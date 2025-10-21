21 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marcel Răducanu împlinește 71 de ani, Lavinia Miloșovici 49. Se stinge Ilie Balaci

19:20

Racul este cel de-al patrulea semn zodiacal din astrologia occidentală. Între 22 iunie și 22 iulie, anual, Soarele tranzitează sub cea de-a patra constelație zodiacală de la începutul solstițiului de vară în Emisfera Nordică. Este patronată de Lună și este semn de apă, la fel ca Peștii și Scorpion. În artă, este ilustrat ca un […]