Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână

România a implementat de mai mulţi ani, în Codul Ocupaţiilor, meseria de navigator de pacienţi, însă puţini sunt cei care au beneficiat efectiv de serviciile unui astfel de profesionist. Primul navigator de pacienţi român, Victoria Asanache, a explicat, luni seară, la Medika TV, că orice sistem de sănătate, oricât de bine pus la punct ar fi, are nevoie de navigatori de pacienţi, iar aceşti profesionişti sunt şi mai importanţi atunci când vine vorba despre pacienţii oncologici.