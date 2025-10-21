Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova
StirileProtv.ro, 21 octombrie 2025 07:50
S-a dat alarma, luni seara, la Caracal, în județul Olt. 60 de locatari au fost evacuați din trei scări de bloc, după ce au anunțat la 112 că miroase puternic a gaze.
Acum 10 minute
08:10
Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis # StirileProtv.ro
La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.
Acum 30 minute
08:00
Moaștele Sfântului Dometie, prilej de pelerinaj la Alba Iulia. „Sper ca tinerii să se întoarcă la credința străbună” # StirileProtv.ro
Momente de emoție și rugăciune la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde au fost aduse moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Râmeț, numit și „apostolul moților”.
07:50
Acum o oră
07:40
Un gardian de închisoare, condamnat pentru moartea unui deținut afro-american bătut crunt pe patul infirmeriei # StirileProtv.ro
Robert Brooks, 43 de ani, a murit în decembrie după ce a fost imobilizat, strangulat și lovit în mod repetat de gardieni. Agresiunea a fost filmată de camerele video de corp.
07:40
CTP, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române” # StirileProtv.ro
Gazetarul CTP a reacționat pe Facebook la decizia CCR de luni, care a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor magistraților.
07:40
Vești bune de la Casa Albă. Blocajul guvernamental, cu efecte globale, s-ar putea încheia după mai bine de 3 săptămâni # StirileProtv.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”, a declarat Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe.
07:30
Donald Trump demolează o parte a Casei Albe pentru a-şi construi sala de bal. Proiectul, finanțat din banii Big Tech. VIDEO # StirileProtv.ro
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol.
Acum 12 ore
23:10
Ce spune Nicușor Dan despre cei 65% dintre români care au declarat într-un sondaj că nu au încredere în el # StirileProtv.ro
Neîncrederea românilor în clasa politică vine după o perioadă îndelungată de timp în care au oamenii au văzut cum politicienii intrau în viața politică doar pentru interesele lor personale, a declarat Nicușor Dan.
22:30
Explozia din Rahova. Sigiliul la gaze, rupt de o firmă inactivă. Are un sediu cu alte 2.000 de firme, în ”Cuibul cu fantome” # StirileProtv.ro
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.
22:30
Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie” # StirileProtv.ro
Actriţa americană Jennifer Lawrence a declarat luni, la prezentarea celui mai recent film al său, "Die My Love", la Festivalul de Film de la Roma, că încă se teme pentru viitorul copiilor.
22:20
Armata României se modernizează: programul „Tanc principal de luptă” și noul sistem de pregătire voluntară, aprobate # StirileProtv.ro
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate iniţierea procedurişor pentru programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”.
22:10
Horoscop 21 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea să aibă parte de o primă sau o mărire de salariu # StirileProtv.ro
Horoscop 21 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Nouă și provocări. O să ne punem o dorință și o să fim conectați la ea, ca să se împlinească — rezultatul depinde cel mai mult de noi.
22:00
Ce este un navigator de pacienți, meserie atestată în România. Oamenii nu știu de ea, deși aduce beneficii uriașe pacienților # StirileProtv.ro
România a implementat de mai mulţi ani, în Codul Ocupaţiilor, meseria de navigator de pacienţi, însă puţini sunt cei care au beneficiat efectiv de serviciile unui astfel de profesionist.
21:40
Donald Trump, despre gruparea teroristă Hamas: ”Vor fi eradicați și ei știu asta”. Ce se întâmplă în Fâșia Gaza # StirileProtv.ro
Donald Trump a dat asigurări că Hamas va fi "eradicat" dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, după ce Israelul a denunţat duminică încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană.
21:40
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. A fost convocat la naționala U16 a Portugaliei # StirileProtv.ro
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15.
21:30
Premierul britanic le va cere aliaţilor să-şi intensifice eforturile pentru a „deteriora maşinăria de război a lui Putin” # StirileProtv.ro
Keir Starmer a declarat că le va cere aliaţilor să-şi intensifice eforturile economice pentru a creşte presiunea asupra industriei de apărare ruseşti, potrivit dpa.
21:30
UE afirmă că unele sancţiuni împotriva Israelului rămân posibile în ciuda armistiţiului # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană nu abandonează complet posibilitatea unor sancţiuni împotriva Israelului, a afirmat luni şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, subliniind că statele membre vor fi atente la modul în care va fi implementat armistiţiul, relatează AFP.
21:30
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare # StirileProtv.ro
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte raportate în spaţiul aerian al mai multor ţări europene în ultimele săptămâni.
21:20
Noua platformă informatică a Sănătății va începe să funcționeze până la finalul anului. Anunțul ministrului # StirileProtv.ro
Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an şi până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, a declarat luni ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
21:20
Kim Kardashian, apariție controversată la gala Academy Museum din Los Angeles. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kim Kardashian a atras toate privirile cu un look de nerecunoscut, apărând cu fața complet acoperită și purtând diamante extravagante la cea de-a cincea ediție a galei Academy Museum.
21:20
Nicuşor Dan: „Vreau ca discuţia despre numirile la servicii să nu fie suprapusă peste alte teme importante din societate” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament, să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate.
21:00
Alertă copil dispărut: fetiță de 9 ani plecată de acasă nu s-a mai întors. Poliția cere ajutorul populației # StirileProtv.ro
Poliția Capitalei desfășoară ample căutări pentru găsirea unei fetițe de 9 ani, care a dispărut duminică, 20 octombrie 2025, din Sectorul 2 al Bucureștiului.
20:50
Prima reacție a lui Bolojan după ce CCR i-a respins reforma pensiilor pentru magistrați. ”Privilegii insuportabile social” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că reforma pensiilor magistraților ”rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern”, care va ”relua demersul” în această privință, după ce CCR a respins legea ca neconstituțională.
20:40
Israelul lovește din nou Fâșia Gaza: 153 de tone de bombe lansate în doar o zi, anunță Benjamin Netanyahu # StirileProtv.ro
Israelul a lansat duminică ”153 de tone de bombe” în Fâşiei Gaza, anunţă luni premierul israelian israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la ceea ce armata israeliană a denunţat drept atacuri ale Hamas care încalcă armistiţiul, relatează AFP.
20:30
Nicușor Dan, după ce CCR a respins reforma justiției: Nicidecum Bolojan nu trebuie să-și dea demisia # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan nu trebuie ”nicidecum” să-și dea demisia după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, a declarat luni președintele Nicușor Dan. Potrivirt acestuia, obiecția CCR a fost pe formă, nu pe fond.
20:10
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.
20:00
Emmanuel Macron, mesaj pentru Washington și Moscova: „Nicio pace durabilă fără participarea Ucrainei și a europenilor” # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că Ucraina şi europenii trebuie să participe la negociere care le afectează destinul, într-o aluzie la viitorul summit Trump-Putin, pe care l-a apreciat drept "pozitiv".
19:50
Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei # StirileProtv.ro
Duminică va avea loc unul dintre cele mai așteptate momente pentru credincioșii ortodocși – sfințirea Catedralei Naționale.
19:40
Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ # StirileProtv.ro
Este spectacol pe cer în aceste zile. Două comete străbat simultan bolta cerească, iar una dintre ele poate fi observată chiar și cu ochiul liber.
19:40
Trei din patru români cred în noroc, superstiții și energii invizibile. „Se poate să existe extratereștri” # StirileProtv.ro
În epoca inteligenței artificiale ne urmăresc superstițiile. Trei din patru români cred în puterea norocului, iar unii îl invocă prin gesturi sau ritualuri vechi de secole.
19:40
”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri # StirileProtv.ro
Șofranul cel mai scump condiment din lume prinde rădăcini și în România.
19:40
Trump se contrazice din nou și trece de partea lui Putin: ”Rușii au luptat”. Merz spune că Rusia ar urma să atace Moldova # StirileProtv.ro
La întâlnirea Trump-Zelenski de vineri, la Casa Albă, s-au repetat scenele tensionate din februarie, doar că de data asta în spatele ușilor închise.
19:40
Câinii ciobănești românești cuceresc Italia: păstorii din Veneto îi cumpără pentru a-și proteja turmele de lupi # StirileProtv.ro
Trei dintre rasele de câini ciobănesc românesc au intrat în atenția păstorilor italieni care vor să-i cumpere pentru a-și proteja turmele de sălbăticiuni.
19:40
Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare # StirileProtv.ro
România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca să reducă analfabetismul funcțional, potrivit agenției de statistică Eurydice, parte a organizației OCDE.
19:30
Coliziune între două tramvaie în Iași. Rețeaua electrică ar fi cedat în momentul impactului # StirileProtv.ro
Două tramvaie s-au ciocnit luni dimineață în Iași, într-o zonă în pantă. Cele două vehicule de transport în comun circulau în același sens.
19:30
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiei magistraților. Legea nu avea avizul CSM # StirileProtv.ro
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiei magistraților, în urma sesizării făcute de Înalta Curte.
19:30
Un bărbat din Iași a ucis o femeie, apoi a spălat-o, a îmbrăcat-o și a anunțat că a murit pur și simplu. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Pentru un furt, s-a ajuns la moarte de om. O femeie de 60 de ani a fost ucisă cu sălbăticie de un vecin, supărat că femeia i-ar fi luat 30 de lei din buzunar.
19:30
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari # StirileProtv.ro
60 de anchetatori și polițiști îi caută pe autorii jafului spectaculos de la Luvru, din Paris, care au furat în doar șapte minute opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național. Potrivit procurorului general, sunt patru suspecți.
19:30
Caz ciudat în Botoșani. Au distrus geamurile mașinilor după ce au făcut drifturi cu ATV-urile pe pietriș, apoi au fugit # StirileProtv.ro
Geamurile a două autoturisme din Botoșani au fost distruse de pietrișul proiectat de câteva ATV-uri ale căror șoferi au făcut drifturi. Distracția lor de duminică seară a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.
19:30
Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet # StirileProtv.ro
Aplicații și site-uri importante, din întreaga lume, inclusiv din România, au fost indisponibile luni, după ce „Amazon Web Services”, gigantul care le găzduiește datele, a picat.
19:20
Crimă înfiorătoare. Un individ și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau 3 copii # StirileProtv.ro
Este anchetă într-o localitate din Dolj, după o crimă înfiorătoare. Abia întoarsă de la muncă din străinătate, o femeie de 39 de ani a fost ucisă de soţ.
19:20
7 decembrie sau 30 decembrie: posibile alegeri la Primăria Capitalei. Partidele din coaliție, fiecare cu un candidat # StirileProtv.ro
Pe 30 noiembrie sau 7 decembrie, bucureștenii ar urma să iasă la vot pentru a-și alege noul primar.
19:20
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil” # StirileProtv.ro
România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.
Acum 24 ore
19:10
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro # StirileProtv.ro
După fenomenul Labubu, o nouă jucărie face furori pe TikTok. Plușurile Jellycat au cucerit tinerii adulți nostalgici după copilărie și au adus companiei Jelly Holdings venituri record.
19:10
Explozia din Rahova. Încep operațiunile pentru demolarea blocului. Câți bani primesc locatarii care se mută # StirileProtv.ro
Autoritățile au început operațiunile pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Calea Rahovei.
19:10
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă # StirileProtv.ro
La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.
18:40
Ora de iarnă 2025 în România. Lucruri pe care nimeni nu ți le spune despre schimbarea orei # StirileProtv.ro
În 2025, România va trece la ora de iarnă, iar ceasurile vor fi date cu o oră înapoi. Această schimbare, aparent simplă, influențează ritmul zilnic și poate aduce efecte neașteptate asupra somnului și energiei.
18:00
Valoarea coșului minim de consum în România pentru un trai decent, în 2025. De cât are nevoie o familie cu 2 copii # StirileProtv.ro
Valoarea coșului minim de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii în România să aibă un trai decent a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România.
17:40
Zelenski consideră întâlnirea cu Trump un succes. Ucraina vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump drept un succes, afirmând că discuțiile au dus la progrese privind achiziția de noi sisteme de apărare aeriană.
17:30
Viktor Orban spune că pâine se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta # StirileProtv.ro
Pâinea din Ungaria se va ieftini dacă summitul de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin va duce la încheierea păcii în Ucraina, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că, fără război, economia va crește, iar oamenii vor câștiga mai mult.
