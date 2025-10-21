Thyssenkrupp a listat la bursa din Frankfurt divizia de nave de război TKMS, profitând de boomul apărării europene

20:40

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament, să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate şi, din păcate, în ultimul timp au tot fost astfel de teme. El a mai spus că a început un proces de reflexie şi s-a întâlnit cu mulţi oameni din zona de justiţie şi voa ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie.