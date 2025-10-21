Preşedintele Nicuşor Dan, despre demisia Guvernului, în urma deciziei CCR
ObservatorNews, 21 octombrie 2025 01:40
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că își dorește un al doilea mandat, deși spune că este "încă devreme" pentru o decizie oficială.
Nicuşor Dan, despre încrederea în politicieni: "Cu inflaţia 10%, oamenii nu au văzut şi eforturi de corectare" # ObservatorNews
Administratora blocului din Rahova, declaraţii cutremurătoare. "Cel de la Distrigaz s-a baricadat în maşină" # ObservatorNews
Paraschiva Popa, administratora blocului din Rahova unde a avut loc explozia în urma căreia trei persoane au murit, descrie scenele haotice de dinaintea deflagrației și intervenția stângace a autorităților, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Aceasta susţine că niciunul din cei chemaţi să intervină nu a luat vro măsură concretă, nici Distrigaz, nici pompierii.
Inundaţiile şi alunecările de teren care s-au produs în centrul şi estul Mexicului în urmă cu 10 zile au făcut 76 de morţi şi 27 de dispăruţi, potrivit unui bilanţ actualizat publicat luni de Guvernul mexican.
Președintele Donald Trump a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare cu prim-ministrul australian Anthony Albanese. Documentul a fost semnat la Casa Albă.
Pensionarii care au venituri lunare sub 2.500 de lei vor primi, în luna decembrie, o primă specială în valoare de 400 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Această sumă reprezintă a doua tranșă din ajutorul financiar total de 800 de lei, stabilit printr-o lege adoptată la începutul anului 2025.
Locatarii unui bloc de pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, evacuaţi în urma unui sesizări privind miros de gaze pe casa scării, se pot întoarce în locuinţe, în urma măsurătorilor nefiind detectate scurgeri de gaze, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze # ObservatorNews
Apar informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost o pană de curent. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seară. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. "Vom ajunge acolo", a răspuns el adăugând că "nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)".
Premierul Ilie Bolojan: "CCR nu a respins pe fond proiectul, deci Guvernul poate relua demersul" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, consideră premierul, anunţând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
Este luată în calcul Laura Codruţa Kovesi pentru şefia SRI? Răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan # ObservatorNews
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor # ObservatorNews
Reforma pensiilor speciale pentru magistraţi a picat azi la Curtea Constitutională. Motivul este unul de procedură: mai exact, Guvernul a adoptat proiectul de lege fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Acum, întreaga procedură se va relua de la zero.
Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Rezultatele Studiului Național Antena "Toată România Noastră": Cifrele, fără precedent # ObservatorNews
La aproape un an de la alegerile prezidențiale, viața românilor e tot mai grea. Mulţi sunt furioși, dezamăgiţi şi extrem de pesimiști. Si pentru toate astea îi găsesc vinovați exclusiv pe politicieni. Care sunt corupți, mincinoși, hoți și, în principiu, nu își văd decât propriile interese. E rezultatul Studiului Național Antena „Toată Romania Noastră”, prezentat luni seară în exclusivitate la Observator, într-o ediție specială a principalului jurnal în care Alessandra Stoicescu l-a avut invitat pe președintele României, Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, despre încrederea în politicieni: "Cu inflaţia 10%, oamenii nu au văzut şi eforturi de corectare" # ObservatorNews
An de an, sărbătoarea de Halloween este celebrată pe data de 31 octombrie. Devenită în ultimii ani una dintre cele mai cunoscute sărbători, inclusiv în România, Halloween înseamnă costume înfricoșătoare, machiaje spectaculoase, dar și preparate și băuturi special pregătite pentru această zi.
Nicuşor Dan: "Pe legea pensiilor magistraţilor, sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală" # ObservatorNews
Privilegiile magistraților rămân neschimbate. Curtea Constituțională (CCR) a decis luni că modificarea pensiilor de serviciu nu e constituțională. Ce urmează în continuare? Guvernul trebuie să reia întreg procesul legislativ de la zero.
Grindeanu, după decizia CCR: "Trebuie format un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.
Explozia din Rahova: Procurorii demontează teoriile conspirației. "Nu sunt dovezi că a fost material exploziv" # ObservatorNews
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București anunță că, până în acest moment, nu există o concluzie privind cauza exploziei din Rahova, aceasta urmând a fi stabilită prin expertize tehnice de specialitate. Parchetul respinge totodată teoriile apărute online, precizând că nu există date care să indice folosirea unui material exploziv.
Nu mai cred în relații: Tinerii din România aleg dating-ul rapid sau iubiți virtuali # ObservatorNews
Trei sferturi dintre cei care au sub 30 de ani spun că se simt singuri, că e tot mai greu să găsească pe cineva şi nici nu mai au energie pentru o relaţie. Tehnologia a adâncit fenomenul şi tot ea vine cu soluţii. Pentru câteva sute de lei, inteligenţa artificială creează partenerul ideal virtual.
Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă # ObservatorNews
La trei zile de la explozia din cartierul Rahova, încă rămân foarte multe elemente de elucidat. Tot ce se ştie până acum este că a fost deschis un dosar in rem pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie.
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
Firma chemată să verifice gazele la blocul din Rahova a semnat un contract, deşi nu avea dreptul. DOCUMENT # ObservatorNews
Sunt trei zile de la explozia care a ucis trei oameni în Rahova şi încă nu putem spune cine sunt vinovaţii. Ştim că oamenii au cerut ajutor, ştim că Distrigaz a închis gazele şi mai ştim că o firmă autorizată a fost chemată să verifice. Există un contract semnat, dar ce s-a făcut în baza lui e încă neclar. Este deschis un dosar în REM pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie. Administratorul blocului spune că angajaţii firmei acreditate ar fi rupt sigiliul, dar reprezentanţii companiei neagă. Observator a intrat în posesia contractului dintre asociația de proprietari și firma cu pricina, semnat cu o zi înainte de deflagrație.
Nicuşor Dan, după decizia CCR: "Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate" # ObservatorNews
Ediție specială Observator, azi de la ora 19:00 - în direct de la Palatul Cotroceni, Studiul Național Antena - "Toată România Noastră!". Cum le răspunde românilor preşedintele Nicușor Dan?
Ludovic Orban, după decizia CCR: "Sunt revoltat. Am sperat să existe o schimbare în abordare cu noile numiri" # ObservatorNews
Un bărbat din Sibiu şi-a ucis mama, apoi a sunat la salvare să le spună că i s-a făcut femeii rău # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani acuzat că şi-a lovit şi sugrumat mama a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza deciziei luate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul sibiu, după ce un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a autosesizat în acest caz.
Cum a făcut CSM să pice la Curtea Constituţională legea pensiilor speciale. Votul judecătorilor şi ce urmează # ObservatorNews
Privilegiile magistraților rămân neschimbate. Curtea Constituțională (CCR) a decis luni că modificarea pensiilor de serviciu nu e constituțională. Ce urmează în continuare? Guvernul trebuie să reia întreg procesul legislativ de la zero.
Imagini care spun povești: diseară, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului # ObservatorNews
Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express – Drumul Eroilor a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan și Alex au reușit să își mai adauge o victorie în palmares, câștigând o nouă amuletă. În plus, cei doi au obținut și un Joker care le permite să lege la ochi un adversar în cursa pentru marea imunitate — un avantaj ce promite să schimbe dinamica etapelor următoare. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial, cât şi pe segmentul urban.
Explozie într-o casă din Teleorman. Trei persoane, rănite în urma deflagrației provocate de acumulări de gaze # ObservatorNews
O explozie provocată de o acumulare de gaze a avut loc într-o locuință din Teleorman. Trei persoane, cu vârste între 57 și 80 de ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spital. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu.
ÎCCJ, după decizia CCR în privinţa reformei pensiilor speciale: "CCR garantează independența justiției" # ObservatorNews
CCR a declarat neconstituţională reforma pensiilor speciale. Luni, 20 octombrie, după două săptămâni de amânări, Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor.
CFR SA a anunțat suspendarea temporară a mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marți, 21 octombrie 2025, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii, care depășesc 100 de milioane de lei. Suspendările vor continua până la achitarea integrală a datoriilor. CFR recomandă pasagerilor să verifice mersul trenurilor înainte de călătorie.
Peste 1.000 de oameni, afectaţi de explozia din Rahova. Distrigaz nu poate relua alimentarea cu gaze # ObservatorNews
Realimentarea cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina din Sectorul 5 al Capitalei nu mai poate fi realizată deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități, a anunțat luni după-amiaza Distrigaz Sud Rețele.
Cum devine ChatGPT mai "inteligent" pe măsură ce "uită" informaţii. Ce funcţie nouă a introdus OpenAI # ObservatorNews
OpenAI a lansat o îmbunătățire semnificativă pentru funcția de memorie a ChatGPT. Permite chatbotului AI să prioritizeze automat informațiile importante și să "uite" temporar detaliile mai puțin relevante.
Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Palatul Elysee. Fostul preşedinte va fi încarcerat marţi # ObservatorNews
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi.
Un tânăr de 19 ani a înjunghiat un bărbat printr-un geam deschis de mașină, în Bistrița-Năsăud # ObservatorNews
Un tânăr de 19 ani a înjunghiat, sâmbătă seara, la marginea unei străzi dintr-o localitate din județul Bistrița-Năsăud, un alt bărbat aflat într-o mașină parcată. I-a aplicat mai multe lovituri de cuțit prin geamul deschis.
Profesoară de biologie din Iaşi, amendată pentru că a lovit doi elevi în urmă cu 4 ani # ObservatorNews
O profesoară de biologie din judeţul Iaşi a fost amendată pentru că a lovit doi elevi. S-a întâmplat în urmă cu patru ani, dar judecătorii au dat abia acum sentinţa. Dascălul poate să o conteste, pentru că nu este definitivă. Victimele sunt o fată şi un băiat, amândoi elevi în clasa a şaptea. Cei doi ar fi fost agresaţi în zile diferite.
George Simion: "Nu voi candida la Primăria Capitalei, pentru că nu mi se potriveşte rolul" # ObservatorNews
Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că și-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate pe data de 7 decembrie. Totodată, el a subliniat că nu intenționează să candideze, considerând că funcția de primar general nu i se potrivește, potrivit Mediafax.
Rețea masivă de fraudă: 49 de milioane de conturi false create cu dispozitive SIM-box. 4 ţări, afectate # ObservatorNews
O rețea criminală globală care folosea dispozitive SIM-box pentru a crea zeci de milioane de conturi false și pentru a comite fraude în domeniul telecomunicațiilor a fost destrucutrată de autoritățile din Austria, Estonia, Finlanda și Letonia, în colaborare cu Europol, informează Mediafax.
Bărbat de 45 de ani din Timiş, ucis în bătaie și apoi incendiat în propria casă de prieteni, după o petrecere # ObservatorNews
Un apel la 112 care anunţa un incendiu într-o locuinţă din Timiş a dus la descoperirea unei crime. Pompierii chemaţi de vecini au găsit trupul carbonizat al proprietarului casei, dar şi urme de violenţă extremă.
SRI acuză o campanie de dezinformare coordonată despre explozia din Rahova: Numeroase teorii ale conspirației # ObservatorNews
Serviciul Român de Informaţii a răspuns, luni, teoriilor ale conspiraţiei lansate în mediul online în urma tragediei din cartierul Rahova. Instituţia a punctat că potrivit primelor date, există elemente conform cărora "ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată".
