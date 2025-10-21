Coșmarul premierului s-a adeverit: Verdictul CCR pentru „reforma” lui Bolojan privind pensiile magistraților: Curat neconstituțional!

06:10

Laurent Binet este un scriitor francez care a crescut și s-a maturizat citindu-i pe Ionesco și pe Cioran, pe Camus și pe Marx. Muzician (pentru a-i ține isonul propriului fiu) și fost profesor, trăiește de ani buni din scris și vede România ca pe un avanpost între lumea latină și cea slavă.