Cremă de casă pentru varice și vene sparte

Cercetătorii au descoperit că timpul petrecut online, chiar și mai puțin de o oră pe zi, poate duce la scăderea capacității de memorare, la un vocabular mai sărac și la dificultăți în a înțelege un text. Peste 6.000 de copii cu vârste între 9 și 10 ani au participat la cel mai amplu studiu.