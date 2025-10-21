Laurent Binet:„Văd lumea ca pe un tren care se îndreaptă în plină viteză spre un zid”
Jurnalul.ro, 21 octombrie 2025 06:10
Laurent Binet este un scriitor francez care a crescut și s-a maturizat citindu-i pe Ionesco și pe Cioran, pe Camus și pe Marx. Muzician (pentru a-i ține isonul propriului fiu) și fost profesor, trăiește de ani buni din scris și vede România ca pe un avanpost între lumea latină și cea slavă.
• • •
Acum 15 minute
06:30
Dacă cineva ar fi spus la începutul sezonului că FC Botoșani va fi lider în Liga 1 după zece etape ar fi fost trimis urgent la un control de rutină — nu medical, ci de realism.
Acum o oră
06:10
Acum 6 ore
01:10
„Valsuri Celebre” – o seară de grație și rafinament muzical cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Daniela Bucşan # Jurnalul.ro
Stagiunea Musical Extravaganza, coordonată de tenorul Ştefan von Korch, a adus publicului o veritabilă sărbătoare a eleganței muzicii prin concertul „Valsuri Celebre,” pe 15 octombrie la Sala Dalles .
00:50
EUNIC România își exprimă regretul profund față de dispariția neașteptată a marelui muzician și compozitor Mircea Tiberian, una dintre cele mai importante și influente personalități ale jazzului românesc și europene.
Acum 8 ore
00:30
Luna în Scorpion aduce determinare, curaj și intuiția care transformă intențiile în bani și abundență.
00:10
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un șir sinistru # Jurnalul.ro
Coincidență sinistră. Aproape ciclic, la o medie de nouă luni după alegerea unui nou președinte al României sau după realegerea unui președinte pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, are loc câte o tragedie de proporții.
20 octombrie 2025
23:50
Un medicament revoluționar reduce tumorile pulmonare: 77% dintre pacienți au avut rezultate pozitive # Jurnalul.ro
Un nou medicament experimental, zongertinib, are rezultate spectaculoase în tratarea cancerului pulmonar avansat cu mutație genetică HER2, potrivit unui studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO) din Berlin.
23:20
Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Petre Lăzăroiu, a vorbit deschis despre pensia sa, dezvăluind cât primește după încheierea mandatului.
23:20
O femeie în vârstă de 45 de ani din comuna Babăița, județul Teleorman, a sunat la 112 și a spus că se află într-o zonă împădurită din apropierea Piteștiului, dar nu cunoaște exact locația, pentru că s-a rătăcit și simte că este în pericol. În realitate, era acasă, așa că a primit amendă.
23:10
Una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România a împărtășit o veste emoționantă. Artista are 79 de ani iar în luna decembrie va veni pe lume primul ei strănepot.
22:50
Marea Britanie este pregătită să cheltuiască „mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru pregătirea unei posibile desfășurări de trupe în Ucraina. Declarația a fost făcută luni de secretarul apărării, John Healey, într-o conferință de presă.
22:50
A 19-a ediție a Programului Fidelis, desfãșuratã în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totalã de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.
22:50
Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-0, în etapa 13 din Superliga de fotbal. Lovitură pe „Ilie Oană”: gazdele câștigă primul meci acasă în acest sezon. Ardelenii, în derivă.
Acum 12 ore
22:40
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că decizia privind numirea unui șef civil la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) va fi luată „la un moment dat”, după consultări cu majoritatea parlamentară, precizând că discuțiile sunt deja în desfășurare.
22:30
Pe 21 octombrie 2025, trei zodii primesc un val neașteptat de noroc și energie pozitivă. Luna se află în Scorpion, aducând intensitate, curaj și oportunități de transformare.
22:20
Cablul dintre cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona nu respecta standardele.
22:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că un proces „umilitor” trebuie să înceteze: acela al reverificării persoanelor cu amputații. În schimb, psoriazisul va fi scos din criteriile de dizabilitate din România.
22:20
Armata Română, într-o nouă eră: programele „Tanc principal de luptă” și soldați voluntari, aprobate # Jurnalul.ro
Comisiile reunite pentru apărare din Parlament au aprobat luni inițierea programului „Tanc principal de luptă”, evaluat la peste 6,9 miliarde de euro. Totodată, MApN introduce conceptul de „soldat voluntar în termen”, pentru formarea unei rezerve militare pe bază de voluntariat.
22:10
Succes românesc în Polonia: producția TNB „Mary Stuart”, apreciată la Festivalul Internațional de Teatru din Kielce # Jurnalul.ro
Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a înregistrat un succes notabil la Festivalul Internațional de Teatru din Kielce (Polonia), unde a prezentat spectacolul „Mary Stuart”, în regia lui Andrei Șerban.
22:10
Autoritățile din Praga au decis să interzică închirierea trotinetelor electrice începând cu luna ianuarie 2026.
21:50
După ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților, fostul premier Victor Ponta a reacționat, avertizând că România traversează „o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și o criză instituțională”.
21:40
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliție organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 30 noiembrie, subliniind că partidele din alianță trebuie să respecte înțelegerile politice și că „nimeni nu este ținut cu forța în coaliție”.
21:30
CFR SA a anunțat că, începând de marți, 21 octombrie 2025, mai multe trenuri operate de CFR Călători vor fi suspendate temporar.
21:20
Ciucu propune referendum odată cu alegerile, după decizia CCR privind pensiile magistraților # Jurnalul.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu reacționează după decizia Curții Constituționale care a blocat reforma pensiilor magistraților și cere organizarea unui referendum național pentru ca cetățenii să se pronunțe direct asupra eliminării privilegiilor din sistemul public.
21:10
Uniunea Europeană confirmă interdicția importului de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027 # Jurnalul.ro
Interdicția de a importa gaz natural rusesc în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei la Luxemburg.
21:00
Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert după ce o fetiță de 9 ani a dispărut luni din Sector 2, București. Copilul, cu păr șaten și ochi verzi căprui, purta tricou roșu, geacă de blugi albastru și pantaloni trening cu dungi roz. Orice informație se poate transmite la 112.
20:50
Premierul Bolojan reacționează și nu demisionează: Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților. „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, afirmă el.
20:40
Circulația rutieră s-a închis, de luni, pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), din cauza condițiilor de iarnă.
20:20
Președintele Nicușor Dan a recunoscut că își dorește al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Este devreme, dar în principiu îmi doresc”, a spus președintele explicând că pentru a face reformă este nevoie de timp.
20:10
Luna Nouă în Balanță va avea loc pe 21octombrie 2025 și aduce o schimbare în relațiile noastre.
19:40
Acționarii Transgaz au câștigat 11% pentru pachete deținute după ce compania a anunțat oficial finalizarea conductelor strategice Neptun Deep și Mintia # Jurnalul.ro
Anunțul operatorului național de sistem și transport a gazelor naturale a dus la o creștere de aproximativ 11% a prețului acțiunilor, de joi după-amiază, ziua informării, până luni la prânz. Finalizarea a două proiecte strategice ale Transgaz, care a dus la majorarea limitelor de funcționare a sistemului de transport al gazelor naturale, a crescut și interesul investitorilor de la Bursa de Valori București.
19:40
Nicușor Dan: Sunt convins că anul acesta vom avea o nou prevedere legală care să treacă de CCR # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni seara că „este convins că anul acesta vom avea o nou prevedere legală care să treacă de CCR”. Șeful statului s-a referit la modificarea privind pensiile speciale, respinsă luni de CCR.
19:20
Primul anunț oficial al CCR: Legea pensiilor de serviciu, neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM # Jurnalul.ro
Lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție, anunță CCR după ce a respins reforma pensiilor magistraților.
19:10
Cum să îți îmbunătățești relația rapid. 4 ritualuri de un minut care îți hrănește dragostea # Jurnalul.ro
Când ne gândim la ce face o relație specială, evenimentele importante ne atrag atenția. Dar ceea ce hrănește dragostea constant sunt ritualurile mici, repetate, care liniștesc partenerul: „Te văd. Contezi pentru mine.”
18:50
Medicul chirurg Mihail Pautov a explicat cele mai importante reguli pentru slăbit dar și cum să ne menținem greutatea corporală optimă pe termen lung.
18:40
Patru familii afectate de explozia din Rahova au fost mutate în locuințe complet utilate iar alte 111 persoane sunt cazate în unități hoteliere # Jurnalul.ro
Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, iar alte 111 persoane sunt cazate în unități hoteliere, a anunțat luni primarul general interimar Stelian Bujduveanu.
18:20
Sesizarea CCR privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv, admisă # Jurnalul.ro
Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv
18:10
Grindeanu, după decizia CCR: Grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ce CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu, că va propune formarea unui grup de lucru la nivel de coaliție.
17:50
„În timp ce milioane de oameni muncesc toată viața, alții se pot pensiona la o vârstă fragedă - cu beneficii separate!”, transmite liderul UDMR. Kelemen Hunor susține că „Epoca privilegiilor trebuie să ia sfârșit”.
Acum 24 ore
17:40
Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, susține președintele Nicușor Dan: „va fi redactat un nou text legislativ”.
17:20
„Sunt revoltat. Am sperat totuși că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituțională să există o schimbare în abordare”, susține, după decizia CCR, consilierul prezidențial Ludovic Orban.
17:00
Marinescu evită să spună dacă Bolojan ar trebui să demisioneze după eșecul legii pensiilor speciale # Jurnalul.ro
Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după ce Curtea Constituțională a respins proiectul pensiilor magistraților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, evită un răspuns clar. Ministrul declară că decizia CCR trebuie privită „în cheia funcționării statului de drept”.
16:50
Reacția premierului la decizia CCR. Ce spune Ilie Bolojan despre respingerea legii pensiilor magistraților # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan va oferi o reacție la decizia CCR după ce Curtea Constituțională va emite un comunicat, anunță reprezentanții Guvernului.
16:50
Imagini care spun povești: diseară, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului # Jurnalul.ro
Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență
16:40
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influență asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.
16:30
Indiferent de mărimea companiei, clienții tăi pornesc rar la drum fără să caute informații pe Google.
16:20
După succesul primului volum al seriei – „100 de locuri ale culturii generale”, care a invitat cititorii într-o călătorie prin spațiile simbolice ale civilizației, Éric Cobast ne propune acum o nouă etapă a explorării culturii generale: lumea cuvintelor.
16:20
Curtea Constituțională s-a pronunțat, luni, 20 octombrie 2025, asupra constituționalității noii Legi a pensiilor magistraților, în urma sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție.
16:20
România caută soluții pentru siguranța energetică: Ministrul Energiei: Avem nevoie de centralele pe cărbune pentru a trece iarna # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează, luni, că România trebuie să folosească toate resursele disponibile pentru a evita problemele din această iarnă. Potrivit ministrului, este „imperios necesar să avem aceste centrale pe cărbune”, pentru a putea trece cu bine peste iarnă.
15:50
Doi bărbați care se aflau pe biciclete s-au ciocnit pe o stradă din comuna Măgura, județul Bacău. Ambii erau beți, au stabilit polițiștii.
