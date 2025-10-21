Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak

G4Media, 21 octombrie 2025 07:20

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
07:30
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice G4Media
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din...   © G4Media.ro.
07:30
Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în Brașov / „Nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități” / Un alt anunț: ”400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)” G4Media
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de...   © G4Media.ro.
07:20
Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani / Pe 17 octombrie a anunțat pe canalul său de Youtube că „ia o pauză creativă” G4Media
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani, transmite News.ro. „Familia Naroditsky anunţă cu...   © G4Media.ro.
07:20
Pe insula Afroditei, pisicile sunt peste tot: pe terasele caselor albe, în taverne și pe plaje. Cum a devenit Cipru regatul a două milioane de feline G4Media
Cine a vizitat Cipru s-a întrebat de ce sunt atât de multe pisici pe această insulă superbă. Privind în jur, este imposibil să nu le observi, căci sunt...   © G4Media.ro.
07:20
Fostul președinte columbian Alvaro Uribe ar putea sta 12 ani în arest la domiciliu G4Media
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe, încă popular şi influent în ţară, va afla marţi dacă va trebui să execute o pedeapsă de 12 ani de...   © G4Media.ro.
07:20
VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michink  G4Media
Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”,...   © G4Media.ro.
07:10
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR / Dispar un stadion, o cantină și un cămin modernizat G4Media
Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:00
Casa Albă începe demolarea unei părţi din aripa estică pentru sala de bal a lui Trump G4Media
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american...   © G4Media.ro.
06:50
Corespondență din Seul. Hanwha: Livrările obuzierului K9 către România încep în 2027, construcția fabricii din Dâmbovița pornește în T1 din 2026 / Căutăm partener local pentru producția IFV-ului Redback, potențial exportat de aici și pe alte piețe G4Media
Gigantul sud-coreean din domeniul apărării Hanwha va începe livrările către România de obuziere auto-propulsate K-9 și vehicule de suport pentru acestea K-10 în 2027, iar fabrica...   © G4Media.ro.
06:50
Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână G4Media
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei...   © G4Media.ro.
06:50
Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului israelian predat luni ca fiind ale sergentului major Tal Haimi G4Media
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit...   © G4Media.ro.
06:40
Un start-up pentru motoare electrice a dezvoltat un nou tip de sistem de propulsie / Motorul cu rotor dublu este testat pe străzile din München G4Media
O companie germană de cercetare în domeniul motoarelor electrice a început testele publice pentru o nouă gamă de motoare în roată (in-wheel). Autocar titrează că...   © G4Media.ro.
06:40
Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el G4Media
Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:00
Israelul anunță că a recuperat ultimul corp restituit cu ajutorul Crucii Roşii / E vorba de un soldat israelian G4Media
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas...   © G4Media.ro.
20 octombrie 2025
23:50
O monedă de colecţie de 1 dolar cu fața lui Steve Jobs va apărea în 2026 / Se împlinesc 15 ani de la moartea cofondatorului Apple G4Media
Efigia cofondatorului Apple Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie, în 2026, în cadrul programului American Innovation, care aduce omagiu marilor inventatori...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Un militar nord-coreean dezertează, pentru prima oară din vara lui 2024, în Coreea de Sud G4Media
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări – Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat...   © G4Media.ro.
23:20
Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0 / Clujenii rămân cu 13 puncte și sunt pe locul 11 în clasament G4Media
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă,...   © G4Media.ro.
22:50
România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri...   © G4Media.ro.
22:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că...   © G4Media.ro.
22:40
Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales G4Media
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte...   © G4Media.ro.
22:30
Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro G4Media
Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația...   © G4Media.ro.
22:20
Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC G4Media
Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de...   © G4Media.ro.
22:20
Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata G4Media
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră...   © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026 G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical...   © G4Media.ro.
22:10
”Six-seven”, cel mai nou și mai folosit argou al tinerei generații / Este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, deoarece elevii îl strigă la întâmplare G4Media
A apărut într-un cântec rap, apoi într-un episod ”South Park”, iar acum este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, iar asta pentru că elevii...   © G4Media.ro.
21:50
Comisiile reunite pentru apărare au aprobat proiectul MApN de înzestrare cu tancuri, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, fără TVA  / Vot în unanimitate G4Media
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat luni, în unanimitate, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea...   © G4Media.ro.
21:40
Trump: ”Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru îl vom eradica dacă este necesar” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a dat luni asigurări că Hamas va fi „eradicat” dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza,...   © G4Media.ro.
21:40
Nicuşor Dan: Bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară G4Media
Comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toată această...   © G4Media.ro.
21:30
Ciucu: Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar putea avea loc odată cu alegerile parţiale locale G4Media
Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care...   © G4Media.ro.
21:30
MAE: România lansează un program de formare pentru combaterea dezinformării în Africa / Programul, desfăşurat în perioada 20 – 24 octombrie, reuneşte experţi din mai multe state africane și România G4Media
Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenţia Română pentru Dezvoltare Internaţională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, la Addis...   © G4Media.ro.
21:30
Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare G4Media
România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca...   © G4Media.ro.
21:20
Hermannstadt pierde la Sibiu cu FK Csikszereda, 0-2 / Prima reacție a conducerii:  ”Împăratul Măldărășanu conduce cu multă boemie echipa”  / ”Vom avea o ședință mâine! Pardon acum am fost anunțat ca e liber până miercuri, ne permitem” G4Media
FK Csikszereda s-a impus cu 2-0 la Sibiu, în fața celor de la Hermannstadt, într-un meci din etapa 13 din Superliga, iar unul din acționarii...   © G4Media.ro.
21:00
DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie  G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din...   © G4Media.ro.
21:00
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze țara cu avionul, în drum spre Budapesta / Ministru: ”O întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil” / Spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti din februarie 2022 G4Media
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald...   © G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament,...   © G4Media.ro.
20:50
Alertă în București: a dispărut o fetiță de 9 ani / Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru a o găsi pe Danciu Nicola Elena G4Media
Poliția Română a lansat o alertă de dispariție pentru Danciu Nicola Elena, o fetiță de 9 ani care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul...   © G4Media.ro.
20:40
Ore remediale 2025-2026. Tania Țăndăreanu, profesoară pe pedagogie: Pentru copiii de clasa pregătitoare, efortul fizic și psihic este considerabil G4Media
Tania Țăndăreanu, profesoară de pedagogie la Colegiul National „Stefan Velovan” din Craiova, a vorbit despre ce efecte ar putea să aibă orele remediale pentru elevii...   © G4Media.ro.
20:40
Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal G4Media
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în...   © G4Media.ro.
20:40
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare / „Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a proteja poporul britanic” G4Media
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte...   © G4Media.ro.
20:40
Ministrul Educației: Părerea mea este că rectorul unei universități n-ar trebui să fie implicat în partide politice și cu atât mai puțin în conducerea unor partide politice G4Media
Implicarea liderilor universitari în politică rămâne o zonă gri în România, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Daniel David. Prezent joi, 16 octombrie, la Gala Inovației...   © G4Media.ro.
20:30
Hyundai oprește temporar producția la fabrica din Cehia din cauza cererii scăzute G4Media
Fabrica din Cehia a producătorului auto sud-coreean Hyundai, singura sa facilitate de producţie din Uniunea Europeană, a anunţat luni că săptămâna viitoare va opri activitatea...   © G4Media.ro.
20:30
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este...   © G4Media.ro.
20:30
Prima reacție a premierului Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu” G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că a luat act de decizia CCR privind respingerea modificării Legii...   © G4Media.ro.
20:30
Elevii de clasele primare sunt excluși explicit de la orice olimpiade și concursuri școlare, prin proiectul de regulament-cadru, de către Ministerul Educației – Edupedu.ro G4Media
Ministerul Educației propune, prin proiectul de regulament-cadru lansat luni, 20 octombrie 2025, eliminarea elevilor din ciclul primar din rândul participanților la olimpiade și concursuri școlare. Potrivit documentului,...   © G4Media.ro.
20:20
Se pregătește summitul Putin – Trump de la Budapesta / Discuţie telefonică Lavrov – Rubio / Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova în 2022 şi să renunţe la aderarea la NATO G4Media
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio au avut luni o discuţie telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi...   © G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan: Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la mare evaziune G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA -ul...   © G4Media.ro.
20:10
Trump anunță o vizită în China, ”la începutul anului viitor” / ”Cred că vom fi bine cu China” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Washington, că se aşteaptă să încheie un acord comercial echitabil cu omologul său chinez Xi Jinping, şi...   © G4Media.ro.
20:00
Investiţie de 5 milioane de euro pentru construcţia primului Centru pentru victimele violenţei domestice, în Cluj-Napoca / Ar trebui să fie construit în 2 ani G4Media
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunţă, luni, că s-a semnat contractul pentru realizarea primului Centru pentru victimele violenţei domestice, investiţie care se va ridica la...   © G4Media.ro.
19:50
Președintele Senatului, după hotărârea CCR privind pensiile magistraţilor: ”Respectăm decizia, dar nu ne oprim din reforma statului„ / ”Cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem” G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni, după hotărârea CCR de neconstituţionalitate a proiectului privind pensiile magistraţilor că, în funcţie de motivarea Curţii și...   © G4Media.ro.
