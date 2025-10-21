Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Fanatik, 21 octombrie 2025 01:50
Înfrângerea cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini. Al treilea mandat al italianului la CFR Cluj se va încheia
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
01:50
Acum 2 ore
00:30
Dezastru pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei. Ce s-a întâmplat cu jucătorul român la umilința suferită de Al-Gharafa # Fanatik
Lui Florinel Coman nu îi merge deloc bine la Al-Gharafa. Formația internaționalului român a suferit o înfrângere drastică în faza grupelor din Liga Campionilor Asiei.
Acum 4 ore
00:10
Cum a afectat căderea serverelor Amazon un meci din Anglia! Sistemul VAR nu a putut fi folosit # Fanatik
Serverele Amazon au căzut pe parcursul zilei de luni, iar acest lucru a afectat direct un meci de Premier League. Ce funcție a sistemul VAR nu a putut fi folosită.
00:00
Cum l-a caracterizat antrenorul lui Raul Florucz pe Cristi Chivu înainte de meciul contra lui Inter din Champions League: „E un tehnician bun, dar…” # Fanatik
David Hubert, tehnicianul care a preluat-o recent pe Royale Union Saint-Gilloise, a prefațat meciul cu Inter din Champions League. Ce a declarat antrenorul lui Raul Florucz despre Cristi Chivu.
20 octombrie 2025
23:30
Andrea Mandorlini, atac furibund la adresa jucătorilor după Petrolul – CFR Cluj 1-0. Cum a răspuns când a fost întrebat de demisie # Fanatik
Andrea Mandorlini nu a mai rezistat după înfrângerea din meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0. Tehnicianul italian și-a atacat virulent jucătorii după o nouă prestație dezastruoasă.
23:30
Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai încolo!” # Fanatik
Eugen Neagoe, primele declarații după victoria obținută de Petrolul în fața celor de la CFR Cluj. Antrenorul echipei prahovene a vorbit despre disputa cu Mandorlini.
23:20
Pontul zilei de marți, 21 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Union Saint-Gilloise – Inter Milano # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 21 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Union Saint-Gilloise - Inter Milano
23:10
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct # Fanatik
David Popovici a primit o propunere cu ani în urmă pe care mulți nu ar fi refuzat-o. Sportivul român însă nu a stat prea mult pe gânduri și s-a arătat sigur de drumul său.
23:10
Eugen Neagoe și Mandorlini, la un pas de bătaie! Nervi întinși după Petrolul – CFR Cluj 1-0 # Fanatik
Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini au fost despărțiți cu greu de membrii celor două echipe după Petrolul - CFR Cluj 1-0. Ce a spus antrenorul italian despre acest conflict.
23:00
Kurt Zouma a șocat după Petrolul – CFR Cluj 1-0: „Vrem titlul!”. Ce impresie i-a lăsat SuperLiga # Fanatik
Kurt Zouma a oferit o reacție șocantă după Petrolul - CFR Cluj 1-0. Ce spune fundașul francez despre nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga României.
22:50
Cristiano Ronaldo continuă să fie unul dintre cei mai populari fotbaliști ai lumii, însă fiul său îi calcă pe urme. Puștiul a impresionat la juniorii lui Al Nassr și a fost convocat la națională.
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 21 octombrie 2025. Câștig de 300 lei cu fotbal din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 300 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „Faza Ligii” UEFA Champions League.
22:20
Echipa dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! A câștigat primul titlu de campioană și va juca în Liga Campionilor # Fanatik
O echipă dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! Formația a câștigat primul titlu din istorie și va evolua în premieră în Liga Campionilor.
Acum 6 ore
22:10
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!” # Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe Darius Olaru şi Adrian Şut după evoluţia cu Metaloglobus. Patronul FCSB i-a trecut pe lista neagră pe doi dintre cei mai buni jucători.
22:00
Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf. Video # Fanatik
Andres Șfaiț, gest incredibil în meciul cu Petrolul de pe Ilie Oană. Nu și-a putut stăpâni furia și i-a făcut praf laptopul unui fotograf. Cum a reacționat acesta
21:30
Tragedie în lumea șahului! Unul dintre cei mai apreciați Mari Maeștri din lume a murit la 29 de ani! # Fanatik
S-a stins din viață unul dintre cei mai iubiți Mari Maeștrii! Anunțul trist făcut de Federația Internațională de Șah. Ce a făcut în urmă cu doar două zile.
21:20
Cristi Chivu, vedetă în Serie A! Cum a fost surprins românul după victoria cu AS Roma. Video # Fanatik
Seria A a surprins bucuria lui Cristi Chivu de la finalul partidei cu AS Roma. Ce melodie i-au dedicat reprezentații media ai campionatului antrenorului român.
21:10
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă, Secta turului II” # Fanatik
Cum se explică adeziunea uriașă pentru teoriile conspirației în rândul unui număr mare de români. Ce mijloace avem la îndemână pentru apărarea valorilor democratice
20:50
Ștefan Știucă la ”Fanatik Dinamo”, marți, 21 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de crainicul ”câinilor” # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum ”FANATIK Dinamo” o să-l aibă ca invitat pe Ștefan Știucă. Cristi Coste va face show alături crainicul ”câinilor”.
20:40
Profeția incredibilă a lui Mitică Dragomir s-a adeverit: „V-am zis că-i arde Metaloglobus pe FCSB! Cel mai rușinos rezultat” # Fanatik
Mitică Dragomir a prezis rezultatul incredibil înregistrat în partida Metaloglobus - FCSB. Ce a declarat „Corleone” despre liderul-surpriză al Superligii, FC Botoșani.
20:20
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR # Fanatik
Scandal monstru în SuperLiga! Cei de la Csikszereda cer intervenția de urgență a UDMR! Ce s-a întâmplat
Acum 8 ore
20:10
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă” # Fanatik
Un fost mare jucător de tenis s-a căsătorit. El și partenera sa formează un cuplu de mai bine de șase ani de zile și iată că în final și-au unit destinele.
20:00
Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei din Liga 2 i-a fost fatal fostului internațional # Fanatik
Aventura lui Bogdan Lobonț la Olimpia Satu Mare a durat doar 10 luni. Fostul internațional a fost dat afară după un nou eșec usturător suferit de formația nou promovată în Liga 2.
19:50
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție de colecție, marți, 21 octombrie, de la ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune specială după ultimul meci al etapei 13, Petrolul - CFR Cluj.
19:30
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România # Fanatik
Simona Halep s-a afișat în compania unui bărbat misterios în Dubai. Cine este acesta însă? Tatăl lui e un nume cunoscut în România și deține și o funcție importantă.
19:00
Pierdere mare pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv # Fanatik
Șoc la CFR Cluj! Louis Munteanu nu joacă în meciul cu Petrolul Ploiești! Ce a pățit vedeta ardelenilor
18:50
Își va da demisia Ilie Bolojan după decizia CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților? Pîrvulescu: ”Votul a fost politizat” # Fanatik
Cum va afecta hotărârea CCR pensiile speciale ale magistraților și ce se întâmplă cu premierul Ilie Bolojan?
18:40
Sorin Grindeanu, reacție fermă după decizia CCR privind pensiile magistraților: ”Așa nu se poate continua!” Ce spune de o demisie a lui Ilie Bolojan # Fanatik
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților. Fostul ministru a venit cu o propunere pentru rezolvarea situației.
18:30
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct # Fanatik
Adrian Mutu a intrat și a făcut analiza derby-ului Dinamo - Rapid, scor 0-2. Cine a fost jucătorul preferat al „Briliantului” și ce transfer le-a propus „câinilor”.
Acum 12 ore
18:10
Clipe de coşmar pentru fosta antrenoare de la CSM Bucureşti! A fost reţinută de poliţie pe aeroport: „Mi-am dat seama că e ceva în neregulă” # Fanatik
Helle Thomsen a avut parte de un incident neplăcut pe aerportul din Istanbul. Fosta antrenoare de la CSM Bucureşti a fost reţinută. Cum s-a încheiat totul.
18:00
Liga Campionilor, cea mai importantă competiție din fotbalul european, revine în actualitate în această săptămână cu meciurile etapei a 3-a din faza principală. Primele nouă partide sunt programate marți, 21 octombrie, de pe afiș nelipsind […]
17:50
Edi Iordănescu, ședință decisivă cu șefii celor de Legia Varșovia. A cerut rezilierea contractului! Când se va lua decizia # Fanatik
Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia Varșovia după ce echipa a ajuns la trei înfrângeri consecutive în meciuri oficiale în toate competițiile.
17:40
Reacția lui Andrei Nicolescu după umilinţa FCSB de la Metaloglobus: „Ce se întâmplă acolo…” # Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat după eșecul incredibil suferit de FCSB pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. Președintele lui Dinamo a numit și cea mai mare surpriză din actualul sezon al Superligii.
17:10
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan # Fanatik
Topul datoriilor publice: cum a ajuns orașul lui Nicușor Dan printre cei mai mari datornici la ANAF și ce explicații au autoritățile locale. Și Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan apare pe ”lista rușinii”.
17:00
Jurgen Klopp, mesaj tranșant în timpul unui podcast: „Cei ce vorbesc urât își vor înghiți cuvintele!” # Fanatik
Jurgen Klopp a transmis un mesaj clar în timpul podcastului „Jurnalul unui CEO”! Ce a avut de zis fostul antrenor al lui Liverpool: „O să vă înghițiți cuvintele!”
16:10
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în locul său la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Ce a spus Cristi Balaj, de fapt, despre Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj. Detalii neștiute despre noul oficial al echipei din Gruia.
15:40
Georgina Rodríguez i-a surprins pe urmăritorii săi cu o apariție complet neașteptată. Iubita lui Cristiano Ronaldo a optat pentru un costum de baie îndrăzneț.
15:30
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv # Fanatik
După mai multe zile de gândire, Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii la FCSB! Ce termen limită le-a pus patronul roș-albaștrilor
15:10
Bocciu, talismanul Rapidului! Liderul fanilor giuleşteni a revenit în peluză după un an şi jumătate # Fanatik
Liviu Ungurean a revenit în peluza Rapidului, după un an şi jumătate, la derby-ul cu Dinamo. Liderul de galerie este aşteptat să unească din nou grupurile în Peluza Nord.
14:50
Dumitru Dragomir a dezvăluit că Dan Şucu ar putea fi candidatul surpriză la Primăria Capitalei. Fostul şef al LPF îl creditează cu şanse bune pe acţionarul Rapidului.
14:50
Sondaj INSCOP. Peste jumatate dintre români cred în noroc, vise prevestitoare și conspirații. Votanții PSD și AUR spun că România este controlată de puteri externe # Fanatik
Mai mult de jumătate dintre români cred că este important ca în viață să ai noroc. De asemenea, cred în vise prevestitoare și în conspirații. Majoritari sunt votanții PSD și AUR
14:40
Reacție virulentă după declarațiile lui Prunea la adresa lui Jurgen Klopp. „E nebun Prunaru’!”. Ce comunicat a dat fostul portar # Fanatik
Florin Prunea s-a scuzat printr-un comunicat după derapajul avut la adresa lui Jurgen Klopp. Ce reacție a avut Vivi Răchită în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
14:30
Asigurarea obligatorie nu te salvează în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova # Fanatik
Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile după explozia din Rahova. Vezi cine riscă să rămână fără nimic și ce trebuie să știe proprietarii.
14:30
Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă! N-am văzut în viața mea așa ceva” # Fanatik
Andrei Nicolescu a comentat momentul psihologic din Dinamo - Rapid. Ce a spus despre intervenția miraculoasă a lui Elvir Koljic
14:10
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!” # Fanatik
De necrezut: un analist a fost convins de victoria șocantă a lui Metaloglobus cu FCSB și a pariat în acest sens! Despre cine este vorba
13:50
Care a fost primul gând al lui Ion Țiriac când l-a văzut pe David Popovici: ”Bă, n-a câștigat copilul ăsta” # Fanatik
Ce i-a trecut prima oară prin minte lui Ion Țiriac când l-a întâlnit pe David Popovici. Înotătorul era destul de mic și nu s-a făcut remarcat în ochii afaceristului.
13:50
Secretele victoriei Rapidului cu Dinamo. Robert Niță, dezvăluiri din interior: „E victoria lui!” # Fanatik
Robert Niță, apropiat al giuleștenilor, știe cum a reușit Rapidul să câștige în fața lui Dinamo. Cine a fost protagonistul victoriei din derby-ul de pe Arena Națională
13:20
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!” # Fanatik
Gigi Becali face revoluție la FCSB! Câte transferuri pregătește campioana României în iarnă și cine pleacă din lot.
Acum 24 ore
13:10
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea # Fanatik
Andrei Nicolescu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după Dinamo - Rapid 0-2. Care a fost atmosfera de la vestiare după marele derby de pe Arena Națională.
12:50
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM Stoica în vestiarul FCSB cu el # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat impresionat de ce a văzut la meciul Dinamo - Rapid 0-2 și a transmis că vrea ca jucătorii lui de la FCSB să ia exemplu de la cele două rivale
