pe toată lumea: „Ăsta este obiectivul” # Gazeta Sporturilor
Kurt Zouma, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, a oferit declarații la finalul meciului Petrolui Ploiești - CFR Cluj, scor 1-0, din runda 13 din Superliga. A fost primul meci în care Zouma a început titular, de la sosirea în Gruia. S-a aflat pe teren până în minutul 85, când a fost înlocuit cu Fică, într-un moment în care ardelenii erau conduși. ...
Scandal după Petrolul - CFR! Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit pe gazon, arbitrii au intervenit imediat # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a învins CFR Cluj cu 1-0, în meciul etapei a 13-a din Superliga, dar finalul partidei de pe „Ilie Oană” a fost marcat de tensiuni între cei doi antrenori.Totul a pornit încă din prelungiri, în minutul 90+8, când CFR a beneficiat de o lovitură liberă, iar Neagoe a fost avertizat cu cartonaș galben pentru proteste. ...
Cristi Chivu, anunț despre Marcus Thuram: „Sunt dezamăgit” » Ce spune înaintea meciul din Liga Campionilor cu Royale Union # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu, a confirmat că atacantul echipei, Marcus Thuram, nu se va recupera la timp pentru confruntarea de sâmbătă cu Napoli.Antrenorul român al „nerazzurrilor” a prefațat, de asemenea, partida cu Royale Union din Liga Campionilor, programată pe 21 octombrie, de la ora 22:00. ...
Fază controversată la golul marcat de Denis Radu în Petrolul - CFR Cluj, scor 1-0, meci din runda cu numărul 13 din Superliga. În minutul 77, Denis Radu, intrat pe gazon în repriza secundă, a reușit să fluture plasa porții lui Hindrich. Sebastian Colțescu a arătat centrul terenului, însă asistentul a ridicat fanionul. +1 FOTODenis Radu se afla în interiorul careului, în poziție regulamentară. ...
Și-a scos din sărite antrenorul! » Intrat pe parcurs în Petrolul - CFR, a fost schimbat după câteva minute # Gazeta Sporturilor
Moment extrem de neplăcut pentru Valentin Gheorghe (28 de ani), aripa stângă a celor de la Petrolul Ploiești. A fost schimbat de către Eugen Neagoe în meciul cu CFR Cluj la câteva minute după ce a intrat pe teren. Valentin Gheorghe a început pe banca de rezerve în duelul de pe „Ilie Oană”. În minutul 29, Gicu Grozav s-a accidentat și a părăsit terenul, iar fostul jucător de la FCSB a intrat în locul lui. GALERIE FOTO. ...
Surpriză fără precedent în Europa » Echipa dintr-un sat de 1.500 de locuitori a câștigat campionatul # Gazeta Sporturilor
Mjallby, echipa suedeză dintr-un sat de 1.500 de locuitori, s-a impus în fața celor de la Goteborg, scor 2-0 și și-a asigurat matematic titlul de campioană.Mjallby este echipa de fotbal a unui sat pescăresc din Suedia, Hallevik, care are o populație de doar 1.500 de locuitori! De asemenea, Mjallby reprezenta țara în turul doi preliminar UEFA Champions League în sezonul viitor. ...
Moment uluitor în Petrolul - CFR Cluj! A avut o criză de nervi și aproape i-a distrus laptopul unui fotograf # Gazeta Sporturilor
Andres Sfaiț (20 de ani), aripa stângă a celor de la CFR Cluj, nu și-a putut stăpâni nervii în prima repriză a duelului cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 13 din Superliga.În ultimele momente ale primei reprize de pe stadionul „Ilie Oană”, Sfaiț se afla în atac și a pierdut un duel cu Sălceanu în apropierea careului advers. Fotbalistul s-a enervat foarte tare și a izbit cu piciorul panoul publicitar din spatele porții.GALERIE FOTO. ...
Scandal în Premier League! Fostul jucător de la Manchester United, anchetat de poliție după ce ar fi scuipat fanii adverși # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Burnley, Hannibal Mejbri (22 de ani), este investigat de Poliția din Lancashire și de Federația Engleză de Fotbal (FA), după ce mai mulți suporteri ai lui Leeds United au reclamat că jucătorul ar fi scuipat în direcția lor în timpul meciului de sâmbătă, câștigat de Burnley cu 2-0 pe „Turf Moor”.Incidentul ar fi avut loc în repriza secundă, după ce Mejbri a intrat pe teren în minutul 83. ...
Vor revanșa cu Dinamo, după „măcelul” de acum doi ani: „Știm cu toții ce a însemnat acel moment!” » Promisiunea făcută înaintea meciului direct # Gazeta Sporturilor
Învinsă de rivala Rapid în derby-ul orgoliilor, 0-2, Dinamo își pregătește terenul pentru o deplasare complicată în fieful nou-promovatei FC Argeș. Florin Borța, fundașul piteștenilor, e convins că alb-violeții le vor face viața grea „câinilor”, vineri, de la 20:30, pe „Orășenescul” din Mioveni. ...
Lacrimi pentru un rival al lui David Popovici » Și-a îmbunătățit substanțial timpul în proba de 200 m liber: „În sfârșit, am reușit!” # Gazeta Sporturilor
Sud-coreeanul Hwang Sun-woo (22 de ani) a devenit al șaptelea înotător din toate timpurile în proba de 200 m liber cu o performanță de 1:43,97 într-o competiție națională. Cel mai bun timp al său înainte de evoluția de luni era 1:44,40. ...
Hermannstadt a ajuns pe loc de retrogradare, iar Măldărășanu a criticat pe toată lumea: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harachiri. Ăsta e cuvântul.” # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat după sibienii au pierdut cu 0-2 în fața nou-promovatei Csikszereda, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Tehnicianul sibienilor a avut un discurs dur și este de părere că formația sa „s-a bătut singură”. Ulterior, acesta a comentat greșelile mari din defensiva echipei sale. ...
Robert Ilyes, dezvăluiri după ce Csikszereda a ieșit de pe locul de retrogradare directă: „E prima dată” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyes, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat imediat după ce ciucanii s-au impus în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Echipa din Miercurea Ciuc a ieșit din zona de retrogradare directă, iar Robert Ilyes a transmis că acum este prima dată când se uită la clasament. Antrenorul ciucanilor a vorbit despre jocul echipei din partida de la Sibiu, și despre obiectivele echipei. ...
Wayne Rooney a criticat doi mari fotbaliști de la Liverpool: „Trebuie scos din echipă!” / „Anii l-au prins din urmă” # Gazeta Sporturilor
Liverpool traversează o perioadă dificilă, iar după înfrângerea cu Manchester United, scor 1-2 pe Anfield, fostul mare atacant Wayne Rooney a avut un mesaj tranșant pentru antrenorul Arne Slot (47 de ani).În timp ce o parte dintre fanii „cormoranilor” l-au criticat pe Mohamed Salah, Rooney a surprins pe toată lumea, cerând ca un alt jucător să fie scos din echipă. ...
Gabriela Ruse a spus în premieră care este echipa favorită din România: „Sunt mare fană” # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse (27 de ani, locul 99 WTA) a fost prezentă la derby-ul Dinamo - Rapid, scor 0-2, din runda 13 din Superliga, și a spus ce echipă susține din Superliga.Gabriela Ruse a mărturisit că este dinamovistă înfocată, iar pasiunea pentru „câini” i-a fost insuflată de către mama ei. S-a bucurat să revină pe stadion după o perioadă lungă. Nu a putut să se bucure și de rezultatul final. ...
A debutat în Liga Campionilor cu Liverpool și după 4 ani a ajuns în a șasea ligă a Angliei # Gazeta Sporturilor
Max Woltman (22 de ani) a jucat pentru Liverpool și a debutat în Liga Campionilor, însă patru ani mai târziu cariera sa a luat-o pe o pantă descendentă. Max Woltman a crescut în academiile lui Liverpool și are doar două apariții la prima echipă a „cormoranilor”. Atacantul englez a debutat pe San Siro, împotriva lui AC Milan, în decembrie 2021, încheiat cu victoria cu 2-1 a „cormoranilor”. ...
Fostul antrenor Louis van Gaal vorbește despre situația unui club important: „Clubul a fost distrus în ultimii ani” # Gazeta Sporturilor
Ajax Amsterdam traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimul deceniu. Înfrângerea de pe teren propriu cu AZ Alkmaar (0-2) a adâncit criza echipei, iar fanii cer deja schimbări majore.Fostul mare antrenor Louis van Gaal (74 de ani), consultant al clubului, a vorbit despre situația actuală și a lansat un mesaj tranșant.Van Gaal a vorbit fără menajamente: „Am spus de la început că va dura 2-3 ani. ...
Și Fabio Capello e impresionat de Chivu: „Da, aceasta este echipa lui! Un spectacol să o vezi jucând pe Inter” # Gazeta Sporturilor
L-a avut doar 29 de meciuri antrenor, în sezonul 2003-2004, dar Cristi Chivu i-a atras de-atunci atenția lui Fabio Capello. Tehnicianul în vârstă de 79 de ani și-a scos pălăria în fața celui care a preluat-o pe Inter după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...
Mașina de top a lui Valentino Rossi, vândută cu o sumă colosală! Prețul a depășit toate așteptările # Gazeta Sporturilor
Legenda MotoGP Valentino Rossi (46 de ani) continuă să scrie istorie, de data aceasta nu pe circuit, ci la o licitație exclusivistă.Mașina sa de curse BMW M4 GT3, cu care a debutat la faimoasa cursă „24 de ore de la Le Mans”, a fost vândută pentru 646.250 de euro, cu peste 200.000 mai mult decât estimarea inițială.FOTO. ...
Italia, campioana ultimelor două ediții, nu-l are pe lista inițială a jucătorilor convocați pentru Davis Cup Final 8 pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP). Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) vor evolua pentru Spania, respectiv Germania, la Bologna, între 18 și 23 noiembrie.Jannik Sinner nu este pe lista inițială a jucătorilor convocați pentru Davis Cup Final 8 de la Bologna. ...
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință că va reloca meciurile de la CM 2026 dintr-un oraș cheie! # Gazeta Sporturilor
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat că va reloca meciurile de la Campionatul Mondial programate pentru anul viitor în suburbiile orașului Boston, însă decizia nu îi aparține în totalitate, subliniază jurnaliștii de la abcnews.com, într-un amplu text publicat zilele trecute. ...
Atacantul lansat în fotbalul mare de Dinamo a remarcat o problemă după derby-ul cu Rapid: „Din păcate” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fost atacant la Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor după meciul pierdut de „câini” cu Rapid, 0-2.Fostul internațional consideră că meciul a fost unul echilibrat și că Dinamo a avut de suferit din cauza ratărilor. Și spune că Alex Dobre și Cătălin Cîrjan, căpitanii celor două echipe, nu l-au impresionat. ...
Propunere SF venită din Italia: Jucătorii de peste 23 de ani să nu mai joace pentru echipele naționale # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis consideră că jucătorii ce depășesc vârsta de 23 de ani ar trebui interziși de la echipele naționale, pentru a reduce numărul uriaș de meciuri jucate anual și pentru a oferi șanse tinerilor.Omul de afaceri italian a lansat o idee radicală care ar schimba complet structura fotbalului mondial. ...
Record absolut în 138 de ani de istorie! » Performanța stabilită este nemaipomenită în acest sezon în Europa # Gazeta Sporturilor
Arsenal nu a primit decât trei goluri în acest sezon în toate competițiile. Liderul din Premier League are cea mai ermetică defensivă nu doar din Anglia, dar și din elita Europei. „Tunarii” au o performanță nemaipomenită de la înființarea clubului în 1886, cu trei goluri primite în 11 meciuri, dintre care în opt poarta a fost închisă de Raya și Kepa!Echipa pregătită de Mikel Arteta n-a încasat gol decât de la Liverpool (0-1) pe Anfield, Manchester City (1-1) și ...
Gimnastele din România intră în calificări la Campionatele Mondiale de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Anamaria Mihăescu (16 ani) sunt româncele care intră marți, de la ora 09:30, în calificările Campionatelor Mondiale de la Jakarta, competiție care a debutat duminică.Campionatele Mondiale pot fi urmărite online pe Eurovision SportCampionatele Mondiale de la Jakarta au debutat duminică în IMS Arena. ...
Clubul-gigant din Spania, în colaps financiar: șase oferte pentru preluarea echipei # Gazeta Sporturilor
FC Sevilla, una dintre cele mai importante echipe din Spania în ultimele decenii, trece printr-o perioadă extrem de dificilă.Aflată într-o criză financiară profundă, care s-a accentuat în ultimele sezoane, gruparea andaluză se pregătește de o schimbare majoră de acționariat.Există deja șase propuneri pentru achiziționarea clubuluiPotrivit informațiilor publicate luni de Cadena Ser, există șase oferte oficiale pentru cumpărarea Sevillei. ...
Louis Munteanu s-a accidentat » Detalii despre problema atacantului de la CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a suferit o accidentare și nu este în lotul ardelenilor la meciul cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 13 din Superliga.Se pare că remiza de la Csikszereda, scor 2-2, a lăsat urmări pentru clujeni, și nu doar în clasamentul Superligii. Andrea Mandorlini și-a pierdut cel mai important om de atac pentru meciul de pe stadionul „Ilie Oană”. ...
Diego Forlan (46 de ani) a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci de Old Boys din Uruguay și a fost internat în spital. Fostul fotbalist și-a fracturat trei coaste, dar urmează să fie externat chiar mâine. Diego Forlan a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci de Old Boys în categoria de peste 40 de ani. ...
Gafa care a deblocat tabela în Hermannstadt - Csikszereda » Nimănui nu i-a venit să creadă # Gazeta Sporturilor
Vahid Selimovic (28 de ani), fundașul central al celor de la Hermannstadt, a comis o gafă imensă în meciul cu Csikszereda, din runda cu numărul 13 din Superliga.Era minutul 38, iar tabela indica scorul de 0-0. Părea că la pauză se va intra cu scorul de 0-0, după o primă repriză în care gazdele au fost mai periculoase. Doar că, Selimovic i-a pus mingea pe tavă lui Eppel, iar atacantul maghiar a înscris al doilea său gol în Superliga. GALERIE FOTO. ...
Csikszereda, amendată pentru afișarea steagului Ținutului Secuiesc » Președintele a răbufnit și cere intervenția UDMR: „Nu se poate așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Clubul Csikszereda Miercurea Ciuc a fost sancționat de Jandarmerie cu 30.000 de lei după ce, la meciul cu U Cluj (2-1), disputat pe 4 octombrie, a fost afișat steagul Ținutului Secuiesc în tribunele stadionului.Președintele clubului, Zoltan Szondy (57 de ani), a reacționat oficial, anunțând că FK Csikszereda a demarat proceduri legale împotriva sancțiunii. ...
Lista cluburilor cu datorii la ANAF: CS Rapid, campioană absolută! Problemele financiare ar putea afecta și formația lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Guvernul României a publicat lista cu cluburile sportive finanțate din bani publici care au datorii la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). CS Rapid conduce topul cu o datorie de 3.370.004 de lei.Topul este completat de CSM Iași și CSM Târgoviște. Moldovenii au o datorie de 1,5 milioane de lei, în timp ce clubul sportiv din Târgoviște are o datorie de aproximativ un milion de lei. ...
Cântăreața celebră a fost la Dinamo - Rapid: „M-a scos la date” + Fanii au reacționat: „Să nu te fure vreun fotbalist” # Gazeta Sporturilor
Alina Eremia, una dintre cele mai cunoscute interptere din România, a fost în tribune la meciul Dinamo - Rapid, scor 0-2, derby-ul rundei cu numărul 13 din Superliga.Alina Eremia și Edy Barbu formează un cuplu de aproape 10 ani. Cei doi au ales să își unească destinele și s-au căsătorit vara trecută.GALERIE FOTO. ...
Tsonga l-a analizat pe Carlos Alcaraz: „L-aș fi vrut pe vremea mea, cu Novak, Rafa, Roger...” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz are doar 22 de ani și și-a asigurat deja un loc printre legendele tenisului. Și în timp ce toți se întrec să-i aducă complimente, Jo-Wilfried Tsonga (40 de ani) se întreabă dacă spaniolul ar fi reușit aceeași performanță și dacă ar fi jucat în „vremurile sale”.Spaniolul este numărul unu mondial în tenis și are deja în palmares șase titluri de Grand Slam. ...
Denis Haruț (26 de ani) a revenit la antrenamentele lui Sepsi, iar la următoarea partidă din Liga 2 are șanse mari să facă parte din lotul lui Ovidiu Burcă. Fundașul central a suferit o accidentare la gleznă în timpul unui antrenament, cu două runde înainte ca formația din Sfântu Gheorghe să retrogradeze în eșalonul secund.În urma investigațiilor medicale, stoperul a aflat că a suferit o ruptură a ligamentelor gleznei, ce a necesitat intervenție chirurgicală. ...
Ultimatum pentru Igor Tudor: e săptămâna decisivă! » Juventus și-a conturat deja lista cu posibilii înlocuitori # Gazeta Sporturilor
Primul eșec înregistrat de Juventus în acest sezon, 0-2 la Como, i-a șubrezit poziția lui Igor Tudor. După șapte etape ale sezonului, antrenorul croat are cu un punct mai puțin în Serie A și patru în minus față de primele două meciuri din grupa de Champions League, iar următoarele două jocuri, cu Real Madrid și cu Lazio, ambele în deplasare, sunt decisive pentru viitorul său la echipa bianconera. ...
Fostul pilot a făcut un pariu pentru finalul sezonului de Formula 1: „Cel mai bun și cel mai puternic” # Gazeta Sporturilor
Deși șansele la un campionat mondial pentru Max Verstappen (28 de ani) în acest an sunt, din punct de vedere matematic, mici, fostul pilot Giedo van der Garde (40) este convins că olandezul va obține totuși al cincilea său titlu. „În cele din urmă, cel mai bun, cel mai puternic și cel mai calm va câștiga. Gândul meu se îndreaptă tot spre Max Verstappen”, a declarat analistul și fostul pilot, conform sportnieuws.nl. ...
Echipa Miami Heat pregătește una dintre cele mai ambițioase campanii din ultimii ani. Potrivit presei americane, formația din Florida își construiește atent strategia financiară pentru vara anului 2027, când mai multe vedete ale NBA, printre care Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis și Trae Young, vor deveni liberi de contract. ...
Presa din Polonia a scris faptul că Edward Iordănescu, antrenorul român al celor de la Legia, a comunicat șefilor clubului că este dispus să-și dea demisia.În contextul în care Legia este pe locul 9 după 11 etape în Polonia, acesta ar fi dispus să plece „pentru binele echipei”, dar șefii „militarilor” nu ar fi de acord cu această situație. ...
„Cîrjan? Șters!” » Gloria lui Dinamo, la ora concluziilor. Un alt lider luat în vizor: „Unul dintre cele mai modeste meciuri ale lui” # Gazeta Sporturilor
Ionel Augustin, 70 de ani, fostul mare atacant al lui Dinamo din anii '70-'80, cvadruplu campion cu roș-albii, nu face o dramă din înfrângerea suferită de „câini” în fața Rapidului, scor 0-2. În exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, „Oneață” a trasat principalele concluzii ale derby-ului de duminică seara.Nume cu greutate din istoria lui Dinamo, Ionel Augustin a radiografiat plusurile și minusurile observate la trupa lui Kopic în meciul pierdut cu Rapid. ...
Căutând să explice rușinea trăită cu Metaloglobus, 1-2 cu ultima clasată, Gigi Becali și-a acuzat jucătorii de indolență. Le-a reproșat public că, încasând deunăzi prime consistente, și-au făcut plinul și nu le-a mai ars de fotbal. Argumentul nu stă în picioare, de vreme ce eșecul cu „lanterna roșie” a fost al 6-lea din sezonul intern în curs, el obligându-ne să discutăm nu despre un accident, ci despre o pasă neagră. ...
Transferul de 100 de milioane de euro pe care îl pregătește în culise Manchester United # Gazeta Sporturilor
Manchester United ar fi luat în considerare posibilitatea de a-l repatria pe Mason Greenwood (24 de ani) și lucrează la pregătirea unei oferte pentru Marseille, potrivit sportal.hu.Mijlocașul dreapta a fost suspendat de englezi pe 30 ianuarie 2022, în urma acuzațiilor de viol venite din partea lui Harriet Robson, fosta lui iubită, însă Serviciul Regal de Procuratură (Crown Prosecution Service) din Marea Britanie a anunțat, în februarie 2023, că procedura a fost închisă. ...
Daniel Isăilă (53 de ani) a revenit pe banca celor de la Bani Yas pe 20 septembrie. Clubul din Emiratele Arabe Unite se confrunta cu o situație extrem de complicată, iar tehnicianul român n-a reușit să schimbe mare lucru, cel puțin momentan.În primele două meciuri, echipa lui a pierdut pe teren propriu cu Ajman (0-1), iar sâmbătă a fost învinsă fără drept de apel de Al-Ain, scor 0-4, în etapa 6 din competiția internă. ...
Ferrari, vot de încredere pentru compania de top din România! Anunțul oficial făcut în urmă cu puțin timp: „Împreună ne depășim limitele” # Gazeta Sporturilor
Compania românească Bitdefender, partener al echipei Ferrari în Formula 1, a anunțat astăzi că prelungește parteneriatul multianual cu Scuderia Ferrari HP, „printr-o colaborare tehnologică mai amplă și o vizibilitate sporită a brandului”. ...
Veste importantă pentru Barcelona! Hansi Flick a anunțat două reveniri înaintea meciului din Liga Campionilor: „Ne-a lipsit mult” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a prefațat meciul cu Olympiacos, din Liga Campionilor (marți, ora 19:45). Germanul a vorbit și despre victoria dramatică din ultimele secunde împotriva Gironei (2-1), meci în care a fost eliminat, motiv pentru care nu va sta pe bancă în derby-ul cu Real Madrid din La Liga (duminică, 26 octombrie, ora 17:15).Hansi Flick, despre meciul cu Olympiacos:„Olympiacos are un atac bun. ...
A fost unul din La Legión și crede că Federer este cel mai mare: „Dacă pun ChatGPT să alcătuiască jucătorul ideal, îl va face pe Roger” # Gazeta Sporturilor
Juan Ignacio Chela (46 de ani, fost număr 15 ATP) a vorbit despre cei mai dificili adversari pe care i-a înfruntat în carieră, subliniind că Roger Federer a fost pentru el complet inaccesibil. Pe Rafael Nadal și Andy Murray i-a învins, în fața lui Novak Djokovic a avut minge de meci, dar elvețianul l-a dominat complet: „Pentru mine, el este cel mai mare”. ...
