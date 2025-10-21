Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes

Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 07:20

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
07:30
EXCLUSIV 857.000.000 lei pentru industria de armament. Fabricile Romarm, pierderi de 15.000.000 lei Newsweek.ro
Ministerul Apărării susține, într-un răspuns pentru Newsweek România, că va investi 857.000.000 lei ...
Acum 30 minute
07:20
07:10
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor Newsweek.ro
Poștașii care duc 2.300.000 de pensii la casele românilor se află sub o presiune imensă. În ultimele...
Acum 12 ore
22:40
Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal Newsweek.ro
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au gă...
22:40
Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic Newsweek.ro
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac m...
22:10
Nicușor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze. Ar numi vreodată un premier de la AUR? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost ferm și a spus că Bolojan nu trebuie să demisioneze din funcția de p...
22:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: 19 dosare de daună, deja deschise după explozia din Cartierul Rahova Newsweek.ro
Preşedintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că 19 dosare de daună au fost deja deschise după exploz...
21:50
VIDEO Drona navală lansatoare de drone. Noua armă a Ucrainei pentru a ucide soldați ruși Newsweek.ro
Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei din Ucraina a raportat că forțele sale au folosit o barcă f...
21:40
Ce vrea să facă Kelemen Hunor pentru pensiile magistraţilor. &#34;Ar închide subiectul&#34; Newsweek.ro
Ce vrea să facă liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru terminarea scandalului cu pensiile magistraţilor...
21:20
Ce spune Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor. Nu îşi dă demisia Newsweek.ro
Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor la CCR. Nu îşi dă ...
20:50
Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă românilor. Lovitură în încrederea în Justiţie Newsweek.ro
Fostul lider liberal Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor., Lovitură în...
20:20
VIDEO Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz. 53 de evacuaţi Newsweek.ro
Are loc o intervenţie la un bloc din oraşul Caracal, unde se simte miros de gaz metan. 53 de peersoa...
20:10
Putin poate să uite de Odesa. SUA construiesc în port un terminal pentru gaze GNL exportate Newsweek.ro
Delegația ucraineană s-a întors din Statele Unite cu acorduri energetice menite să consolideze rezer...
19:50
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente Newsweek.ro
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente, m...
19:40
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum Newsweek.ro
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum. Câ...
19:20
Costurile crescute și haosul continuă să pună la încercare rezistența industriei auto din SUA Newsweek.ro
„Multe costuri și mult haos.” Așa caracterizează Ford Motor situaţia actuală. Directorul general Jim...
19:10
CCR va rejudeca proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Tudorel Toader explică anomalia Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) va rejudeca proiectul guvernamental de tăiere a pensiilor sp...
18:50
Grindeanu, după decizia CCR pe pensiile speciale: „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte” Newsweek.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilo...
18:50
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. De ce să pui covor din lână Newsweek.ro
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. Un covor din lână pus în do...
18:40
Putin refuză planul lui Trump. Atacă centrul Ucrainei cu un nou tip de bombe, cu motor cu reacție Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în ...
Acum 24 ore
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia Newsweek.ro
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății Newsweek.ro
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90 Newsweek.ro
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție Newsweek.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
17:30
Lia Savonea, după decizia CCR privind pensie speciale: „Justiția nu se negociază” Newsweek.ro
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii Newsweek.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo Newsweek.ro
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii Newsweek.ro
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
17:00
Dragos Pîslaru, după decizia CCR: „Reforma pensiilor speciale nu este un moft” Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la decizia CCR de a re...
17:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță zonele oprite Newsweek.ro
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță sectoarele de ...
16:50
USR vrea modificarea Constituției după decizia CCR privind pensiile speciale. Să găsim rezolvare Newsweek.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ ...
16:50
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei Newsweek.ro
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei. ...
16:40
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Putin să tranziteze spațiul aerian românesc Newsweek.ro
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Vladimir Putin să tranziteze spațiul aerian român...
16:30
Prima reacție din Guvern după decizia CCR privind pensiile speciale. Nazare: „Va avea efecte” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia CCR privind pensiile speciale și a spus c...
16:20
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații Newsweek.ro
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...
16:10
3 judecători CCR care au votat contra pensiilor speciale au pensii între 30.000 și 70.000 lei Newsweek.ro
CCR a decis cu 5 voturi în favoare și 4 împotrivă să nu sen taie pensiile speciale. 3 din cei 5 jude...
15:50
A început „Școala altfel”. Părinții sunt nemulțumiți că nu mai merg copiii în excursii plătite de ei Newsweek.ro
Unii elevi sunt în „Școala altfel”. Adică nu fac ore propriu-zis ci o serie de activități tematice. ...
15:40
Germania și Olanda cheltuiesc 4.000.000.000$ pe blindate. România, 3.000.000.000$ pe mașini de luptă Newsweek.ro
Germania și Olanda urmează să achiziționeze sute de vehicule de luptă pentru infanterie cu roți Jack...
15:30
Sorin Grindenau și-a depus candidatura pentru președinția PSD. Cine face parte din echipa sa? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru președinția PSD. El are și o listă cu cei care vor fac...
15:30
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar Newsweek.ro
Economiștii avertizează asupra unui scenariu de coșmar. Plata celor 4.600.000 de pensii contributive...
15:20
Ucraina cumpără 25 de sisteme Patriot din SUA. Europa ar putea trimite rachete Tomahawk Newsweek.ro
Președintele Volodimor Zelenski a anunțat că Ucraina va semna un contract cu Statele Unite pentru 25...
15:10
De ce s-a întâlnit Nicușor Dan cu Magnus Brunner la Cotroceni? Președintele: „I-am mulțumit” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne ș...
14:50
75% dintre români consideră norocul important în viață. Câți spun că li s-au adeverit superstițiile Newsweek.ro
75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmp...
14:30
Cât costă să-ți montezi o centrală termină în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse Newsweek.ro
Tot mai mulți români renunță la sistemele centralizate și aleg să monteze o centrală termică proprie...
14:20
Explozie în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti. Un bărbat a fost rănit Newsweek.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploie...
14:00
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei din 2026. Ce spune premierul Pedro Sánchez Newsweek.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea sch...
13:40
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza...
13:20
200 de blocuri vor fi afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare în zilele următoare Newsweek.ro
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
13:10
UE taie „banii” pentru mașinăria de ucis a lui Putin. Adio gaz rusesc pentru Ungaria și Slovacia Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește o lege care va opri complet furnizarea de gaze rusești către Ungaria și...
13:00
Când va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii spune Newsweek.ro
În ce zi va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii, Fl...
