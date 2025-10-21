Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, pe lista lui Sorin Grindeanu, pentru o funcție de vicepreședinte PSD la nivel național

16:00

Prezent la cea de-a XX-a ediție a Tîrgului Mărului de la Fălticeni, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a spus că mere bune ca în zona Fălticeni nu prea găsești. Acesta a declarat: „Chiar ieri am cules mere din livada mea, dar trebuie să recunosc că nu sunt mere mai bune decât cele din Fălticeni.