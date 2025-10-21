Romii din Cluj amenință cu proteste: parlamentarii să nu susțină proiectul de lege privind căsătoriile timpurii / ”Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală…”
G4Media, 21 octombrie 2025 07:50
Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj face un apel public către toți deputații și senatorii clujeni, în numele comunităților de romi tradiționali din județ, să intervină... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:10
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto cu mașini din străinătate / Trei persoane suspecte de evaziune fiscală / 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori (surse) # G4Media
12 percheziții DNA au loc marți dimineață în Ilfov și alte cinci județe, conform surselor G4Media. Acțiunea procurorilor vizează tranzacțiile auto cu mașini din străinătate.... © G4Media.ro.
08:10
Copii au și ei nevoie de omega-3 și alte grăsimi sănătoase în alimentație, ca și adulții / Tania Fântână (nutriționist): „Omega-3 joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului, a sistemului nervos și a vederii, dar și în susținerea imunității și a sănătății cardiovasculare” # G4Media
Suntem cu toții conștienți, fie că suntem părinți sau nu, de importanța alimentației corecte a celor mici. Pe lângă avantajele gătitului în casă, minimizarea consumului... © G4Media.ro.
08:10
După ce a evitat să confirme legături cu George Simion, politicianul moldovean Vasile Costiuc a semnat un acord politic cu AUR / Costiuc, legături directe cu un general KGB din Rusia # G4Media
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a semnat luni la București un protocol de colaborare cu partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO REVIEW Opel Grandland: SUV german cu ADN francez, un rival pentru Volkswagen Tiguan și Kia Sportage # G4Media
Opel Grandland reprezintă una dintre cele mai importante evoluții recente din gama constructorului german. Noua generație aduce modificări la nivel de dimensiuni, design și tehnologie,... © G4Media.ro.
07:50
Romii din Cluj amenință cu proteste: parlamentarii să nu susțină proiectul de lege privind căsătoriile timpurii / ”Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală…” # G4Media
Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj face un apel public către toți deputații și senatorii clujeni, în numele comunităților de romi tradiționali din județ, să intervină... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Un gardian de închisoare din SUA, găsit vinovat de uciderea în bătaie a unui deţinut afro-american # G4Media
Un gardian de închisoare american a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi după ce a bătut crunt un deţinut afro-american decedat într-o închisoare... © G4Media.ro.
07:30
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # G4Media
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din... © G4Media.ro.
07:30
Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în Brașov / „Nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități” / Un alt anunț: ”400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)” # G4Media
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în... © G4Media.ro.
07:20
Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak # G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de... © G4Media.ro.
07:20
Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani / Pe 17 octombrie a anunțat pe canalul său de Youtube că „ia o pauză creativă” # G4Media
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani, transmite News.ro. „Familia Naroditsky anunţă cu... © G4Media.ro.
07:20
Pe insula Afroditei, pisicile sunt peste tot: pe terasele caselor albe, în taverne și pe plaje. Cum a devenit Cipru regatul a două milioane de feline # G4Media
Cine a vizitat Cipru s-a întrebat de ce sunt atât de multe pisici pe această insulă superbă. Privind în jur, este imposibil să nu le observi, căci sunt... © G4Media.ro.
07:20
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe, încă popular şi influent în ţară, va afla marţi dacă va trebui să execute o pedeapsă de 12 ani de... © G4Media.ro.
07:20
VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michink # G4Media
Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR / Dispar un stadion, o cantină și un cămin modernizat # G4Media
Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare... © G4Media.ro.
07:00
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american... © G4Media.ro.
06:50
Corespondență din Seul. Hanwha: Livrările obuzierului K9 către România încep în 2027, construcția fabricii din Dâmbovița pornește în T1 din 2026 / Căutăm partener local pentru producția IFV-ului Redback, potențial exportat de aici și pe alte piețe # G4Media
Gigantul sud-coreean din domeniul apărării Hanwha va începe livrările către România de obuziere auto-propulsate K-9 și vehicule de suport pentru acestea K-10 în 2027, iar fabrica... © G4Media.ro.
06:50
Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână # G4Media
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei... © G4Media.ro.
06:50
Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului israelian predat luni ca fiind ale sergentului major Tal Haimi # G4Media
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit... © G4Media.ro.
06:40
Un start-up pentru motoare electrice a dezvoltat un nou tip de sistem de propulsie / Motorul cu rotor dublu este testat pe străzile din München # G4Media
O companie germană de cercetare în domeniul motoarelor electrice a început testele publice pentru o nouă gamă de motoare în roată (in-wheel). Autocar titrează că... © G4Media.ro.
06:40
Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el # G4Media
Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Israelul anunță că a recuperat ultimul corp restituit cu ajutorul Crucii Roşii / E vorba de un soldat israelian # G4Media
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas... © G4Media.ro.
20 octombrie 2025
23:50
O monedă de colecţie de 1 dolar cu fața lui Steve Jobs va apărea în 2026 / Se împlinesc 15 ani de la moartea cofondatorului Apple # G4Media
Efigia cofondatorului Apple Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie, în 2026, în cadrul programului American Innovation, care aduce omagiu marilor inventatori... © G4Media.ro.
23:20
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări – Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat... © G4Media.ro.
23:20
Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0 / Clujenii rămân cu 13 puncte și sunt pe locul 11 în clasament # G4Media
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă,... © G4Media.ro.
22:50
România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri... © G4Media.ro.
22:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii # G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că... © G4Media.ro.
22:40
Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales # G4Media
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte... © G4Media.ro.
22:30
Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro # G4Media
Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația... © G4Media.ro.
22:20
Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC # G4Media
Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de... © G4Media.ro.
22:20
Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata # G4Media
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră... © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026 # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical... © G4Media.ro.
22:10
”Six-seven”, cel mai nou și mai folosit argou al tinerei generații / Este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, deoarece elevii îl strigă la întâmplare # G4Media
A apărut într-un cântec rap, apoi într-un episod ”South Park”, iar acum este blestemul profesorilor din SUA și Marea Britanie, iar asta pentru că elevii... © G4Media.ro.
21:50
Comisiile reunite pentru apărare au aprobat proiectul MApN de înzestrare cu tancuri, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, fără TVA / Vot în unanimitate # G4Media
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat luni, în unanimitate, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea... © G4Media.ro.
21:40
Trump: ”Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru îl vom eradica dacă este necesar” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a dat luni asigurări că Hamas va fi „eradicat” dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza,... © G4Media.ro.
21:40
Nicuşor Dan: Bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară # G4Media
Comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toată această... © G4Media.ro.
21:30
Ciucu: Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar putea avea loc odată cu alegerile parţiale locale # G4Media
Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care... © G4Media.ro.
21:30
MAE: România lansează un program de formare pentru combaterea dezinformării în Africa / Programul, desfăşurat în perioada 20 – 24 octombrie, reuneşte experţi din mai multe state africane și România # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenţia Română pentru Dezvoltare Internaţională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, la Addis... © G4Media.ro.
21:30
Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare # G4Media
România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca... © G4Media.ro.
21:20
Hermannstadt pierde la Sibiu cu FK Csikszereda, 0-2 / Prima reacție a conducerii: ”Împăratul Măldărășanu conduce cu multă boemie echipa” / ”Vom avea o ședință mâine! Pardon acum am fost anunțat ca e liber până miercuri, ne permitem” # G4Media
FK Csikszereda s-a impus cu 2-0 la Sibiu, în fața celor de la Hermannstadt, într-un meci din etapa 13 din Superliga, iar unul din acționarii... © G4Media.ro.
21:00
DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din... © G4Media.ro.
21:00
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze țara cu avionul, în drum spre Budapesta / Ministru: ”O întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil” / Spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti din februarie 2022 # G4Media
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald... © G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament,... © G4Media.ro.
20:50
Alertă în București: a dispărut o fetiță de 9 ani / Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru a o găsi pe Danciu Nicola Elena # G4Media
Poliția Română a lansat o alertă de dispariție pentru Danciu Nicola Elena, o fetiță de 9 ani care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul... © G4Media.ro.
20:40
Ore remediale 2025-2026. Tania Țăndăreanu, profesoară pe pedagogie: Pentru copiii de clasa pregătitoare, efortul fizic și psihic este considerabil # G4Media
Tania Țăndăreanu, profesoară de pedagogie la Colegiul National „Stefan Velovan” din Craiova, a vorbit despre ce efecte ar putea să aibă orele remediale pentru elevii... © G4Media.ro.
20:40
Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal # G4Media
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în... © G4Media.ro.
20:40
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare / „Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a proteja poporul britanic” # G4Media
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte... © G4Media.ro.
20:40
Ministrul Educației: Părerea mea este că rectorul unei universități n-ar trebui să fie implicat în partide politice și cu atât mai puțin în conducerea unor partide politice # G4Media
Implicarea liderilor universitari în politică rămâne o zonă gri în România, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Daniel David. Prezent joi, 16 octombrie, la Gala Inovației... © G4Media.ro.
20:30
Fabrica din Cehia a producătorului auto sud-coreean Hyundai, singura sa facilitate de producţie din Uniunea Europeană, a anunţat luni că săptămâna viitoare va opri activitatea... © G4Media.ro.
20:30
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este... © G4Media.ro.
20:30
Prima reacție a premierului Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că a luat act de decizia CCR privind respingerea modificării Legii... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.