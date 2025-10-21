Horoscop 21 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Cancan.ro, 21 octombrie 2025 05:10
Horoscop 21 octombrie 2025. O zodie are parte de momente tensionate la job, alta este cu mintea departe, iar alta pune lucrurile în mișcare! Berbec Oamenii contează pe tine, fie că îți dai seama sau […]
Acum o oră
05:10
Acum 6 ore
23:50
Mara Bănică, ținta unui admirator obsedat. Șapte ani de coșmar și o luptă care nu s-a încheiat! Detalii incredibile din dosarul ținut SECRET # Cancan.ro
Mara Bănică nu are parte de liniște, nici după șapte ani de când a fost terorizată de bărbatul care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru ea. După mai multe episoade care ar putea cu ușurință […]
23:50
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache # Cancan.ro
Pe social media au apărut multe speculații cu privire la o legătură între avocata Vasilica Enache, proprietara apartamentului în care a avut loc catastrofala explozie din Rahova, și motivul deflgrației. Deși primele ipoteze indică o […]
23:50
Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… Gigi Becali, inspecție serioasă la biserica monumentală din Pipera! # Cancan.ro
Gigi Becali nu lasă nimic la voia întâmplării și are grijă ca totul să iasă fără cusur, iar aici ne referim la biserica pe care o construiește de câțiva ani în Pipera. Nu aveți cum […]
23:50
Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul poate-l ratai, dar pe ei n-aveai nicio șansă # Cancan.ro
Radu Siffredi și Oana Matache lovesc din nou, în stilul caracteristic! Doar nu vă așteptați la altceva de la unul dintre cele mai nonconformiste cupluri de la noi. CANCAN.RO are și de data aceasta imagini […]
23:50
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!” # Cancan.ro
Emily Burghelea a ales numele pentru noua membră a familiei! Ce semnificație profundă are și ce înseamnă pentru cei doi părinți! Emily și Andrei trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viață. După o […]
Acum 8 ore
23:10
Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!” # Cancan.ro
Alina și Ilan Laufer, decizie neobișnuită după venirea pe lume a fetiței lor. De ce nu va fi botezată micuța Eden! Iată ce decizie au luat cei doi părinți! La doar o lună după ce […]
22:20
Autoritățile sunt în ALERTĂ, după ce a apărut o nouă ipoteză în cazul exploziei din Rahova. Nu ar fi fost vorba despre o eroare umană! # Cancan.ro
Ipoteză nouă în cazul exploziei din Rahova. Ancheta se concentrează pe o posibilă conductă avariată, nu pe o eroare umană. Iată despre ce ar fi vorba! Autoritățile sunt din nou în alertă, după ce au […]
22:20
Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite: ”Sunt dezgustată! Poate se sesisează cineva” # Cancan.ro
Amalia Bellantoni, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, este în mijlocul unui scandal monstru, în timp ce renumitul ei restaurant e pe punctul de a fi călcat de Direcția pentru Protecția Animalelor. Influencerița Hype […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Cancan.ro
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 12 ore
21:40
Fiul fondatorului Mango, investigat după moartea tatălui său. Ce au descoperit anchetatorii, la aproape un an de la decesul lui Isak Andic # Cancan.ro
Fiul fondatorului Mango, investigat după moartea misterioasă a tatălui său pe munte. Iată cum autoritățile au ajuns la o nouă ipoteză! Isak Andic s-a născut în Istanbul și a emigrat în Spania în adolescență. A […]
21:00
A fost emis mesaj RO-Alert în Capitală! Elena, o fetiță de 9 ani, a dispărut fără urmă: cine o vede, să sune imediat la 112 # Cancan.ro
Este alertă de dispariție în București! Autortiățile române solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei Danciu Nicola Elena (9 ani), care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul 2, în cursul zilei de azi. Luni, 20 […]
20:50
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt cazate în hotelurile din Capitală # Cancan.ro
Primele familii afectate de explozia din Rahova au fost relocate în apartamente sigure, în timp ce autoritățile continuă sprijinul pentru victime. Tragedia din Sectorul 5 al Capitalei a adus mai multe persoane în fața unui […]
20:20
Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre documente și plăți” # Cancan.ro
Fosta antrenoare de la CSM București, a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost reținută de poliție pe aeroportul din Istanbul, Turcia. Helle Thomsen a fost la un pas să piardă avionul. Ce […]
20:20
Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara” # Cancan.ro
Dana Rogoz a fost convocată în urmă cu câteva luni la filmările celui de-al doilea sezon al serialului “Groapa”, care are premiera pe platforma Voyo din 23 octombrie. După o pauză de 2 ani, actrița […]
20:00
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci # Cancan.ro
Este doliu în lumea sportului! Portarul senegalez Cheikh Touré a murit după ce a fost victima unei escrocherii în Ghana. Fotbalul african este zguduit de o veste cutremurătoare. Cheikh Touré, un tânăr portar senegalez în […]
19:40
Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani de mamă # Cancan.ro
Este tragedie într-o familie de români! Ana Monteanu (52 de ani) badantă în Udine, nordul Italiei, a fost găsită fără viață în casa în bătrânei pe care o îngrijea. Moartea suspectă a româncei a îngrozit […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:30
Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe” # Cancan.ro
Jorge este în culmea fericirii! Familia sa s-a mărit cu o fetiță și totul a fost distribuit pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj a transmis artistul! Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi o veste […]
19:10
Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele imagini de la nunta cu 100 de invitați | EXCLUSIV # Cancan.ro
Gheorghe Ifrim sau “primarul Vasile” după numele celebrului personaj din “Las Fierbinți”, serialul de comedie de la Pro TV, este cunoscut pentru discreția de care a dat dovadă în ceea ce privește viața lui dincolo […]
19:00
O explozie de proporții s-a produs astăzi, 20 octombrie, la o rafinărie din Ploiești, fără a fi urmată de un incendiu. În urma acestui incident, un bărbat a a fost transportat de urgență la spital […]
18:30
Alimentul-minune adus de Ceaușescu din China care poate preveni cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Are o substanță numită daizeină” # Cancan.ro
Alimentul care poate preveni cancerul! Dr. Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, a făcut dezvăluiri neașteptate despre această leguminoasă care te poate face să te simți mult mai bine. Soia, considerată […]
18:10
Ce decizie s-a luat în cazul blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare. Soluția găsită de specialiști # Cancan.ro
După explozia din Rahova – care a avut loc vineri, 17 octombrie, autoritățile au luat în considerare varianta de a demola clădirea afectată. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit despre soarta blocului de […]
17:40
Eva Măruță revine pe micile ecrane! Când va avea loc premiera noului film în care va apărea fiica prezentatorului de la PRO TV # Cancan.ro
Filmul „Tati Part Time” a fost un adevărat succes, care a ținut publicul cu sufletul la gură. Acum, echipe revine cu o continuare mult-așteptată. „Tati Full Time” promită să aducă, din nou, zâmbete și emoții […]
17:40
Povestea fabuloasă de dragoste a lui Mircea Bravo! Old school pe bune: „Un pahar de prosecco…” şi i-a pus inelul pe deget în mai puţin de un an! # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mircea Bravo vorbeşte despre noul său film, „Vecina”, şi spune cum a reuşit să scape de femeia care l-a terorizat ani buni. Actorul dezvăluie cum a scăpat de […]
17:20
Vești noi pentru fanii fotbalului românesc! Florin Prunea se alătură noului show de aventură al PRO TV: „Desafio”, producția care va înlocui Survivor. Iată câți bani a primit sportivul! Grila de programe a PRO TV […]
17:00
Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt # Cancan.ro
Vești bune pentru acești pensionari! Seniorii cu venituri mici vor primi în decembrie o nouă primă de sprijin din partea statului. Iată despre ce este vorba! Măsura vizează aproximativ 4,6 milioane de persoane aflate în […]
16:50
Unul dintre supraviețuitorii exploziei din Rahova face dezvăluiri tulburătoare: ”Am crezut că e război!” # Cancan.ro
Au trecut 4 zile de la nenorocirea din Rahova. Un bloc de locuințe a fost distrus din cauza exploziei care a curmat trei vieți. Unul dintre supraviețuitori își aduce aminte cu groază de clipele în […]
16:50
Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi cei care vor să lucreze la clinica lui Tuncay Ozturk # Cancan.ro
Fostul soț al Andreei Marin vrea să-și consolideze afacerea pe care o are în domeniul medical. Tuncay Ozturk își mărește echipa și a publicat anunțuri de angajare pe site-urile de profil. Fizioterapeutul turc mizează mult […]
Acum 24 ore
16:40
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, comportament BIZAR după nuntă. Gesturile celor doi i-au făcut pe fani să-și dea coate | EXCLUSIV # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit acum câteva săptămâni, la scurt timp după ce mama vedetei s-a stins din viață. Într-un cadru restrâns și decent, cei doi au făcut doar cununia civilă, fără petrecere, […]
16:30
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut ”chirie” elevilor săi pentru locul din bancă: ”Dacă vreți să fiți în clasa mea, trebuie să plătiți” # Cancan.ro
O tânără învățătoare a atras atenția în mediul online după ce le-a cerut “chirie” elevilor săi pentru a participa la orele acesteia. Aceasta a vrut să-i învețe pe cei mici ce înseamnă responsabilitatea, cum să […]
16:10
Firma acuzată că a rupt sigiliul în blocul groazei, din Rahova, are sediu în ”ascunzătoarea evazioniștilor”. Detalii de ultimă oră! |EXCLUSIV # Cancan.ro
În urma unui război al declarațiilor între locatarii blocului în care a avut loc explozia din Rahova și firma privată care a negat că ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz, ca urmare a unei […]
15:50
15:40
Valerie Lungu și iubitul, situație disperată din cauza unei neînțelegeri! Casa visurilor s-a transformat în coșmar: „Ne-a lăsat baltă!” # Cancan.ro
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au […]
15:40
CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Discuția dintre două prietene te va face să râzi cu gura până la urechi. Este momentul să pui totul pe pauză și să citești gluma zilei. Spor […]
15:30
Este alertă de dispariție în România! Topală Alin Cornel a plecat de la domiciliul său din Timișoara și nu a mai revenit. Bărbatul de 34 de ani a fost văzut ultima dată în urmă cu […]
15:30
Cântăreața din România, dezvăluiri tulburătoare despre dezastrul după explozia din Rahova: ”Era ca un film de groază!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
O dimineață obișnuită s-a transformat într-un adevărat film de groază pentru sute de locuitori din Rahova, vineri, 17 octombrie, când o deflagrație violentă a bubuit efectiv un bloc, explozie provocată de scurgeri de gaze, potrivit […]
15:20
Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 45 de ani din America, a arătat tuturor că inteligența artificială poate fi considerată, uneori, o sursă de mare noroc. Aceasta i-a cerut lui ChatGPT câteva numere pentru a juca […]
15:10
Influencerița din România a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, dar nimeni nu știe cine este tatăl copilului # Cancan.ro
Maria Vigheciu se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Influencerița și-a surprins comunitatea de pe o rețea de socializare cu anunțul, mai ales în contextul în care nu și-a exprimat dorința de a […]
14:40
Gina Pistol a răspuns la marea întrebare! Care e cheful ei preferat: Bontea, Scărlătescu sau Dumitrescu? # Cancan.ro
Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea formează de ani de zile o echipa unită. Aceștia au lucrat ani buni împreună la Chefi la Cuțite, iar formula de patru nu s-a destrămat nici […]
14:00
EXCLUSIV DINAMO și EXCLUSIV RAPID, ediție specială după derby cu Marius Niculae și Mihai Iosif # Cancan.ro
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid va fi comentat, luni, de la ora 18, într-o ediție specială dedicată partidei de pe Arena Națională. Pentru prima oară, producțiile săptămânale dedicate fanilor dinamoviști și giuleșteni de la ProSport, […]
14:00
Motivul REAL pentru care Bianca și Cornel Păsat au divorțat după 14 ani. Fosta soție a liderului Flamingo Boys a spus-o în direct, la TV! # Cancan.ro
După o poveste de iubire care a durat 23 de ani și o căsnicie de 14 ani, Bianca Păsat a hotărât să părăsească locuința conjugală. Aceasta a fost invitată într-o emisiune televizată și a povestit […]
13:10
Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din picioare! # Cancan.ro
Un cercetător de la Harvard a atras atenția tuturor, după ce a făcut un experiment inedit pe propria sănătate. Bărbatul a consumat într-o singură lună, nu mai puțin de 720 de ouă, iar rezultatele analizelor […]
13:10
Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie” # Cancan.ro
În această dimineață, 20 octombrie, un nou cutremur a avut loc în România. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în Muntenia, Brăila și a fost unul ciudat. Localnicii […]
12:40
O influenceriță de doar 30 de ani a murit după ce a ales să nască acasă. Cum s-a produs tragedia: ”Nu s-a mai putut face nimic” # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o tânără influenceriță. Aceasta s-a stins din viață imediat după ce a adus pe lume primul său copil. Tânăra și-a dorit să nască acasă, însă au apărut unele complicații. Femeia a fost […]
12:30
Ce scrie pe foaia pe care a semnat-o soțul Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut: ”N-am mai gândit! Puneți-vă în situația mea” # Cancan.ro
După moartea Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani, care a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța, au ieșit la iveală informații halucinante. A apărut documentul pe care soțul […]
11:40
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc # Cancan.ro
Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, a fost trimisă luni în judecată de procurorii DNA, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit unui comunicat DNA, aceasta a fost acuzată că […]
11:40
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să fie închis! Ce a constatat Ministerul Sănătății în urma controalelor # Cancan.ro
Cazul Mădălinei, tânăra în vârstă de doar 29 de ani care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța, a cutremurat pe toată lumea. Femeia din Giurgiu s-a stins, în urma ei […]
11:00
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie # Cancan.ro
Caz cutremurător în județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a ucis partenera de viață, i-a aruncat trupul neînsuflețit într-o fântână și apoi s-a sinucis. Unul dintre copiii celor doi a făcut […]
10:40
Ce pensie alimentară va plăti Cristi Tănase pentru fetița lui. Decizia magistraților vine după o perioadă tensionată pentru fostul internațional # Cancan.ro
Cristi Tănase, fostul fotbalist de la FCSB, a trecut printr-o perioadă extrem de grea pe plan personal, după ce în luna mai a anului trecut, soția sa, Maria Adina, l-a reclamat la poliție pentru presupuse […]
