PUZ-ul Delfin Park mai face un pas înainte
CT100, 21 octombrie 2025 07:50
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) propus pentru zona fostei baze RATC de pe strada Soveja – viitorul ansamblu multifuncțional Delfin Park – a fost analizat în detaliu în cadrul ultimei ședințe a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului. Discuțiile au fost profesioniste, iar absența oricărui vot împotrivă a demonstrat că proiectul are o
Acum 30 minute
07:50
Acum 12 ore
23:10
Alternativa Techirghiol, amânată din nou: CNAIR nu reușește să aleagă constructorul nici după 11 luni de la depunerea ofertelor # CT100
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amânat, din nou, desemnarea unui câștigător pentru construirea Alternativei Techirghiol, un drum vital pentru litoral. Noul termen, potrivit site-ului de licitații SICAP, este 3 noiembrie 2025. Reamintim că firmele care doresc să construiască drumul au depus oferte pe 24 decembrie 2024,
23:10
Dezvăluire ANAF: firma care făcea lucrări de gaze în blocul din Rahova nu mai avea drept de activitate # CT100
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (ANAF) a anunțat că societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), implicată în scandalul exploziei din cartierul Rahova, a fost declarată inactivă fiscal încă din 8 august 2025. Locatarii blocului distrus au acuzat această firmă că a rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o
22:10
Marian Crușoveanu, deputat: „Pensiile speciale sunt o nedreptate profundă față de milioanele de români care muncesc cinstit o viață întreagă” # CT100
Deputatul liberal Marian Crușoveanu consideră că premierul Ilie Bolojan trebuie să își continue mandatul, pentru că România are nevoie de un lider „ferm, echilibrat și consecvent în decizii". „Decizia Curții Constituționale de a respinge legea privind eliminarea pensiilor speciale reprezintă, fără îndoială, un pas înapoi pentru echitatea socială. Chiar dacă
21:50
CCR a anunțat oficial care sunt motivele pentru care actul normativ a fost declarat neconstituțional. Singurul argument oferit este cel legat de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Instiuția trebuia să trimită un aviz, pozitiv sau negativ, dar nu a făcut-o. CCR invocă doar criticile de neconstituționalitate extrinseci, adică
20:50
Două accidente rutiere distincte s-au produs astăzi, în municipiul Constanța, ambele având în comun același tip de vehicul: trotineta electrică. Primul accident, pe strada Budapesta În jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe strada Budapesta.Potrivit primelor cercetări, un
20:40
Descoperă Constanța de acum 100 de ani! Tururi ghidate gratuite te poartă prin istoria orașului # CT100
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean Constanța, invită publicul să participe la o nouă serie de tururi ghidate gratuite, organizate în lunile octombrie și noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Toamna la Constanța, în urmă cu un veac". Activitatea îmbină plăcut dimensiunea recreativă cu cea educativă,
Acum 24 ore
18:00
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ care va ține cont de hotărârea de astăzi, astfel încât pensiile magistraților să fie corectate „în mod echitabil pentru societate". „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare
18:00
Întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, între 21 și 31 octombrie 2025 # CT100
Rețele Electrice România anunță o serie de întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică, necesare pentru lucrări de întreținere, reparații și modernizare a rețelelor. Întreruperile vor afecta mai multe localități din județul Constanța, precum și anumite zone și agenți economici din municipiul Constanța. Marți, 21 octombrie 2025 Miercuri, 22 octombrie
17:20
Primăria Constanța a anunțat că încep lucrările de frezare a carosabilului pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Soveja. Lucrările se vor desfășura cu restricții totale ale traficului rutier, pe sensul de circulație pe care se lucrează, începând de mâine, 21 octombrie, în intervalul orar 07:30-15:30.
16:50
OMD Mamaia-Constanța lansează ediția 2025 a concursului „Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun din Constanța” # CT100
Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea ediției 2025 a concursului „Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun din Constanța", o inițiativă care a devenit deja o tradiție locală. Competiția își propune să promoveze spiritul sărbătorilor de iarnă și să transforme orașul într-un spațiu al bucuriei, al luminii și al
16:40
Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, RAJA va sista furnizarea apei potabile joi – 23 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00. În acest timp, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona C a
16:40
Pentru toți iubitorii de bandă desenată, marți, 21 octombrie 2025, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" Constanța, Alianța Franceză Constanța și Asociația Bedefililor din România organizează evenimentul „Banda desenată și locul ei în cultura românească", ce are ca invitați pe scriitorul și istoricul Adrian Cioroianu și pe Dodo Niță, președintele Asociației
15:50
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a
15:30
Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis, luni, un avertisment public privind răspândirea unor teorii ale conspirației și campanii de dezinformare în mediul online, apărute după tragedia din cartierul Rahova al Capitalei. „În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând
15:20
Termocentrale Constanța informează consumatorii că va întrerupe livrarea agentului termic, începând de luni, 27 octombrie a.c., de la ora 8:00, pentru executarea unor lucrări necesare în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța". Lucrările urmează să fie executate în perioada 27.10.2025,
09:50
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din România a ajuns, în septembrie 2025, la 11.759 de persoane, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Față de luna august, se observă o creștere cu 46 de persoane. Dintre aceștia, 7.857 de beneficiari primesc și pensie din Bugetul Asigurărilor
09:30
Pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă din zona localităților Murfatlar și Poarta Albă, județul Constanța, marți, 21 octombrie 2025, echipele RAJA vor executa lucrări de reabilitare a conductei de aducțiune cu diametrul de 400 mm. Totodată, pentru sectorizarea sistemului centralizat, se va monta și o vană de legătură la
09:10
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat, în cursul zilei de 19 octombrie, șapte percheziții domiciliare în orașul Hârșova, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni la Legea pescuitului și acvaculturii. Potrivit IPJ Constanța, ancheta are în vedere deținerea ilegală de
09:00
Piața imobiliară din Constanța a continuat să se aprecieze semnificativ în prima jumătate a anului 2025. Potrivit analizei realizate pe baza datelor puse la dispoziție de imobiliare.ro, prețul mediu de vânzare al apartamentelor a ajuns la 1.850 euro/mp util, înregistrând astfel o creștere de 132 euro/mp (+7,7%) față de semestrul
08:30
Membrii Uniunii Elevilor Reprezentanți s-au reunit pe 18 octombrie în cadrul ședinței Adunării Generale, organul suprem de luare a deciziilor, pentru a organiza alegerile destinate ocupării funcției de președinte și a celor patru posturi vacante de vicepreședinte. Astfel, noul Birou de Conducere al UER este format din: „Este o onoare
08:20
Incendiu într-un bloc Constanța. 22 de persoane evacuate, o femeie a suferit un atac de panică # CT100
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat pe strada Cișmelei din municipiul Constanța. Potrivit ISU Dobrogea, focul s-a manifestat în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, unde au ars mobilierul și gunoiul menajer acumulat în apartament. Echipajele de intervenție au acționat rapid,
Ieri
08:10
Două unități de cazare aflate în administrarea Direcției Județene de Sport Constanța — Hotelul din Complexul Flămânda și Hotelul Sport — au fost verificate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, condus de Horia Constantinescu. Rezultatul controlului: deficiențe grave privind curățenia, întreținerea spațiilor și starea echipamentelor. „S-au constatat abateri majore
19 octombrie 2025
21:30
Revoltător: câmpurile din jurul Mănăstirii Poarta Albă, transformate în groapă de gunoi VIDEO FOTO # CT100
O cantitate mare de deșeuri menajere, materiale plastice, polistiren, haine uzate și chiar resturi de materiale de construcții a fost aruncată pe marginea unui canal de irigații din apropierea Mănăstirii „Poarta Albă", situată între localitatea Nazarcea și Ovidiu. Imaginile surprinse la fața locului arată un adevărat focar de infecție, în
21:00
Economistul Andrei Caramitru critică dur, într-o postare devenită virală, lipsa de responsabilitate a românilor față de spațiile comune din blocurile în care locuiesc. El afirmă că tragedii precum exploziile recente ar putea fi evitate dacă proprietarii ar fi dispuși să investească în reparații, întreținere și siguranță colectivă. „Cheltuim bani fără
17:40
Lions Club Constanța, în parteneriat cu Corretto, organizează un eveniment special cu ocazia Zilei Bastonului Alb – o zi dedicată conștientizării provocărilor cu care se confruntă persoanele nevăzătoare. Participanții vor fi invitați să deguste cafea legați la ochi, pentru a experimenta, preț de câteva momente, viața din perspectiva unei persoane
17:20
Târgul rușinii: Constanța arată mai mult ca un oraș sărac din Africa decât ca unul din Europa # CT100
Fotografia de mai sus a fost realizată astăzi, pe drumul spre Ovidiu. Arată realitatea unui oraș care pare să fi pierdut orice control — oameni așezați la marginea drumului, printre bălării și praf, vânzând haine, pantofi și tot felul de vechituri direct pe asfalt, în bătaia mașinilor care trec la
17:00
Eroism la Eforie: doi polițiști au salvat un bătrân imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări # CT100
Doi agenți de poliție din cadrul Poliției orașului Eforie, Leonard și Ionuț, au dat dovadă de un curaj excepțional în această dimineață, salvând viața unui bărbat în vârstă, imobilizat la pat, în timpul unui incendiu care i-a cuprins locuința. În jurul orei 9:40, un apel la 112 a alertat autoritățile
12:00
La data de 18 octombrie, în jurul orei 19.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. „Din primele cercetări a reieșit faptul că un minor, de 13 ani, a condus o trotinetă electrică, fără a avea echipament de
11:20
Un incendiu a izbucnit duminică, 19 octombrie, la o locuință situată pe strada Ștefan cel Mare nr. 17 din Eforie Nord. La fața locului intervin mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța: Stația Tuzla cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (
10:10
O explozie s-a produs duminică dimineață, 19 octombrie, la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița. Potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Năsăud, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat în siguranță, nefiind raportate victime în afara locuinței afectate. În apartamentul unde s-a produs deflagrația se afla o persoană vârstnică, […] Articolul Explozie într-un bloc din Bistrița. Specialiștii cercetează cauzele a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
CT BUS a anunțat modificarea temporară a traseului liniei 42. „Din cauza unei surpări a carosabilului pe strada Remus Opreanu, în zona Comandamentului Flotei, autobuzele care circulă pe această linie vor întoarce la capătul de linie de la Poarta 1.”, spune compania. Reprezentanții CT BUS transmit că traseul obișnuit va […] Articolul O linie de autobuz și-a schimbat ruta pentru că s-a surpat asfaltul VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
09:10
Alternativa Techirghiol, între a fi și a nu fi: soarta drumului se decide în următoarele 5 zile # CT100
Alternativa Techirghiol nu are încă un constructor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat încă din 2024 procedura de licitație, dar a amânat, în mai multe rânduri, desemnarea unui câștigător. Cea mai recentă dată la care ar fi trebuit să aibă loc acest lucru a fost 16 […] Articolul Alternativa Techirghiol, între a fi și a nu fi: soarta drumului se decide în următoarele 5 zile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Raport oficial după explozia din București: blocul riscă să se prăbușească în orice moment. Experții cer demolarea imediată! # CT100
Concluziile raportului întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) sunt categorice: scara a 2-a a blocului 32 din Rahova, afectată de explozia de vineri dimineață, nu mai poate fi utilizată sub nicio formă. Clădirea trebuie dezafectată și înlocuită, întrucât o consolidare „nu este justificată tehnico-economic”. „Situația constatată are un […] Articolul Raport oficial după explozia din București: blocul riscă să se prăbușească în orice moment. Experții cer demolarea imediată! a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:20
O groapă apărută în plin carosabil, în zona peninsulară a Constanței – una dintre cele mai vizitate și emblematice zone ale orașului – a fost „reparată” de Primăria Constanța și Confort Urban SRL, firma aflată în subordinea Consiliului Local, într-un mod care stârnește revoltă și ironii. După câteva zile de […] Articolul Groapă „reparată” cu pietre în zona peninsulară a Constanței VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:00
CSM, echipa în care Primăria Constanța pompează milioane de euro anual, a ratat o calificare importantă # CT100
Echipa de hanbdal CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3 al European Cup. În tur, echipa cehă s-a impus la scor, 37-27, astfel că obţine o calificare facilă în turul 3, în care […] Articolul CSM, echipa în care Primăria Constanța pompează milioane de euro anual, a ratat o calificare importantă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:10
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine, iar până în 25 octombrie, constănțeanca Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu vor lupta pentru medaliile mondiale. Zece ani au trecut […] Articolul Sabrina Maneca-Voinea concurează pentru încă o medalie mondială a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:30
Gospodăria Valu lui Traian SRL a deschis procedura de recrutare pentru ocuparea unui post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină atestat profesional pentru transport persoane și licență valabilă, documente obligatorii conform legislației în vigoare. Postul oferă stabilitate și se adresează persoanelor care doresc […] Articolul Se caută șofer pentru microbuz școlar în Valu lui Traian a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:00
La data de 16 octombrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța, au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni și bicicliști. În urma activităților, la care au participat aproximativ 30 […] Articolul Polițiștii de la Rutieră au amendat 155 de pietoni într-o singură zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:50
Călin Georgescu, mesaj după explozia care a omorât trei oameni: „Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie” # CT100
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat după explozia devastatoare care a afectat vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, în București. „Tragedia de astăzi ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni – frați”, a transmis Georgescu, potrivit Mediafax. „Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe […] Articolul Călin Georgescu, mesaj după explozia care a omorât trei oameni: „Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:10
Studenții Academiei de Studii Economice din București beneficiază zilnic, la Cantina MOXA, de un prânz complet și accesibil. Meniul zilei de vineri, 17 octombrie 2025, costă doar 12 lei și include: Ciorbă cu carne de pui și smântânăPilaf oriental cu chiftele prăjiteSalată de varză proaspătăChiflăGriș cu lapte și scorțișoară Totul […] Articolul Ce pot mânca studenții de la ASE cu numai 12 lei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
09:20
Primăria Năvodari, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că, începând de luni, 20 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale oferite cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Perioada de depunere: 20 octombrie – 28 noiembrie 2025 Locul: Cantina de Ajutor Social, strada Sănătății nr. 2 (intrarea dinspre Serviciul Taxe […] Articolul Primăria Năvodari anunță că începe depunerea cererilor pentru tichetele sociale de Crăciun a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:00
Este ceva profund greșit în țara asta. Oamenii simpli sunt hărțuiți pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele la timp. Sunt somați, executați, amenințați pentru sume de câteva sute de lei. Primăria Constanța, de exemplu, a trimis în ultimele zile 54.769 de somații către constănțeni.Unii dintre ei aveau restanțe […] Articolul Oamenii simpli sunt executați pentru datorii minore, iar statul își iartă propriile păcate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
ANAF a publicat lista rușinii: Spitalul CFR Constanța, Mangalia, Cernavodă, Tuzla și Cumpăna, pe lista instituțiilor datornice la stat # CT100
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista instituțiilor și companiilor publice care au acumulat datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt 511 entități datornice, dintre care jumătate sunt primării care nu și-au achitat obligațiile fiscale. La finalul lunii august 2025, valoarea totală a […] Articolul ANAF a publicat lista rușinii: Spitalul CFR Constanța, Mangalia, Cernavodă, Tuzla și Cumpăna, pe lista instituțiilor datornice la stat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17 octombrie 2025
17:50
Camera Deputaților a adoptat modificări esențiale la Legea Energiei, care oferă românilor un control mult mai mare asupra energiei produse. Noile prevederi redefinesc statutul de prosumator – persoana sau compania care produce și consumă energie – și permit ca energia generată într-un loc să fie compensată în alte spații de […] Articolul PNL: Legea care oferă prosumatorilor libertate totală, adoptată de Camera Deputaților a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:30
Primăria Năvodari a început implementarea unor noi măsuri de resistematizare rutieră, menite să îmbunătățească siguranța traficului în oraș. Una dintre primele intervenții vizează amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzii Constanței cu strada Rândunelelor. „Am început implementarea noilor măsuri de resistematizare rutieră în orașul Năvodari, așa cum au reieșit din […] Articolul Primăria Năvodari amenajează un nou sens giratoriu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:00
Termoficare Constanța SRL a anunțat că întrerupe furnizarea apei calde și nu se gândește să livreze căldură curând # CT100
Termoficare Constanța SRL a anunțat azi că, urmare a solicitării constructorului care construiește noul CET, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27.10.2025. Astfel, pe perioada acestei întreruperi, Termoficare Constanța nu va putea furniza apă caldă către toți consumatorii racordați la […] Articolul Termoficare Constanța SRL a anunțat că întrerupe furnizarea apei calde și nu se gândește să livreze căldură curând a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:00
Felix Stroe, senator PSD: „Iubim păsărelele, peștișorii și toate animăluțele care își duc viața în natură, dar…” # CT100
Felix Stroe, președintele PSD Constanța și senator, a reacționat cu o postare pe Facebook după ce Ministerul Mediului și mai multe ONG-uri s-au opus proiectului de lege privind prioritizarea finalizării hidrocentralelor aflate într-un stadiu avansat de construcție. Felix Stroe susține că opoziția față de acest demers „nu mai are nicio […] Articolul Felix Stroe, senator PSD: „Iubim păsărelele, peștișorii și toate animăluțele care își duc viața în natură, dar…” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
