Caricatura Zilei

National.ro, 21 octombrie 2025 07:20
BERBEC Nu este momentul ideal pentru a stârni conflicte spontane din cauza unor neînţelegeri cu cei din jur, aşa că de preferat ar fi să le eviţi cu mult tact şi diplomaţie. Vei avea o perioadă profitabilă pe plan financiar şi vei reuşi să-ţi măreşti veniturile. TAUR Vei face o evaluare a vieţii tale […]
După o creștere până la un nivel record la începutul lunii octombrie, Bitcoin a înregistrat o scădere bruscă, pierzând aproximativ 15% din valoarea sa doar în ultimele două săptămâni. Universul criptomonedelor este acum dominat de o mână de oligarhi care gestionează „trezorerii Bitcoin". Prin legături strânse cu administrația Trump, au folosit patronajul statului pentru a-și […]
România se pregătește de o mare reîntoarcere: cea a „Binomului", în carne, oase și …interceptări. Laura Codruța Kovesi vorbește despre dorul de casă taman când Nicușor Dan dezvăluie că visează la un SRI cu inițiativă proprie în lupta anticorupție. Coincidență? Prea frumos ca să fie doar nostalgie. Când procurorii și spionii se aliniază, din nou, […]
Eșec total la Bruxelles. Statul rămâne și fără termocentrale pe cărbune, și cu banii luați
România va fi obligată să închidă toate termocentralele pe cărbune la sfârșitul acestui an, după ce încercarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, de a convinge Comisia Europeană să acorde o prelungire, s-a soldat cu un eșec lamentabil. Argumentele Comisiei au fost legate de trecerea în PNRR a termenului și de alocarea a 2,2 miliarde de euro […]
De mult timp se aud apeluri în favoarea unei Uniuni Europene a piețelor de capital. Cel mai adesea, experții vorbesc despre avantajele pe care le-ar avea asupra costurilor de finanțare și de dezvoltare. O piață mai largă și mai lichidă ar trebui să permită un acces mai ușor la fonduri proprii, în special pentru întreprinderile […]
După etapa a 8-a din Premier League, supercomputerul Opta a stabilit fără echivoc: Arsenal e marea favorită la titlu în Anglia. „Tunarii" au urcat pe primul loc după victoria cu Fulham, 1-0, și par mai solizi ca oricând în era Arteta, grație lotului echilibrat și constanței din debutul sezonului. Modelul statistic al Opta, bazat pe […]
550.000 de români au rămas fără asigurare medicală, după eliminarea coasiguraților de către Guvern, de la 1 septembrie 2025. Medicii de familie susțin că aceștia nu-și vor putea suporta costurile tratamentelor și investigațiilor medicale, ceea ce înseamnă o condamnare la moarte a acestora. Cea mai afectată categorie este a familiilor de vârstnici, care trăiesc cu […]
Scandal cât casa la FCSB: Gigi Becali nu mai tolerează slăbiciunile din teren și anunță „curățenie" dură în iarnă. Patronul echipei a confirmat că cinci fotbaliști vor părăsi clubul în perioada de mercato și a rostit public numele a trei dintre ei – Malcom Edjouma, David Kiki și Vlad Chiricheș. Al patrulea, Risto Radunović, e […]
Simion cere demisia premierului Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților
Liderul partidului AUR, George Simion, a cerut luni după-amiază, 20 octombrie, demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia Curții Constituționale (CCR) pe legea privind pensiile magistraților. Nu este, de altfel, singura reacție apărută în spațiul public după ce s-a aflat despre decizia de luni a CCR-ului. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan", a […]
Săptămâna aceasta va fi una plină de stres pentru Bursa de Valori din New York. Alimentate de entuziasmul pentru inteligența artificială, piețele financiare au ignorat numeroasele îngrijorări din ultimele luni, indicele S&P 500 al marilor companii din SUA înregistrând o creștere de 14%, cu mult peste media istorică. Însă traderii de pe Wall Street cred […]
Prostie sau trădare? După ce a semnat, România se plânge că nu poate stoca CO2. E prea periculos!
După ce USR și PNL și-au asumat, prin PNRR, stocarea de CO2, Romgaz a decis, tardiv, să acționeze în instanță Comisia Europeană, având în vedere că obligația României este de a stoca peste 20% din obiectivul UE de 50 milioane de tone pe an. Argumentele folosite de Romgaz sunt aceleași semnalate și de ziarul Național, […]
Războiul comercial dintre SUA și China se intensifică din nou. După ce Beijingul a anunțat recent noi restricții la exportul de pământuri rare, administrația Trump a amenințat cu un tarif suplimentar de 100% pentru bunurile chinezești. Impasul actual vine cu doar câteva săptămâni înainte de întâlnirea așteptată a lui Xi Jinping și Donald Trump la […]
O întorsătură ciudată se petrece pe piețele financiare. Aurul se comportă ca în 1979, iar acțiunile ca în 1999. Dar aceste două epoci nu puteau fi mai diferite, prima marcată de inflație galopantă și tulburări geopolitice, iar a doua de bula speculativă a internetului. Majoritatea analiștilor consideră că aurul este în creștere pe fondul unui […]
Informații de ultimă oră: s-a aflat ce a decis Curtea Constituțională (CCR) referitor la legea Guvernului Bolojan, privind reforma pensiilor magistraților. Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit […]
Cum globaliștii de pe la noi au decretat că mareșalul Ion Antonescu a fost trădător de patrie, chiar dacă a luptat contra rușilor, acum, când toți ăi de la putere strâng cu sârg în mâini câte un ciolan plin de măduvă și de teamă ca nu cumva să-i vitregească de el șefa lor, madam Ursula, […]
După o convorbire telefonică de două ore cu Vladimir Putin, Donald Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu Volodimir Zelenski. Analiștii sunt deja ocupați să evalueze cine a ieșit învingător. Oare demersul lui Putin l-a readus pe Trump de partea Rusiei sau președintele american continuă să sprijine eforturile Ucrainei de a obține victoria pe […]
A fost alertă în rândul salvatorilor de la ISU Prahova, care au intervenit de urgență, luni, 20 octombrie, la o rafinărie din Ploiești, acolo unde a avut loc o explozie. Conform primelor informații, deflagrația nu a fost urmată de un incendiu. O persoană a fost însă rănită în urma acestui incident și a avut nevoie […]
Strategia UE în valoare de 392 de miliarde de euro destinată sprijinirii regiunilor mai sărace are foarte puține beneficii, tocmai în momentul în care Bruxelles pregătește cea mai mare reorganizare a bugetului din ultimii 30 de ani. Fiecare euro cheltuit de blocul comunitar prin „politica de coeziune" – principalul instrument de reducere a inegalităților regionale […]
1. Luni dimineață. Trafic îngrozitor în centrul Bucureștiului. Mă gândeam că s-au strâns trotinetarii în Piața Victoriei, ca să-i sprijine (măcar) vocal pe oamenii din blocul explodat. Nu. Când sunt ei la putere nu contează tragediile. Pentru tefeloaze a fost important un flecușteț ca OUG 13. Probabil că acum se pregătesc să comemoreze 10 ani […]
Sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele afectate
Sute de blocuri din Capitală rămân în zilele următoarele fără apă caldă și căldură, în contextul în care se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Peste 200 de blocuri, din mai multe sectoare, vor fi afectate de această situație. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat, luni, 20 octombrie, […]
Explozia din Rahova. Locatarii blocului afectat intră, cu escortă, pentru a-și mai recupera din bunurile din apartamente
La trei zile de la explozia devastatoare ce a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, apar noi informații despre situația imobilului puternic afectat de deflagrația cu urmări cumplite. Trei persoane și-au pierdut viața în urma acestei explozii și alte 15 au ajuns la spital. De asemenea, zeci de persoane […]
Întâlnire tensionată. Dezvăluiri FT: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă
Apar dezvăluiri din culisele întâlnirii pe care liderul de la Washington a avut-o, recent, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Conform relatărilor pe surse, ar fi fost o discuție tensionată, în care s-ar fi ajuns ca tonul să fie ridicat, iar președintele american ar fi „înjurat constant". Președintele american Donald Trump l-a îndemnat […]
VIDEO. Kelemen Hunor îl avertizează pe președintele Nicușor Dan: „România nu are politică externă/Nu contăm, nu avem relevanţă"
Liderul UDMR a atras atenția, într-un mesaj menit, cel mai probabil, să ajungă și în atenția actualului șef al statului, cu privire la unele aspecte ce țin de zona politicii externe. Acesta a subliniat lipsa de relevanță a României în raport cu marile puteri ale momentului. România nu mai contează pe plan extern și trebuie […]
Care este starea răniților internați la Spitalul Floreasca, în urma exploziei din Rahova
Vin informații de ultimă oră despre starea persoanelor r
BERBEC La locul de muncă sau în afaceri, încrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativa vă ajută să faceți pași mari către finalizarea unui proiect important. În a doua parte a zilei este posibil să vă ocupați de o problemă a partenerului de viață. TAUR În prima parte a zilei este posibil ca […] The post Horoscop 20 octombrie 2025 – Evitați orice fel de speculații first appeared on Ziarul National.
Săptămâna trecută a ilustrat perfect starea economiei mondiale în 2025. A început cu temeri reînnoite privind tensiunile comerciale dintre SUA și China. Apoi, marți, FMI a adus o ușurare, ridicând estimările de creștere pentru majoritatea economiilor importante. Pe piețele financiare, rapoartele solide privind veniturile marilor bănci americane au evidențiat condiții avantajoase pentru tranzacții, notează Financial […] The post Economia globală: rezistentă, norocoasă și fragilă first appeared on Ziarul National.
De când „cei buni”, „cei curați” și „reformatorii” care promiteau schimbarea au ajuns la Palatul Victoria, nici măcar tragediile nu mai mișcă societatea civilă. Exploziile provocate de neglijență și incompetență au devenit simple știri de trecere, iar minutele de reculegere țin loc de revoltă. Piața de lângă sediul Guvernului, cândva altarul indignării publice, scena emoțiilor […] The post De la haștag-REZIST la haștag-TĂCEM first appeared on Ziarul National.
Autorizat în 2019 în SUA și în 2022 în UE, Oxbryta, medicamentul așa-zis revoluționar pentru tratarea anemiei hemolitice, a fost suspendat de pe piața europeană, după o retragere temporară anul trecut. Studiile post-autorizare au arătat că medicamentul mai mult ucide decât vindecă, după 17 decese înregistrate, din care 8 erau copii, deși studiile inițiale nu […] The post Studiile clinice s-au bătut cap în cap. Copii uciși de medicamente ”revoluționare” first appeared on Ziarul National.
Zărescu, omul care aprobă tot: Cum s-a transformat Urbanismul sectorului 4 într-o mină de aur # National.ro
Începând de azi vom încerca să elucidăm misterul averii colosale deținute de bugetarul Cristian Zărescu, omul bun la toate al primarului Daniel Băluță. Acumularea fulminantă de bunuri estimate la sute de mii de euro într-un timp foarte scurt, dintr-un salariu de funcționar la stat, are un moment cheie: trecerea lui Zărescu la Urbanism. Vă mai […] The post Zărescu, omul care aprobă tot: Cum s-a transformat Urbanismul sectorului 4 într-o mină de aur first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a numit șase carteluri mexicane, banda salvadoriană MS-13 și banda venezueleană Tren de Aragua drept organizații teroriste străine (FTO) și a ordonat Pentagonului să elaboreze planuri împotriva acestora. Atenția s-a îndreptat ulterior către Venezuela. Bombardierele B-52 au fost trimise în largul coastei venezuelene, iar unitățile Forțelor Speciale ale SUA desfășoară exerciții ca o […] The post Statele Unite vor ataca Venezuela? first appeared on Ziarul National.
La nici cinci ani după Brexit, liderii celor 27 de state membre ale UE au început să se unească în jurul unei apărări comune, în fața agresiunii rusești și a temerilor legate de reticența lui Donald Trump de a proteja aliații europeni. Dar, începând din vara lui 2024, Franța a intrat într-o perioadă de tulburări […] The post Criza politică din Franța poate deraia ințiativele de securitate ale UE first appeared on Ziarul National.
Cercetarea climatică de astăzi, o rușine. Narațiunea crizei este perpetuată pentru a susține industria „verde” # National.ro
Oamenii de știință încep tot mai mult să dea de pământ cu narativul încălzirii globale, arătând că cercetarea climatică de astăzi este o rușine. Dr. Richard Lindzen, de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, arată că știința modernă a climei a fost transformată într-un aparat politic dominat de activități de advocacy de tip campanie, care […] The post Cercetarea climatică de astăzi, o rușine. Narațiunea crizei este perpetuată pentru a susține industria „verde” first appeared on Ziarul National.
Cristi Chivu scrie istorie în Italia! Inter s-a impus cu 1-0 pe „Olimpico”, în fața Romei, și a urcat pe primul loc în Serie A, bifând a șasea victorie consecutivă în toate competițiile. Succesul vine într-un moment cheie, după ce Napoli a pierdut la Torino, iar Milan urmează să joace cu Fiorentina. Golul lui Ange-Yoan […] The post Chivu, un antrenor tot mai INTEResat de succes first appeared on Ziarul National.
Armistițiul pe care Donald Trump l-a negociat în Gaza nu a dus la „pacea eternă” pe care o prezintă el, dar este o realizare reală, una care i-a scăpat lui Joe Biden, care se adaugă la Acordurile Abraham: patru state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul. Unii susțin că Trump are succes pentru că preferă […] The post Donald Trump pare să înțeleagă limitele puterii americane în Orientul Miijlociu first appeared on Ziarul National.
Ce face o echipă după două titluri consecutive, când moralul este jos și vestiarul nu mai are foame de rezultate? Simplu: face bani! Nu din trofee, ci din cote. Asta pare a fi logica bizară care guvernează lotul campioanei. Să pierzi cu ultima clasată, 1-2, după ce ai avut 1-0 la pauză, e clar „șocul […] The post Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! first appeared on Ziarul National.
Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunțându-și închiderea „din motive excepționale”, anunță presa franceză. Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente ale anchetei, între orele 09:30 și 09:40 (07:30 și 07:40 GMT). Valoarea prăzii este […] The post Jaf colosal la Luvru. Hoții au furat în nici 10 minute tezaurul lui Napoleon first appeared on Ziarul National.
Închis în ultimii douăzeci de ani pentru rolul său în cea de-a doua intifada, Marwan Barghouti, în vârstă de 66 de ani, este de departe cel mai popular lider palestinian de la Yasser Arafat încoace. A fost deportat în Iordania în anii 1980, a condus rezistența armată împotriva ocupației israeliene la începutul anilor 2000, a […] The post Prizonierul pe care Israelul nu-l va elibera first appeared on Ziarul National.
Vladimir Putin și-a reabilitat relația cu Donald Trump printr-un apel dat chiar înaintea întâlnirii de vineri între liderul american și Volodimir Zelenski, care urma să includă discuții despre ajutorul militar pentru Ucraina. Până la convorbirea telefonică de joi, Trump părea dispus să consolideze arsenalul și poziția de negociere a Ucrainei cu rachete de croazieră Tomahawk, […] The post Putin îl manipulează pe Trump? first appeared on Ziarul National.
România, ruptă în două: nivel de trai ridicat în Capitală, sărăcie lucie în restul țării # National.ro
Rata sărăciei din regiunile României arată o polarizare excesivă, cu diferențe uriașe între județe și Capitală. Astfel, rata riscului de sărăcie și excluziune socială este de doar 8% în București și de peste 30% în Sud-Vest, Sud-Est și Nord-Est. Mai mult, în Sud-Est, nivelul de sărăcie este de aproape 40%, iar Sud Muntenia se apropie […] The post România, ruptă în două: nivel de trai ridicat în Capitală, sărăcie lucie în restul țării first appeared on Ziarul National.
Ce se întâmplă în corp la 3 zile de post: autofagie, resetare metabolică și claritate mentală # National.ro
Postul de 72 de ore a devenit un subiect frecvent în discuțiile despre sănătate: promite autofagie (curățare celulară), „reset” metabolic și uneori claritate mentală. Realitatea e nuanțată: unele procese benefice pornesc în această fereastră, dar efectele variază între persoane, iar riscurile nu sunt de neglijat. Cum îți dai seama că treci printr-un post lung (48–72 […] The post Ce se întâmplă în corp la 3 zile de post: autofagie, resetare metabolică și claritate mentală first appeared on Ziarul National.
1. Multă lume a constatat, mă alătur: foarte bine făcut blocul unde a fost explozia. Țeapăn. Clădire, nu ștocărie. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat într-un bloc apărut după 2000. Și nu-i nimic răutăcios aici. Comuniștii ăia vechi construiau blocuri și țineau populația în sărăcie, comuniștii ăștia noi (Bolojan și useriștii) construiesc dosare […] The post Cazare de lux pentru sinistrați. La Năvodari first appeared on Ziarul National.
Conform prevederilor Legii Energiei, se ridică imediat licența operatorului care pune în pericol viața oamenilor! Deci frăția criminală Distrigaz – ENGIE, adio și nu am cuvinte! Pentru cine nu știe ENGIE este un holding care este proprietarul moleculei de gaz iar Distrigaz este membră a holdingului și este operatorul de distribuție a gazului lui ENGIE […] The post Operațiunea “Ridicați licența Distrigaz”! first appeared on Ziarul National.
Sora fostei ministre Carmen Dan, reținută! Simona Stan, acuzată de o înșelăciune uriașă de 1,3 milioane de euro # National.ro
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, respectiv Simona Stan, a fost reținută joi de polițiștii Capitalei, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro. Cazul este coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar ancheta vizează o serie de tranzacții fictive cu mașini de […] The post Sora fostei ministre Carmen Dan, reținută! Simona Stan, acuzată de o înșelăciune uriașă de 1,3 milioane de euro first appeared on Ziarul National.
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator în noaptea de joi spre vineri. Potrivit unor surse medicale citate de presa locală, medicul este intubată și ventilată mecanic, iar prognosticul este rezervat. Flavia Groșan resuscitată și internată în stare critică la […] The post Medicul Flavia Groșan, în comă după un stop cardiorespirator first appeared on Ziarul National.
Poți suna, poți scrie, poți urla. Poți face o mie de sesizări, dar în România nu te ascultă nimeni până nu explodează ceva. Ți se spune că „nu e urgență”, că „se va reveni”, că „se ocupă cineva”. Cine vrea să fie acel cineva? Există doar indiferență, birocratizare și un sistem care a transformat prevenția […] The post România, țara în care mori cu sesizările în brațe first appeared on Ziarul National.
După ce în ultimele zile au existat nemulțumiri și multe discuții în spațiul public, urmare a ceea ce a ajuns să fie numit „haosul” mobilizării rezerviștilor, cu situații în care mulți dintre cei „invitați” la exercițiul MOBEX B-IF-25 au primit ordine de chemare, de la MApN, de pe o zi pe alta, ministrul Moșteanu pare […] The post Cum încearcă ministrul Moșteanu să explice haosul mobilizării rezerviștilor first appeared on Ziarul National.
