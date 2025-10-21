Economia Chinei a crescut cu 4,8% în trimestrul trei din 2025, dar investițiile fixe înregistrează un declin „rar și alarmant”
Aktual24, 21 octombrie 2025 07:20
Economia Chinei a înregistrat o creștere anuală de 4,8% în al treilea trimestru, conform datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică. Deși cifrele au fost în linie cu estimările analiștilor, dinamica economică sugerează dezechilibre tot mai accentuate, pe fondul prăbușirii investițiilor în sectorul imobiliar și al slăbirii consumului intern, scrie Business Times. Creșterea economică […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
07:20
Economia Chinei a crescut cu 4,8% în trimestrul trei din 2025, dar investițiile fixe înregistrează un declin „rar și alarmant” # Aktual24
Economia Chinei a înregistrat o creștere anuală de 4,8% în al treilea trimestru, conform datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică. Deși cifrele au fost în linie cu estimările analiștilor, dinamica economică sugerează dezechilibre tot mai accentuate, pe fondul prăbușirii investițiilor în sectorul imobiliar și al slăbirii consumului intern, scrie Business Times. Creșterea economică […]
Acum o oră
07:00
Donald Trump a intrat cu buldozerul în Casa Albă: Aripa de Est a edificiului a fost demolată, pentru a face loc grandioasei Săli de Bal a președintelui american # Aktual24
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol. ”Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de […]
Acum 12 ore
23:20
Raport: Funicularul Gloria a deraiat din cauza unor „defecțiuni acumulate”. Raportul dă vina pe Carris # Aktual24
Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, care a cedat și a dus la deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, „nu era certificat pentru utilizare în instalațiile de transport de pasageri” și nu respecta specificațiile Carris, se arată în raportul preliminar privind accidentul. Pe lângă cele 16 decese, au […]
22:50
Un sicriu care conține rămășițele încă unui ostatic israelian este în drum spre institutul de medicină legală pentru identificare # Aktual24
Un sicriu care conține posibilele rămășițe ale unui ostatic israelian mort a fost adus din Fâșia Gaza de către trupe, a declarat armata. Trupele IDF din Fâșia Gaza au primit sicriul de la Crucea Roșie, care l-a idicat de la Hamas din sudul Gazei. Cadavrul a fost dus la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir […]
22:40
Șeful Camerei Reprezentanților apără clipul scabros postat de Donald Trump: „Este doar satiră politică, pentru a exprima un punct de vedere” – VIDEO # Aktual24
Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, a stârnit indignarea opiniei publice după ce a apărat un videoclip generat cu inteligență artificială (AI) în care fostul președinte Donald Trump este surprins în timp ce „aruncă fecale” pe protestatari. Videoclipul, care a fost redistribuit de Trump pe platforma sa Truth Social, a fost criticat pe scară […]
22:40
Trump și premierul Australiei au semnat un acord important privind mineralele rare, pe care îl descriu ca un „proiect de 8,5 miliarde de dolari” # Aktual24
Președintele Donald Trump și premierul australian Anthony Albanese au semnat luni, la Casa Albă, un acord esențial privind mineralele rare, confirmând interesul SUA față de bogatele resurse de pământuri rare ale Australiei, ca o potențială măsură de contracarare a noilor restricții impuse de China asupra exportului de minerale. Cei doi lideri au spus că este […]
22:30
Jaful de la Luvru mobilizează muzeele din Franța. Verificări de securitate și la alte instituții culturale # Aktual24
Autoritățile franceze au dispus, luni, verificări de securitate la Luvru și la alte instituții culturale în urma jafului comis duminică în plină zi, numit de unii politicieni „o umilință națională”. Patru persoane au pătruns duminică prin efracție în Luvru, folosind o macara pentru a sparge o fereastră de la etaj. Au luat obiecte dintr-o galerie […]
22:10
Ministrul de externe al Lituaniei: „Singurul oraş european unde ar trebui să ajungă Vladimir Putin nu este Budapesta, este Haga” # Aktual24
Înaintea reuniunii miniştrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a emis un mesaj ferm: liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu are ce căuta în capitalele europene. „Singurul loc pentru Putin în Europa este Haga, în faţa unui tribunal, nu într una dintre capitalele noastre”, a spus Budrys, citat […]
21:50
Columbia și-a rechemat ambasadorul din SUA după amenințările lui Trump în legătură cu tarifele și comentariile sale legate de droguri # Aktual24
Columbia a anunțat, luni, că și-a rechemat ambasadorul de la Washington, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va majora tarifele vamale pentru națiunea sud-americană și va opri toate plățile către aceasta, intensificând disputa izbucnită în urma loviturilor militare americane asupra unor nave suspectate că transportau droguri. De asemenea, Trump l-a numit duminică […]
21:50
Au cedat și vecinii de la sud de Dunăre: Avionul care-l va transporta pe Vladimir Putin la Budapesta a primit permisiunea de a survola Bulgaria # Aktual24
Avionul care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump va putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev. „Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe […]
21:20
Un bărbat din India și-a organizat propria înmormântare pentru că voia să vadă dacă îl plâng consătenii # Aktual24
Un eveniment cu totul neobișnuit a avut loc în satul Konchi, din districtul Gaya, statul Bihar (India), unde un bărbat în viață, în vârstă de 74 de ani, și‑a organizat propria înmormântare, doar pentru a testa afecțiunea și respectul comunității. Potrivit India Today, bărbatul, identificat drept Mohan Lal, fost ofițer al Forțelor Aeriene Indiene, s‑a […]
21:10
Savanții britanici avertizează că bărbații trecuți de 40 de ani prezintă mai multe riscuri de a transmite boli genetice copiilor # Aktual24
Ideea că doar vârsta mamei influențează sănătatea copilului este depășită: cercetătorii britanici au descoperit că, odată cu înaintarea în vârstă, bărbații transmit tot mai multe mutații genetice periculoase copiilor lor. Potrivit studiului citat de Daily Mail, după 30 de ani, aproximativ 1 din 50 de spermatozoizi conține mutații asociate cu afecțiuni grave. Între 43 și […]
21:10
Oradea: Doi tineri căutați de polițiști după ce au rănit un bărbat care le-a făcut observație că mergeau cu trotinetele pe trotuar, printre pietoni # Aktual24
Doi adolescenți sunt căutați de polițiștii din Oradea după ce, în urma unei altercații , au rănit un bărbat cu un cuțit și apoi au fugit de la fața locului pe trotinete. Incidentul s-a produs luni, după ce bărbatul, care era pieton pe trotuar, le-ar fi reproșat celor doi tineri faptul că mergeau cu trotinetele […]
20:50
Poate așa o câștiga și ea: Gabriela Firea îl contrazice pe Grindeanu și cere candidat comun al Coaliției la Primăria Capitalei # Aktual24
Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la partidele din Coaliția de guvernare să stabilească un candidat comun pentru alegerile locale din București, avertizând că o competiție cu candidați separați ar putea duce la un rezultat nefavorabil pentru alianță. Într-o declarație oferită postului PRO TV, Firea a subliniat importanța unei strategii unitare pentru […]
20:50
Reacția tăioasă a lui Bolojan la decizia CCR: ”Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seară, după decizia CCR, că nu se lasă și va continua să meragă mai departe cu proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru magistrați. ”Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv […]
20:40
La Miercurea-Ciuc s-a înregistrat cea mai rece dimineaţă din 20 octombrie din istoria măsurătorilor # Aktual24
La Miercurea-Ciuc a fost depăşit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie, luni dimineață fiind înregistrate minus 9,2 grade Celsius. Fostul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius. Potrivit meteorologului de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic […]
20:40
Lavrov și Rubio se văd în câteva zile pentru a pregăti summitul Trump-Putin de la Budapesta # Aktual24
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul rus de Externe. Discuția a avut loc după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 16 octombrie că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, […]
20:30
Transalpina și Transfăgărășanul închise pentru iarnă. Instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment # Aktual24
Circulația rutieră a fost închisă, luni, pe Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe Transalpina, de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), anunță reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile […]
20:30
Crearea unui Tribunal Special pentru investigarea crimelor comise de Rusia în Ucraina, susținută de 26 de state UE – Ungaria lui Viktor Orban este singura care s-a opus propunerii # Aktual24
Un număr de 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat angajamentul de a sprijini înființarea unui Tribunal Special care să investigheze crima de agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Potrivit acesteia, pasul marchează o etapă esențială în apropierea momentului în care tribunalul își va începe efectiv […]
20:20
Ministrul Justiției trebuie să plece. Proiectul pensiilor magistraților pare să fi fost făcut să cadă # Aktual24
Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților pe o problemă procedurală extrem de simplă. Guvernul nu a respectat termenul pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. O problemă atât de simplă, banală, încât pare fie o gafă majoră a ministrului Justiției, fie ceva plantat special acolo. Astfel, Curtea a constatat o problemă procedurală […]
20:20
Un fost spion rus îl avertizează pe Vladimir Putin că serviciile secrete britanice ar pune la cale asasinarea lui, la Budapesta # Aktual24
Vladimir Putin a fost avertizat public să evite orice deplasare la Budapesta, unde este planificată o întâlnire cu președintele american Donald Trump, din cauza unui presupus „complot britanic de asasinat”. Potrivit cotidianului britanic Express, avertismentul vine din partea colonelului rus în rezervă Andrei Bezrukov, actualmente profesor și consilier influent la Moscova. Bezrukov a fost agent […]
20:10
China construiește o fermă solară colosală de șapte ori mai mare decât Manhattan: 7 milioane de panouri solare # Aktual24
China a construit un complex enorm de ferme solare pe Platoul Tibetan, care este în prezent de aproximativ șapte ori mai mare decât Manhattan. Instalația este menită să ajungă la o suprafață de aproximativ 10 ori mai mare decât Manhattan în trei ani, în timp ce Beijingul face un efort concertat pentru energia verde, relatează […]
20:10
Premierul Ilie Bolojan a dat, lunile trecute, multe semne că ar putea demisiona dacă eliminarea pensiilor speciale a magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională a României. Iar CCR tocmai asta a făcut. A respins această reformă. Rămâne de văzut dacă este o chestiune de procedură sau una pe fond, ceea ce poate schimba ecuația. […]
19:20
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite, stabilind că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu. Decizia, definitivă și general obligatorie, anulează practic întregul pachet legislativ privind reformarea pensiilor speciale […]
19:20
Pesimism în Ucraina: A crescut ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru o pace nedreaptă în Ucraina # Aktual24
În Ucraina, ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru a aproba o pace nedreaptă a crescut la 52%. Acest lucru se afirmă într-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS). „La începutul lunii octombrie, observăm că, deși ponderea optimiștilor care evaluează favorabil politica SUA a […]
19:00
Dan Tănasă, ieșire delirantă după ce un jurnalist a mâncat la un restaurant nepalez din București: ”Să nu ne forțeze el pe noi să trăim în Nepal. Noi vrem să trăim în România, nu în Asia” # Aktual24
Un nou mesaj delirant al deputatului extremist Dan Tănasă (AUR) după ce jurnalistul Stelian Negrea a scris pe o rețea de socializare că a mâncat la un restaurant nepalez. După ce Negrea a relatat că a mâncat la într-un restaurant condus de ”nepalezi simpatici”, Tănasă a avut o izbucnire delirantă de furie. ”Milioane de români […]
18:50
Angajamente față de NATO. Germania intenționează să achiziționeze mai multe avioane F35 din SUA # Aktual24
Forțele Armate Germane (Bundeswehr) au comandat 35 de avioane de vânătoare F35 de la Lockheed Martin, dar spun că au nevoie urgentă de mai multe. Conform presei, ministrul Apărării anticipează deja o nouă comandă. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, intenționează să comande încă 15 avioane de vânătoare F-35 de fabricație americană. În documentele confidențiale depuse la […]
18:40
Comportamentul președintelui american Donald Trump devine tot mai nervos și imprevizibil, pe alocuri absurd. Liderul de la Washington se poartă ca un „rege nebun”, care își schimbă permanent dispoziția și, implicit, politicile. Cu 2 zile în urmă, Donald Trump răspundea protestelor la adresa sa publicând un clip video generat cu Inteligență Artificială în care apare […]
Acum 24 ore
18:30
Ana Birchall îl desființează pe ministrul pesedist al Justiției: „Dacă are onoare, își dă demisia!” # Aktual24
Într-o postare publicată pe pagina ei de Facebook, fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, fosta ministră a Justiției, și-a exprimat opinia în legătură cu decizia de luni a Curții Constituționale a României (CCR) care a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților. Birchall a subliniat motivul principal al acestei decizii: „Lipsește avizul CSM pe forma finală […]
18:20
Metropola chineză Shanghai se scufundă mai repede ca niciodată odată cu creșterea nivelului mării # Aktual24
Conform unor noi cercetări, Shanghai pare să se scufunde mai repede decât se credea anterior. Oamenii de știință din Marea Britanie, China și SUA au publicat noi cercetări care arată că creșterea nivelului mării la nivel global din 1900 a fost mai rapidă decât în orice alt secol din cel puțin patru milenii. Conform descoperirilor […]
18:10
Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat că Spania va propune Uniunii Europene luni să elimine definitiv ora de vară europeană. Sánchez a anunțat această decizie pe rețelele de socializare în timpul săptămânii în care, așa cum a devenit o practică standard, Uniunea Europeană va trebui să treacă la ora de iarnă, relatează agenția spaniolă de știri […]
17:30
Președintele nu cedează după decizia CCR, legea pensiilor speciale va fi reluată: ”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, după decizia CCR, că legea privind pensiile magistraților va fi reluată și că pensiile vor ” corectate în mod echitabil pentru societate”. ”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică […]
16:30
Un vicepreședinte PSD fuge din PSD, anunță că demisionează din toate funcțiile: „Economia României e în pragul colapsului” # Aktual24
Senatorul PSD Florin Jianu, vicepreședinte al partidului și fost ministru al Antreprenoriatului, și-a anunțat luni demisia din Parlament și din toate funcțiile politice. Într-un comunicat transmis presei, Jianu și-a motivat decizia prin nevoia de a separa antreprenoriatul de lupta politică, într-un moment pe care îl consideră critic pentru economie: „În contextul actual, când tensiunile politice […]
16:20
Deputatul AUR Gigi Becali dezvăluie cum îi spune Simion lui Georgescu: ”Îmi spunea mie: ‘Am fost la Nebunul, ca nu cumva să o pună pe Cristela să candideze’” # Aktual24
Deputatul Gigi Becali, ales pe listele AUR, a dezvăluit luni, într-un interviu, ce crede în realitate George Simion despre Călin Georgescu. „Păi ce să am eu cu papagalul de Simion? Bă, vagabondule, tu mă faci pe mine Iuda? Păi mai trădător ca tine, care îmi spuneai mie „Mă susține Nebunul, am fost la Nebunul, ca […]
16:00
Directorul INSCOP: ”25% dintre români cred că oamenii nu au ajuns pe Lună. 40% cred că vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația lumii”. Cum s-a ajuns aici # Aktual24
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat că Barometrul ‘România între Magie și Ezoterie’ evidențiază ‘o pandemie’ în rândul conaționalilor, îngrijorător fiind faptul că, de ceva timp, aceste credințe sunt exploatate politic de oameni care caută influență sau un câștig financiar facil pe seama exploatării și manipulării aproapelui. Remus Ștefureac a prezentat, luni, la sala […]
16:00
Cine a votat în CCR pentru respingerea legii pensiilor speciale: toți cei trimiși de PSD plus o judecătoare numită de Iohannis # Aktual24
Cei cinci judecători care au respins legea Bolojan privind pensiile speciale sunt exact cei propuși de PSD plus o judecătoare care a fost numită de fostul președinte, Klaus Iohannis. Iată care sunt cei cinci, conform unor surse din CCR consultate de aktual24.ro. Printre ei se află și Mihai Busuioc: Cristian Deliorga, propus de grupul PSD […]
15:50
Simion sare primul să ceară demisia lui Bolojan după decizia CCR. El cere să vină Georgescu ca prim-ministru # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a cerut luni, după decizia CCR privind pensiile speciale, ca Ilie Bolojan să demisioneze. ”DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a postat Simion pe Facebook. Anterior, întrebat la Parlament dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare, Simion a susținut că nu vrea […]
15:30
BREAKING CCR a decis să respingă legea privind pensiile speciale ale magistraților. Sesizarea ICCJ a fost admisă # Aktual24
CCR a luat luni decizia în privința sesizării ICCJ legată de pensiile speciale ale magistraților. ”Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”, a transmis CCR. Ce aducea reforma pensiilor magistraților Proiectul guvernului Bolojan, care a provocat proteste și blocaje în instanțe, ar fi schimbat […]
15:20
Presshub: Procurorul Teodor Niță, exces de zel într-un dosar privind o minoră: mama reclamă falsuri și expertize abuzive # Aktual24
Procurorul Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, alături de un avocat, un medic legist, un psihiatru și un psiholog s-au ales cu o plângere penală din partea mamei unei minore de 9 ani, fiind acuzați de abuz în serviciu și fals în înscrisuri oficiale. După divorțul de tată, în […]
15:00
A cerut Rusia voie României ca avionul lui Putin să ne survoleze spațiul aerian? Reacția MAE. Lituania: „Locul lui Putin este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele UE” # Aktual24
Declarațiile legate de un posibil summit Trump–Putin la Budapesta au stârnit reacții dure în Europa. În timp ce Kremlinul confirmă discuțiile pentru organizarea întâlnirii, mai multe capitale europene condamnă ideea găzduirii liderului rus într-un stat membru al Uniunii Europene. Cea mai tranșantă poziție a venit din partea Lituaniei, prin ministrul de externe Kęstutis Budrys, care […]
14:50
Creșterea economică a Chinei încetinește pe măsură ce tensiunile comerciale cu SUA se intensifică # Aktual24
Creșterea economică a Chinei a încetinit în cele trei luni până la sfârșitul lunii septembrie, pe măsură ce problemele de pe piața imobiliară au persistat și tensiunile comerciale cu SUA s-au intensificat. A doua cea mai mare economie a lumii a crescut cu 4,8% față de aceeași perioadă din 2024, cel mai slab ritm anual, […]
14:30
Pe măsură ce tensiunele cresc în legătură cu așteptata decizie a CCR legată de pensiile nagistraților, se înmulțesc informațiile ”pe surse” care susțin că premierul ar fi gata să demisioneze. Surse din PNL au declarat pentru aktual24.ro că este exclusă o astfel de varionată și că ”se forțează plecarea lui Bolojan”. De exemplu, stiripesurse.ro anunță […]
13:40
Măsuri contra Budapestei. UE va modifica regulile de aderare pentru a accelera aderarea Ucrainei și a altor state candidate # Aktual24
Uniunea Europeană are în vedere reforme ale procesului său de aderare care ar putea accelera integrarea Ucrainei și a altor state candidate. Potrivit Politico, care citează surse diplomatice, o propunere sugerează că noile țări ar putea adera inițial la UE fără drept de vot. Acest lucru ar putea să-i facă pe lideri precum prim-ministrul ungar […]
13:10
Cipru: un uriaș zăcământ de gaze naturale de pe coasta de sud impulsionează reconcilierea între greci și turci. Turcii ciprioți și-au ales un nou lider # Aktual24
Speranțele pentru reluarea discuțiilor blocate de mult timp pentru vindecarea rupturii etnice vechi de decenii din Cipru au fost amplificate duminică, când ciprioții turci au ales un lider care a militat pentru revenirea la negocierea unei federații cu două zone, alături de ciprioții greci rivali, după un impas de opt ani. Tufan Erhurman, în vârstă […]
12:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și Statele Unite pregătesc un contract pentru livrarea a 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Șeful statului a declarat acest lucru în timpul unei conferințe de presă, relatează Ukrinform. „În coordonare cu agențiile americane relevante, am purtat discuții cu companii de apărare cu privire la sistemele de […]
12:40
Germania: Oficiul Federal pentru Protecție Civilă publică un ghid pentru un posibil război și pentru pregătiri în caz de dezastre # Aktual24
Pentru prima dată în 35 de ani, Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în Caz de Dezastre (BBK) avertizează asupra războiului. Agenția subliniază că Germania este una dintre cele mai sigure țări, dar a fost publicat un nou ghid care oferă sfaturi în caz de criză. Având în vedere războiul de aproape patru ani […]
12:10
Trupele UE vor începe să intre pe vasele flotei din umbră a Rusiei: ”Este posibil ca dronele rusești apărute în spațiul UE să fie lansate de pe aceste petroliere” # Aktual24
Referindu-se la un proiect de document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE din 20 octombrie, publicația Politico scrie că UE își propune să permită abordarea navelor flotei din umbră a Rusiei pentru inspecții. Aceste petroliere transportă petrol rusesc sub „pavilioane diferite”, ceea ce teoretic previne confiscarea lor. Dar UE consideră aceste nave o […]
11:50
Francezii bogați își mută fondurile către Luxemburg și Elveția de frica noilor impozite pe avere # Aktual24
Administratorii de conturi, bancherii și avocații susțin că fluxul de investiții personale din Franța spre alte țări a crescut de când președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate în iunie anul trecut. Mișcările au continuat și în 2025. Prim-miniștrii au venit și au plecat, iar guvernul aflat acum în funcție a apelat la impozite […]
11:20
Un expert desființează teoriile privind ”bomba” din Rahova: ”Să zicem că a avut timp să se acumuleze 10% metan în încăpere. Densitatea energiei metanului este de 39.8 megajouli pe metru cub. Practic echivalent cu 143 de kg de TNT” # Aktual24
Un expert desființează cu argumente științifice teoriile halucinante lansate în special de propaganda ”suveranistă” privind cauzele exploziei din cartierul Ferentari. Pe rețelele de socializare, numeroși postaci ”suveraniști” promovează teoria că în realitate a fost o bombă, având în vedere că o victimă a fost proiectată ”la 200 de metri distanță”. ”Fiind fost pompier iar tu […]
10:40
Volodimir Zelenski, mutare de șah-mat pentru Putin și Trump: „Sunt gata să merg la Budapesta” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să participe la un posibil summit tripartit la Budapesta, alături de omologul său american Donald Trump și de președintele rus Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american NBC News, pe fondul unei intensificări a conflictului militar și al unui nou efort diplomatic al Washingtonului. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.