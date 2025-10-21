Abordare unică în România și Europa de Est a depresiei, la Brașov. Medicul ATI Cristian Stănescu oferă un tratament revoluționar
BizBrasov.ro, 21 octombrie 2025 04:40
Depresia este una dintre cele mai răspândite și debilitante afecțiuni ale vremurilor noastre, iar România nu face excepție. Estimările arată că până la 4,23% dintre români (aproape 800.000 de persoane) suferă de depresie. Cu toate acestea, conform studiilor europene, doar 1% dintre români declară că au depresie cronică, cea mai mică pondere din UE, semn că stigmatizarea și lipsa [...]
Acum 30 minute
04:50
Condiții suplimentare pentru a deveni prosumator, propuse de un grup de parlamentari. Se impun „reguli de securitate cibernetică” # BizBrasov.ro
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice.
Acum o oră
04:40
Abordare unică în România și Europa de Est a depresiei, la Brașov. Medicul ATI Cristian Stănescu oferă un tratament revoluționar
Depresia este una dintre cele mai răspândite și debilitante afecțiuni ale vremurilor noastre, iar România nu face excepție. Estimările arată că până la 4,23% dintre români (aproape 800.000 de persoane) suferă de depresie. Cu toate acestea, conform studiilor europene, doar 1% dintre români declară că au depresie cronică, cea mai mică pondere din UE, semn că stigmatizarea și lipsa [...]
04:20
Fondul de rulment este o formă de protecție financiară colectivă. Adică, o contribuție echitabilă la buna funcționare a spațiilor comune din bloc. Totuți, cui îi revine această obligație? Uite cine plătește fondul de rulment: chiriașul sau proprietarul. Am analizat legea și am aflat răspunsul. Ce este fondul de rulment Fondul de rulment este o rezervă financiară [...]
Acum 12 ore
18:00
Trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de sâmbătă, 25 spre duminică, 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00. Astfel, ziua de 26 octombrie 2025 va avea 25 de ore. Procesul de trecere la ora de iarnă dă peste cap ritmul de somn și [...]
17:00
Hidroelectrica a încurcat clienții și a trimis greșit o factură. Gafa a fost plătită de companie cu mii de euro # BizBrasov.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a fost amendată cu 5.000 euro. Amenda a fost aplicată în baza regulamentului GDPR de protecție a datelor personale. Totul a plecat în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane, scrie profit.ro. Autoritatea Națională [...]
16:40
Mobexpert inaugurează, joi, cel mai mare magazin din Transilvania la Brașov, în zona hubului comercial Coresi # BizBrasov.ro
Mobexpert inaugurează, joi, cel mai mare magazin din Transilvania la Brașov, în zona hubului comercial Coresi
16:20
Zeci de trenuri ale CFR Călători, cu rute care includ și Brașovul, suspendate din această noapte # BizBrasov.ro
CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, din această noapte, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Suspendările vor continua până la achitarea integrală a datoriilor. CFR recomandă pasagerilor să verifice mersul trenurilor [...]
Acum 24 ore
16:10
Sâmbătă, 25 octombrie 2025 și duminică, 26 octombrie 2025 , de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, publicul este așteptat la cele două reprezentații ale spectacolului cu opera „Tosca” de Giacomo Puccini. Libretul operei a fost creat de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, după drama La Tosca de Victor Sardou. Piesa de teatru a [...]
15:50
„Judecător la judecător nu-și scoate ochii”: Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională # BizBrasov.ro
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie.
15:50
VIDEO Mai mulți oameni ai străzii din Brașov, mutați de pe sub poduri sau de sub cerul liber în adăpostul de noapte de pe strada Panselelor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Primăriei Brașov au continuat acțiunile de identificare a persoanelor fără adăpost și de monitorizare a zonelor cu risc, în colaborare cu Poliția Locală. Astfel, în zona Gemenii – Uzina 2 au fost indentificate mai multe persoane care își făcuseră adăposturi improvizate sub podul de la ieșirea spre Tărlungeni sau chiar sub cerul liber lângă [...]
15:30
Care este situația refugiaților din Ucraina stabiliți în Brașov. Câți și-au găsit de lucru anul acesta, câți își caută de muncă, câți copii merg la școală și ce chirii au fost decontate anul acesta # BizBrasov.ro
Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ultima ședință din acest an a Grupului de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov. „Am creat Grupul de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov în luna iunie 2024, în parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați în România cu scopul promovării unor politici și practici [...]
15:10
SRI: Teoriile conspiraționiste apărute în spațiul public în legătură cu explozia din blocul din București „fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată” # BizBrasov.ro
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora, iar în acest context, Serviciul Român de Informații vine cu mai multe precizări și recomandări
15:10
VIDEO Atenție, șoferi! Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi până la vară # BizBrasov.ro
Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi. Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200). „Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în [...]
15:00
VIDEO Momentul în care o tânără este spulberată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav/ Imagini care vă pot afecta emoțional # BizBrasov.ro
Duminică seara, o tânără, care travera regulamentar pe trecerea de pietoni, a fost lovită în plin de o mașină, pe DN 13, la Rotbav. În imagini se observă că autoturismul circula cu viteză mare. Polițiștii brașoveni cercetează condițiile în care a avut loc accidentul.
14:20
„Moartea domnului Lăzărescu”, proiecție specială la Brașov: Eveniment în prezența actorului Gabriel Spahiu # BizBrasov.ro
„Moartea domnului Lăzărescu”, lungmetrajul regizorului Cristi Puiu, devenit un titlu de patrimoniu cultural, revine în cinematografe la 20 de ani de la lansare, din 24 octombrie, pentru o perioadă limitată. O serie de proiecții speciale dedicate întâlnirilor dintre generații și discuțiilor despre neajunsurile perpetuate ale unui sistem, care nu pune preț pe empatie vor avea [...]
13:40
Ministerul Afacerilor Interne bagă 41 de milioane de lei în centrele de date de la Brașov și București, pentru implementarea cărții electronice de identitate # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne anunţă pe SEAP licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice. Valoarea totală estimată a contractelor este de 40.956.938 lei. Achiziţia face parte din proiectul „D4Eid – Digitalizare pentru promovarea cărţii de identitate electronice”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. [...]
13:00
A început „bătălia” pentru locurile de parcare din zona Florilor – Zizinului. La prima „înfățișare”, 2.400 de lei/an, cea mai mare ofertă # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în cartierul Florilor, după ce în prima săptămână s-au ocupat 302 locuri de parcare din cele 335 de locuri disponibile. Cea mai mare ofertă a fost pentru un loc de parcare de pe str. Zizinului, adjudecat la tariful de 2.400 de lei/an, în procedura din 14 [...]
12:50
Un polițist i-a dat datele de acces în sistemul informatic al penitenciarelor deținutului care a modificat informații și a dat drepturi și vizite intime condamnaților # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunţă că incidentul informatic semnalat în 16 septembrie la Penitenciarul Târgu Jiu, când un hacker a intrat în baza de date a unităţii, s-a produs din cauza unui „cumul de factori”. Astfel, ANP precizează că un poliţist de penitenciare a comunicat, contrar interdicţiilor privind securitatea contului, credenţialele de conectare.
12:40
„Regele mincinoșilor”, la Teatrul Sică Alexandrescu: „Eu fac spectacole pentru întreaga familie, pentru că eu cred că familia merită o poveste” # BizBrasov.ro
Mâine, 21 octombrie, ora 11.00, la Teatrul Sică Alexandrescu va avea loc spectacolul „Regele mincinoșilor”, în regia lui Geo Balint. „Eu fac spectacole pentru întreaga familie, pentru că eu cred că familia merită o poveste” a transmis Geo Balint, regizor. Ce se întâmplă atunci când un Rege își clădește o întreagă lume pe baza minciunilor? [...]
12:10
Vremea secetoasă îi lasă pe români fără cartofi. Producător din Covasna: „La nivel de ţară vom avea sigur o scădere de 20-25%. Sămânţă există, dar lipseşte apa” # BizBrasov.ro
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor [...]
12:00
Coral Impex va derula o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la vegetația din Brașov # BizBrasov.ro
În perioada 23–31 octombrie 2025, în municipiul Brașov, va fi derulată o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la arbori, trandafiri și buxus (gard viu), anunță firma Coral Impex SRL – prestatorul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în baza contractului încheiat cu Primăria Brașov. Intervențiile sunt programate astfel: tratamentele la [...]
11:50
Propunere legislativă inițiată de către un deputat din Brașov pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la locurile de parcare # BizBrasov.ro
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a inițiat o propunere legislativă care vizează îmbunătățirea accesului la locurile de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Inițiativa urmărește adaptarea legislației naționale la realitățile din teren și alinierea României la standardele europene în materie de accesibilitate și incluziune socială. „Scopul acestei propuneri este de a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor [...]
11:40
Când arta întâlnește tehnologia: cursuri gratuite care pregătesc creatorii pentru un viitor AI-driven # BizBrasov.ro
Technological Empowerment in Creative Arts lansează în această toamnă o mini-serie de cursuri gratuite la intersecția dintre tehnologie și artă, dezvoltate în parteneriat cu Iceberg Plus (România), FabLab Bosnia & Herzegovina, Polyhedra Maker Space Serbia și Nod makerspace București. Programul combină formate online — accesibile și concentrate — cu ateliere offline, hands-on la Nod makerspace, pentru lucru direct pe proiecte. Pentru makeri, designeri și artiști-tech [...]
11:30
-4,1 grade la Brașov, -5,3 la Sfântu Gheorghe și -6.4 la Întorsura Buzăului, în această dimineață # BizBrasov.ro
A fost o noapte neobișnuit de friguroasă pentru această perioadă în zona Brașovului, unde temperatura a scăzut până la -4,1 grade Celsius.
11:20
O nouă săptămână muzicală la Filarmonica Brașov aduce pe scena Sălii Mari două evenimente de excepție, care vor transforma mijlocul lunii octombrie într-o adevărată celebrare a muzicii clasice și a virtuozității. Joi, 23 octombrie, de la ora 19:00, orchestra Filarmonicii Brașov va fi condusă de maestrul Cristian Oroșanu, într-un concert care promite o seară de [...]
10:50
Festivalul Culmea, la Brașov: Filme și educație de mediu pentru toate vârstele/ Programul complet # BizBrasov.ro
Echipa CULMEA: Film și Educație de Mediu invită brașovenii la Cinema Modern, pentru a treia ediție a festivalului dedicat copiilor care iubesc natura și viețuitoarele mari și mici. De miercuri până vineri, programul de peste zi vine în întâmpinarea cadrelor didactice, cu proiecții de film pentru copii de la grădiniță până la gimnaziu. Seara este [...]
10:30
Coloană de kilometri pe DN 11, din cauza unui TIR defect. Două linii metropolitane RATBV au întârzieri semnificative # BizBrasov.ro
Din cauza unui autotren blocat sub podul din zona intersecției Centurii ocolitoare Brașov cu DN 11, în zonă, pe sensul spre Brașov, s-a format o coloană care se întinde pe mai mulți kilometri. RATBV informează că, în aceste condiții, autobuzele de pe liniile metropolitane 511 (Hărman – Podu Olt) și 520 (Prejmer – Lunca Câlnicului) [...]
09:40
Adio tocăniță de ghebe pentru mai multe familii de brașoveni. Polițiștii locali au confiscat materia primă, după o razie în Piața Dacia # BizBrasov.ro
Polițiștii locali din Brașov s-au mobilizat sâmbătă și au desfășurat mai multe acțiuni menite să asigure ordinea publică și să prevină faptele antisociale.
09:30
Zece oferte pentru construcția unui nou pod pe drumul dintre Brașov și Budila. Lucrările au o valoare de 5,85 milioane de lei # BizBrasov.ro
După ce structura actualului pod peste pârâul Zizin, care asigură circulaţia autovehiculelor şi pietonilor între localitatea Budila şi municipiul Braşov a fost grav afectată de calamități, administrația județeană a realizat o expertiză a stării sale tehnice, în urma căreia a rezultat necesitatea unei construcții noi. La procedura de achiziție privind „Proiect Tehnic și Execuţie Pod [...]
05:50
Ursus investește 12,55 milioane de euro într-o nouă secție de fermentare a berii la Brașov # BizBrasov.ro
Ursus continuă investițiile în modernizarea și retehnologizarea fabricii de bere de la Brașov. În prezent, este în curs de obținere a autorizațiilor pentru instalarea unei noui secții de fermentare bere în tancuri verticale cilindro-conice (CCT-uri). Această investiție are ca scop ȋnlocuirea actualei secţii de fermentare şi maturare a berii ȋn vase orizontale. Investiția este estimată [...]
05:40
Făgărașul plătește 15.800 lei/kilometru pentru a marca parțial DN 1 pe tronsonul care traversează orașul # BizBrasov.ro
După refacerea infrastructurii rutiere din Făgăraș, o problemă pentru traficul auto și pietonal pe secțiunea din DN 1 care traversează orașul au rămas marcajele. Acestea au fost trasate doar provizoriu pe zonele reasfaltate, astfel că s-au șters, lucru ce pune în pericol siguranța rutieră. Primăria va rezolva cel puțin parțial problema, după ce a semnat [...]
05:40
270.000 de lei pentru documentațiile tehnice necesare reabilitării liceului din Predeal # BizBrasov.ro
Primăria Predeal a semnat un contract pentru elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea si modernizarea Liceului Mihail Săulescu. Valoarea contractului pentru aceste documentații tehnice este de 270.000 de lei, iar firma cu care a fost semnat contractul este Carpat Rail din Cluj. Conform anunțului de licitație, plata va fi realizată în [...]
05:30
„Dacă observați simptome precum uitarea frecventă, oboseala, slăbiciunea sau furnicături la mâini și picioare, ar putea fi semnul lipsei din corp a unei vitamine esențiale”, spun medicii # BizBrasov.ro
O deficiență de vitamina B12 poate provoca probleme serioase de sănătate, avertizează specialiștii. Printre acestea se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.
Ieri
05:10
Vrei număr de înmatriculare „șmecher” în România? Licitație cu preț de pornire de 500 de euro # BizBrasov.ro
Șoferii români ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, potrivit unui proiect depus în parlament de deputatul Lucian Mușat.
04:40
Deși ar trebui să iasă curate și parfumate, hainele spălate pot păstra un miros neplăcut din mai multe motive, care țin atât de starea mașinii de spălat, cât și de felul în care sunt spălate și uscate. Cea mai frecventă cauză care dă hainelor un miros neplăcut după spălare este, de fapt, mașina de spălat în sine. În [...]
04:20
Revizia tehnică a centralei termice trebuie efectuată o dată la doi ani, conform reglementărilor ISCIR. De asemenea, sunt obligatorii verificarea periodică a instalației de gaze la doi ani și revizia completă a instalației de gaze la zece ani, sau în cazuri speciale cum ar fi o perioadă mai mare de 6 luni de neutilizare sau [...]
19 octombrie 2025
20:30
Femeie accidentată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav. Traficul pe DN 13 este, momentan, blocat # BizBrasov.ro
Femeie accidentată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav. Traficul pe DN 13 este, momentan, blocat
18:40
Trafic blocat pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu, din cauza unui accident rutier # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Brașov intervin la un accident, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu. „În accident au fost implicate doua autovehicule, iar în urma producerii, o persoană ocupantă într-unul dintre autovehicule a suferit leziuni corporale, pentru care se acordă sprijin de specialitate. [...]
16:20
FOTO VIDEO Aglomerație la telecabina Tâmpa, care s-a redeschis astăzi: Este singura din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte # BizBrasov.ro
A fost aglomerație la telecabina Tâmpa, care s-a redeschis, astăzi, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi, este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate [...]
14:40
Două exemplare de râs african, descoperite în locuința unui bărbat: Autoritățile au deschis o anchetă # BizBrasov.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe. În urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un mascul şi o femelă, ambii mai tineri de un an, pentru care proprietarul [...]
13:20
Șofer băut, „alergat” de polițiști, la Săcele. Bărbatul nu a oprit mașina la semnalale agenților # BizBrasov.ro
Sâmbătă, în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au efectuat semnal de oprire, pentru control, unui autoturism, care circula pe strada Lămâiței. „Conducătorul vehiculului nu a respectat indicațiile polițiștilor și a încercat să se sustragă controlului, însă a fost prins în scurt timp. După ce polițiștii au stabilit identitatea acestuia, fiind vorba [...]
13:10
Și-a descărcat nervii, lovind cu piciorul o mașină: Bărbatul din Victoria a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au fost sesizați cu privire la faptul că unui autoturism, parcat pe strada Stadionului, din orașul Victoria, i-ar fi fost provocate distrugeri. „În baza sesizării primite, polițiștii au efectuat investigații specifice, care au dus la identificarea unui bărbat, bănuit că ar fi lovit cu piciorul în autoturismul parcat și [...]
12:30
FOTO O nouă hartă a Munților Bucegi, disponibilă pentru cei care vor să descopere frumusețea acestei arii protejate: Unde va fi distribuită # BizBrasov.ro
Administrația Parcului Natural Bucegi a realizat o hartă actualizată a Munților Bucegi, un instrument util pentru toți cei care iubesc natura
11:30
Marile orașe din România intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. An de an, targurile de Crăciun devin puncte de atracție culturală și turistică. Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii începând cu data de 30 noiembrie. [...]
11:00
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică este vânt puternic în zonele montane ale Carpaților Meridionali. Meteorologii au emis avertizări de tipul cod galben de vânt, în intrevalul orar 09.00-15.00. Sunt vizate zonele montane aflate la peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Conform avertizării este vorba despre intensificări ale vântului [...]
10:20
FOTO O femeie de 29 de ani a murit, după ce a căzut 250 de metri într-o râpă, în Munții Piatra Craiului. Intervenția, care a durat 10 ore, a fost extrem de dificilă pentru salvamontiștii din Zărnești # BizBrasov.ro
Sâmbătă, în jurul orei 13:30, salvamontiștii din Zărnești au primit un apel, prin care erau anunțați că o femeie de 29 de ani a alunecat într-o râpă, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului. „În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în care se aflau cei trei turiști din grupul din care [...]
09:50
O analiză realizată de FinEco24News, arată că prețurile utilităților au urcat în marș forțat în ultima perioadă. Capitala, București, cu 186 USD cost al utilităților, ar fi undeva pe locul 28, la egalitate cu Barcelona și imediat după Madrid. Deasupra Madridului ar fi însă Constanța, cu 187 USD pe lună. Brașovul, cu 175 USD pe [...]
09:20
Orionide, stelele căzătoare din octombrie: Când pot fi observate și cum explică specialiștii fenomenul astronomic # BizBrasov.ro
În fiecare an, în luna octombrie, cerul este traversat de meteori proveniți din curentul cunoscut sub numele de Orionide. În 2025, punctul maxim al fenomenului va avea loc între 21 și 22 octombrie, oferind observatorilor oportunitatea de a vedea până la 15 meteori pe oră. În fiecare an există câțiva curenți de meteori deosebit de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Două victime, în urma unui accident petrecut în Brașov: Un bărbat va fi trasportat la spital, iar un copil a ajuns la Spitalul de Pediatrie # BizBrasov.ro
Un accident rutier, în care au fost implicate două mașini, a avut loc în această după-amiază, la intersecția străzilor Avram Iancu cu Nicopole. „În urma evenimentului au rezultat 2 victime. Un adult este evaluat medical la fața locului, iar un copil a fost transportat de către tatăl său la Spitalul de Pediatrie Brașov . La [...]
16:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați despre faptul că GUNEA MARIANA, în vârstă de 47 de ani, ar fi plecat voluntar de la adresa de reședință, din municipiul Codlea, județul Brașov, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orelor 17.00 [...]
