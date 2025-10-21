Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Ce recomandă firma de insolvență care gestionează și dosarul Nordis?
Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăderea consumului continuă să pună presiune pe mediul de afaceri, iar statisticile arată că principalele centre economice sunt cele mai afectate.
Acum o oră
04:20
Începe FILIT 2025: Iașul devine de mâine, timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Organizatorii promit o ediție memorabilă # Ziarul de Iasi
Între 22 și 26 octombrie, Iașul devine din nou un centru al literaturii mondiale: începe cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Organizatorii promit o ediție memorabilă, cu invitați de prestigiu, evenimente inedite și proiecte culturale care transformă orașul într-un spațiu viu al dialogului între scriitori și cititori.
04:20
FOTBAL Șapte „capete de acuzare” la adresa lui „Tony” Da Silva. S-a decis: acesta continuă la Politehnica Iași # Ziarul de Iasi
După zece etape scurse din Liga a II-a de fotbal, interval în care a jucat șase meciuri în Copou, Politehnica Iași, care are obiectiv ferm promovarea, se află abia la jumătatea clasamentului, pe locul XI, cu doar 15 puncte acumulate și un incredibil -3 în clasamentul adevărului.
04:20
04:20
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom # Ziarul de Iasi
De ce s-au temut, până la urmă, nu au scăpat: universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)". În total, 176,5 milioane de lei, circa 35,2 milioane de euro. UMF-ul pierde cel mai mult, cu două proiecte majore sistate: construirea unei cantine de 300 de locuri și reabilitarea Căminului 1 Mai A.
Acum 2 ore
03:30
Iașul intră în linie dreaptă pentru plata în avans: APIA a încheiat controalele pentru Campania 2025 # Ziarul de Iasi
Fermierii au scăpat de controalele APIA. Cel puțin, deocamdată, pentru Campania 2025. În județul Iași, inspectorii au verificat peste 58.000 ha și au identificat mai multe nereguli în teren.
03:20
Cea mai tare cameră din „Tudor” revine! Ediția a VIII-a a concursului de creativitate pentru studenți: trei premii și 5-20 mențiuni # Ziarul de Iasi
Direcția Servicii Studențești anunță lansarea ediției a VIII-a a concursului „Cea mai tare cameră de cămin din Campusul «Tudor Vladimirescu»", una dintre cele mai îndrăgite competiții studențești din Iași.
03:20
Consiliul Județean își face un cadou de casă nouă: sistem electronic de vot în dotarea plenului odată cu întoarcerea în Casa Pătrată renovată # Ziarul de Iasi
Președintele Costel Alexe a fost admonestat în mai multe rânduri că, în ședințele de plen ale aleșilor județului, trece foarte repede, fără să-și ridice ochii de pe ordinea de zi, peste sesiunea de vot: „Pentru?-Împotrivă?-Abțineri?", punând deseori în dificultate personalul care trebuie să numere din ochi voturile exprimate.
Acum 4 ore
03:10
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp, scrie news.ro.
03:10
Scriitorul ieșean Cătălin Mihuleac, tradus în franceză. Romanele „America de peste pogrom” și „Domnișoarele lui Fontaine” cuceresc Parisul # Ziarul de Iasi
Două dintre volumele scriitorului ieșean Cătălin Mihuleac vor apărea, începând cu data de 6 noiembrie, în librăriile din spațiul francofon. Este vorba despre romanele „America de peste pogrom" și „Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine", care vor fi publicate de editura franceză Les Éditions Libretto, respectiv la cea elvețiană Les Éditions Noir sur Blanc.
03:10
Care demisie, musiu? O aducere aminte din 2021, de la Iași, din Postul Paștelui. Ehei, ce vremuri de frupt… # Ziarul de Iasi
Vă mai amintiți, stimați telespectatori, de acele anunțuri fierbinți care se făceau acuma vreo patru ani pe la filiala liberală din târg, din partea jupânilor vremii? Ia'n să vedem ce s-a mai ales din acele pompoșenii politice de care lumea pare să fi uitat!
03:10
Mici, grătare și muncă fără pauză: un ieșean reclamă condiții grele și neplata salariului la terasa Carul cu Mici. Administratorul firmei îi dă replica # Ziarul de Iasi
Promisiuni mari, grătare încinse zi/noapte și bani, ioc. Asta reclamă un ieșean care spune că a muncit pe rupte la Carul cu Mici, dar a plecat fără salariul promis. În replică, angajatorul susține că plata se face lunar, conform procedurilor, și că nu poate fi obligat să achite „peste noapte".
03:10
Drum de patru benzi spre Aeroport. Dar investiția nu este a Primăriei Iași, ci a Primăriei Aroneanu # Ziarul de Iasi
Încă un pas pe cei 6,5 km ai drumului de modernizat spre Rediu Aldei, Aroneanu. Primarul comunei a avizat proiectul – care însă mai are de făcut alți câțiva pași până la lansarea licitației de atribuire a contractului de lucrări.
Acum 6 ore
00:20
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15, scrie news.ro.
Acum 8 ore
21:20
„Acesta este Interul lui Chivu”, a scris Fabio Capello după victoria de la Roma – „Să-i vezi jucând este un adevărat spectacol” # Ziarul de Iasi
'Acesta este Interul lui Chivu', a afirmat fostul mare antrenor Fabio Capello după ce echipa milaneză, pregătită de tehnicianul român, a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile, ultima fiind obținută sâmbătă, 1-0 cu AS Roma pe Stadio Olimpico, relatează site-ul Football Italia, preluat de Agerpres.
21:20
Bolojan, reacție după decizia CCR. „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48 ani” # Ziarul de Iasi
Premierul anunță că Guvernul va relua demersul pentru reformarea pensiilor speciale, după ce Curtea Constituțională a respins legea pe motive procedurale.
Acum 12 ore
20:20
CFR Cluj anunţă că Iuliu Mureşan, preşedintele care a condus clubul spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât şi în competiţiile Europene, revine în Gruia după 7 ani, scrie news.ro.
18:20
Antrenorul Juergen Klopp a afirmat că este ''teoretic posibil'' ca într-o zi să se întoarcă la conducerea tehnică a echipei engleze de fotbal FC Liverpool, informează agenția DPA, preluat de Agerpres.
16:20
SPORT Nici în ultima divizie nu se descurcă Politehnica Iași! Start catastrofal de sezon, cu trei eșecuri din trei meciuri # Ziarul de Iasi
Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași, Politehnica, are un start catastrofal de sezon în ultima divizie internă.
16:20
Curtea Constituţională a respins reforma pensiilor magistraților. Demisionează Bolojan? # Ziarul de Iasi
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.
16:20
EXCLUSIV Poli Iași: rezultate catastrofale, fanii sunt foc și pară, conducerea e supărată, Tony rezistă – Cum s-a salvat portughezul încă o dată # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va fi antrenată în continuare de Anthony „Tony" Da Silva.
Acum 24 ore
14:20
Există în administrația publică situații care ar putea figura cu succes într-un manual de paradoxuri instituționale. Una dintre ele este aceea în care același contribuabil este, simultan, și creditor, și debitor al statului. Mai exact, are sume de recuperat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar în același timp este executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru datorii către același buget al asigurărilor de sănătate.
13:20
Ce spune arhitecta Raluca Șoaita, care a proiectat majoritatea spitalelor modulare construite în pandemie, despre amplasarea chiuvetelor la ATI? # Ziarul de Iasi
Secțiile de terapie intensivă au devenit subiect de discuție publică în ultimele săptămâni, după cazul de la Spitalul de Copii, unde șapte pacienți au murit în urma unei infecții cu bacteria Serratia marcescens. În urma anchetei, autoritățile au constatat că în unele zone nu existau chiuvete destinate spălării mâinilor personalului medical. Sunt sau nu acestea absolut necesare acolo?
12:20
Ioana Timofte, nepoata de la Iași a fostului director SRI Radu Timofte, trimisă în judecată de DNA pentru luare de mită. A fost director la „Controlul Cazanelor” # Ziarul de Iasi
Fostul director al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R.) Ioana Timofte şi alţi şase angajaţi sau apropiaţi ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită în formă continuată, instigare sau complicitate la luare de mită, scrie News.ro.
09:20
Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale. Toyota a câştigat titlul la constructori # Ziarul de Iasi
Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale în faţa galezului Elfyn Evans, dar Sébastien Ogier, accidentat sâmbătă şi ieşit din cursa pentru victoria finală, a dominat ziua de duminică, câştigând cele trei speciale ale zilei.
Ieri
04:20
FOTBAL Ședință la Politehnica, azi: pleacă Tony, vine Toni? Continuă sau nu Iașul cu actualul antrenor? Care sunt variantele de înlocuire # Ziarul de Iasi
Noul rezultat negativ înregistrat de Politehnica Iași în liga a II-a de fotbal, 1-1 cu modesta CS Dinamo București într-un meci disputat vineri seară în Copou, a învolburat și mai tare apele la Poli.
04:20
Comerțul modern a luat „la pas” satele județului: TLT și PPT, două cunoscute lanțuri de magazine, caută la țară spații pentru noi puncte de livrare # Ziarul de Iasi
Două dintre cele mai active rețele românești de retail, Totul Lângă Tine (TLT) și Prețuri Pentru Tine (PPT), își consolidează prezența în județul Iași și caută activ spații comerciale de închiriat.
03:30
Am scăpat de dictatura comunistă impusă de Ceaușescu, dar de cea a magistraților pare imposibil! # Ziarul de Iasi
România este, în definitiv, o republică condusă de Parlament și Președinte; nu este o republică judecătorească, așa cum arată lucrurile în prezent. Parlamentul și Președintele, după cum arată Constituția, trebuie să poată reglementa vârsta de pensionare a magistraților exact așa cum o face în cazul celorlalte categorii sociale. Altfel, vorbim de dictatura magistraților – un stat capturat de noii boieri.
03:20
CS Politehnica Iași a fost învinsă pe teren propriu de RC Grivița cu 21-22, după ce a condus la pauză cu 13-3 și au primit un eseu pe final.
03:20
O nouă bază pentru drumarii județului, la Miroslava, pentru intervenții în regim de urgență. Unde va fi aceasta amenajată? # Ziarul de Iasi
Direcția de drumuri a Consiliului Județean va face o bază de intervenții pe raza comunei Miroslava.
03:20
Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal și de bugete: ce spun edilii șefi din județ? # Ziarul de Iasi
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au găsit o formă de cooperare în anumite domenii, iar unii iau în considerare să apeleze la asociație după aplicarea reformei din administrație. Motivul: amenințarea „reformei Bolojan".
03:20
Patru firme implicate, trei tronsoane: cine se află în spatele construirii noii șosele Miroslava – Mall Moldova prin satul Găureni și când va fi gata? # Ziarul de Iasi
Un nou proiect rutier de amploare prinde contur în zona metropolitană Iași. Drumul care va face legătura între Miroslava și Mall Moldova, prin satul Găureni, a intrat de câteva săptămâni în faza de execuție, urmând să creeze o rută alternativă pentru traficul din vestul orașului. Investiția este derulată de compania Ermes Holding, dezvoltatorul Mall Moldova.
03:20
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu – GALERIE FOTO # Ziarul de Iasi
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac modă în sensul convențional. O transformă într-un exercițiu de identitate și expresie. De la podiumurile din București la târgurile de profil din Paris și Dubai, cele două surori au conturat un brand în care hainele nu se poartă: se trăiesc. Și rezistă timpului, ca niște opere expuse în mișcare.
19 octombrie 2025
21:20
Accident în Copou: un motociclist de 18 ani, rănit ușor în urma impactului cu un autoturism # Ziarul de Iasi
Un accident rutier a avut loc în această seară, în cartierul Copou din Iași. Un tânăr motociclist, în vârstă de doar 18 ani, a fost aruncat de pe motocicletă în urma unei coliziuni cu un autoturism.
16:20
Șantierul de pe DJ248A trece după rond: se mută din Miroslava spre Valea Ursului și Vorovești # Ziarul de Iasi
Consiliul Județean Iași anunță continuarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare pe Drumul Județean 248A. Intervențiile sunt programate să înceapă luni, 20 octombrie, și vor afecta circulația în zona dintre Valea Ursului și Vorovești.
16:20
UPDATE VIDEO Sute de persoane au ieșit azi în stradă, în Copou, la Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor” # Ziarul de Iasi
Sute de persoane, majoritatea femei, au ieșit azi în stradă la Iași, la fel ca în majoritatea orașelor mari, pentru a protesta împotriva violenței asupra femeilor.
13:20
După fiasco din urmă cu o lună, se reia concursul de manager pentru Opera din Iași: se mai înscriu toți candidații? # Ziarul de Iasi
După ce a fost anulat prima dată, pentru că niciun candidat nu a obținut o notă suficient de mare ca să ajungă la proba interviului, concursul pentru funcția de manager al Operei din Iași se reia. De data aceasta se poate înscrie și actualul manager interimar, Andrei Fermeșanu, căruia i-a fost respins proiectul de management înainte de a fi evaluat.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Șoferul unui BMW care circula prin Budăi cu luminile stinse și geamurile deschise la maximum riscă să ajungă după gratii # Ziarul de Iasi
Procurorii vor să-l vadă după gratii pe un șofer iertat de judecători. Prins în două rânduri conducând băut și fără permis, el a rămas de fiecare dată în libertate.
04:20
Banii din nimic și iluziile politicienilor. Analiză: cum statul și politicienii profită de expansiunea creditului, iar cetățenii plătesc nota de plată # Ziarul de Iasi
De peste un secol, băncile creează bani „din nimic". Mecanismul se numește rezervă fracționară: depui o sumă într-o banca comercială, iar aceasta poate împrumuta de mai multe ori valoarea depunerii. Astfel, apar bani noi, care nu există în realitate, dar care circulă în economie ca și cum ar fi.
04:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cui revine plata restanțelor la utilități, la vânzarea unui apartament? (I) # Ziarul de Iasi
Ca urmare a numeroaselor și diverselor teme abordate de cititori și speț
04:20
Sălile de fitness de cartier prind viteză la Iași: lanțurile mari vin cu bani, investitori și aparatură de top. Ce jucător vizează extinderea în două comune? # Ziarul de Iasi
Iașul începe să arate o nouă față a pieței de fitness: lanțurile mari, sprijinite de operatori de centre comerciale și fonduri de investiții, încep să se extindă strategic nu doar în oraș, ci și în comunele din județ. Articolul Sălile de fitness de cartier prind viteză la Iași: lanțurile mari vin cu bani, investitori și aparatură de top. Ce jucător vizează extinderea în două comune? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Lucescu 1982 și Lucescu 2025, în balansul timpului; selecționerul de astăzi, plutind deloc ușor pe valurile schimbătoare ale opiniei publice. Articolul Doi Lucești pe două balansoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Echipa de baschet masculin Politehnica Iași dispută astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern. Articolul SPORT – A treia înfrângere din trei meciuri pentru Politehnica Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (IV) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială. Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vremea întunecată, deficitul de vitamina D și afectarea psihică. Sfatul medicului ieșean Mihai Cozmin # Ziarul de Iasi
Vitamina D (D2-Ergocalciferol și D3-Colecalciferol) este o vitamină liposolubilă cu multiple roluri. Susține sănătatea sistemului osos, a sistemului imunitar, are rol în reglarea funcției musculare, ajută la buna funcționare a creierului și are un rol protector împotriva anumitor boli. Prin toate aceste funcții, se consideră mai mult că este un hormon decât o vitamină. Articolul Vremea întunecată, deficitul de vitamina D și afectarea psihică. Sfatul medicului ieșean Mihai Cozmin apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18 octombrie 2025
15:20
Luptă strânsă în instanță pentru terenul de sub biserica catolică din Nicolina. Fiii fostului proprietar cer 1,3 ha în zonă # Ziarul de Iasi
Terenul de sub biserica catolică din Nicolina este cerut înapoi de fiii fostului proprietar. Frații Romeo și Victor Pomponiu afirmă că biserica și blocurile din apropiere au fost construite în grădina părintească. Din aceasta, doar mici parcele au fost retrocedate până acum. Articolul Luptă strânsă în instanță pentru terenul de sub biserica catolică din Nicolina. Fiii fostului proprietar cer 1,3 ha în zonă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Motociclistul portughez Jorge Brandao şi-a pierdut viaţa vineri, într-un tragic accident petrecut în etapa a cincea din Raliul Marocului, a confirmat Federaţia Internaţională de Motociclism printr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Articolul Raliul Marocului: A murit motociclistul portughez Jorge Brandao apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Sunt comentate expresiile latinești familiae minorum gentium, ipsissima verba și transitus per falsum medium, prezente în publicistica eminesciană. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (X) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt” # Ziarul de Iasi
Președintele Donald Trump a declarat, după întâlnirea cu Volodimir Zeleneski, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie și că soluția nu constă în trimiterea de rachete, ci în reluarea negocierilor de pace. „Mii de oameni mor în fiecare săptămână –gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”, a spus liderul american, citat de adevarul.ro. Articolul Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
07:20
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare # Ziarul de Iasi
Deflagrația blocului din Capitală amintește de tragedia petrecută la Iași în vara lui 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu. Articolul Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Iașul, epicentrul național al violențelor grave împotriva femeilor: două crime și opt tentative de omor în 2025. Am depășit chiar și Bucureștiul # Ziarul de Iasi
Conform unei investigații publicate de Snoop.ro, Iașul este județul din România care a avut cele mai multe tentative de omor și crime împotriva femeilor în prima jumătate de an din 2025: două omoruri și opt tentative. Pe locul al doilea în acest top negru este București, cu o crimă și 8 tentative, iar pe trei e Prahova, cu 4 crime și 3 tentative. Articolul Iașul, epicentrul național al violențelor grave împotriva femeilor: două crime și opt tentative de omor în 2025. Am depășit chiar și Bucureștiul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
