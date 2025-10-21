Salariul minim în 2026. Ce spun Bolojan şi patronatele şi care sunt variantele până în acest moment – Profit.ro

18:10

Doamnelor şi domnilor judecători ai CCR, aţi dezamăgit milioanele de români, care muncesc etic şi responsabil şi care au aşteptat de la dumneavoastră să alegeţi binele comun în detrimentul reafirmării privilegiului propriei caste. Aţi încetat oare să-i mai vedeţi pe toţi aceşti oameni care construiesc România prin muncă responsabilă şi etică, dincolo de lumina reflectoarelor? Aţi încetat să mai credeţi în aceşti oameni şi în valorile puternice pe care ei le transmit subtil prin munca lor nemediatizată? Noi încă mai credem în misiunea dumneavoastră.