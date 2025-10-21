Vremea se încălzește, dar diminețile rămân reci în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor urca până la 20 de grade
Adevarul.ro, 21 octombrie 2025 07:15
Meteorologii anunță că marți, 21 octombrie, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere, însă diminețile vor rămâne reci în cea mai mare parte a țării.
Acum 30 minute
07:15
Acum o oră
07:00
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia # Adevarul.ro
Retrasă din tenis, Simona Halep a dat recent o fugă până la Cluj.
07:00
Atac aerian cu bombe ghidate asupra Harkovului: explozii și incendii devastatoare în două cartiere, 9 persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Orașul Harkov a fost vizat în noaptea de 21 octombrie de un atac cu bombe aeriene ghidate (KAB) lansate de armata rusă, provocând pagube semnificative și rănirea mai multor persoane.
07:00
Ce trebuie să știe românii care joacă la Loteria din Polonia. Guvernul de la Varșovia pregătește modificări fiscale # Adevarul.ro
Un oficial din fotbalul românesc s-a lăudat că a făcut o avere jucând la Loteria poloneză.
06:45
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical” # Adevarul.ro
Britanicii Christine și Eric Thompson s-au mutat în Bulgaria în 2016 în căutarea unei vieți liniștite și a unui trai mai accesibil, însă după aproape un deceniu au ajuns să descrie experiența ca fiind dezamăgitoare.
06:45
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, își va ispăși pedeapsa într-una dintre cele mai infame închisori din Paris # Adevarul.ro
Nicolas Sarkozy, fost președinte al Republicii Franceze, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală și finanțare ilegală din partea regimului lui Muammar Gaddafi.
Acum 2 ore
06:30
Trump își face sală de bal la Casa Albă. Luxul de la Mar-a-Lago ajunge la Washington: investiție de 250 de milioane de dolari, care va găzdui 1000 de invitați # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a dat startul unui proiect controversat la Washington: o parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc unei noi săli de bal.
06:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat marți. Ce cărți va lua cu el în celulă? # Adevarul.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să devină marți primul fost șef de stat francez din istoria modernă care va păși efectiv într-o celulă de închisoare, după ce luna trecută a fost condamnat la cinci ani de detenție.
06:15
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o umilință istorică # Adevarul.ro
Ultima mare victorie a lui Ștefan cel Mare a avut loc pe 26 octombrie 1497, atunci când armatele moldovenești, printre cele mai de temut ale Europei est-central europene au distrus o oaste uriașă a polonezilor. A fost cea mai dură înfrângere suferită de leși în fața românilor.
05:45
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air # Adevarul.ro
Află cum să supraviețuiești celor 20 de ore în aer pe cel mai lung zbor nonstop din lume, Xiamen Air JFK–Fuzhou, și ce strategii folosesc pasagerii.
Acum 4 ore
05:15
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” # Adevarul.ro
Ucrainenii au câteva arme importante care pot face uitate, mai mult sau mai puțin, celebrele rachete Tomahawk pe care americanii refuză să le ofere Kievului. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, care sunt acestea.
04:45
Șantierul autostrăzii cu tuneluri, între mlaștini și pământ mișcător. Unde se află zona de risc de pe traseu, lovită de alunecări # Adevarul.ro
Construcția tunelurilor de pe Autostrada A1 Lugoj - Deva, cele mai lungi aflate în prezent în șantier, ar putea fi o misiune mai dificilă decât arată la prima vedere, din cauza solului instabil în unele zone. Alunecările de teren sunt vizibile pe traseu.
04:15
O nouă metodă de escrocare online a fost descoperită recent de specialiştii în securitate cibernetică, aceştia remarcând numeroase situaţii în care atacatorii se dau drept companii aeriene renumite pentru a obține fondurile ilegal.
04:15
China pregătește următorul plan cincinal. Cum au modelat economia lumii proiectele anterioare # Adevarul.ro
Liderul chinez Xi Jinping a ținut luni un discurs în ziua de deschidere a unei reuniuni importante a Partidului Comunist aflat la guvernare, pentru aprobarea unui proiect ce stabilește obiectivele Chinei în următorii cinci ani.
Acum 6 ore
03:15
Un proiect de act normativ aflat pe circuitul de avizare în Parlament propune introducerea unor noi reguli privind accesul la reţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclousiv panouri fotovoltaice.
02:45
Semnale negative în economie au apărut încă de anul trecut, numărul companiilor mari aflate în dificultate financiare crescând alarmant, atingându-se un număr record al insolvențelor din ultimul deceniu, potrivit experților.
02:15
În contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și al numărului insuficient de soldați, o soluție pentru Ucraina este să apeleze la voluntari civili pentru a opera dronele interceptoare și apăra orașele din spatele liniei frontului, propune ONG-ul ucrainean Dignitas.
01:45
Tratarea dependențelor, în impas. Prevenirea nu dă roade, integrarea nu există. „Ce facem cu pacienții din momentul externării?” # Adevarul.ro
Specialiștii atrag atenția că tratarea dependenților în fazele acută și post-cură nu este de ajuns și că circuitul trebuie închis cu servicii eficiente de integrare socială. „O discuție pe an într-o școală nu avem dovezi că funcționează”, a atras atenția șeful noii agenții anti-drog.
Acum 8 ore
01:15
40 de femei ucise în 8 luni. Cum pot fi ajutate victimele violenței domestice care nu mai au glas să ceară ajutor # Adevarul.ro
Marșul ,,Împreună pentru siguranța femeilor", care a avut loc weekendul trecut, a adus încă o dată în atenția publică un subiect extrem de important: cel al femeilor care sunt victime ale violenței domestice. 40 de femei au fost ucise numai în primele opt luni ale acestui an.
00:45
Instrumentul cel mai eficient pentru combaterea corupției care alimentează sărăcia. Soluția unui consilier prezidențial # Adevarul.ro
Corupția e prezentă în toate domeniile și la orice nivel, în România și nu numai. Iar economia României, băgată deja în corzi de deciziile proaste ale politicienilor, este sufocată de-a dreptul de această „toxină”. Consilierul prezidențial Radu Burnete are însă soluția pentru a combate corupția.
00:15
21 octombrie: S-a stins din viață fotbalistul Ilie Balaci, supranumit „Minunea blondă” # Adevarul.ro
În ziua de 21 octombrie, s-a născut fondatorul Premiului Nobel, chimistul Alfred Nobel. În 2018, la 62 de ani, a murit fotbalistul Ilie Balaci, supranumit „Minunea blondă”.
00:15
Noaptea în care cerul României prinde viață. Orionide 2025, ploaia de meteori din cometa Halley # Adevarul.ro
Orionide 2025: vezi ploaia de meteori din Cometa Halley pe cerul României. Cele mai bune locații și sfaturi pentru a nu rata spectacolul cosmic!
20 octombrie 2025
23:45
Unde nu ajunge sistemul, ajung ei. Lecția de umanitate a unor medici români ajunși în cele mai izolate colțuri ale țării # Adevarul.ro
O caravană medicală care schimbă vieți - ale oamenilor care ajung să beneficieze de consultații după ani buni în care acest lucru nu s-a întâmplat și ale medicilor voluntari care fac totul posibil. Asta a reușit să creeze profesorul Dorel Săndesc.
23:45
Un vicepreședinte PSD și-a dat demisia din partid şi din Parlament după ce a fost reales preşedinte al IMM România # Adevarul.ro
Deputatul Florin Jianu a anunţat, luni, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia.
Acum 12 ore
23:30
Tudor Chirilă, revoltat de decizia CCR și mesaj tranșant pentru magistrați: „E atât de greu de acceptat că trebuie să munciți ca toți ceilalți” # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă a reacționat pe Facebook după decizia de luni a CCR pe tema reformei pensiilor speciale ale magistraților, declarată neconstituțională.
23:15
57 de municipii și 146 de orașe din România nu mai respectă criteriile minime de populație. Ce economii poate face statul prin retrogradarea lor # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării analizează rangul localităților din România. O reclasificare potrivit numărului de locuitori ar putea reduce posturi și salarii în administrațiile locale, acolo unde nu sunt deja corelate.
23:00
22:45
Tragedia din Portugalia unde a fost implicat celebrul funicular Gloria a fost posibilă din cauza cablului care nu respecta standardele # Adevarul.ro
Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport.
22:45
Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu trebuie să demisioneze după decizia CCR privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre o demisie a premierului, că nicidecum, arătând că nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia.
22:30
Se mențin restricții de circulație în zona afectată de explozia din Rahova. Poliția continuă operațiunile de intervenție și sprijin # Adevarul.ro
Poliția Capitalei anunță că luni au continuat operațiunile de intervenție și sprijin în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova.
22:15
Donald Trump avertizează Hamas pentru încălcarea armistițiului: „Vor fi eradicați și ei știu asta” / „Israelul ar interveni în două minute dacă i-aș cere acest lucru” # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat luni că mișcarea Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după schimburile de acuzații între Israel și Hamas privind încălcări ale armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie.
22:15
România accelerează programul militar de înzestrare. Investiții pentru tancuri de luptă și pregătire militară voluntară # Adevarul.ro
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat luni, 20 octombrie, solicitarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) de a demara procedura de atribuire a contractelor pentru programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”.
22:00
Un lider PNL propune referendum național pentru eliminarea privilegiilor magistraților în ziua când se vor organiza și alegeri în București # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu reacționează după decizia Curții Constituționale care a blocat reforma pensiilor magistraților și cere organizarea unui referendum național pentru ca cetățenii să se pronunțe direct asupra eliminării privilegiilor din sistemul public.
21:45
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați # Adevarul.ro
CCR a amânat conflictul pensiilor speciale, dar nu l-a închis, subliniază profesorul Andrei Țăranu care punctează că decizia de luni nu este o lovitură pentru Guvernul Bolojan, ci o soluție de compromis. „Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulți analiști despre implicațiile deciziei.
21:45
Bulgaria este dispusă să autorizeze tranzitarea spațiului aerian de către avionul lui Putin către Budapesta: „Eforturile pentru pace trebuie sprijinite” # Adevarul.ro
O țară din estul Europei ar putea autoriza o excepție de la interdicțiile impuse zborurilor rusești pentru a facilita întâlnirea între Vladimir Putin și Donald Trump ce ar putea avea loc la Budapesta
21:45
Horoscop marți, 21 octombrie. Vine norocul în calea unei zodii, sprijin de la persoane cu influență pentru alți nativi # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de 21 octombrie, 2025.
21:30
Nu mai credem că vineri 13 aduce ghinion, dar ne temem de 5G. Ce s-a întâmplat cu superstițiile tradiționale # Adevarul.ro
În 2025, România a trecut de la superstițiile clasice la teoriile conspirației. Asta arată rezultatele barometrului ,,România între magie și ezoterie" realizat de INSCOP.
21:30
Tragedie pe un drum județean din Bihor. Două persoane au murit și trei au fost rănite, într-o coliziune pe Centura Beiuș # Adevarul.ro
Două persoane au murit şi trei au fost rănite, luni seară, într-un accident rutier produs pe Centura Beiuș, în care au fost implicate două autoturisme.
21:15
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren de fotbal și pistă de atletism # Adevarul.ro
O țară europeană investește peste 350 de milioane de euro pentru construirea celei mai mari închisori, unde deținuții vor avea dormitoare cu băi proprii, teren de fotbal și facilități moderne pentru educație și sănătate mintală.
21:15
Nicușor Dan nu se grăbește să numească un șef civil la Serviciul Român de Informații: „Am o listă scurtă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan spune că numirea unui șef civil la SRI va fi decisă după consultări cu Parlamentul, precizând că discuțiile sunt în curs, fără a confirma nume concrete.
21:15
Nicușor Dan vrea să împace și capra, și varza, când vine vorba despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „E legitim și ce zice USR, și ce zice PSD” # Adevarul.ro
Disputele dintre USR și PSD privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei au argumente „legitime” de ambele părți, a declarat președintele României, Nicușor Dan.
21:00
Președintele Nicușor Dan, anunț despre al doilea mandat la Cotroceni. „În principiu îmi doresc” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan spune că își dorește un al doilea mandat pentru a continua reformele și a dezvolta economia României, în special în tehnologie, IT, inteligență artificială și industrii tradiționale.
21:00
Jannik Sinner, demonstrație de artă și de precizie. Campionul italian a trimis mingea în coș cu precizie de ceasornicar # Adevarul.ro
Jannik Sinner va participa la turneul de la Viena.
21:00
Fetiță de 9 ani dispărută în București. Poliția cere ajutorul populației și a emis mesaj RO-Alert # Adevarul.ro
Poliția Capitalei a emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind dispariția unei fetițe de 9 ani din Sectorul 2 al Bucureștiului. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar și nu s-a mai întors acasă.
20:45
Ilie Bolojan nu mai vorbește de demisie după decizia CCR. Premierul spune că va reveni cu o nouă asumare a răspunderii pe același proiect # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.
20:30
Președintele Senatului Mircea Abrudean: „Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului” # Adevarul.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni că reforma pensiilor speciale trebuie să continue, pentru că nu reprezintă un atac la adresa magistraților.
20:30
O tânără de 25 de ani care și-a lăsat arma nesupravegheată a declanșat o tragedie: un băiat de 7 ani a fost împușcat de unul de 4 ani # Adevarul.ro
O femeie din Kansas a fost condamnată la închisoare după ce un copil de 4 ani i-a găsit arma și a împușcat mortal un băiețel de 7 ani. Incidentul s-a produs în timp ce ea consuma tequila cu prietenii în parcarea din fața casei.
20:30
Ludovic Orban, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Se agață de orice fel de motivație pentru a păstra niște privilegii” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat decizia CCR de a declara neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi asumase răspunderea în Parlament.
20:00
Explozia din Rahova. Firma care ar fi rupt sigiliul avea activitatea suspendată de ANAF din august # Adevarul.ro
ANAF a anunțat că firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia spun că a rupt sigiliul de pe conducta de gaze, era declarată inactivă fiscal încă din august.
20:00
„Noi, Justiția, suntem singurii care avem privilegiul de a ne bate joc de cetățenii acestei țări”. Cristian Tudor Popescu, atac la adresa CCR # Adevarul.ro
CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu ironizează decizia.
