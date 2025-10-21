Preşedintele Nicuşor Dan, despre demisia Guvernului, în urma deciziei CCR

17:40

Sunt trei zile de la explozia care a ucis trei oameni în Rahova şi încă nu putem spune cine sunt vinovaţii. Ştim că oamenii au cerut ajutor, ştim că Distrigaz a închis gazele şi mai ştim că o firmă autorizată a fost chemată să verifice. Există un contract semnat, dar ce s-a făcut în baza lui e încă neclar. Este deschis un dosar în REM pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie. Administratorul blocului spune că angajaţii firmei acreditate ar fi rupt sigiliul, dar reprezentanţii companiei neagă. Observator a intrat în posesia contractului dintre asociația de proprietari și firma cu pricina, semnat cu o zi înainte de deflagrație.